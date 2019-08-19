Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
19.08.2019 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|-4,27
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|3,75
|0,27
|17,38
|Adana Çimento (A)
|5,57
|0,54
|17,11
|Adana Çimento (B)
|3,92
|-0,25
|21,53
|Adana Çimento (C)
|1,04
|0,00
|-15,52
|Adel Kalemcilik
|11,15
|1,46
|1,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|-5,88
|-58,97
|Afyon Çimento
|3,92
|2,62
|-14,60
|Ak Enerji
|0,49
|-2,00
|-22,22
|Akbank
|6,80
|-1,88
|15,55
|Akçansa
|5,58
|-1,76
|-14,71
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,48
|-1,99
|-26,37
|Akfen GMYO
|2,25
|2,74
|36,36
|Akın Tekstil
|8,61
|0,23
|-5,02
|Akiş GMYO
|2,28
|4,59
|0,04
|Akmerkez GMYO
|19,97
|1,17
|29,43
|Aksa
|8,29
|1,10
|24,95
|Aksa Enerji
|2,61
|1,56
|-2,61
|Aksigorta
|4,95
|1,23
|57,67
|Aksu Enerji
|8,19
|0,37
|6,09
|Alarko Carrıer
|33,00
|0,30
|-16,16
|Alarko GMYO
|41,56
|0,87
|-1,57
|Alarko Holding
|3,71
|-1,33
|90,23
|Albaraka Türk
|1,15
|1,77
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,96
|-0,83
|3,47
|Alkim Kağıt
|3,55
|1,14
|-1,23
|Alkim Kimya
|27,00
|1,50
|25,34
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,92
|1,04
|-5,85
|Anadolu Cam
|2,37
|0,85
|-7,59
|Anadolu Efes
|23,80
|2,32
|18,57
|Anadolu Grubu Holding
|13,33
|0,30
|31,53
|Anadolu Hayat Emek.
|4,92
|-0,40
|-13,60
|Anadolu Isuzu
|7,96
|-1,85
|28,80
|Anadolu Sigorta
|3,95
|-1,50
|0,62
|Anel Elektrik
|1,66
|-2,35
|2,47
|Arçelik
|17,14
|2,63
|8,55
|Arena Bilgisayar
|3,47
|-0,29
|-21,32
|Armada Bilgisayar
|9,65
|0,21
|3,88
|Arsan Tekstil
|1,99
|-2,45
|22,84
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|2,33
|1,15
|Aselsan
|17,07
|1,01
|-28,91
|Aslan Çimento
|26,02
|4,58
|-7,60
|Ata GMYO
|3,97
|-0,50
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,14
|1,79
|-13,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|5,26
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|0,00
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,70
|0,46
|17,59
|Avrasya GMYO
|1,29
|-0,77
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,86
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,70
|0,01
|2,20
|Avrupa Yatırım Holding
|1,92
|-1,03
|-20,99
|Ayen Enerji
|1,89
|0,00
|4,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|0,56
|30,15
|Aygaz
|9,57
|4,02
|-3,76
|Bagfaş
|8,02
|4,16
|66,39
|Bak Ambalaj
|5,15
|-0,77
|9,38
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,47
|-0,68
|17,13
|Banvit
|15,94
|-1,06
|47,73
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|2,34
|-13,37
|Batı Çimento
|2,57
|1,98
|6,64
|Batısöke Çimento
|0,97
|0,00
|-11,01
|Bera Holding
|1,84
|2,22
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,67
|1,21
|-7,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|-0,68
|-10,49
|Beyaz Filo
|2,84
|-1,39
|4,03
|Bilici Yatırım
|2,25
|-4,26
|77,93
|Bim Mağazalar
|49,72
|-0,76
|16,07
|Birko Mensucat
|0,27
|8,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,74
|-1,33
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|8,69
|0,70
|27,79
|Bolu Çimento
|2,12
|-0,93
|-31,34
|Bomonti Elektrik
|1,20
|0,00
|150,00
|Borusan Mannesmann
|7,97
|0,50
|13,70
|Borusan Yat. Paz.
|33,00
|-2,42
|-8,91
|Bosch Fren Sistemleri
|172,70
|-4,16
|13,04
|Bossa
|3,84
|-1,54
|-8,66
|Boyner Perakende Yat.
