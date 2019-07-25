Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|6,21
|-12,31
|Acıpayam Selüloz
|3,80
|-1,04
|18,94
|Adana Çimento (A)
|6,61
|-0,45
|9,26
|Adana Çimento (B)
|4,67
|0,86
|13,63
|Adana Çimento (C)
|1,14
|0,00
|-19,15
|Adel Kalemcilik
|10,78
|-1,19
|-2,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|-1,06
|-60,26
|Afyon Çimento
|4,03
|-1,71
|-12,20
|Ak Enerji
|0,51
|-1,92
|-19,05
|Akbank
|7,50
|-2,09
|27,45
|Akçansa
|6,92
|0,73
|5,78
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,43
|2,14
|-28,86
|Akfen GMYO
|1,55
|-0,64
|-6,06
|Akın Tekstil
|8,62
|0,00
|-4,91
|Akiş GMYO
|2,22
|-2,20
|-2,59
|Akmerkez GMYO
|19,34
|0,68
|25,35
|Aksa
|9,19
|0,33
|38,52
|Aksa Enerji
|2,42
|-1,63
|-9,70
|Aksigorta
|4,41
|-1,78
|40,47
|Aksu Enerji
|8,71
|1,28
|12,82
|Alarko Carrıer
|35,72
|-0,39
|-9,25
|Alarko GMYO
|41,34
|-1,24
|-2,09
|Alarko Holding
|3,28
|0,00
|68,18
|Albaraka Türk
|1,19
|-1,65
|-2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,77
|-1,02
|17,53
|Alkim Kağıt
|3,71
|-0,27
|3,23
|Alkim Kimya
|27,88
|0,00
|29,43
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,89
|1,05
|-6,81
|Anadolu Cam
|2,89
|0,70
|12,68
|Anadolu Efes
|21,60
|1,89
|7,61
|Anadolu Grubu Holding
|11,45
|0,00
|12,98
|Anadolu Hayat Emek.
|5,00
|-0,79
|-12,20
|Anadolu Isuzu
|7,79
|2,23
|26,05
|Anadolu Sigorta
|4,18
|-1,42
|6,48
|Anel Elektrik
|1,79
|-0,56
|10,49
|Arçelik
|20,88
|0,29
|32,24
|Arena Bilgisayar
|3,98
|4,19
|-9,75
|Armada Bilgisayar
|9,79
|-0,51
|5,38
|Arsan Tekstil
|1,94
|0,00
|19,75
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|-2,25
|0,00
|Aselsan
|18,18
|-1,73
|-24,29
|Aslan Çimento
|24,90
|-0,56
|-11,58
|Ata GMYO
|3,92
|0,00
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,12
|-0,88
|-14,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,65
|-0,23
|16,91
|Avrasya GMYO
|1,28
|-1,54
|45,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-1,68
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,30
|0,01
|2,09
|Avrupa Yatırım Holding
|1,84
|0,00
|-24,28
|Ayen Enerji
|2,36
|0,00
|0,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,73
|1,76
|25,79
|Aygaz
|10,15
|0,00
|2,07
|Bagfaş
|6,85
|-0,44
|42,12
|Bak Ambalaj
|5,21
|-2,25
|10,66
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|0,00
|20,32
|Banvit
|15,96
|0,69
|47,91
|Baştaş Başkent Çimento
|1,78
|0,00
|-11,88
|Batı Çimento
|2,45
|-0,41
|1,66
|Batısöke Çimento
|0,91
|-2,15
|-16,51
|Bera Holding
|1,79
|-0,56
|-13,11
|Berkosan Yalıtım
|1,68
|3,70
|-7,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|-0,68
|-9,26
|Beyaz Filo
|3,00
|-2,91
|9,89
|Bilici Yatırım
|1,97
|-1,99
|55,79
|Bim Mağazalar
|46,00
|-2,95
|7,39
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,72
|0,00
|-38,46
|Bizim Mağazaları
|7,49
|0,40
|10,15
|Bolu Çimento
|2,52
|-0,40
|-26,53
|Bomonti Elektrik
|0,88
|1,15
|83,33
|Borusan Mannesmann
|8,18
|-3,42
|16,70
|Borusan Yat. Paz.
|37,50
|0,37
|3,51
|Bosch Fren Sistemleri
|162,00
|-0,61
|6,04
|Bossa
|4,10
|-2,38
|-2,48
|Boyner Perakende Yat.
