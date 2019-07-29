Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,76
|1,73
|-9,74
|Acıpayam Selüloz
|3,90
|0,52
|22,07
|Adana Çimento (A)
|6,78
|2,26
|12,07
|Adana Çimento (B)
|4,72
|0,64
|14,84
|Adana Çimento (C)
|1,15
|0,00
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|10,87
|0,46
|-1,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|0,00
|-60,26
|Afyon Çimento
|4,10
|0,74
|-10,68
|Ak Enerji
|0,52
|0,00
|-17,46
|Akbank
|7,72
|1,85
|31,18
|Akçansa
|6,80
|0,59
|3,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,50
|3,45
|-25,37
|Akfen GMYO
|1,56
|-0,64
|-5,45
|Akın Tekstil
|8,62
|-0,12
|-4,91
|Akiş GMYO
|2,24
|0,00
|-1,71
|Akmerkez GMYO
|19,28
|-0,62
|24,96
|Aksa
|9,65
|2,88
|45,45
|Aksa Enerji
|2,48
|1,22
|-7,46
|Aksigorta
|4,46
|1,83
|42,07
|Aksu Enerji
|8,65
|-0,80
|12,05
|Alarko Carrıer
|35,40
|-0,62
|-10,06
|Alarko GMYO
|41,50
|-0,10
|-1,71
|Alarko Holding
|3,34
|0,91
|71,26
|Albaraka Türk
|1,22
|0,83
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,94
|1,91
|20,49
|Alkim Kağıt
|3,78
|2,16
|5,17
|Alkim Kimya
|27,34
|-0,58
|26,92
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|2,90
|0,00
|-6,49
|Anadolu Cam
|2,95
|4,24
|15,02
|Anadolu Efes
|21,46
|0,00
|6,91
|Anadolu Grubu Holding
|12,12
|2,62
|19,59
|Anadolu Hayat Emek.
|5,01
|0,20
|-12,02
|Anadolu Isuzu
|8,77
|13,02
|41,91
|Anadolu Sigorta
|4,13
|-0,24
|5,21
|Anel Elektrik
|1,84
|1,10
|13,58
|Arçelik
|20,90
|-0,48
|32,36
|Arena Bilgisayar
|3,98
|-0,50
|-9,75
|Armada Bilgisayar
|9,80
|0,00
|5,49
|Arsan Tekstil
|2,03
|2,53
|25,31
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|1,15
|1,15
|Aselsan
|19,80
|5,04
|-17,55
|Aslan Çimento
|25,02
|-0,08
|-11,15
|Ata GMYO
|3,98
|1,02
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,16
|0,87
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|1,27
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,77
|1,74
|18,53
|Avrasya GMYO
|1,31
|0,00
|48,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,50
|0,01
|2,10
|Avrupa Yatırım Holding
|1,95
|2,09
|-19,75
|Ayen Enerji
|2,44
|2,52
|3,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,68
|1,82
|22,15
|Aygaz
|10,28
|1,08
|3,38
|Bagfaş
|7,08
|2,31
|46,89
|Bak Ambalaj
|5,68
|9,44
|20,64
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|1,31
|23,51
|Banvit
|15,96
|-0,37
|47,91
|Baştaş Başkent Çimento
|1,77
|-0,56
|-12,38
|Batı Çimento
|2,57
|-2,65
|6,64
|Batısöke Çimento
|0,95
|-1,04
|-12,84
|Bera Holding
|1,84
|2,22
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|5,45
|-3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,51
|1,34
|-6,79
|Beyaz Filo
|3,06
|2,00
|12,09
|Bilici Yatırım
|1,94
|-1,02
|53,41
|Bim Mağazalar
|46,30
|-0,94
|8,09
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,74
|1,37
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|7,68
|2,40
|12,94
|Bolu Çimento
|2,54
|-0,39
|-25,95
|Bomonti Elektrik
|0,88
|1,15
|83,33
|Borusan Mannesmann
|8,31
|0,85
|18,56
|Borusan Yat. Paz.
|38,34
|1,70
|5,83
|Bosch Fren Sistemleri
|174,30
|2,53
|14,09
|Bossa
|4,13
|0,98
|-1,76
|Boyner Perakende Yat.
|8,11
|0,37
|105,84
|Brisa
|5,90
|-0,51
|-6,79
|Burçelik
|3,51
|-1,68
|9,35
|Burçelik Vana
|1,88
|-2,59
|27,03
|Bursa Çimento
|4,59
|0,88
|4,32
|Carrefoursa
|3,17
|0,32
|-8,91
|Ceo Event Medya
|5,66
|-2,92
|Coca Cola İçecek
|34,00
|0,00
|15,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,00
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,29
|5,74
|24,04
|Çelebi
|91,65
|-1,19
|57,08
|Çelik Halat
|4,18
|0,97
|-22,63
|Çemaş Döküm
|0,72
|1,41
|-5,26
|Çemtaş
|5,67
|-2,74
|-4,93
|Çimbeton
|27,04
|0,22
|-5,45
|Çimentaş
|18,08
|0,56
|42,36
|Çimsa
|6,60
|0,61
|-12,58
|Çuhadaroğlu Metal
|1,96
|0,00
|10,11
|Dagi Giyim
|1,48
|0,00
|19,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,45
|2,84
|43,56
|Dardanel
|0,91
|0,00
|-17,27
|Datagate Bilgisayar
|6,33
|1,28
|47,90
|Demısaş Döküm
|2,74
|0,37
|19,25
|Denge Holding
|1,54
|0,00
|32,76
|Deniz GMYO
|3,15
|-0,63
|3,62
|Denizbank
|21,80
|0,18
|14,14
|Denizli Cam
|9,81
|0,41
|-14,84
|Derimod
|13,88
|-3,34
|60,09
|Derlüks Deri
|2,11
|0,96
|Desa Deri
|2,45
|0,82
|41,62
|Despec Bilgisayar
|2,97
|0,68
|8,73
|Deva Holding
|5,59
|-2,44
|69,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|12,50
|15,38
|Ditaş Doğan
|5,39
|-0,19
|5,30
|DO-CO
|524,60
|-0,93
|10,69
|Doğan Burda
|3,23
|3,19
|7,31
|Doğan Holding
|1,21
|0,83
|29,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|1,98
|-15,57
|Doğusan
|1,43
|-0,69
|-33,94
|Doğuş GMYO
|2,32
|3,11
|9,95
|Doğuş Otomotiv
|5,16
|0,39
|18,89
|Döktaş Dökümcülük
|25,00
|5,84
|206,75
|Duran Doğan Basım
|7,16
|-0,42
|40,39
|Dyo Boya
|3,16
|3,61
|8,97
|Eczacıbaşı İlaç
|2,48
|2,48
|2,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,27
|0,97
|-2,07
|Edip Gayrimenkul
|0,76
|4,11
|-1,30
|Ege Endüstri
|536,00
|-1,18
|72,27
|Ege Gübre
|28,44
|1,35
|37,48
|Ege Profil
|9,04
|0,00
|4,70
|Ege Seramik
|2,94
|1,38
|-0,71
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,32
|-3,10
|38,54
|Ekiz Kimya
|0,31
|0,00
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,90
|2,27
|-8,16
|Eminiş Ambalaj
|0,91
|3,41
|-22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|0,79
|-12,82
|Enerjisa Enerji
|6,29
|0,00
|33,59
|Enka İnşaat
|5,78
|-0,52
|30,06
|Erbosan
|14,76
|1,17
|-2,92
|Ereğli Demir Çelik
|7,67
|-0,39
|25,70
|Ersu Gıda
|0,98
|-1,01
|6,52
|Escort Teknoloji
|0,74
|2,78
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,39
|3,91
|12,21
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,23
|5,13
|74,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,79
|4,77
|24,42
|Euro Yat. Ort.
|0,81
|7,16
|29,27
|Euro Yatırım Holding
|2,35
|-1,67
|327,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,68
|2,54
|10,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|0,37
|2,26
|F-M İzmit Piston
|15,82
|0,44
|2,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,49
|5,76
|126,77
|Ford Otosan
|61,70
|-1,44
|29,87
|Formet Çelik Kapı
|4,23
|0,24
|233,07
|Frigo Pak Gıda
|5,76
|12,94
|238,82
|Galatasaray Sportif
|1,47
|1,38
|18,55
|Garanti Bankası
|9,85
|0,10
|23,74
|Garanti Faktoring
|2,71
|-1,45
|36,87
|Garanti Yat. Ort.
|0,65
|3,17
|-11,25
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,66
|0,55
|19,87
|Gedik Yatırım Holding
|3,07
|1,66
|30,64
|Gediz Ambalaj
|5,49
|2,81
|35,75
|Gentaş
|1,42
|3,65
|3,45
|Gersan Elektrik
|2,25
|-0,88
|-7,80
|Global Men. Değ.
|0,70
|-14,63
|48,94
|Global Yat. Holding
|3,41
|2,10
|14,05
|Good-Year
|2,58
|0,39
|-22,25
|Göltaş Çimento
|11,33
|1,80
|-8,85
|Gözde Girişim
|2,82
|0,71
|5,62
|GSD Denizcilik
|1,53
|0,00
|33,04
|GSD Holding
|0,84
|0,00
|5,00
|Gübre Fabrik.
|3,26
|1,56
|10,14
|Güler Yat. Holding
|1,33
|-1,48
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,14
|5,56
|-18,70
|Halk GMYO
|0,89
|0,00
|38,35
|Halk Sigorta
|0,92
|0,00
|4,25
|Hatay Tekstil
|3,92
|-0,25
|13,68
|Hedef Girişim
|1,61
|4,55
|38,79
|Hektaş
|13,16
|-1,05
|41,96
|HUB Girişim
|2,90
|0,69
|54,26
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|0,00
|-17,20
|ICBC Turkey Bank
|3,53
|1,15
|-28,40
|İdealist Danışmanlık
|8,33
|-0,60
|-22,87
|İdealist GMYO
|4,57
|19,95
|180,37
|İhlas Ev Aletleri
|1,08
|-4,42
|230,65
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|2,11
|3,24
|İhlas Gazetecilik
|1,88
|0,00
|208,20
|İhlas Holding
|0,45
|0,00
|40,63
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|0,00
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|7,72
|1,98
|38,63
|Info Yatırım
|3,26
|-3,55
|216,50
|İntema
|6,70
|-0,15
|11,73
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|2,83
|-5,21
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|1,60
|48,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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