Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|-0,57
|-10,77
|Acıpayam Selüloz
|3,67
|-2,91
|14,87
|Adana Çimento (A)
|6,91
|0,58
|14,21
|Adana Çimento (B)
|4,76
|0,42
|15,82
|Adana Çimento (C)
|1,13
|-0,88
|-19,86
|Adel Kalemcilik
|10,82
|0,00
|-1,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,92
|0,00
|-60,68
|Afyon Çimento
|4,05
|-0,49
|-11,76
|Ak Enerji
|0,53
|1,92
|-15,87
|Akbank
|7,55
|-0,40
|28,30
|Akçansa
|6,63
|-0,75
|1,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,46
|-0,68
|-27,36
|Akfen GMYO
|1,59
|0,63
|-3,64
|Akın Tekstil
|8,62
|0,00
|-4,91
|Akiş GMYO
|2,23
|-0,45
|-2,15
|Akmerkez GMYO
|19,33
|0,10
|25,29
|Aksa
|9,46
|-1,87
|42,59
|Aksa Enerji
|2,41
|-1,23
|-10,07
|Aksigorta
|4,62
|0,43
|47,16
|Aksu Enerji
|8,64
|-2,26
|11,92
|Alarko Carrıer
|35,38
|-0,51
|-10,11
|Alarko GMYO
|41,10
|-0,92
|-2,66
|Alarko Holding
|3,32
|0,30
|70,23
|Albaraka Türk
|1,21
|-0,82
|-0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,08
|-3,15
|22,92
|Alkim Kağıt
|3,72
|-0,53
|3,50
|Alkim Kimya
|27,18
|-0,29
|26,18
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,94
|1,03
|-5,20
|Anadolu Cam
|2,86
|-0,69
|11,51
|Anadolu Efes
|21,44
|-2,10
|6,81
|Anadolu Grubu Holding
|12,42
|0,16
|22,55
|Anadolu Hayat Emek.
|5,04
|0,40
|-11,49
|Anadolu Isuzu
|8,55
|2,03
|38,35
|Anadolu Sigorta
|4,05
|-1,22
|3,17
|Anel Elektrik
|1,84
|1,10
|13,58
|Arçelik
|17,45
|-4,64
|10,51
|Arena Bilgisayar
|3,97
|-0,50
|-9,98
|Armada Bilgisayar
|9,77
|-0,20
|5,17
|Arsan Tekstil
|1,96
|-2,00
|20,99
|Artı Yatırım Holding
|0,86
|-1,15
|-1,15
|Aselsan
|18,95
|-1,86
|-21,09
|Aslan Çimento
|24,82
|-1,12
|-11,86
|Ata GMYO
|4,03
|0,75
|0,50
|Atakule GMYO
|1,16
|1,75
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|1,23
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,77
|0,92
|18,53
|Avrasya GMYO
|1,30
|0,00
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|0,00
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,70
|0,01
|2,12
|Avrupa Yatırım Holding
|1,92
|-2,54
|-20,99
|Ayen Enerji
|2,49
|2,89
|5,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|-0,58
|23,61
|Aygaz
|10,22
|-0,29
|2,77
|Bagfaş
|7,00
|-0,71
|45,23
|Bak Ambalaj
|5,40
|-0,37
|14,69
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|-3,57
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|-1,29
|21,91
|Banvit
|16,00
|-0,56
|48,29
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|1,12
|-10,89
|Batı Çimento
|2,60
|-0,76
|7,88
|Batısöke Çimento
|0,96
|0,00
|-11,93
|Bera Holding
|1,81
|-0,55
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|-14,90
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|-0,67
|-8,64
|Beyaz Filo
|3,03
|-1,30
|10,99
|Bilici Yatırım
|2,16
|10,20
|70,81
|Bim Mağazalar
|46,86
|-0,13
|9,39
|Birko Mensucat
|0,31
|19,23
|3,33
|Birlik Mensucat
|0,73
|0,00
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|7,53
|-1,18
|10,74
|Bolu Çimento
|2,49
|-0,80
|-27,41
|Bomonti Elektrik
|1,07
|1,90
|122,92
|Borusan Mannesmann
|8,20
|-0,24
|16,99
|Borusan Yat. Paz.
|37,40
|-0,27
|3,23
|Bosch Fren Sistemleri
|177,00
|1,72
|15,86
|Bossa
|4,06
|-2,64
|-3,43
|Boyner Perakende Yat.