|8,02
|0,50
|103,55
|Brisa
|5,92
|0,00
|-6,48
|Burçelik
|3,48
|-3,33
|8,41
|Burçelik Vana
|1,90
|4,40
|28,38
|Bursa Çimento
|4,52
|0,89
|2,73
|Carrefoursa
|3,14
|-1,57
|-9,77
|Ceo Event Medya
|5,83
|0,00
|Coca Cola İçecek
|33,50
|-0,18
|13,31
|Cosmos Yat. Holding
|1,03
|-0,96
|6,19
|Credıtwest Faktorıng
|1,24
|2,48
|19,23
|Çelebi
|93,80
|-0,16
|60,76
|Çelik Halat
|4,06
|0,50
|-24,86
|Çemaş Döküm
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Çemtaş
|5,91
|-1,50
|-0,90
|Çimbeton
|27,00
|-0,74
|-5,59
|Çimentaş
|17,88
|0,45
|40,79
|Çimsa
|6,54
|-0,61
|-13,38
|Çuhadaroğlu Metal
|1,94
|-1,52
|8,99
|Dagi Giyim
|1,45
|2,11
|16,94
|Dagi Yatırım Holding
|1,41
|3,68
|39,60
|Dardanel
|0,90
|-1,10
|-18,18
|Datagate Bilgisayar
|6,16
|0,16
|43,93
|Demısaş Döküm
|2,72
|-0,37
|18,38
|Denge Holding
|1,57
|3,29
|35,34
|Deniz GMYO
|3,17
|0,96
|4,28
|Denizbank
|21,04
|0,29
|10,16
|Denizli Cam
|9,67
|-1,33
|-16,06
|Derimod
|13,79
|-1,50
|59,05
|Derlüks Deri
|2,09
|-1,88
|Desa Deri
|2,42
|-0,82
|39,88
|Despec Bilgisayar
|2,93
|0,34
|7,27
|Deva Holding
|5,88
|0,34
|78,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|4,05
|-1,28
|Ditaş Doğan
|5,39
|1,70
|5,30
|DO-CO
|538,40
|-0,22
|13,60
|Doğan Burda
|3,07
|3,02
|1,99
|Doğan Holding
|1,17
|-0,85
|25,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|-1,01
|-19,67
|Doğusan
|1,43
|-1,38
|-33,94
|Doğuş GMYO
|2,25
|-1,75
|6,64
|Doğuş Otomotiv
|5,09
|-1,17
|17,28
|Döktaş Dökümcülük
|22,98
|0,09
|181,96
|Duran Doğan Basım
|7,23
|0,70
|41,76
|Dyo Boya
|3,03
|-0,33
|4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,39
|-1,24
|-1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,14
|0,00
|-4,10
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|0,00
|-5,19
|Ege Endüstri
|545,00
|-0,18
|75,16
|Ege Gübre
|27,80
|1,98
|34,39
|Ege Profil
|9,04
|0,00
|4,70
|Ege Seramik
|2,90
|0,35
|-2,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,39
|-2,00
|40,36
|Ekiz Kimya
|0,31
|0,00
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,89
|5,95
|-9,18
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|0,00
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,25
|-2,34
|-14,19
|Enerjisa Enerji
|6,32
|1,12
|34,23
|Enka İnşaat
|5,75
|-0,86
|29,38
|Erbosan
|14,57
|-1,22
|-4,17
|Ereğli Demir Çelik
|7,66
|-0,91
|25,54
|Ersu Gıda
|0,98
|-1,01
|6,52
|Escort Teknoloji
|0,74
|4,23
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,21
|0,00
|3,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,99
|0,00
|39,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,74
|4,23
|15,62
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|15,87
|Euro Yatırım Holding
|2,37
|5,33
|330,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,45
|-0,67
|7,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,76
|-5,48
|3,76
|F-M İzmit Piston
|15,66
|0,19
|1,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,25
|-2,11
|111,18
|Ford Otosan
|63,40
|-0,16
|33,45
|Formet Çelik Kapı
|4,30
|-0,46
|238,58
|Frigo Pak Gıda
|4,72
|0,43
|177,65
|Galatasaray Sportif
|1,45
|-0,68
|16,94
|Garanti Bankası
|9,67
|-2,32
|21,48
|Garanti Faktoring
|2,77
|3,36
|39,90
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,65
|0,00
|19,54
|Gedik Yatırım Holding
|2,98
|-1,97
|26,81
|Gediz Ambalaj
|5,32
|-0,37
|31,54
|Gentaş
|1,37
|-0,72
|-0,19
|Gersan Elektrik
|2,25
|-4,66
|-7,80
|Global Men. Değ.
|0,82
|2,50
|74,47
|Global Yat. Holding
|3,14
|0,96
|5,02
|Good-Year
|2,55
|-1,16
|-23,15
|Göltaş Çimento
|10,98
|-1,44
|-11,67
|Gözde Girişim
|2,79
|-0,71
|4,49
|GSD Denizcilik
|1,49
|-1,32
|29,57
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,17
|5,32
|7,09
|Güler Yat. Holding
|1,35
|0,00
|26,17
|Güneş Sigorta
|1,07
|0,00
|-23,69
|Halk GMYO
|0,88
|1,15
|36,79
|Halk Sigorta
|0,94
|1,08
|6,51
|Hatay Tekstil
|3,87
|-1,53
|12,23
|Hedef Girişim
|1,53
|2,00
|31,90
|Hektaş
|13,35
|1,75
|44,01
|HUB Girişim
|2,82
|-2,42
|50,00
|Hürriyet Gzt.
|0,74
|-1,33
|-20,43
|ICBC Turkey Bank
|3,48
|-1,42
|-29,41
|İdealist Danışmanlık
|8,65
|2,61
|-19,91
|İdealist GMYO
|3,18
|20,00
|95,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,12
|-5,88
|242,90
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,00
|1,11
|İhlas Gazetecilik
|1,93
|5,46
|216,39
|İhlas Holding
|0,45
|-4,26
|40,63
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|-3,45
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|7,52
|0,00
|35,04
|Info Yatırım
|3,40
|0,89
|230,10
|İntema
|6,72
|-0,44
|12,06
|İpek Doğal Enerji
|4,92
|-0,20
|-8,38
|İskenderun Demir Çelik
|6,86
|0,15
|46,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA