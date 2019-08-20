Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
20.08.2019 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,59
|1,27
|-18,46
|Acıpayam Selüloz
|3,80
|1,33
|18,94
|Adana Çimento (A)
|5,40
|-3,05
|13,53
|Adana Çimento (B)
|3,84
|-2,04
|19,05
|Adana Çimento (C)
|1,10
|5,77
|-10,65
|Adel Kalemcilik
|11,33
|1,61
|3,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,97
|1,04
|-58,55
|Afyon Çimento
|4,01
|2,30
|-12,64
|Ak Enerji
|0,50
|2,04
|-20,63
|Akbank
|6,83
|0,44
|16,06
|Akçansa
|5,54
|-0,72
|-15,32
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,49
|0,68
|-25,87
|Akfen GMYO
|2,30
|2,22
|39,39
|Akın Tekstil
|8,65
|0,46
|-4,58
|Akiş GMYO
|2,24
|-1,75
|-1,71
|Akmerkez GMYO
|19,98
|0,05
|29,50
|Aksa
|8,49
|2,41
|27,97
|Aksa Enerji
|2,57
|-1,53
|-4,10
|Aksigorta
|4,89
|-1,21
|55,76
|Aksu Enerji
|8,19
|0,00
|6,09
|Alarko Carrıer
|32,86
|-0,42
|-16,51
|Alarko GMYO
|41,96
|0,96
|-0,63
|Alarko Holding
|3,87
|4,31
|98,43
|Albaraka Türk
|1,15
|0,00
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,03
|1,17
|4,69
|Alkim Kağıt
|3,66
|3,10
|1,83
|Alkim Kimya
|27,18
|0,67
|26,18
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,91
|-0,34
|-6,17
|Anadolu Cam
|2,40
|1,27
|-6,42
|Anadolu Efes
|24,80
|4,20
|23,55
|Anadolu Grubu Holding
|13,04
|-2,18
|28,67
|Anadolu Hayat Emek.
|4,92
|0,00
|-13,60
|Anadolu Isuzu
|8,04
|1,01
|30,10
|Anadolu Sigorta
|3,97
|0,51
|1,13
|Anel Elektrik
|1,68
|1,20
|3,70
|Arçelik
|17,57
|2,51
|11,27
|Arena Bilgisayar
|3,49
|0,58
|-20,86
|Armada Bilgisayar
|9,63
|-0,21
|3,66
|Arsan Tekstil
|2,05
|3,02
|26,54
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-7,95
|-6,90
|Aselsan
|17,61
|3,16
|-26,67
|Aslan Çimento
|26,20
|0,69
|-6,96
|Ata GMYO
|3,96
|-0,25
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,15
|0,88
|-12,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|1,23
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,78
|0,92
|18,67
|Avrasya GMYO
|1,29
|0,00
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,80
|0,01
|2,21
|Avrupa Yatırım Holding
|1,95
|1,56
|-19,75
|Ayen Enerji
|1,89
|0,00
|4,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|-0,56
|29,42
|Aygaz
|9,50
|-0,73
|-4,47
|Bagfaş
|8,49
|5,86
|76,14
|Bak Ambalaj
|5,20
|0,97
|10,44
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|3,57
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,49
|1,36
|18,73
|Banvit
|15,91
|-0,19
|47,45
|Baştaş Başkent Çimento
|1,71
|-2,29
|-15,35
|Batı Çimento
|2,60
|1,17
|7,88
|Batısöke Çimento
|0,99
|2,06
|-9,17
|Bera Holding
|1,79
|-2,72
|-13,11
|Berkosan Yalıtım
|1,66
|-0,60
|-8,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|0,69
|-9,88
|Beyaz Filo
|2,87
|1,06
|5,13
|Bilici Yatırım
|2,25
|0,00
|77,93
|Bim Mağazalar
|49,06
|-1,33
|14,53
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,75
|1,35
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|8,82
|1,50
|29,71
|Bolu Çimento
|2,11
|-0,47
|-31,67
|Bomonti Elektrik
|1,44
|20,00
|200,00
|Borusan Mannesmann
|7,94
|-0,38
|13,28
|Borusan Yat. Paz.
|32,36
|-1,94
|-10,68
|Bosch Fren Sistemleri
|171,00
|-0,98
|11,93
|Bossa
|3,83
|-0,26
|-8,90
|Boyner Perakende Yat.
