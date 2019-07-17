Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|0,00
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|3,38
|0,60
|5,80
|Adana Çimento (A)
|6,46
|0,00
|6,78
|Adana Çimento (B)
|4,64
|0,87
|12,90
|Adana Çimento (C)
|1,14
|0,88
|-19,15
|Adel Kalemcilik
|10,56
|0,48
|-4,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|1,09
|-60,26
|Afyon Çimento
|4,15
|5,60
|-9,59
|Ak Enerji
|0,51
|0,00
|-19,05
|Akbank
|7,39
|3,36
|25,58
|Akçansa
|6,53
|-0,15
|-0,19
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|1,40
|-27,86
|Akfen GMYO
|1,49
|0,00
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,43
|0,36
|-7,00
|Akiş GMYO
|2,15
|-0,67
|-5,66
|Akmerkez GMYO
|19,29
|-0,31
|25,03
|Aksa
|8,75
|1,74
|31,89
|Aksa Enerji
|2,35
|0,86
|-12,31
|Aksigorta
|4,18
|1,95
|33,15
|Aksu Enerji
|8,32
|0,60
|7,77
|Alarko Carrıer
|35,72
|3,48
|-9,25
|Alarko GMYO
|41,26
|0,68
|-2,28
|Alarko Holding
|3,22
|1,90
|65,10
|Albaraka Türk
|1,19
|1,71
|-2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,95
|1,61
|20,66
|Alkim Kağıt
|3,60
|0,84
|0,16
|Alkim Kimya
|28,04
|0,65
|30,17
|Altınyağ
|0,39
|0,00
|-11,36
|Altınyunus Çeşme
|2,86
|1,42
|-7,78
|Anadolu Cam
|2,88
|1,41
|12,29
|Anadolu Efes
|19,63
|1,66
|-2,21
|Anadolu Grubu Holding
|10,84
|2,75
|6,96
|Anadolu Hayat Emek.
|4,98
|2,68
|-12,55
|Anadolu Isuzu
|7,12
|1,57
|15,21
|Anadolu Sigorta
|4,24
|-1,17
|8,01
|Anel Elektrik
|1,76
|0,57
|8,64
|Arçelik
|20,16
|0,10
|27,68
|Arena Bilgisayar
|3,72
|1,36
|-15,65
|Armada Bilgisayar
|10,10
|-0,79
|8,72
|Arsan Tekstil
|1,89
|0,53
|16,67
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|-1,14
|0,00
|Aselsan
|17,98
|5,52
|-25,12
|Aslan Çimento
|24,76
|3,00
|-12,07
|Ata GMYO
|3,88
|1,04
|-3,24
|Atakule GMYO
|1,10
|2,80
|-16,40
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,74
|1,27
|18,13
|Avrasya GMYO
|1,27
|0,79
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|1,74
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,70
|0,01
|2,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|0,56
|-25,93
|Ayen Enerji
|2,32
|1,31
|-1,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,67
|2,45
|21,42
|Aygaz
|9,47
|0,96
|-4,77
|Bagfaş
|6,56
|0,61
|36,10
|Bak Ambalaj
|5,57
|3,92
|9,86
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|-2,53
|22,71
|Banvit
|15,37
|3,99
|42,45
|Baştaş Başkent Çimento
|1,82
|1,11
|-9,90
|Batı Çimento
|2,37
|5,80
|-1,66
|Batısöke Çimento
|0,93
|1,09
|-14,68
|Bera Holding
|1,78
|1,14
|-13,59
|Berkosan Yalıtım
|1,58
|1,28
|-12,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|1,37
|-8,64
|Beyaz Filo
|3,17
|0,32
|16,12
|Bilici Yatırım
|1,98
|7,61
|56,58
|Bim Mağazalar
|89,30
|0,90
|4,24
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,72
|0,00
|-38,46
|Bizim Mağazaları
|6,80
|3,03
|0,00
|Bolu Çimento
|2,53
|0,80
|-26,24
|Bomonti Elektrik
|0,83
|2,47
|72,92
|Borusan Mannesmann
|7,85
|1,42
|11,99
|Borusan Yat. Paz.
|37,20
|-1,80
|2,68
|Bosch Fren Sistemleri
|159,90
|0,38
|4,66
|Bossa
|3,87
|1,04
|-7,95
|Boyner Perakende Yat.