|8,25
|0,00
|109,39
|Brisa
|5,20
|-0,95
|-17,85
|Burçelik
|3,50
|2,34
|9,03
|Burçelik Vana
|2,52
|13,51
|70,27
|Bursa Çimento
|4,03
|0,75
|-8,41
|Carrefoursa
|2,94
|1,03
|-15,52
|Ceo Event Medya
|5,48
|0,18
|Coca Cola İçecek
|33,44
|0,97
|13,10
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,00
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|-0,68
|41,35
|Çelebi
|91,05
|0,00
|56,05
|Çelik Halat
|3,74
|-0,27
|-30,78
|Çemaş Döküm
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Çemtaş
|4,96
|-0,80
|-16,83
|Çimbeton
|26,96
|-0,15
|-5,73
|Çimentaş
|10,40
|-1,23
|-18,11
|Çimsa
|6,07
|0,00
|-19,60
|Çuhadaroğlu Metal
|1,93
|-0,52
|8,43
|Dagi Giyim
|1,43
|-0,69
|15,32
|Dagi Yatırım Holding
|1,42
|0,00
|40,59
|Dardanel
|0,98
|3,16
|-10,91
|Datagate Bilgisayar
|5,97
|1,88
|39,49
|Demısaş Döküm
|2,25
|-2,17
|-2,07
|Denge Holding
|1,40
|-0,71
|20,69
|Deniz GMYO
|3,14
|0,64
|3,29
|Denizbank
|19,30
|-1,03
|1,05
|Denizli Cam
|9,56
|0,84
|-17,01
|Derimod
|11,56
|-2,12
|33,33
|Derlüks Deri
|1,90
|-3,06
|Desa Deri
|2,27
|-1,30
|31,21
|Despec Bilgisayar
|2,85
|-1,04
|4,34
|Deva Holding
|5,59
|3,14
|69,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|0,00
|15,38
|Ditaş Doğan
|5,17
|-1,34
|1,00
|DO-CO
|510,00
|3,03
|7,61
|Doğan Burda
|3,02
|-2,58
|0,33
|Doğan Holding
|1,31
|1,55
|40,66
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,95
|0,00
|-22,13
|Doğusan
|1,32
|1,54
|-39,02
|Doğuş GMYO
|2,23
|1,36
|5,69
|Doğuş Otomotiv
|4,87
|3,62
|12,21
|Döktaş Dökümcülük
|26,00
|-0,38
|219,02
|Duran Doğan Basım
|7,52
|-0,92
|47,45
|Dyo Boya
|3,18
|-5,64
|9,66
|Eczacıbaşı İlaç
|2,32
|0,43
|-4,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,10
|-0,16
|-4,72
|Edip Gayrimenkul
|0,76
|4,11
|-1,30
|Ege Endüstri
|470,50
|3,02
|51,22
|Ege Gübre
|29,28
|1,24
|41,54
|Ege Profil
|8,85
|0,57
|2,49
|Ege Seramik
|2,74
|-1,08
|-7,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,29
|0,00
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,36
|5,88
|9,09
|Emek Elektrik
|1,00
|-7,41
|2,04
|Eminiş Ambalaj
|0,82
|0,00
|-29,91
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|-0,86
|-21,05
|Enerjisa Enerji
|5,97
|0,00
|26,79
|Enka İnşaat
|5,45
|0,37
|22,63
|Erbosan
|16,45
|2,62
|8,19
|Ereğli Demir Çelik
|6,13
|-1,29
|0,46
|Ersu Gıda
|1,04
|0,97
|13,04
|Escort Teknoloji
|0,71
|-2,74
|-6,58
|Etiler Gıda
|2,91
|-8,78
|36,62
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,05
|-0,94
|49,15
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|14,97
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|18,10
|Euro Yatırım Holding
|1,53
|-0,65
|178,18
|Fenerbahçe Futbol
|7,61
|2,70
|9,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,63
|-0,75
|-1,13
|F-M İzmit Piston
|16,60
|0,55
|7,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,07
|0,66
|99,48
|Ford Otosan
|59,75
|-0,83
|25,77
|Formet Çelik Kapı
|5,70
|-0,87
|348,82
|Frigo Pak Gıda
|8,45
|14,50
|397,06
|Galatasaray Sportif
|1,49
|-1,32
|20,16
|Garanti Bankası
|8,76
|-1,90
|10,05
|Garanti Faktoring
|2,67
|0,00
|34,85
|Garanti Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|-12,61
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,96
|0,25
|29,69
|Gedik Yatırım Holding
|3,59
|0,56
|52,77
|Gediz Ambalaj
|5,28
|1,73
|30,55
|Gentaş
|1,35
|0,00
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,10
|0,00
|-13,95
|Global Men. Değ.
|1,03
|1,98
|119,15
|Global Yat. Holding
|4,20
|1,69
|40,47
|Good-Year
|2,47
|0,00
|-25,57
|Göltaş Çimento
|10,07
|-0,10
|-18,99
|Gözde Girişim
|2,59
|1,17
|-3,00
|GSD Denizcilik
|1,44
|0,00
|25,22
|GSD Holding
|0,80
|-3,61
|0,00
|Gübre Fabrik.
|3,87
|4,59
|30,74
|Güler Yat. Holding
|1,34
|0,75
|25,23
|Güneş Sigorta
|1,19
|-0,83
|-15,13
|Halk GMYO
|0,85
|0,00
|32,13
|Halk Sigorta
|0,94
|1,08
|6,51
|Hatay Tekstil
|3,74
|-2,35
|8,46
|Hedef Girişim
|1,62
|-1,22
|39,66
|Hektaş
|14,73
|2,72
|58,90
|HUB Girişim
|2,83
|2,17
|50,53
|Hürriyet Gzt.
|0,71
|1,43
|-23,66
|ICBC Turkey Bank
|3,36
|6,33
|-31,85
|İdealist Danışmanlık
|7,09
|0,42
|-34,35
|İdealist GMYO
|3,28
|19,71
|101,23
|İhlas Ev Aletleri
|1,15
|0,88
|252,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-4,63
|9,63
|İhlas Gazetecilik
|2,29
|3,62
|275,41
|İhlas Holding
|0,53
|1,92
|65,63
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|-1,59
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|7,97
|0,00
|43,12
|Info Yatırım
|2,87
|1,06
|178,64
|İntema
|6,61
|0,15
|10,23
|İpek Doğal Enerji
|6,19
|2,82
|15,27
|İskenderun Demir Çelik
|6,01
|0,00
|28,18
(Sürecek)
Kaynak: AA