|8,20
|-0,61
|108,12
|Brisa
|5,25
|0,96
|-17,06
|Burçelik
|3,54
|1,14
|10,28
|Burçelik Vana
|3,02
|19,84
|104,05
|Bursa Çimento
|3,99
|-0,99
|-9,32
|Carrefoursa
|2,96
|0,68
|-14,94
|Ceo Event Medya
|5,48
|0,00
|Coca Cola İçecek
|35,00
|4,67
|18,38
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,00
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,45
|-1,36
|39,42
|Çelebi
|89,45
|-1,76
|53,31
|Çelik Halat
|3,76
|0,53
|-30,41
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|4,99
|0,60
|-16,33
|Çimbeton
|26,78
|-0,67
|-6,36
|Çimentaş
|10,40
|0,00
|-18,11
|Çimsa
|6,07
|0,00
|-19,60
|Çuhadaroğlu Metal
|1,95
|1,04
|9,55
|Dagi Giyim
|1,46
|2,10
|17,74
|Dagi Yatırım Holding
|1,43
|0,70
|41,58
|Dardanel
|1,07
|9,18
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|5,76
|-3,52
|34,58
|Demısaş Döküm
|2,26
|0,44
|-1,64
|Denge Holding
|1,43
|2,14
|23,28
|Deniz GMYO
|3,21
|2,23
|5,59
|Denizbank
|19,41
|0,57
|1,62
|Denizli Cam
|9,61
|0,52
|-16,58
|Derimod
|11,28
|-2,42
|30,10
|Derlüks Deri
|1,87
|-1,58
|Desa Deri
|2,22
|-2,20
|28,32
|Despec Bilgisayar
|2,83
|-0,70
|3,61
|Deva Holding
|5,96
|6,62
|81,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|-2,22
|12,82
|Ditaş Doğan
|5,19
|0,39
|1,39
|DO-CO
|516,00
|1,18
|8,88
|Doğan Burda
|3,10
|2,65
|2,99
|Doğan Holding
|1,31
|0,00
|40,66
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,96
|1,05
|-21,31
|Doğusan
|1,33
|0,76
|-38,55
|Doğuş GMYO
|2,26
|1,35
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|4,93
|1,23
|13,59
|Döktaş Dökümcülük
|26,00
|0,00
|219,02
|Duran Doğan Basım
|7,72
|2,66
|51,37
|Dyo Boya
|3,27
|2,83
|12,76
|Eczacıbaşı İlaç
|2,35
|1,29
|-3,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,13
|0,49
|-4,25
|Edip Gayrimenkul
|0,78
|2,63
|1,30
|Ege Endüstri
|479,10
|1,83
|53,98
|Ege Gübre
|29,86
|1,98
|44,34
|Ege Profil
|8,85
|0,00
|2,49
|Ege Seramik
|2,78
|1,46
|-6,12
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,10
|-3,59
|32,81
|Ekiz Kimya
|0,42
|16,67
|27,27
|Emek Elektrik
|0,96
|-4,00
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|0,83
|1,22
|-29,06
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|0,00
|-21,05
|Enerjisa Enerji
|5,97
|0,00
|26,79
|Enka İnşaat
|5,44
|-0,18
|22,41
|Erbosan
|16,90
|2,74
|11,15
|Ereğli Demir Çelik
|6,23
|1,63
|2,10
|Ersu Gıda
|1,05
|0,96
|14,13
|Escort Teknoloji
|0,69
|-2,82
|-9,21
|Etiler Gıda
|2,81
|-3,44
|31,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,07
|1,90
|51,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|14,97
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|18,10
|Euro Yatırım Holding
|1,53
|0,00
|178,18
|Fenerbahçe Futbol
|7,52
|-1,18
|8,67
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,67
|1,52
|0,38
|F-M İzmit Piston
|16,60
|0,00
|7,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,03
|-1,30
|96,88
|Ford Otosan
|58,60
|-1,92
|23,34
|Formet Çelik Kapı
|5,76
|1,05
|353,54
|Frigo Pak Gıda
|7,95
|-5,92
|367,65
|Galatasaray Sportif
|1,53
|2,68
|23,39
|Garanti Bankası
|8,89
|1,48
|11,68
|Garanti Faktoring
|2,79
|4,49
|40,91
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|-13,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,00
|1,01
|31,00
|Gedik Yatırım Holding
|3,57
|-0,56
|51,91
|Gediz Ambalaj
|5,27
|-0,19
|30,31
|Gentaş
|1,38
|2,22
|0,54
|Gersan Elektrik
|2,11
|0,48
|-13,54
|Global Men. Değ.
|0,91
|-11,65
|93,62
|Global Yat. Holding
|4,13
|-1,67
|38,13
|Good-Year
|2,51
|1,62
|-24,36
|Göltaş Çimento
|9,83
|-0,91
|-19,72
|Gözde Girişim
|2,62
|1,16
|-1,87
|GSD Denizcilik
|1,45
|0,69
|26,09
|GSD Holding
|0,81
|1,25
|1,25
|Gübre Fabrik.
|3,96
|2,33
|33,78
|Güler Yat. Holding
|1,33
|-0,75
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,22
|2,52
|-12,99
|Halk GMYO
|0,85
|0,00
|32,13
|Halk Sigorta
|0,93
|-1,06
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,76
|0,53
|9,04
|Hedef Girişim
|1,53
|-5,56
|31,90
|Hektaş
|15,07
|2,31
|62,57
|HUB Girişim
|2,75
|-2,83
|46,28
|Hürriyet Gzt.
|0,71
|0,00
|-23,66
|ICBC Turkey Bank
|3,37
|0,30
|-31,64
|İdealist Danışmanlık
|7,23
|1,97
|-33,06
|İdealist GMYO
|3,02
|-7,93
|85,28
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|2,61
|261,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|-0,97
|8,56
|İhlas Gazetecilik
|2,27
|-0,87
|272,13
|İhlas Holding
|0,52
|-1,89
|62,50
|İhlas Yayın Holding
|0,64
|3,23
|93,94
|İndeks Bilgisayar
|7,54
|-5,40
|35,40
|Info Yatırım
|2,85
|-0,70
|176,70
|İntema
|6,63
|0,30
|10,56
|İpek Doğal Enerji
|6,70
|8,24
|24,77
|İskenderun Demir Çelik
|6,19
|3,00
|32,02
(Sürecek)
Kaynak: AA