|7,94
|0,00
|101,52
|Brisa
|5,78
|1,58
|-8,69
|Burçelik
|3,88
|15,13
|20,87
|Burçelik Vana
|1,55
|2,65
|4,73
|Bursa Çimento
|4,35
|0,46
|-1,14
|Carrefoursa
|3,08
|1,65
|-11,49
|Ceo Event Medya
|5,79
|-0,34
|Coca Cola İçecek
|32,92
|0,98
|11,35
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|1,92
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,17
|3,54
|12,50
|Çelebi
|94,00
|2,40
|61,10
|Çelik Halat
|3,92
|0,77
|-27,45
|Çemaş Döküm
|0,70
|1,45
|-7,89
|Çemtaş
|5,83
|0,52
|-2,24
|Çimbeton
|26,00
|0,39
|-9,09
|Çimentaş
|17,42
|0,46
|37,17
|Çimsa
|6,35
|1,28
|-15,89
|Çuhadaroğlu Metal
|1,94
|1,57
|8,99
|Dagi Giyim
|1,40
|1,45
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,38
|0,73
|36,63
|Dardanel
|0,90
|0,00
|-18,18
|Datagate Bilgisayar
|5,92
|1,89
|38,32
|Demısaş Döküm
|2,76
|1,47
|20,12
|Denge Holding
|1,62
|0,62
|39,66
|Deniz GMYO
|3,12
|-0,32
|2,63
|Denizbank
|21,26
|0,76
|11,31
|Denizli Cam
|9,35
|1,19
|-18,84
|Derimod
|16,54
|1,85
|90,77
|Derlüks Deri
|2,09
|-0,48
|Desa Deri
|2,48
|0,40
|43,35
|Despec Bilgisayar
|2,80
|1,08
|2,51
|Deva Holding
|5,63
|4,07
|71,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|1,45
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,12
|-0,19
|0,02
|DO-CO
|535,00
|-1,44
|11,74
|Doğan Burda
|2,92
|1,39
|-2,99
|Doğan Holding
|1,20
|-2,44
|28,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|0,00
|-20,49
|Doğusan
|1,38
|0,73
|-36,25
|Doğuş GMYO
|2,20
|0,46
|4,27
|Doğuş Otomotiv
|5,23
|-2,06
|20,51
|Döktaş Dökümcülük
|22,82
|3,54
|180,00
|Duran Doğan Basım
|6,78
|2,88
|32,94
|Dyo Boya
|3,03
|3,41
|4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,35
|2,17
|-3,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,05
|1,34
|-5,50
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|1,43
|-7,79
|Ege Endüstri
|523,00
|0,81
|68,09
|Ege Gübre
|26,32
|1,62
|27,23
|Ege Profil
|9,11
|1,22
|5,51
|Ege Seramik
|2,91
|0,00
|-1,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,93
|-0,40
|28,39
|Ekiz Kimya
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,90
|-1,10
|-8,16
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|0,00
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,19
|0,85
|-18,31
|Enerjisa Enerji
|6,20
|0,65
|31,68
|Enka İnşaat
|5,85
|-0,34
|31,63
|Erbosan
|14,35
|0,84
|-5,62
|Ereğli Demir Çelik
|7,44
|0,95
|21,93
|Ersu Gıda
|0,94
|3,30
|2,17
|Escort Teknoloji
|0,70
|0,00
|-7,89
|Etiler Gıda
|2,05
|19,88
|-3,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,94
|2,17
|32,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|1,52
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|2,05
|-0,97
|272,73
|Fenerbahçe Futbol
|7,55
|1,07
|9,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,89
|1,40
|8,65
|F-M İzmit Piston
|15,38
|1,52
|0,06
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,78
|11,70
|145,61
|Ford Otosan
|62,30
|2,98
|31,13
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|-2,22
|246,46
|Frigo Pak Gıda
|4,23
|-1,17
|148,82
|Galatasaray Sportif
|1,43
|0,00
|15,32
|Garanti Bankası
|9,53
|4,73
|19,72
|Garanti Faktoring
|2,43
|-1,62
|22,73
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,57
|0,85
|16,92
|Gedik Yatırım Holding
|2,81
|-0,71
|19,57
|Gediz Ambalaj
|5,43
|1,69
|34,26
|Gentaş
|1,33
|1,53
|-3,11
|Gersan Elektrik
|2,22
|1,83
|-9,03
|Global Men. Değ.
|0,60
|9,09
|27,66
|Global Yat. Holding
|3,10
|0,98
|3,68
|Good-Year
|2,53
|1,20
|-23,76
|Göltaş Çimento
|10,49
|2,44
|-15,61
|Gözde Girişim
|2,80
|-0,36
|4,87
|GSD Denizcilik
|1,50
|0,67
|30,43
|GSD Holding
|0,83
|1,22
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,75
|7,84
|-7,09
|Güler Yat. Holding
|1,31
|0,00
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,08
|0,47
|-22,98
|Halk GMYO
|0,84
|0,00
|30,57
|Halk Sigorta
|0,90
|1,12
|1,98
|Hatay Tekstil
|3,80
|1,06
|10,20
|Hedef Girişim
|1,48
|13,85
|27,59
|Hektaş
|13,27
|-1,63
|43,15
|HUB Girişim
|2,70
|2,27
|43,62
|Hürriyet Gzt.
|0,74
|1,37
|-20,43
|ICBC Turkey Bank
|3,64
|2,54
|-26,17
|İdealist Danışmanlık
|6,64
|-1,34
|-38,52
|İdealist GMYO
|2,02
|5,21
|23,93
|İhlas Ev Aletleri
|1,08
|1,89
|230,65
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|1,88
|-1,05
|208,20
|İhlas Holding
|0,42
|2,44
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|3,77
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|7,13
|2,00
|28,04
|Info Yatırım
|3,00
|12,36
|191,26
|İntema
|6,78
|0,30
|13,06
|İpek Doğal Enerji
|4,85
|3,41
|-9,68
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|1,21
|42,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde kazanılan büyük ikramiye bankada hazırlandı, talihlisini bekliyor
Son Dakika Haberleri