Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 -2,87 -13,33 Acıpayam Selüloz 3,62 -1,36 13,31 Adana Çimento (A) 6,88 -0,43 13,72 Adana Çimento (B) 4,83 1,47 17,52 Adana Çimento (C) 1,15 1,77 -18,44 Adel Kalemcilik 11,06 2,22 0,55 Adese Alışveriş Ticaret 0,92 0,00 -60,68 Afyon Çimento 4,03 -0,49 -12,20 Ak Enerji 0,52 -1,89 -17,46 Akbank 7,46 -1,19 26,77 Akçansa 6,64 0,15 1,50 Akdenız Güvenlık Hız. 1,49 2,05 -25,87 Akfen GMYO 1,59 0,00 -3,64 Akın Tekstil 8,62 0,00 -4,91 Akiş GMYO 2,21 -0,90 -3,03 Akmerkez GMYO 19,28 -0,26 24,96 Aksa 9,21 -2,64 38,82 Aksa Enerji 2,36 -2,07 -11,94 Aksigorta 4,58 -0,87 45,89 Aksu Enerji 8,48 -1,85 9,84 Alarko Carrıer 35,98 1,70 -8,59 Alarko GMYO 41,52 1,02 -1,67 Alarko Holding 3,42 3,01 75,36 Albaraka Türk 1,20 -0,83 -1,64 Alcatel Lucent Teletaş 7,21 1,84 25,17 Alkim Kağıt 3,72 0,00 3,50 Alkim Kimya 27,00 -0,66 25,34 Altınyağ 0,41 0,00 -6,82 Altınyunus Çeşme 2,97 1,02 -4,23 Anadolu Cam 2,82 -1,40 9,95 Anadolu Efes 21,58 0,65 7,51 Anadolu Grubu Holding 12,31 -0,89 21,47 Anadolu Hayat Emek. 4,95 -1,79 -13,07 Anadolu Isuzu 8,81 3,04 42,56 Anadolu Sigorta 4,03 -0,49 2,66 Anel Elektrik 1,86 1,09 14,81 Arçelik 17,69 1,38 12,03 Arena Bilgisayar 3,98 0,25 -9,75 Armada Bilgisayar 9,72 -0,51 4,63 Arsan Tekstil 1,99 1,53 22,84 Artı Yatırım Holding 0,87 1,16 0,00 Aselsan 19,58 3,32 -18,46 Aslan Çimento 24,84 0,08 -11,79 Ata GMYO 3,98 -1,24 -0,75 Atakule GMYO 1,17 0,86 -11,08 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,92 12,20 6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,73 -0,46 17,99 Avrasya GMYO 1,31 0,77 48,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 0,00 9,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.272,80 0,01 2,13 Avrupa Yatırım Holding 1,96 2,08 -19,34 Ayen Enerji 2,59 4,02 10,21 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 0,00 23,61 Aygaz 10,35 1,27 4,08 Bagfaş 7,34 4,86 52,28 Bak Ambalaj 5,48 1,48 16,39 Balatacılar Balatacılık 0,28 3,70 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,54 0,65 22,71 Banvit 16,04 0,25 48,66 Baştaş Başkent Çimento 1,81 0,56 -10,40 Batı Çimento 2,58 -0,77 7,05 Batısöke Çimento 0,94 -2,08 -13,76 Bera Holding 1,81 0,00 -12,14 Berkosan Yalıtım 1,75 -1,13 -3,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,50 1,35 -7,41 Beyaz Filo 3,02 -0,33 10,62 Bilici Yatırım 2,04 -5,56 61,32 Bim Mağazalar 47,00 0,30 9,72 Birko Mensucat 0,30 -3,23 0,00 Birlik Mensucat 0,77 5,48 -34,19 Bizim Mağazaları 7,57 0,53 11,32 Bolu Çimento 2,48 -0,40 -27,70 Bomonti Elektrik 1,28 19,63 166,67 Borusan Mannesmann 8,23 0,37 17,41 Borusan Yat. Paz. 37,12 -0,75 2,46 Bosch Fren Sistemleri 177,20 0,11 15,99 Bossa 4,08 0,49 -2,95 Boyner Perakende Yat. 8,26 -1,90 109,64 Brisa 5,91 -0,67 -6,64 Burçelik 3,73 6,57 16,20 Burçelik Vana 2,24 19,79 51,35 Bursa Çimento 4,48 0,67 1,82 Carrefoursa 3,18 1,27 -8,62 Ceo Event Medya 5,65 0,18 Coca Cola İçecek 34,00 2,22 15,00 Cosmos Yat. Holding 1,03 0,00 6,19 Credıtwest Faktorıng 1,52 4,83 46,15 Çelebi 94,45 4,25 61,88 Çelik Halat 4,06 -1,46 -24,86 Çemaş Döküm 0,72 1,41 -5,26 Çemtaş 5,48 -1,08 -8,11 Çimbeton 27,42 0,81 -4,13 Çimentaş 12,49 -14,10 -1,65 Çimsa 6,67 -1,19 -11,66 Çuhadaroğlu Metal 1,98 0,51 11,24 Dagi Giyim 1,44 -0,69 16,13 Dagi Yatırım Holding 1,50 4,17 48,51 Dardanel 0,92 0,00 -16,36 Datagate Bilgisayar 6,87 2,38 60,51 Demısaş Döküm 2,85 2,52 24,04 Denge Holding 1,50 0,67 29,31 Deniz GMYO 3,18 0,95 4,61 Denizbank 20,54 -1,82 7,54 Denizli Cam 9,67 -1,12 -16,06 Derimod 13,00 -2,26 49,94 Derlüks Deri 2,08 0,00 Desa Deri 2,39 -0,42 38,15 Despec Bilgisayar 2,97 0,00 8,73 Deva Holding 5,61 -1,23 70,52 Diriteks Diriliş Tekstil 0,95 2,15 21,79 Ditaş Doğan 5,25 -1,32 2,56 DO-CO 492,00 -2,73 3,81 Doğan Burda 3,00 -2,28 -0,33 Doğan Holding 1,32 1,54 41,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -1,00 -18,85 Doğusan 1,31 -3,68 -39,48 Doğuş GMYO 2,29 -0,87 8,53 Doğuş Otomotiv 4,99 -0,40 14,98 Döktaş Dökümcülük 24,58 -2,31 201,60 Duran Doğan Basım 7,19 -0,55 40,98 Dyo Boya 3,27 -0,61 12,76 Eczacıbaşı İlaç 2,42 -0,41 -0,23 Eczacıbaşı Yatırım 6,15 -0,32 -3,94 Edip Gayrimenkul 0,76 -2,56 -1,30 Ege Endüstri 528,00 -1,22 69,70 Ege Gübre 30,74 2,54 48,60 Ege Profil 9,11 1,11 5,51 Ege Seramik 2,96 -0,67 -0,04 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 5,80 5,84 51,04 Ekiz Kimya 0,32 0,00 -3,03 Emek Elektrik 1,02 10,87 4,08 Eminiş Ambalaj 0,88 -1,12 -24,79 Emlak Konut GMYO 1,23 0,82 -15,56 Enerjisa Enerji 6,15 1,49 30,62 Enka İnşaat 5,98 -1,97 34,56 Erbosan 15,67 2,49 3,06 Ereğli Demir Çelik 7,36 -0,94 20,62 Ersu Gıda 1,03 -0,96 11,96 Escort Teknoloji 0,79 3,95 3,95 Etiler Gıda 2,00 -8,68 -6,10 Euro Kapital Yat. Ort. 1,15 -2,54 63,36 Euro Trend Yat. Ort. 0,77 -1,28 21,27 Euro Yat. Ort. 0,77 -1,28 22,89 Euro Yatırım Holding 2,21 -2,21 301,82 Fenerbahçe Futbol 7,54 0,00 8,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 -0,74 0,75 F-M İzmit Piston 15,65 -0,38 1,81 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,31 -1,19 115,07 Ford Otosan 60,40 -1,15 27,13 Formet Çelik Kapı 4,39 2,09 245,67 Frigo Pak Gıda 5,50 -3,51 223,53 Galatasaray Sportif 1,47 0,00 18,55 Garanti Bankası 9,70 -1,52 21,86 Garanti Faktoring 2,70 -0,37 36,36 Garanti Yat. Ort. 0,66 -1,49 -9,88 Gedik Y. Men. Değ. 4,12 -3,96 34,93 Gedik Yatırım Holding 3,83 2,68 62,98 Gediz Ambalaj 5,36 -1,65 32,53 Gentaş 1,44 -0,69 4,91 Gersan Elektrik 2,26 1,80 -7,39 Global Men. Değ. 0,77 2,67 63,83 Global Yat. Holding 3,36 -2,33 12,37 Good-Year 2,60 -0,38 -21,65 Göltaş Çimento 11,10 0,18 -10,70 Gözde Girişim 2,82 2,17 5,62 GSD Denizcilik 1,56 1,96 35,65 GSD Holding 0,85 0,00 6,25 Gübre Fabrik. 3,63 3,71 22,64 Güler Yat. Holding 1,34 0,00 25,23 Güneş Sigorta 1,10 -0,90 -21,55 Halk GMYO 0,85 -1,16 32,13 Halk Sigorta 0,93 1,09 5,38 Hatay Tekstil 3,97 0,00 15,13 Hedef Girişim 1,58 1,28 36,21 Hektaş 14,00 4,87 51,02 HUB Girişim 2,85 0,35 51,60 Hürriyet Gzt. 0,76 -1,30 -18,28 ICBC Turkey Bank 3,42 -0,87 -30,63 İdealist Danışmanlık 8,81 -0,79 -18,43 İdealist GMYO 2,94 -8,13 80,37 İhlas Ev Aletleri 1,15 0,00 252,09 İhlas Gayrimenkul 1,05 3,96 11,76 İhlas Gazetecilik 1,99 -0,50 226,23 İhlas Holding 0,49 2,08 53,13 İhlas Yayın Holding 0,64 1,59 93,94 İndeks Bilgisayar 8,40 -0,24 50,84 Info Yatırım 2,80 -2,78 171,84 İntema 6,68 0,60 11,39 İpek Doğal Enerji 5,32 2,70 -0,93 İskenderun Demir Çelik 7,00 0,29 49,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA