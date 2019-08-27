Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
27.08.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,55
|0,65
|-20,51
|Acıpayam Selüloz
|4,09
|3,02
|28,02
|Adana Çimento (A)
|5,31
|0,00
|11,64
|Adana Çimento (B)
|3,78
|-1,31
|17,19
|Adana Çimento (C)
|1,09
|0,00
|-11,46
|Adel Kalemcilik
|11,38
|0,62
|3,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,17
|19,39
|-50,00
|Afyon Çimento
|4,08
|-1,21
|-11,11
|Ak Enerji
|0,49
|0,00
|-22,22
|Akbank
|6,84
|-1,16
|16,23
|Akçansa
|5,52
|3,18
|-15,62
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,61
|0,00
|-19,90
|Akfen GMYO
|2,34
|1,30
|41,82
|Akın Tekstil
|8,58
|0,23
|-5,35
|Akiş GMYO
|2,26
|1,35
|-0,83
|Akmerkez GMYO
|20,00
|0,05
|29,63
|Aksa
|8,61
|1,41
|29,78
|Aksa Enerji
|2,59
|0,00
|-3,36
|Aksigorta
|4,83
|1,47
|53,85
|Aksu Enerji
|7,84
|-1,01
|1,55
|Alarko Carrıer
|34,90
|3,87
|-11,33
|Alarko GMYO
|43,36
|1,55
|2,69
|Alarko Holding
|3,96
|0,25
|103,05
|Albaraka Türk
|1,16
|0,00
|-4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,07
|-0,82
|5,38
|Alkim Kağıt
|3,72
|-0,27
|3,50
|Alkim Kimya
|27,42
|-0,07
|27,29
|Altınyağ
|0,40
|-2,44
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,88
|-1,03
|-7,14
|Anadolu Cam
|2,53
|-0,39
|-1,35
|Anadolu Efes
|23,58
|-3,12
|17,47
|Anadolu Grubu Holding
|12,38
|-1,04
|22,16
|Anadolu Hayat Emek.
|4,92
|-0,20
|-13,60
|Anadolu Isuzu
|7,95
|-1,12
|28,64
|Anadolu Sigorta
|3,96
|-0,50
|0,87
|Anel Elektrik
|1,73
|1,17
|6,79
|Arçelik
|16,43
|-2,67
|4,05
|Arena Bilgisayar
|3,57
|0,85
|-19,05
|Armada Bilgisayar
|9,61
|0,21
|3,44
|Arsan Tekstil
|2,27
|2,71
|40,12
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|-1,27
|-10,34
|Aselsan
|18,10
|1,12
|-24,63
|Aslan Çimento
|28,40
|-1,32
|0,85
|Ata GMYO
|3,96
|0,00
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,21
|3,42
|-8,04
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,83
|2,47
|-3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,70
|0,46
|17,59
|Avrasya GMYO
|1,30
|0,78
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|0,00
|10,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.274,30
|0,01
|2,25
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|-1,69
|-27,98
|Ayen Enerji
|2,03
|1,00
|12,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|0,00
|23,61
|Aygaz
|9,70
|-2,32
|-2,46
|Bagfaş
|9,30
|1,64
|92,95
|Bak Ambalaj
|5,49
|6,60
|16,60
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|3,45
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|0,67
|19,52
|Banvit
|15,91
|0,13
|47,45
|Baştaş Başkent Çimento
|1,70
|-1,16
|-15,84
|Batı Çimento
|2,55
|-0,78
|5,81
|Batısöke Çimento
|0,96
|-2,04
|-11,93
|Bera Holding
|1,79
|0,56
|-13,11
|Berkosan Yalıtım
|1,70
|-0,58
|-6,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|1,37
|-8,64
|Beyaz Filo
|2,86
|0,00
|4,76
|Bilici Yatırım
|2,22
|1,37
|75,55
|Bim Mağazalar
|46,74
|-3,91
|9,11
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,79
|1,28
|-32,48
|Bizim Mağazaları
|8,07
|-4,38
|18,68
|Bolu Çimento
|2,22
|2,30
|-28,10
|Bomonti Elektrik
|1,50
|0,67
|212,50
|Borusan Mannesmann
|8,19
|0,99
|16,84
|Borusan Yat. Paz.
|32,72
|0,68
|-9,68
|Bosch Fren Sistemleri
|170,00
|0,29
|11,28
|Bossa
|3,99
|-0,50
|-5,09
|Boyner Perakende Yat.
|8,23
|0,98
|108,88
|Brisa
|5,52
|5,54
|-12,80
|Burçelik
|3,55
|-2,20
|10,59
|Burçelik Vana
|3,34
|-2,05
|125,68
|Bursa Çimento
|4,06
|0,25
|-7,73
|Carrefoursa
|3,54
|14,19
|1,72
|Ceo Event Medya
|6,07
|1,17
|Coca Cola İçecek
|34,06
|-3,57
|15,20
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|-0,94
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|-0,68
|41,35
|Çelebi
|94,00
|2,17
|61,10
|Çelik Halat
|3,91
|-0,51
|-27,63
|Çemaş Döküm
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Çemtaş
|5,35
|1,90
|-10,29
|Çimbeton
|26,90
|0,45
|-5,94
|Çimentaş
|11,65
|7,87
|-8,27
|Çimsa
|6,25
|0,64
|-17,22
|Çuhadaroğlu Metal
|2,09
|3,98
|17,42
|Dagi Giyim
|1,44
|-1,37
|16,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,41
|-2,08
|39,60
|Dardanel
|1,14
|4,59
|3,64
|Datagate Bilgisayar
|5,51
|2,61
|28,74
|Demısaş Döküm
|2,32
|-0,85
|0,97
|Denge Holding
|1,39
|-0,71
|19,83
|Deniz GMYO
|3,22
|0,31
|5,92
|Denizbank
|19,16
|0,26
|0,31
|Denizli Cam
|9,63
|-0,10
|-16,41
|Derimod
|11,34
|-1,31
|30,80
|Derlüks Deri
|1,91
|-2,55
|Desa Deri
|2,24
|1,36
|29,48
|Despec Bilgisayar
|2,78
|-0,36
|1,78
|Deva Holding
|6,21
|-0,80
|88,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|3,37
|17,95
|Ditaş Doğan
|5,06
|0,20
|-1,15
|DO-CO
|533,10
|-1,93
|12,49
|Doğan Burda
|3,33
|-4,31
|10,63
|Doğan Holding
|1,35
|-1,46
|44,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,96
|0,00
|-21,31
|Doğusan
|1,32
|-0,75
|-39,02
|Doğuş GMYO
|2,47
|6,01
|17,06
|Doğuş Otomotiv
|5,44
|5,43
|25,35
|Döktaş Dökümcülük
|28,82
|-2,24
|253,62
|Duran Doğan Basım
|8,19
|1,36
|60,59
|Dyo Boya
|3,20
|0,95
|10,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,57
|1,58
|5,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,47
|1,57
|1,06
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-2,60
|Ege Endüstri
|467,00
|-1,68
|50,09
|Ege Gübre
|31,68
|0,00
|53,14
|Ege Profil
|8,79
|-1,90
|1,80
|Ege Seramik
|2,86
|0,35
|-3,42
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,79
|-0,21
|24,74
|Ekiz Kimya
|0,49
|-2,00
|48,48
|Emek Elektrik
|1,11
|14,43
|13,27
|Eminiş Ambalaj
|0,85
|-1,16
|-27,35
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|0,00
|-19,68
|Enerjisa Enerji
|5,84
|-0,68
|24,03
|Enka İnşaat
|5,78
|1,40
|30,06
|Erbosan
|18,27
|1,44
|20,16
|Ereğli Demir Çelik
|6,43
|0,00
|5,38
|Ersu Gıda
|1,25
|0,81
|35,87
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-11,84
|Etiler Gıda
|3,70
|-4,88
|73,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,20
|0,00
|70,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,77
|2,67
|21,27
|Euro Yat. Ort.
|0,78
|1,30
|24,48
|Euro Yatırım Holding
|1,54
|-2,53
|180,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,50
|7,05
|22,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,67
|0,38
|0,38
|F-M İzmit Piston
|16,00
|-0,19
|4,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,08
|0,65
|100,13
|Ford Otosan
|59,15
|1,89
|24,50
|Formet Çelik Kapı
|5,65
|-3,91
|344,88
|Frigo Pak Gıda
|8,42
|-7,06
|395,29
|Galatasaray Sportif
|1,51
|0,67
|21,77
|Garanti Bankası
|8,88
|-1,33
|11,56
|Garanti Faktoring
|2,95
|-1,34
|48,99
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-13,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,85
|-3,02
|26,09
|Gedik Yatırım Holding
|3,52
|-1,12
|49,79
|Gediz Ambalaj
|5,46
|-0,18
|35,00
|Gentaş
|1,34
|-0,74
|-2,38
|Gersan Elektrik
|2,13
|0,00
|-12,72
|Global Men. Değ.
|0,80
|0,00
|70,21
|Global Yat. Holding
|4,14
|-1,19
|38,46
|Good-Year
|2,61
|2,76
|-21,35
|Göltaş Çimento
|10,19
|0,10
|-16,78
|Gözde Girişim
|2,70
|5,06
|1,12
|GSD Denizcilik
|1,50
|-0,66
|30,43
|GSD Holding
|0,81
|0,00
|1,25
|Gübre Fabrik.
|4,14
|0,24
|39,86
|Güler Yat. Holding
|1,30
|-2,26
|21,50
|Güneş Sigorta
|1,30
|-2,26
|-7,29
|Halk GMYO
|0,90
|5,88
|39,90
|Halk Sigorta
|0,95
|-1,04
|7,65
|Hatay Tekstil
|3,86
|0,78
|11,94
|Hedef Girişim
|1,55
|3,33
|33,62
|Hektaş
|15,25
|1,87
|64,51
|HUB Girişim
|2,63
|-0,38
|39,89
|Hürriyet Gzt.
|0,71
|0,00
|-23,66
|ICBC Turkey Bank
|3,41
|2,10
|-30,83
|İdealist Danışmanlık
|7,03
|-0,28
|-34,91
|İdealist GMYO
|2,66
|-6,99
|63,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,40
|0,00
|328,63
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-1,19
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|2,09
|1,46
|242,62
|İhlas Holding
|0,49
|-2,00
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,59
|-1,67
|78,79
|İndeks Bilgisayar
|7,24
|-0,41
|30,01
|Info Yatırım
|2,66
|-2,21
|158,25
|İntema
|6,69
|0,30
|11,56
|İpek Doğal Enerji
|6,05
|-1,63
|12,66
|İskenderun Demir Çelik
|6,09
|-0,98
|29,89
(Sürecek)
Kaynak: AA