Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,74 2,35 -10,77 Acıpayam Selüloz 3,71 2,77 16,13 Adana Çimento (A) 6,75 -0,15 11,57 Adana Çimento (B) 4,73 -2,07 15,09 Adana Çimento (C) 1,13 0,00 -19,86 Adel Kalemcilik 11,07 0,54 0,64 Adese Alışveriş Ticaret 0,90 -1,10 -61,54 Afyon Çimento 3,88 -1,52 -15,47 Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05 Akbank 7,26 -0,14 23,37 Akçansa 6,56 -1,20 0,27 Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 0,00 -27,86 Akfen GMYO 1,66 -1,19 0,61 Akın Tekstil 8,67 0,35 -4,36 Akiş GMYO 2,24 -0,44 -1,71 Akmerkez GMYO 19,49 1,46 26,32 Aksa 8,93 -0,78 34,60 Aksa Enerji 2,26 -0,88 -15,67 Aksigorta 4,62 -0,22 47,16 Aksu Enerji 8,37 -0,95 8,42 Alarko Carrıer 35,20 -0,56 -10,57 Alarko GMYO 44,12 4,55 4,49 Alarko Holding 3,35 -2,62 71,77 Albaraka Türk 1,18 0,00 -3,28 Alcatel Lucent Teletaş 6,80 -3,13 18,06 Alkim Kağıt 3,66 -1,08 1,83 Alkim Kimya 26,52 -2,14 23,12 Altınyağ 0,41 0,00 -6,82 Altınyunus Çeşme 2,95 -1,01 -4,88 Anadolu Cam 2,70 -2,53 5,27 Anadolu Efes 20,80 -1,89 3,62 Anadolu Grubu Holding 11,82 -3,51 16,63 Anadolu Hayat Emek. 5,00 0,60 -12,20 Anadolu Isuzu 8,54 -1,27 38,19 Anadolu Sigorta 3,98 -0,75 1,38 Anel Elektrik 1,83 -1,61 12,96 Arçelik 16,75 -2,56 6,08 Arena Bilgisayar 3,77 -0,26 -14,51 Armada Bilgisayar 9,78 0,41 5,27 Arsan Tekstil 2,00 1,01 23,46 Artı Yatırım Holding 0,87 0,00 0,00 Aselsan 18,60 -1,64 -22,54 Aslan Çimento 24,44 -0,73 -13,21 Ata GMYO 4,00 0,76 -0,25 Atakule GMYO 1,17 0,86 -11,08 Atlantis Yatırım Holding 0,37 0,00 105,56 Atlas Yat. Ort. 0,85 -1,16 -1,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,66 0,46 17,04 Avrasya GMYO 1,30 0,00 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 0,85 9,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.273,00 0,01 2,14 Avrupa Yatırım Holding 1,93 1,58 -20,58 Ayen Enerji 2,56 0,39 8,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 2,94 27,24 Aygaz 10,11 -0,98 1,67 Bagfaş 7,08 -1,53 46,89 Bak Ambalaj 5,41 -0,73 14,90 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,53 0,00 21,91 Banvit 16,03 -0,12 48,56 Baştaş Başkent Çimento 1,80 0,00 -10,89 Batı Çimento 2,59 0,39 7,47 Batısöke Çimento 0,95 1,06 -12,84 Bera Holding 1,75 0,00 -15,05 Berkosan Yalıtım 1,83 7,02 1,10 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 -1,33 -8,64 Beyaz Filo 2,96 0,00 8,42 Bilici Yatırım 2,05 -3,30 62,11 Bim Mağazalar 45,86 -2,13 7,06 Birko Mensucat 0,34 9,68 13,33 Birlik Mensucat 0,77 0,00 -34,19 Bizim Mağazaları 7,70 0,00 13,24 Bolu Çimento 2,39 -1,24 -30,32 Bomonti Elektrik 1,26 -2,33 162,50 Borusan Mannesmann 8,10 -0,49 15,56 Borusan Yat. Paz. 36,48 -1,41 0,70 Bosch Fren Sistemleri 181,50 2,37 18,80 Bossa 4,10 0,49 -2,48 Boyner Perakende Yat. 8,34 -0,71 111,68 Brisa 5,78 -0,86 -8,69 Burçelik 4,14 14,36 28,97 Burçelik Vana 2,24 -9,31 51,35 Bursa Çimento 4,42 -1,34 0,45 Carrefoursa 3,11 -1,58 -10,63 Ceo Event Medya 5,61 0,18 Coca Cola İçecek 32,62 -1,15 10,33 Cosmos Yat. Holding 1,03 0,00 6,19 Credıtwest Faktorıng 1,52 4,11 46,15 Çelebi 91,65 -2,08 57,08 Çelik Halat 4,02 0,00 -25,60 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 5,52 -1,25 -7,44 Çimbeton 26,96 -0,81 -5,73 Çimentaş 11,26 -2,26 -11,34 Çimsa 6,63 1,07 -12,19 Çuhadaroğlu Metal 1,89 -2,07 6,18 Dagi Giyim 1,44 -0,69 16,13 Dagi Yatırım Holding 1,44 -1,37 42,57 Dardanel 0,94 2,17 -14,55 Datagate Bilgisayar 6,46 -3,73 50,93 Demısaş Döküm 2,73 -2,15 18,82 Denge Holding 1,51 -1,95 30,17 Deniz GMYO 3,14 0,00 3,29 Denizbank 19,64 -1,70 2,83 Denizli Cam 9,51 0,00 -17,45 Derimod 13,08 -1,36 50,87 Derlüks Deri 2,07 0,00 Desa Deri 2,44 3,39 41,04 Despec Bilgisayar 2,86 -1,72 4,70 Deva Holding 5,27 -1,13 60,18 Diriteks Diriliş Tekstil 0,91 -5,21 16,67 Ditaş Doğan 5,25 -0,19 2,56 DO-CO 491,30 -0,73 3,67 Doğan Burda 2,98 0,00 -1,00 Doğan Holding 1,28 -2,29 37,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 0,00 -19,67 Doğusan 1,33 0,76 -38,55 Doğuş GMYO 2,32 2,65 9,95 Doğuş Otomotiv 4,85 -1,02 11,75 Döktaş Dökümcülük 26,00 5,35 219,02 Duran Doğan Basım 6,93 -3,35 35,88 Dyo Boya 3,28 2,82 13,10 Eczacıbaşı İlaç 2,33 -1,27 -3,94 Eczacıbaşı Yatırım 6,11 -0,33 -4,57 Edip Gayrimenkul 0,80 2,56 3,90 Ege Endüstri 532,00 2,47 70,98 Ege Gübre 30,10 -2,08 45,50 Ege Profil 9,00 -0,55 4,23 Ege Seramik 2,96 0,00 -0,04 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,68 -1,22 47,92 Ekiz Kimya 0,33 0,00 0,00 Emek Elektrik 0,96 -4,00 -2,04 Eminiş Ambalaj 0,86 -1,15 -26,50 Emlak Konut GMYO 1,23 1,65 -15,56 Enerjisa Enerji 5,87 -3,14 24,67 Enka İnşaat 5,79 -1,36 30,28 Erbosan 15,59 -0,89 2,54 Ereğli Demir Çelik 7,08 -1,94 16,03 Ersu Gıda 1,01 1,00 9,78 Escort Teknoloji 0,79 0,00 3,95 Etiler Gıda 2,08 -3,26 -2,35 Euro Kapital Yat. Ort. 1,30 4,00 84,66 Euro Trend Yat. Ort. 0,81 3,85 27,57 Euro Yat. Ort. 0,82 3,80 30,86 Euro Yatırım Holding 2,00 -7,83 263,64 Fenerbahçe Futbol 7,45 -0,93 7,66 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,64 -0,38 -0,75 F-M İzmit Piston 16,21 2,47 5,46 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,26 -1,21 111,83 Ford Otosan 58,30 -0,34 22,71 Formet Çelik Kapı 4,81 5,25 278,74 Frigo Pak Gıda 5,77 4,53 239,41 Galatasaray Sportif 1,48 0,00 19,35 Garanti Bankası 9,59 -0,10 20,48 Garanti Faktoring 2,62 -1,13 32,32 Garanti Yat. Ort. 0,71 9,23 -3,05 Gedik Y. Men. Değ. 3,76 -3,59 23,14 Gedik Yatırım Holding 3,75 -1,32 59,57 Gediz Ambalaj 5,39 0,37 33,27 Gentaş 1,41 0,00 2,72 Gersan Elektrik 2,21 0,45 -9,44 Global Men. Değ. 0,93 1,09 97,87 Global Yat. Holding 3,59 2,28 20,07 Good-Year 2,53 -1,17 -23,76 Göltaş Çimento 10,64 -2,56 -14,40 Gözde Girişim 2,76 -2,82 3,37 GSD Denizcilik 1,53 0,00 33,04 GSD Holding 0,84 -1,18 5,00 Gübre Fabrik. 3,62 -0,82 22,30 Güler Yat. Holding 1,35 -1,46 26,17 Güneş Sigorta 1,21 1,68 -13,71 Halk GMYO 0,89 5,95 38,35 Halk Sigorta 0,93 0,00 5,38 Hatay Tekstil 3,87 -1,53 12,23 Hedef Girişim 1,50 -3,85 29,31 Hektaş 14,31 3,40 54,37 HUB Girişim 3,12 6,48 65,96 Hürriyet Gzt. 0,76 0,00 -18,28 ICBC Turkey Bank 3,32 -1,19 -32,66 İdealist Danışmanlık 7,31 1,39 -32,31 İdealist GMYO 2,60 -3,35 59,51 İhlas Ev Aletleri 1,17 1,74 258,21 İhlas Gayrimenkul 1,05 2,94 11,76 İhlas Gazetecilik 1,99 4,19 226,23 İhlas Holding 0,52 6,12 62,50 İhlas Yayın Holding 0,65 3,17 96,97 İndeks Bilgisayar 8,03 -3,49 44,20 Info Yatırım 2,81 1,08 172,82 İntema 6,72 1,36 12,06 İpek Doğal Enerji 5,28 3,53 -1,68 İskenderun Demir Çelik 6,69 -3,18 42,69

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)