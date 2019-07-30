Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,75
|-0,57
|-10,26
|Acıpayam Selüloz
|3,78
|-3,08
|18,32
|Adana Çimento (A)
|6,87
|1,33
|13,55
|Adana Çimento (B)
|4,74
|0,42
|15,33
|Adana Çimento (C)
|1,14
|-0,87
|-19,15
|Adel Kalemcilik
|10,82
|-0,46
|-1,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,92
|-1,08
|-60,68
|Afyon Çimento
|4,07
|-0,73
|-11,33
|Ak Enerji
|0,52
|0,00
|-17,46
|Akbank
|7,58
|-1,81
|28,81
|Akçansa
|6,68
|-1,76
|2,11
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,47
|-2,00
|-26,87
|Akfen GMYO
|1,58
|1,28
|-4,24
|Akın Tekstil
|8,62
|0,00
|-4,91
|Akiş GMYO
|2,24
|0,00
|-1,71
|Akmerkez GMYO
|19,31
|0,16
|25,16
|Aksa
|9,64
|-0,10
|45,30
|Aksa Enerji
|2,44
|-1,61
|-8,96
|Aksigorta
|4,60
|3,14
|46,52
|Aksu Enerji
|8,84
|2,20
|14,51
|Alarko Carrıer
|35,56
|0,45
|-9,65
|Alarko GMYO
|41,48
|-0,05
|-1,76
|Alarko Holding
|3,31
|-0,90
|69,72
|Albaraka Türk
|1,22
|0,00
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,31
|5,33
|26,91
|Alkim Kağıt
|3,74
|-1,06
|4,06
|Alkim Kimya
|27,26
|-0,29
|26,55
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|2,91
|0,34
|-6,17
|Anadolu Cam
|2,88
|-2,37
|12,29
|Anadolu Efes
|21,90
|2,05
|9,10
|Anadolu Grubu Holding
|12,40
|2,31
|22,36
|Anadolu Hayat Emek.
|5,02
|0,20
|-11,85
|Anadolu Isuzu
|8,38
|-4,45
|35,60
|Anadolu Sigorta
|4,10
|-0,73
|4,44
|Anel Elektrik
|1,82
|-1,09
|12,35
|Arçelik
|18,30
|-12,44
|15,90
|Arena Bilgisayar
|3,99
|0,25
|-9,52
|Armada Bilgisayar
|9,79
|-0,10
|5,38
|Arsan Tekstil
|2,00
|-1,48
|23,46
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|-1,14
|0,00
|Aselsan
|19,31
|-2,47
|-19,59
|Aslan Çimento
|25,10
|0,32
|-10,87
|Ata GMYO
|4,00
|0,50
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,14
|-1,72
|-13,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,69
|-0,91
|17,45
|Avrasya GMYO
|1,30
|-0,76
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|0,85
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,60
|0,01
|2,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,97
|1,03
|-18,93
|Ayen Enerji
|2,42
|-0,82
|2,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,71
|1,79
|24,33
|Aygaz
|10,25
|-0,29
|3,07
|Bagfaş
|7,05
|-0,42
|46,27
|Bak Ambalaj
|5,42
|-4,58
|15,12
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|-3,45
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|0,00
|23,51
|Banvit
|16,09
|0,81
|49,12
|Baştaş Başkent Çimento
|1,78
|0,56
|-11,88
|Batı Çimento
|2,62
|1,95
|8,71
|Batısöke Çimento
|0,96
|1,05
|-11,93
|Bera Holding
|1,82
|-1,09
|-11,65
|Berkosan Yalıtım
|2,08
|19,54
|14,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|-1,32
|-8,02
|Beyaz Filo
|3,07
|0,33
|12,45
|Bilici Yatırım
|1,96
|1,03
|54,99
|Bim Mağazalar
|46,92
|1,34
|9,53
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,73
|-1,35
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|7,62
|-0,78
|12,06
|Bolu Çimento
|2,51
|-1,18
|-26,82
|Bomonti Elektrik
|1,05
|19,32
|118,75
|Borusan Mannesmann
|8,22
|-1,08
|17,27
|Borusan Yat. Paz.
|37,50
|-2,19
|3,51
|Bosch Fren Sistemleri
|174,00
|-0,17
|13,89
|Bossa
|4,17
|0,97
|-0,81
|Boyner Perakende Yat.
