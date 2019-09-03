Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
03.09.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|2,55
|-17,44
|Acıpayam Selüloz
|4,42
|3,03
|38,35
|Adana Çimento (A)
|5,40
|0,37
|13,53
|Adana Çimento (B)
|3,85
|-0,26
|19,36
|Adana Çimento (C)
|1,12
|0,00
|-9,02
|Adel Kalemcilik
|11,88
|-1,49
|8,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|19,76
|-14,53
|Afyon Çimento
|4,16
|0,00
|-9,37
|Ak Enerji
|0,50
|2,04
|-20,63
|Akbank
|7,27
|1,39
|23,54
|Akçansa
|5,76
|-0,17
|-11,95
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,53
|-5,56
|-23,88
|Akfen GMYO
|2,32
|-2,52
|40,61
|Akın Tekstil
|8,78
|1,74
|-3,14
|Akiş GMYO
|2,39
|-0,83
|4,87
|Akmerkez GMYO
|19,90
|0,71
|28,98
|Aksa
|8,90
|2,06
|34,15
|Aksa Enerji
|2,74
|0,00
|2,24
|Aksigorta
|5,10
|0,79
|62,45
|Aksu Enerji
|8,39
|1,70
|8,68
|Alarko Carrıer
|35,96
|0,00
|-8,64
|Alarko GMYO
|44,00
|0,05
|4,21
|Alarko Holding
|4,29
|2,39
|119,97
|Albaraka Türk
|1,20
|0,84
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,55
|3,64
|13,72
|Alkim Kağıt
|4,04
|4,39
|12,41
|Alkim Kimya
|26,66
|1,37
|23,77
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,93
|2,45
|-5,52
|Anadolu Cam
|2,72
|0,74
|6,05
|Anadolu Efes
|23,78
|-2,94
|18,47
|Anadolu Grubu Holding
|13,26
|2,00
|30,84
|Anadolu Hayat Emek.
|4,97
|0,40
|-12,72
|Anadolu Isuzu
|8,51
|0,59
|37,70
|Anadolu Sigorta
|4,10
|2,24
|4,44
|Anel Elektrik
|1,77
|1,14
|9,26
|Arçelik
|17,55
|1,98
|11,15
|Arena Bilgisayar
|3,76
|0,00
|-14,74
|Armada Bilgisayar
|9,75
|-1,02
|4,95
|Arsan Tekstil
|2,31
|-4,15
|42,59
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|18,71
|-0,64
|-22,08
|Aslan Çimento
|30,32
|1,13
|7,67
|Ata GMYO
|3,94
|0,00
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,32
|-0,75
|0,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,91
|5,81
|5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,95
|0,56
|20,96
|Avrasya GMYO
|1,30
|-2,99
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,22
|0,00
|12,96
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.274,80
|0,01
|2,29
|Avrupa Yatırım Holding
|1,82
|0,55
|-25,10
|Ayen Enerji
|2,16
|0,47
|19,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|2,34
|27,24
|Aygaz
|9,95
|0,81
|0,06
|Bagfaş
|10,41
|-2,07
|115,98
|Bak Ambalaj
|5,46
|-1,62
|15,97
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|0,00
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,61
|3,21
|28,29
|Banvit
|15,45
|-1,59
|43,19
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|2,94
|-13,37
|Batı Çimento
|2,70
|2,66
|12,03
|Batısöke Çimento
|0,98
|0,00
|-10,09
|Bera Holding
|1,89
|2,72
|-8,25
|Berkosan Yalıtım
|1,79
|2,29
|-1,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,58
|1,94
|-2,47
|Beyaz Filo
|2,97
|1,37
|8,79
|Beymen Perakende Yat.
|8,19
|-1,44
|107,87
|Bilici Yatırım
|2,47
|0,82
|95,32
|Bim Mağazalar
|45,58
|-2,36
|6,41
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,82
|1,23
|-29,91
|Bizim Mağazaları
|8,02
|-0,62
|17,94
|Bolu Çimento
|2,32
|-1,28
|-24,86
|Bomonti Elektrik
|2,06
|19,77
|329,17
|Borusan Mannesmann
|8,38
|0,96
|19,55
|Borusan Yat. Paz.
|33,02
|-0,24
|-8,86
|Bosch Fren Sistemleri
|174,00
|0,40
|13,89
|Bossa
|4,08
|2,26
|-2,95
|Brisa
|5,60
|2,56
|-11,53
|Burçelik
|3,57
|-0,56
|11,21
|Burçelik Vana
|3,71
|1,09
|150,68
|Bursa Çimento
|4,21
|1,94
|-4,32
|Carrefoursa
|3,38
|1,20
|-2,87
|Ceo Event Medya
|6,57
|-0,15
|Coca Cola İçecek
|36,98
|5,00
|25,08
|Cosmos Yat. Holding
|1,02
|-0,97
|5,15
|Credıtwest Faktorıng
|1,49
|-1,32
|43,27
|Çelebi
|97,65
|0,21
|67,36
|Çelik Halat
|3,99
|-0,99
|-26,15
|Çemaş Döküm
|1,02
|20,00
|34,21
|Çemtaş
|5,28
|-0,56
|-11,47
|Çimbeton
|27,88
|1,38
|-2,52
|Çimentaş
|11,06
|-0,27
|-12,91
|Çimsa
|6,57
|0,31
|-12,98
|Çuhadaroğlu Metal
|2,15
|1,90
|20,79
|Dagi Giyim
|1,59
|7,43
|28,23
|Dagi Yatırım Holding
|1,46
|2,82
|44,55
|Dardanel
|1,19
|-1,65
|8,18
|Datagate Bilgisayar
|5,60
|1,82
|30,84
|Demısaş Döküm
|2,41
|2,55
|4,89
|Denge Holding
|1,71
|1,18
|47,41
|Deniz GMYO
|3,25
|0,00
|6,91
|Denizbank
|19,21
|0,31
|0,58
|Denizli Cam
|9,84
|0,00
|-14,58
|Derimod
|11,40
|3,35
|31,49
|Derlüks Deri
|1,93
|-0,52
|Desa Deri
|2,28
|-1,30
|31,79
|Despec Bilgisayar
|2,86
|1,78
|4,70
|Deva Holding
|6,49
|3,34
|97,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|0,00
|20,51
|Ditaş Doğan
|5,11
|0,39
|-0,17
|DO-CO
|554,50
|0,64
|17,00
|Doğan Burda
|3,04
|-0,98
|1,00
|Doğan Holding
|1,35
|0,00
|44,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|2,02
|-17,21
|Doğusan
|1,44
|-1,37
|-33,47
|Doğuş GMYO
|2,53
|1,20
|19,91
|Doğuş Otomotiv
|5,34
|-0,37
|23,04
|Döktaş Dökümcülük
|31,04
|-9,24
|280,86
|Duran Doğan Basım
|9,02
|-0,22
|76,86
|Dyo Boya
|3,51
|3,54
|21,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,59
|-1,52
|6,78
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,47
|-0,46
|1,06
|Edip Gayrimenkul
|0,80
|3,90
|3,90
|Ege Endüstri
|479,00
|1,35
|53,95
|Ege Gübre
|34,08
|1,55
|64,74
|Ege Profil
|9,14
|1,78
|5,85
|Ege Seramik
|2,86
|0,00
|-3,42
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,60
|0,44
|19,79
|Ekiz Kimya
|0,44
|2,33
|33,33
|Emek Elektrik
|1,13
|2,73
|15,31
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|0,00
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|-0,83
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|5,86
|-0,68
|24,46
|Enka İnşaat
|5,74
|-0,69
|29,16
|Erbosan
|18,46
|-1,02
|21,41
|Ereğli Demir Çelik
|6,48
|0,62
|6,20
|Ersu Gıda
|1,29
|0,78
|40,22
|Escort Teknoloji
|0,68
|0,00
|-10,53
|Etiler Gıda
|3,55
|4,41
|66,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,19
|-0,83
|69,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,83
|1,22
|30,72
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|-1,16
|35,65
|Euro Yatırım Holding
|1,64
|-0,61
|198,18
|Fenerbahçe Futbol
|9,18
|0,33
|32,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,75
|1,10
|3,38
|F-M İzmit Piston
|16,40
|0,31
|6,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,23
|-0,31
|109,88
|Ford Otosan
|60,15
|1,09
|26,61
|Formet Çelik Kapı
|6,20
|9,93
|388,19
|Frigo Pak Gıda
|8,00
|-2,68
|370,59
|Galatasaray Sportif
|1,58
|1,94
|27,42
|Garanti Bankası
|9,37
|1,52
|17,71
|Garanti Faktoring
|2,98
|2,76
|50,51
|Garanti Yat. Ort.
|0,82
|5,13
|11,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,93
|-0,25
|28,71
|Gedik Yatırım Holding
|3,62
|0,28
|54,04
|Gediz Ambalaj
|5,42
|2,46
|34,02
|Gentaş
|1,40
|1,45
|1,99
|Gersan Elektrik
|2,27
|2,25
|-6,98
|Global Men. Değ.
|0,86
|6,17
|82,98
|Global Yat. Holding
|4,24
|4,18
|41,81
|Good-Year
|2,68
|0,37
|-19,24
|Göltaş Çimento
|11,60
|9,33
|-5,27
|Gözde Girişim
|3,08
|4,76
|15,36
|GSD Denizcilik
|1,55
|1,31
|34,78
|GSD Holding
|0,85
|1,19
|6,25
|Gübre Fabrik.
|4,26
|1,19
|43,92
|Güler Yat. Holding
|1,35
|2,27
|26,17
|Güneş Sigorta
|1,42
|-1,39
|1,27
|Halk GMYO
|0,90
|1,12
|39,90
|Halk Sigorta
|1,01
|3,06
|14,44
|Hatay Tekstil
|4,05
|0,00
|17,45
|Hedef Girişim
|1,54
|-1,28
|32,76
|Hektaş
|15,67
|-0,25
|69,04
|HUB Girişim
|2,57
|-1,91
|36,70
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|2,74
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,48
|0,29
|-29,41
|İdealist Danışmanlık
|7,13
|-0,97
|-33,98
|İdealist GMYO
|2,61
|-3,33
|60,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,36
|0,00
|316,38
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|-2,33
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|2,06
|-5,50
|237,70
|İhlas Holding
|0,51
|0,00
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,59
|-1,67
|78,79
|İndeks Bilgisayar
|7,44
|0,54
|33,61
|Info Yatırım
|3,86
|2,12
|274,76
|İntema
|6,71
|-0,30
|11,89
|İpek Doğal Enerji
|6,24
|4,35
|16,20
|İskenderun Demir Çelik
|6,08
|0,16
|29,68
(Sürecek)
Kaynak: AA