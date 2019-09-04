Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
04.09.2019 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|0,00
|-17,44
|Acıpayam Selüloz
|4,41
|-0,23
|38,04
|Adana Çimento (A)
|5,40
|0,00
|13,53
|Adana Çimento (B)
|3,84
|-0,26
|19,05
|Adana Çimento (C)
|1,15
|2,68
|-6,59
|Adel Kalemcilik
|12,00
|1,01
|9,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,40
|20,00
|2,56
|Afyon Çimento
|4,26
|2,40
|-7,19
|Ak Enerji
|0,60
|20,00
|-4,76
|Akbank
|7,31
|0,55
|24,22
|Akçansa
|5,77
|0,17
|-11,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,54
|0,65
|-23,38
|Akfen GMYO
|2,23
|-3,88
|35,15
|Akın Tekstil
|9,11
|3,76
|0,50
|Akiş GMYO
|2,40
|0,42
|5,31
|Akmerkez GMYO
|19,99
|0,45
|29,56
|Aksa
|9,02
|1,35
|35,95
|Aksa Enerji
|2,73
|-0,36
|1,87
|Aksigorta
|5,05
|-0,98
|60,86
|Aksu Enerji
|8,49
|1,19
|9,97
|Alarko Carrıer
|36,00
|0,11
|-8,54
|Alarko GMYO
|43,90
|-0,23
|3,97
|Alarko Holding
|4,22
|-1,63
|116,38
|Albaraka Türk
|1,22
|1,67
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,57
|0,31
|14,06
|Alkim Kağıt
|3,97
|-1,73
|10,46
|Alkim Kimya
|26,50
|-0,60
|23,02
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,94
|0,34
|-5,20
|Anadolu Cam
|2,70
|-0,74
|5,27
|Anadolu Efes
|23,98
|0,84
|19,46
|Anadolu Grubu Holding
|13,92
|4,98
|37,35
|Anadolu Hayat Emek.
|5,03
|1,21
|-11,67
|Anadolu Isuzu
|8,62
|1,29
|39,48
|Anadolu Sigorta
|4,15
|1,22
|5,71
|Anel Elektrik
|1,81
|2,26
|11,73
|Arçelik
|17,38
|-0,97
|10,07
|Arena Bilgisayar
|3,84
|2,13
|-12,93
|Armada Bilgisayar
|9,88
|1,33
|6,35
|Arsan Tekstil
|2,33
|0,87
|43,83
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|19,20
|2,62
|-20,04
|Aslan Çimento
|30,48
|0,53
|8,24
|Ata GMYO
|3,91
|-0,76
|-2,49
|Atakule GMYO
|1,29
|-2,27
|-1,96
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,16
|2,35
|23,80
|Avrasya GMYO
|1,31
|0,77
|48,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,24
|1,64
|14,81
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.274,90
|0,01
|2,29
|Avrupa Yatırım Holding
|1,84
|1,10
|-24,28
|Ayen Enerji
|2,32
|7,41
|28,84
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|10,11
|1,61
|1,67
|Bagfaş
|10,40
|-0,10
|115,77
|Bak Ambalaj
|5,39
|-1,28
|14,48
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|0,00
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,67
|3,73
|33,07
|Banvit
|15,11
|-2,20
|40,04
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|0,00
|-13,37
|Batı Çimento
|2,71
|0,37
|12,45
|Batısöke Çimento
|1,00
|2,04
|-8,26
|Bera Holding
|1,93
|2,12
|-6,31
|Berkosan Yalıtım
|1,81
|1,12
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|1,27
|-1,23
|Beyaz Filo
|3,56
|19,87
|30,40
|Beymen Perakende Yat.
|8,13
|-0,73
|106,35
|Bilici Yatırım
|2,48
|0,40
|96,12
|Bim Mağazalar
|46,50
|2,02
|8,55
|Birko Mensucat
|0,29
|7,41
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,83
|1,22
|-29,06
|Bizim Mağazaları
|8,11
|1,12
|19,26
|Bolu Çimento
|2,39
|3,02
|-22,60
|Bomonti Elektrik
|2,47
|19,90
|414,58
|Borusan Mannesmann
|8,55
|2,03
|21,98
|Borusan Yat. Paz.
|33,22
|0,61
|-8,30
|Bosch Fren Sistemleri
|175,60
|0,92
|14,94
|Bossa
|4,30
|5,39
|2,28
|Brisa
|5,62
|0,36
|-11,22
|Burçelik
|3,68
|3,08
|14,64
|Burçelik Vana
|4,22
|13,75
|185,14
|Bursa Çimento
|4,19
|-0,48
|-4,77
|Carrefoursa
|3,54
|4,73
|1,72
|Ceo Event Medya
|6,29
|-4,26
|Coca Cola İçecek
|37,90
|2,49
|28,19
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|0,98
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|-1,34
|41,35
|Çelebi
|99,00
|1,38
|69,67
|Çelik Halat
|4,02
|0,75
|-25,60
|Çemaş Döküm
|1,22
|19,61
|60,53
|Çemtaş
|5,31
|0,57
|-10,96
|Çimbeton
|27,92
|0,14
|-2,38
|Çimentaş
|11,10
|0,36
|-12,60
|Çimsa
|6,64
|1,07
|-12,05
|Çuhadaroğlu Metal
|2,19
|1,86
|23,03
|Dagi Giyim
|1,55
|-2,52
|25,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,46
|0,00
|44,55
|Dardanel
|1,18
|-0,84
|7,27
|Datagate Bilgisayar
|5,68
|1,43
|32,71
|Demısaş Döküm
|2,44
|1,24
|6,20
|Denge Holding
|1,67
|-2,34
|43,97
|Deniz GMYO
|3,26
|0,31
|7,24
|Denizbank
|19,10
|-0,57
|0,00
|Denizli Cam
|9,88
|0,41
|-14,24
|Derimod
|11,12
|-2,46
|28,26
|Derlüks Deri
|1,99
|3,11
|Desa Deri
|2,28
|0,00
|31,79
|Despec Bilgisayar
|2,86
|0,00
|4,70
|Deva Holding
|6,54
|0,77
|98,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,95
|1,06
|21,79
|Ditaş Doğan
|5,16
|0,98
|0,80
|DO-CO
|545,00
|-1,71
|15,00
|Doğan Burda
|3,05
|0,33
|1,33
|Doğan Holding
|1,38
|2,22
|48,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|0,99
|-16,39
|Doğusan
|1,45
|0,69
|-33,01
|Doğuş GMYO
|2,62
|3,56
|24,17
|Doğuş Otomotiv
|6,07
|13,67
|39,86
|Döktaş Dökümcülük
|33,02
|6,38
|305,15
|Duran Doğan Basım
|9,02
|0,00
|76,86
|Dyo Boya
|3,49
|-0,57
|20,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,66
|2,70
|9,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,59
|1,85
|2,93
|Edip Gayrimenkul
|0,83
|3,75
|7,79
|Ege Endüstri
|482,60
|0,75
|55,11
|Ege Gübre
|34,22
|0,41
|65,42
|Ege Profil
|9,23
|0,98
|6,90
|Ege Seramik
|2,93
|2,45
|-1,05
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,54
|-1,30
|18,23
|Ekiz Kimya
|0,45
|2,27
|36,36
|Emek Elektrik
|1,10
|-2,65
|12,24
|Eminiş Ambalaj
|0,93
|4,49
|-20,51
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|5,00
|-13,50
|Enerjisa Enerji
|6,04
|3,07
|28,28
|Enka İnşaat
|5,71
|-0,52
|28,48
|Erbosan
|18,70
|1,30
|22,99
|Ereğli Demir Çelik
|6,50
|0,31
|6,53
|Ersu Gıda
|1,30
|0,78
|41,30
|Escort Teknoloji
|0,72
|5,88
|-5,26
|Etiler Gıda
|3,50
|-1,41
|64,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,19
|0,00
|69,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|30,72
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|35,65
|Euro Yatırım Holding
|1,61
|-1,83
|192,73
|Fenerbahçe Futbol
|9,07
|-1,20
|31,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,30
|20,00
|24,06
|F-M İzmit Piston
|16,49
|0,55
|7,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,25
|0,62
|111,18
|Ford Otosan
|59,80
|-0,58
|25,87
|Formet Çelik Kapı
|6,30
|1,61
|396,06
|Frigo Pak Gıda
|7,80
|-2,50
|358,82
|Galatasaray Sportif
|1,60
|1,27
|29,03
|Garanti Bankası
|9,44
|0,75
|18,59
|Garanti Faktoring
|3,04
|2,01
|53,54
|Garanti Yat. Ort.
|0,86
|4,88
|17,43
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,99
|1,53
|30,68
|Gedik Yatırım Holding
|3,64
|0,55
|54,89
|Gediz Ambalaj
|5,42
|0,00
|34,02
|Gentaş
|1,42
|1,43
|3,45
|Gersan Elektrik
|2,28
|0,44
|-6,57
|Global Men. Değ.
|0,85
|-1,16
|80,85
|Global Yat. Holding
|4,00
|-5,66
|33,78
|Good-Year
|2,81
|4,85
|-15,32
|Göltaş Çimento
|11,96
|3,10
|-2,33
|Gözde Girişim
|3,09
|0,32
|15,73
|GSD Denizcilik
|1,56
|0,65
|35,65
|GSD Holding
|0,85
|0,00
|6,25
|Gübre Fabrik.
|4,37
|2,58
|47,64
|Güler Yat. Holding
|1,32
|-2,22
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,40
|-1,41
|-0,16
|Halk GMYO
|0,91
|1,11
|41,46
|Halk Sigorta
|0,99
|-1,98
|12,18
|Hatay Tekstil
|3,96
|-2,22
|14,84
|Hedef Girişim
|1,53
|-0,65
|31,90
|Hektaş
|15,84
|1,08
|70,87
|HUB Girişim
|2,56
|-0,39
|36,17
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,00
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,68
|5,75
|-25,35
|İdealist Danışmanlık
|7,17
|0,56
|-33,61
|İdealist GMYO
|2,54
|-2,68
|55,83
|İhlas Ev Aletleri
|1,38
|1,47
|322,50
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|7,14
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|2,10
|1,94
|244,26
|İhlas Holding
|0,50
|-1,96
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|1,69
|81,82
|İndeks Bilgisayar
|7,52
|1,08
|35,04
|Info Yatırım
|4,04
|4,66
|292,23
|İntema
|6,73
|0,30
|12,23
|İpek Doğal Enerji
|6,16
|-1,28
|14,71
|İskenderun Demir Çelik
|6,08
|0,00
|29,68
(Sürecek)
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