|8,20
|1,11
|108,12
|Brisa
|6,03
|2,20
|-4,74
|Burçelik
|3,47
|-1,14
|8,10
|Burçelik Vana
|1,73
|-7,98
|16,89
|Bursa Çimento
|4,51
|-1,74
|2,50
|Carrefoursa
|3,16
|-0,32
|-9,20
|Ceo Event Medya
|5,55
|-1,94
|Coca Cola İçecek
|33,50
|-1,47
|13,31
|Cosmos Yat. Holding
|1,07
|1,90
|10,31
|Credıtwest Faktorıng
|1,35
|4,65
|29,81
|Çelebi
|92,05
|0,44
|57,76
|Çelik Halat
|4,15
|-0,72
|-23,19
|Çemaş Döküm
|0,72
|0,00
|-5,26
|Çemtaş
|5,64
|-0,53
|-5,43
|Çimbeton
|27,44
|1,48
|-4,06
|Çimentaş
|18,17
|0,50
|43,07
|Çimsa
|6,72
|1,82
|-10,99
|Çuhadaroğlu Metal
|1,98
|1,02
|11,24
|Dagi Giyim
|1,47
|-0,68
|18,55
|Dagi Yatırım Holding
|1,48
|2,07
|46,53
|Dardanel
|0,90
|-1,10
|-18,18
|Datagate Bilgisayar
|6,46
|2,05
|50,93
|Demısaş Döküm
|2,77
|1,09
|20,56
|Denge Holding
|1,51
|-1,95
|30,17
|Deniz GMYO
|3,18
|0,95
|4,61
|Denizbank
|20,94
|-3,94
|9,63
|Denizli Cam
|9,79
|-0,20
|-15,02
|Derimod
|13,70
|-1,30
|58,02
|Derlüks Deri
|2,10
|-0,47
|Desa Deri
|2,44
|-0,41
|41,04
|Despec Bilgisayar
|3,06
|3,03
|12,03
|Deva Holding
|5,68
|1,61
|72,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,85
|-5,56
|8,97
|Ditaş Doğan
|5,34
|-0,93
|4,32
|DO-CO
|511,80
|-2,44
|7,99
|Doğan Burda
|3,10
|-4,02
|2,99
|Doğan Holding
|1,28
|5,79
|37,44
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|-0,97
|-16,39
|Doğusan
|1,38
|-3,50
|-36,25
|Doğuş GMYO
|2,32
|0,00
|9,95
|Doğuş Otomotiv
|5,10
|-1,16
|17,51
|Döktaş Dökümcülük
|24,58
|-1,68
|201,60
|Duran Doğan Basım
|7,24
|1,12
|41,96
|Dyo Boya
|3,13
|-0,95
|7,93
|Eczacıbaşı İlaç
|2,44
|-1,61
|0,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,21
|-0,96
|-3,00
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-2,60
|Ege Endüstri
|535,00
|-0,19
|71,95
|Ege Gübre
|29,40
|3,38
|42,12
|Ege Profil
|9,02
|-0,22
|4,46
|Ege Seramik
|2,96
|0,68
|-0,04
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,30
|-0,38
|38,02
|Ekiz Kimya
|0,32
|3,23
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,92
|2,22
|-6,12
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|-1,10
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|-2,36
|-14,87
|Enerjisa Enerji
|6,20
|-1,43
|31,68
|Enka İnşaat
|5,92
|2,42
|33,21
|Erbosan
|15,02
|1,76
|-1,21
|Ereğli Demir Çelik
|7,52
|-1,96
|23,24
|Ersu Gıda
|1,01
|3,06
|9,78
|Escort Teknoloji
|0,76
|2,70
|0,00
|Etiler Gıda
|2,40
|0,42
|12,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,17
|-4,88
|66,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,76
|-3,80
|19,69
|Euro Yat. Ort.
|0,76
|-6,17
|21,29
|Euro Yatırım Holding
|2,26
|-3,83
|310,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,58
|-1,30
|9,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,73
|0,37
|2,63
|F-M İzmit Piston
|15,76
|-0,38
|2,53
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,38
|-3,15
|119,62
|Ford Otosan
|61,60
|-0,16
|29,66
|Formet Çelik Kapı
|4,18
|-1,18
|229,13
|Frigo Pak Gıda
|5,10
|-11,46
|200,00
|Galatasaray Sportif
|1,46
|-0,68
|17,74
|Garanti Bankası
|9,75
|-1,02
|22,49
|Garanti Faktoring
|2,70
|-0,37
|36,36
|Garanti Yat. Ort.
|0,66
|1,54
|-9,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,76
|2,73
|23,14
|Gedik Yatırım Holding
|3,11
|1,30
|32,34
|Gediz Ambalaj
|5,49
|0,00
|35,75
|Gentaş
|1,45
|2,11
|5,64
|Gersan Elektrik
|2,22
|-1,33
|-9,03
|Global Men. Değ.
|0,75
|7,14
|59,57
|Global Yat. Holding
|3,34
|-2,05
|11,71
|Good-Year
|2,65
|2,71
|-20,14
|Göltaş Çimento
|11,16
|-1,50
|-10,22
|Gözde Girişim
|2,77
|-1,77
|3,75
|GSD Denizcilik
|1,52
|-0,65
|32,17
|GSD Holding
|0,86
|2,38
|7,50
|Gübre Fabrik.
|3,32
|1,84
|12,16
|Güler Yat. Holding
|1,34
|0,75
|25,23
|Güneş Sigorta
|1,11
|-2,63
|-20,84
|Halk GMYO
|0,88
|-1,12
|36,79
|Halk Sigorta
|0,91
|-1,09
|3,11
|Hatay Tekstil
|3,91
|-0,26
|13,39
|Hedef Girişim
|1,57
|-2,48
|35,34
|Hektaş
|13,37
|1,60
|44,23
|HUB Girişim
|2,78
|-4,14
|47,87
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|3,90
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|3,50
|-0,85
|-29,01
|İdealist Danışmanlık
|8,95
|7,44
|-17,13
|İdealist GMYO
|3,66
|-19,91
|124,54
|İhlas Ev Aletleri
|1,06
|-1,85
|224,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|3,09
|6,43
|İhlas Gazetecilik
|1,88
|0,00
|208,20
|İhlas Holding
|0,49
|8,89
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,67
|19,64
|103,03
|İndeks Bilgisayar
|8,01
|3,76
|43,84
|Info Yatırım
|2,98
|-8,59
|189,32
|İntema
|6,68
|-0,30
|11,39
|İpek Doğal Enerji
|5,15
|1,18
|-4,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,98
|0,14
|48,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA