Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,50
|-1,32
|-23,08
|Acıpayam Selüloz
|3,94
|-2,48
|23,33
|Adana Çimento (A)
|6,60
|0,76
|9,09
|Adana Çimento (B)
|4,68
|-0,43
|13,87
|Adana Çimento (C)
|1,15
|0,00
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|10,66
|0,09
|-3,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|-1,06
|-60,26
|Afyon Çimento
|4,07
|-0,49
|-11,33
|Ak Enerji
|0,52
|1,96
|-17,46
|Akbank
|7,53
|-0,26
|27,96
|Akçansa
|6,80
|1,34
|3,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,42
|-2,07
|-29,35
|Akfen GMYO
|1,61
|5,92
|-2,42
|Akın Tekstil
|8,70
|-0,57
|-4,03
|Akiş GMYO
|2,19
|1,39
|-3,91
|Akmerkez GMYO
|19,32
|-0,10
|25,22
|Aksa
|9,13
|1,22
|37,61
|Aksa Enerji
|2,43
|1,25
|-9,33
|Aksigorta
|4,49
|7,42
|43,02
|Aksu Enerji
|8,70
|0,93
|12,69
|Alarko Carrıer
|35,72
|-0,45
|-9,25
|Alarko GMYO
|42,12
|0,53
|-0,25
|Alarko Holding
|3,18
|-2,45
|63,05
|Albaraka Türk
|1,20
|-1,64
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,85
|-2,00
|18,92
|Alkim Kağıt
|3,70
|-1,86
|2,95
|Alkim Kimya
|28,40
|-0,84
|31,84
|Altınyağ
|0,43
|13,16
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|2,86
|-1,04
|-7,78
|Anadolu Cam
|2,83
|-1,39
|10,34
|Anadolu Efes
|20,42
|0,39
|1,73
|Anadolu Grubu Holding
|11,55
|2,94
|13,97
|Anadolu Hayat Emek.
|5,15
|3,41
|-9,56
|Anadolu Isuzu
|8,02
|10,47
|29,77
|Anadolu Sigorta
|4,22
|-0,47
|7,50
|Anel Elektrik
|1,79
|-0,56
|10,49
|Arçelik
|20,12
|0,00
|27,42
|Arena Bilgisayar
|3,82
|-1,29
|-13,38
|Armada Bilgisayar
|10,00
|0,00
|7,64
|Arsan Tekstil
|1,91
|0,53
|17,90
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|0,00
|0,00
|Aselsan
|18,03
|-0,88
|-24,92
|Aslan Çimento
|24,88
|0,40
|-11,65
|Ata GMYO
|3,95
|0,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,15
|0,88
|-12,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|5,56
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,83
|1,22
|-3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,65
|-1,59
|16,91
|Avrasya GMYO
|1,29
|-0,77
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,00
|0,01
|2,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,89
|6,78
|-22,22
|Ayen Enerji
|2,29
|-1,72
|-2,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|0,00
|23,61
|Aygaz
|9,56
|-1,04
|-3,86
|Bagfaş
|6,83
|3,02
|41,70
|Bak Ambalaj
|5,52
|1,78
|17,24
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|-3,45
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|-0,65
|21,12
|Banvit
|15,60
|-1,27
|44,58
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|-0,56
|-11,39
|Batı Çimento
|2,46
|-0,81
|2,07
|Batısöke Çimento
|0,92
|-1,08
|-15,60
|Bera Holding
|1,81
|0,00
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,63
|-0,61
|-9,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|-0,67
|-8,02
|Beyaz Filo
|3,15
|-0,32
|15,38
|Bilici Yatırım
|2,00
|2,04
|58,16
|Bim Mağazalar
|91,80
|0,22
|7,15
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,72
|0,00
|-38,46
|Bizim Mağazaları
|6,93
|2,36
|1,91
|Bolu Çimento
|2,54
|-0,39
|-25,95
|Bomonti Elektrik
|0,86
|3,61
|79,17
|Borusan Mannesmann
|8,48
|1,80
|20,98
|Borusan Yat. Paz.
|37,66
|0,21
|3,95
|Bosch Fren Sistemleri
|160,60
|-0,43
|5,12
|Bossa
|4,02
|1,52
|-4,38
|Boyner Perakende Yat.
|7,96
|0,13
|102,03
|Brisa
|5,98
|0,50
|-5,53
|Burçelik
|3,95
|8,22
|23,05
|Burçelik Vana
|1,66
|3,75
|12,16
|Bursa Çimento
|4,38
|0,23
|-0,45
|Carrefoursa
|3,16
|1,94
|-9,20
|Ceo Event Medya
|5,83
|-0,34
|Coca Cola İçecek
|32,82
|-0,67
|11,01
|Cosmos Yat. Holding
|1,02
|-1,92
|5,15
|Credıtwest Faktorıng
|1,18
|-1,67
|13,46
|Çelebi
|91,90
|-0,76
|57,51
|Çelik Halat
|4,11
|1,73
|-23,93
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|6,12
|5,15
|2,62
|Çimbeton
|26,92
|2,12
|-5,87
|Çimentaş
|17,66
|0,46
|39,06
|Çimsa
|6,46
|-0,31
|-14,44
|Çuhadaroğlu Metal
|1,97
|0,00
|10,67
|Dagi Giyim
|1,39
|-1,42
|12,10
|Dagi Yatırım Holding
|1,32
|-2,94
|30,69
|Dardanel
|0,90
|0,00
|-18,18
|Datagate Bilgisayar
|6,49
|5,02
|51,64
|Demısaş Döküm
|2,72
|-0,37
|18,38
|Denge Holding
|1,55
|-1,27
|33,62
|Deniz GMYO
|3,13
|-0,32
|2,96
|Denizbank
|21,10
|-1,95
|10,47
|Denizli Cam
|9,48
|-0,73
|-17,71
|Derimod
|15,85
|-6,54
|82,81
|Derlüks Deri
|2,07
|-1,90
|Desa Deri
|2,46
|-1,60
|42,20
|Despec Bilgisayar
|2,98
|2,76
|9,10
|Deva Holding
|5,84
|2,46
|77,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|1,43
|-8,97
|Ditaş Doğan
|5,29
|-0,19
|3,34
|DO-CO
|546,80
|4,43
|15,38
|Doğan Burda
|3,03
|0,33
|0,66
|Doğan Holding
|1,17
|-1,68
|25,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|-2,94
|-18,85
|Doğusan
|1,45
|1,40
|-33,01
|Doğuş GMYO
|2,22
|-0,89
|5,21
|Doğuş Otomotiv
|5,09
|-0,59
|17,28
|Döktaş Dökümcülük
|21,40
|-1,02
|162,58
|Duran Doğan Basım
|6,87
|-1,01
|34,71
|Dyo Boya
|3,03
|-1,30
|4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,41
|0,00
|-0,64
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,14
|-0,32
|-4,10
|Edip Gayrimenkul
|0,72
|-1,37
|-6,49
|Ege Endüstri
|545,00
|1,49
|75,16
|Ege Gübre
|26,46
|0,30
|27,91
|Ege Profil
|9,05
|-0,22
|4,81
|Ege Seramik
|2,91
|-0,68
|-1,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,69
|9,85
|48,18
|Ekiz Kimya
|0,31
|0,00
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,87
|-2,25
|-11,22
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|-1,10
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|3,25
|-12,82
|Enerjisa Enerji
|6,24
|0,48
|32,53
|Enka İnşaat
|5,86
|1,38
|31,86
|Erbosan
|14,60
|0,07
|-3,98
|Ereğli Demir Çelik
|7,67
|-0,65
|25,70
|Ersu Gıda
|0,97
|2,11
|5,43
|Escort Teknoloji
|0,73
|2,82
|-3,95
|Etiler Gıda
|1,90
|-5,47
|-10,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,92
|-1,08
|29,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,70
|0,00
|9,37
|Euro Yat. Ort.
|0,69
|0,00
|9,52
|Euro Yatırım Holding
|2,26
|4,63
|310,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,56
|-1,43
|9,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|0,68
|10,90
|F-M İzmit Piston
|15,64
|0,13
|1,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,49
|-1,13
|126,77
|Ford Otosan
|62,20
|-0,64
|30,92
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|-0,67
|249,61
|Frigo Pak Gıda
|4,37
|-5,41
|157,06
|Galatasaray Sportif
|1,46
|-0,68
|17,74
|Garanti Bankası
|9,55
|-0,52
|19,97
|Garanti Faktoring
|2,66
|1,14
|34,34
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,59
|0,84
|17,58
|Gedik Yatırım Holding
|2,91
|1,39
|23,83
|Gediz Ambalaj
|5,37
|-0,19
|32,78
|Gentaş
|1,36
|-0,73
|-0,92
|Gersan Elektrik
|2,19
|-1,79
|-10,26
|Global Men. Değ.
|0,77
|13,24
|63,83
|Global Yat. Holding
|3,08
|-2,53
|3,01
|Good-Year
|2,56
|-0,39
|-22,85
|Göltaş Çimento
|10,75
|0,94
|-13,52
|Gözde Girişim
|2,83
|-2,75
|5,99
|GSD Denizcilik
|1,51
|-0,66
|31,30
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,11
|3,32
|5,07
|Güler Yat. Holding
|1,32
|-1,49
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,08
|-0,92
|-22,98
|Halk GMYO
|0,89
|5,95
|38,35
|Halk Sigorta
|0,92
|0,00
|4,25
|Hatay Tekstil
|4,00
|-2,44
|16,00
|Hedef Girişim
|1,54
|4,05
|32,76
|Hektaş
|13,50
|-0,52
|45,63
|HUB Girişim
|2,82
|3,30
|50,00
|Hürriyet Gzt.
|0,74
|-1,33
|-20,43
|ICBC Turkey Bank
|3,56
|-1,93
|-27,79
|İdealist Danışmanlık
|6,88
|1,33
|-36,30
|İdealist GMYO
|2,19
|5,29
|34,36
|İhlas Ev Aletleri
|1,22
|7,02
|273,52
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|1,85
|-2,63
|203,28
|İhlas Holding
|0,42
|-2,33
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|-1,75
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|7,48
|-0,40
|34,32
|Info Yatırım
|3,03
|-0,33
|194,17
|İntema
|6,73
|0,15
|12,23
|İpek Doğal Enerji
|4,84
|-1,43
|-9,87
|İskenderun Demir Çelik
|6,78
|-1,02
|44,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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