|8,42
|2,68
|113,71
|Brisa
|5,95
|-1,33
|-6,00
|Burçelik
|3,50
|0,86
|9,03
|Burçelik Vana
|1,87
|8,09
|26,35
|Bursa Çimento
|4,45
|-1,33
|1,14
|Carrefoursa
|3,14
|-0,63
|-9,77
|Ceo Event Medya
|5,64
|1,62
|Coca Cola İçecek
|33,26
|-0,72
|12,50
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|-3,74
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,45
|7,41
|39,42
|Çelebi
|90,60
|-1,58
|55,28
|Çelik Halat
|4,12
|-0,72
|-23,74
|Çemaş Döküm
|0,71
|-1,39
|-6,58
|Çemtaş
|5,54
|-1,77
|-7,11
|Çimbeton
|27,20
|-0,87
|-4,90
|Çimentaş
|14,54
|-19,98
|14,49
|Çimsa
|6,75
|0,45
|-10,60
|Çuhadaroğlu Metal
|1,97
|-0,51
|10,67
|Dagi Giyim
|1,45
|-1,36
|16,94
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|-2,70
|42,57
|Dardanel
|0,92
|2,22
|-16,36
|Datagate Bilgisayar
|6,71
|3,87
|56,78
|Demısaş Döküm
|2,78
|0,36
|20,99
|Denge Holding
|1,49
|-1,32
|28,45
|Deniz GMYO
|3,15
|-0,94
|3,62
|Denizbank
|20,92
|-0,10
|9,53
|Denizli Cam
|9,78
|-0,10
|-15,10
|Derimod
|13,30
|-2,92
|53,40
|Derlüks Deri
|2,08
|-0,95
|Desa Deri
|2,40
|-1,64
|38,73
|Despec Bilgisayar
|2,97
|-2,94
|8,73
|Deva Holding
|5,68
|0,00
|72,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,93
|9,41
|19,23
|Ditaş Doğan
|5,32
|-0,37
|3,93
|DO-CO
|505,80
|-1,17
|6,73
|Doğan Burda
|3,07
|-0,97
|1,99
|Doğan Holding
|1,30
|1,56
|39,59
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|-1,96
|-18,03
|Doğusan
|1,36
|-1,45
|-37,17
|Doğuş GMYO
|2,31
|-0,43
|9,48
|Doğuş Otomotiv
|5,01
|-1,76
|15,44
|Döktaş Dökümcülük
|25,16
|2,36
|208,71
|Duran Doğan Basım
|7,23
|-0,14
|41,76
|Dyo Boya
|3,29
|5,11
|13,45
|Eczacıbaşı İlaç
|2,43
|-0,41
|0,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,17
|-0,64
|-3,63
|Edip Gayrimenkul
|0,78
|4,00
|1,30
|Ege Endüstri
|534,50
|-0,09
|71,79
|Ege Gübre
|29,98
|1,97
|44,92
|Ege Profil
|9,01
|-0,11
|4,35
|Ege Seramik
|2,98
|0,68
|0,64
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,48
|3,40
|42,71
|Ekiz Kimya
|0,32
|0,00
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,92
|0,00
|-6,12
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|-1,11
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|-1,61
|-16,25
|Enerjisa Enerji
|6,06
|-2,26
|28,70
|Enka İnşaat
|6,10
|3,04
|37,26
|Erbosan
|15,29
|1,80
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|7,43
|-1,20
|21,77
|Ersu Gıda
|1,04
|2,97
|13,04
|Escort Teknoloji
|0,76
|0,00
|0,00
|Etiler Gıda
|2,19
|-8,75
|2,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,18
|0,85
|67,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,78
|2,63
|22,84
|Euro Yat. Ort.
|0,78
|2,63
|24,48
|Euro Yatırım Holding
|2,26
|0,00
|310,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,54
|-0,53
|8,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,70
|-1,10
|1,50
|F-M İzmit Piston
|15,71
|-0,32
|2,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,35
|-0,89
|117,67
|Ford Otosan
|61,10
|-0,81
|28,61
|Formet Çelik Kapı
|4,30
|2,87
|238,58
|Frigo Pak Gıda
|5,70
|11,76
|235,29
|Galatasaray Sportif
|1,47
|0,68
|18,55
|Garanti Bankası
|9,85
|1,03
|23,74
|Garanti Faktoring
|2,71
|0,37
|36,87
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|1,52
|-8,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,29
|14,10
|40,50
|Gedik Yatırım Holding
|3,73
|19,94
|58,72
|Gediz Ambalaj
|5,45
|-0,73
|34,76
|Gentaş
|1,45
|0,00
|5,64
|Gersan Elektrik
|2,22
|0,00
|-9,03
|Global Men. Değ.
|0,75
|0,00
|59,57
|Global Yat. Holding
|3,44
|2,99
|15,05
|Good-Year
|2,61
|-1,51
|-21,35
|Göltaş Çimento
|11,08
|-0,72
|-10,86
|Gözde Girişim
|2,76
|-0,36
|3,37
|GSD Denizcilik
|1,53
|0,66
|33,04
|GSD Holding
|0,85
|-1,16
|6,25
|Gübre Fabrik.
|3,50
|5,42
|18,24
|Güler Yat. Holding
|1,34
|0,00
|25,23
|Güneş Sigorta
|1,11
|0,00
|-20,84
|Halk GMYO
|0,86
|-2,27
|33,68
|Halk Sigorta
|0,92
|1,10
|4,25
|Hatay Tekstil
|3,97
|1,53
|15,13
|Hedef Girişim
|1,56
|-0,64
|34,48
|Hektaş
|13,35
|-0,15
|44,01
|HUB Girişim
|2,84
|2,16
|51,06
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|-3,75
|-17,20
|ICBC Turkey Bank
|3,45
|-1,43
|-30,02
|İdealist Danışmanlık
|8,88
|-0,78
|-17,78
|İdealist GMYO
|3,20
|-12,57
|96,32
|İhlas Ev Aletleri
|1,15
|8,49
|252,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|1,00
|7,50
|İhlas Gazetecilik
|2,00
|6,38
|227,87
|İhlas Holding
|0,48
|-2,04
|50,00
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|-5,97
|90,91
|İndeks Bilgisayar
|8,42
|5,12
|51,20
|Info Yatırım
|2,88
|-3,36
|179,61
|İntema
|6,64
|-0,60
|10,73
|İpek Doğal Enerji
|5,18
|0,58
|-3,54
|İskenderun Demir Çelik
|6,98
|0,00
|48,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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