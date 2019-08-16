Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

16.08.2019 18:37
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 -1,80 -15,90
Acıpayam Selüloz 3,74 -1,06 17,07
Adana Çimento (A) 5,54 0,00 16,48
Adana Çimento (B) 3,93 -0,25 21,84
Adana Çimento (C) 1,04 0,00 -15,52
Adel Kalemcilik 10,99 0,64 -0,09
Adese Alışveriş Ticaret 1,02 13,33 -56,41
Afyon Çimento 3,82 -0,26 -16,78
Ak Enerji 0,50 -1,96 -20,63
Akbank 6,93 -3,48 17,76
Akçansa 5,68 -3,73 -13,18
Akdenız Güvenlık Hız. 1,51 -1,95 -24,88
Akfen GMYO 2,19 3,79 32,73
Akın Tekstil 8,59 -1,04 -5,24
Akiş GMYO 2,18 -1,36 -4,34
Akmerkez GMYO 19,74 -0,05 27,94
Aksa 8,20 -0,12 23,60
Aksa Enerji 2,57 -2,28 -4,10
Aksigorta 4,89 3,60 55,76
Aksu Enerji 8,16 0,99 5,70
Alarko Carrıer 32,90 0,06 -16,41
Alarko GMYO 41,20 -0,24 -2,43
Alarko Holding 3,76 4,74 92,79
Albaraka Türk 1,13 -1,74 -7,38
Alcatel Lucent Teletaş 6,01 -2,12 4,34
Alkim Kağıt 3,51 0,29 -2,34
Alkim Kimya 26,60 -0,97 23,49
Altınyağ 0,40 0,00 -9,09
Altınyunus Çeşme 2,89 -0,34 -6,81
Anadolu Cam 2,35 -3,69 -8,37
Anadolu Efes 23,26 -1,19 15,88
Anadolu Grubu Holding 13,29 5,81 31,14
Anadolu Hayat Emek. 4,94 0,00 -13,25
Anadolu Isuzu 8,11 -1,93 31,23
Anadolu Sigorta 4,01 -0,25 2,15
Anel Elektrik 1,70 2,41 4,94
Arçelik 16,70 0,30 5,76
Arena Bilgisayar 3,48 -1,69 -21,09
Armada Bilgisayar 9,63 -0,52 3,66
Arsan Tekstil 2,04 2,00 25,93
Artı Yatırım Holding 0,86 0,00 -1,15
Aselsan 16,90 -1,00 -29,62
Aslan Çimento 24,88 3,15 -11,65
Ata GMYO 3,99 -0,25 -0,50
Atakule GMYO 1,12 -1,75 -14,88
Atlantis Yatırım Holding 0,38 5,56 111,11
Atlas Yat. Ort. 0,81 0,00 -5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,66 1,76 17,04
Avrasya GMYO 1,30 0,00 47,73
Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 0,00 7,41
Avrasya Stratejik GMYF 1.273,60 0,01 2,19
Avrupa Yatırım Holding 1,94 3,74 -20,16
Ayen Enerji 1,89 2,16 4,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,78 4,71 29,42
Aygaz 9,20 -1,29 -7,48
Bagfaş 7,70 2,67 59,75
Bak Ambalaj 5,19 -0,76 10,23
Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,48 0,00 17,93
Banvit 16,11 -0,19 49,30
Baştaş Başkent Çimento 1,71 -4,47 -15,35
Batı Çimento 2,52 -3,45 4,56
Batısöke Çimento 0,97 -3,96 -11,01
Bera Holding 1,80 0,00 -12,62
Berkosan Yalıtım 1,65 0,00 -8,84
Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 -0,68 -9,88
Beyaz Filo 2,88 -1,37 5,49
Bilici Yatırım 2,35 -0,84 85,84
Bim Mağazalar 50,10 1,62 16,96
Birko Mensucat 0,25 -7,41 -16,67
Birlik Mensucat 0,75 0,00 -35,90
Bizim Mağazaları 8,63 0,12 26,91
Bolu Çimento 2,14 -1,38 -30,69
Bomonti Elektrik 1,20 3,45 150,00
Borusan Mannesmann 7,93 -1,25 13,13
Borusan Yat. Paz. 33,82 -3,70 -6,65
Bosch Fren Sistemleri 180,20 0,11 17,95
Bossa 3,90 0,26 -7,23
Boyner Perakende Yat. 8,25 0,86 109,39
Brisa 5,25 -2,42 -17,06
Burçelik 3,42 1,79 6,54
Burçelik Vana 2,22 1,37 50,00
Bursa Çimento 4,00 -2,44 -9,09
Carrefoursa 2,91 -1,69 -16,38
Ceo Event Medya 5,47 -0,73
Coca Cola İçecek 33,12 0,18 12,02
Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,48 0,00 42,31
Çelebi 91,05 -1,57 56,05
Çelik Halat 3,75 -1,83 -30,59
Çemaş Döküm 0,71 2,90 -6,58
Çemtaş 5,00 -1,19 -16,16
Çimbeton 27,00 -1,10 -5,59
Çimentaş 10,53 0,29 -17,09
Çimsa 6,07 -0,33 -19,60
Çuhadaroğlu Metal 1,94 -1,52 8,99
Dagi Giyim 1,44 0,00 16,13
Dagi Yatırım Holding 1,42 -1,39 40,59
Dardanel 0,95 3,26 -13,64
Datagate Bilgisayar 5,86 0,69 36,92
Demısaş Döküm 2,30 -3,77 0,10
Denge Holding 1,41 -0,70 21,55
Deniz GMYO 3,12 0,32 2,63
Denizbank 19,50 -0,41 2,09
Denizli Cam 9,48 -0,21 -17,71
Derimod 11,81 -1,58 36,22
Derlüks Deri 1,96 -2,49
Desa Deri 2,30 0,00 32,95
Despec Bilgisayar 2,88 1,41 5,44
Deva Holding 5,42 -3,04 64,74
Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 -2,17 15,38
Ditaş Doğan 5,24 -0,38 2,37
DO-CO 495,00 0,34 4,45
Doğan Burda 3,10 5,44 2,99
Doğan Holding 1,29 1,57 38,52
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,95 -1,04 -22,13
Doğusan 1,30 -0,76 -39,94
Doğuş GMYO 2,20 0,00 4,27
Doğuş Otomotiv 4,70 -1,67 8,29
Döktaş Dökümcülük 26,10 1,95 220,25
Duran Doğan Basım 7,59 8,43 48,82
Dyo Boya 3,37 -1,17 16,21
Eczacıbaşı İlaç 2,31 0,43 -4,76
Eczacıbaşı Yatırım 6,11 0,16 -4,57
Edip Gayrimenkul 0,73 2,82 -5,19
Ege Endüstri 456,70 -5,05 46,78
Ege Gübre 28,92 2,12 39,80
Ege Profil 8,80 0,11 1,92
Ege Seramik 2,77 -1,07 -6,46
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 5,29 -5,54 37,76
Ekiz Kimya 0,34 -2,86 3,03
Emek Elektrik 1,08 -5,26 10,20
Eminiş Ambalaj 0,82 0,00 -29,91
Emlak Konut GMYO 1,16 -1,69 -20,37
Enerjisa Enerji 5,97 -0,33 26,79
Enka İnşaat 5,43 1,50 22,18
Erbosan 16,03 -2,43 5,43
Ereğli Demir Çelik 6,21 -2,36 1,77
Ersu Gıda 1,03 -1,90 11,96
Escort Teknoloji 0,73 -2,67 -3,95
Etiler Gıda 3,19 3,24 49,77
Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 1,92 50,57
Euro Trend Yat. Ort. 0,73 -1,35 14,97
Euro Yat. Ort. 0,74 0,00 18,10
Euro Yatırım Holding 1,54 -2,53 180,00
Fenerbahçe Futbol 7,41 -0,40 7,08
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,65 -1,12 -0,38
F-M İzmit Piston 16,51 1,48 7,41
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,05 -3,48 98,18
Ford Otosan 60,25 3,52 26,82
Formet Çelik Kapı 5,75 -1,20 352,76
Frigo Pak Gıda 7,38 5,58 334,12
Galatasaray Sportif 1,51 -1,31 21,77
Garanti Bankası 8,93 -3,77 12,19
Garanti Faktoring 2,67 1,52 34,85
Garanti Yat. Ort. 0,64 1,59 -12,61
Gedik Y. Men. Değ. 3,95 -1,74 29,37
Gedik Yatırım Holding 3,57 -1,92 51,91
Gediz Ambalaj 5,19 -0,38 28,33
Gentaş 1,35 -0,74 -1,65
Gersan Elektrik 2,10 0,48 -13,95
Global Men. Değ. 1,01 -3,81 114,89
Global Yat. Holding 4,13 1,47 38,13
Good-Year 2,47 -0,80 -25,57
Göltaş Çimento 10,08 -0,88 -18,91
Gözde Girişim 2,56 -0,39 -4,12
GSD Denizcilik 1,44 -2,70 25,22
GSD Holding 0,83 1,22 3,75
Gübre Fabrik. 3,70 -0,27 25,00
Güler Yat. Holding 1,33 0,76 24,30
Güneş Sigorta 1,20 0,00 -14,42
Halk GMYO 0,85 0,00 32,13
Halk Sigorta 0,93 0,00 5,38
Hatay Tekstil 3,83 -1,79 11,07
Hedef Girişim 1,64 5,81 41,38
Hektaş 14,34 5,29 54,69
HUB Girişim 2,77 -1,77 47,34
Hürriyet Gzt. 0,70 -1,41 -24,73
ICBC Turkey Bank 3,16 -0,94 -35,90
İdealist Danışmanlık 7,06 -3,02 -34,63
İdealist GMYO 2,74 19,65 68,10
İhlas Ev Aletleri 1,14 0,88 249,02
İhlas Gayrimenkul 1,08 2,86 14,95
İhlas Gazetecilik 2,21 -1,78 262,30
İhlas Holding 0,52 0,00 62,50
İhlas Yayın Holding 0,63 -1,56 90,91
İndeks Bilgisayar 7,97 -0,13 43,12
Info Yatırım 2,84 2,16 175,73
İntema 6,60 0,15 10,06
İpek Doğal Enerji 6,02 4,15 12,10
İskenderun Demir Çelik 6,01 -1,64 28,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA
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