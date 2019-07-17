Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,53 0,00 -21,54 Acıpayam Selüloz 3,38 0,60 5,80 Adana Çimento (A) 6,46 0,00 6,78 Adana Çimento (B) 4,64 0,87 12,90 Adana Çimento (C) 1,14 0,88 -19,15 Adel Kalemcilik 10,56 0,48 -4,00 Adese Alışveriş Ticaret 0,93 1,09 -60,26 Afyon Çimento 4,15 5,60 -9,59 Ak Enerji 0,51 0,00 -19,05 Akbank 7,39 3,36 25,58 Akçansa 6,53 -0,15 -0,19 Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 1,40 -27,86 Akfen GMYO 1,49 0,00 -9,70 Akın Tekstil 8,43 0,36 -7,00 Akiş GMYO 2,15 -0,67 -5,66 Akmerkez GMYO 19,29 -0,31 25,03 Aksa 8,75 1,74 31,89 Aksa Enerji 2,35 0,86 -12,31 Aksigorta 4,18 1,95 33,15 Aksu Enerji 8,32 0,60 7,77 Alarko Carrıer 35,72 3,48 -9,25 Alarko GMYO 41,26 0,68 -2,28 Alarko Holding 3,22 1,90 65,10 Albaraka Türk 1,19 1,71 -2,46 Alcatel Lucent Teletaş 6,95 1,61 20,66 Alkim Kağıt 3,60 0,84 0,16 Alkim Kimya 28,04 0,65 30,17 Altınyağ 0,39 0,00 -11,36 Altınyunus Çeşme 2,86 1,42 -7,78 Anadolu Cam 2,88 1,41 12,29 Anadolu Efes 19,63 1,66 -2,21 Anadolu Grubu Holding 10,84 2,75 6,96 Anadolu Hayat Emek. 4,98 2,68 -12,55 Anadolu Isuzu 7,12 1,57 15,21 Anadolu Sigorta 4,24 -1,17 8,01 Anel Elektrik 1,76 0,57 8,64 Arçelik 20,16 0,10 27,68 Arena Bilgisayar 3,72 1,36 -15,65 Armada Bilgisayar 10,10 -0,79 8,72 Arsan Tekstil 1,89 0,53 16,67 Artı Yatırım Holding 0,87 -1,14 0,00 Aselsan 17,98 5,52 -25,12 Aslan Çimento 24,76 3,00 -12,07 Ata GMYO 3,88 1,04 -3,24 Atakule GMYO 1,10 2,80 -16,40 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,81 1,25 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,74 1,27 18,13 Avrasya GMYO 1,27 0,79 44,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 1,74 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.271,70 0,01 2,04 Avrupa Yatırım Holding 1,80 0,56 -25,93 Ayen Enerji 2,32 1,31 -1,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,67 2,45 21,42 Aygaz 9,47 0,96 -4,77 Bagfaş 6,56 0,61 36,10 Bak Ambalaj 5,57 3,92 9,86 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,54 -2,53 22,71 Banvit 15,37 3,99 42,45 Baştaş Başkent Çimento 1,82 1,11 -9,90 Batı Çimento 2,37 5,80 -1,66 Batısöke Çimento 0,93 1,09 -14,68 Bera Holding 1,78 1,14 -13,59 Berkosan Yalıtım 1,58 1,28 -12,71 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,37 -8,64 Beyaz Filo 3,17 0,32 16,12 Bilici Yatırım 1,98 7,61 56,58 Bim Mağazalar 89,30 0,90 4,24 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,72 0,00 -38,46 Bizim Mağazaları 6,80 3,03 0,00 Bolu Çimento 2,53 0,80 -26,24 Bomonti Elektrik 0,83 2,47 72,92 Borusan Mannesmann 7,85 1,42 11,99 Borusan Yat. Paz. 37,20 -1,80 2,68 Bosch Fren Sistemleri 159,90 0,38 4,66 Bossa 3,87 1,04 -7,95 Boyner Perakende Yat. 7,94 0,00 101,52 Brisa 5,78 1,58 -8,69 Burçelik 3,88 15,13 20,87 Burçelik Vana 1,55 2,65 4,73 Bursa Çimento 4,35 0,46 -1,14 Carrefoursa 3,08 1,65 -11,49 Ceo Event Medya 5,79 -0,34 Coca Cola İçecek 32,92 0,98 11,35 Cosmos Yat. Holding 1,06 1,92 9,28 Credıtwest Faktorıng 1,17 3,54 12,50 Çelebi 94,00 2,40 61,10 Çelik Halat 3,92 0,77 -27,45 Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89 Çemtaş 5,83 0,52 -2,24 Çimbeton 26,00 0,39 -9,09 Çimentaş 17,42 0,46 37,17 Çimsa 6,35 1,28 -15,89 Çuhadaroğlu Metal 1,94 1,57 8,99 Dagi Giyim 1,40 1,45 12,90 Dagi Yatırım Holding 1,38 0,73 36,63 Dardanel 0,90 0,00 -18,18 Datagate Bilgisayar 5,92 1,89 38,32 Demısaş Döküm 2,76 1,47 20,12 Denge Holding 1,62 0,62 39,66 Deniz GMYO 3,12 -0,32 2,63 Denizbank 21,26 0,76 11,31 Denizli Cam 9,35 1,19 -18,84 Derimod 16,54 1,85 90,77 Derlüks Deri 2,09 -0,48 Desa Deri 2,48 0,40 43,35 Despec Bilgisayar 2,80 1,08 2,51 Deva Holding 5,63 4,07 71,12 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 1,45 -10,26 Ditaş Doğan 5,12 -0,19 0,02 DO-CO 535,00 -1,44 11,74 Doğan Burda 2,92 1,39 -2,99 Doğan Holding 1,20 -2,44 28,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 0,00 -20,49 Doğusan 1,38 0,73 -36,25 Doğuş GMYO 2,20 0,46 4,27 Doğuş Otomotiv 5,23 -2,06 20,51 Döktaş Dökümcülük 22,82 3,54 180,00 Duran Doğan Basım 6,78 2,88 32,94 Dyo Boya 3,03 3,41 4,48 Eczacıbaşı İlaç 2,35 2,17 -3,11 Eczacıbaşı Yatırım 6,05 1,34 -5,50 Edip Gayrimenkul 0,71 1,43 -7,79 Ege Endüstri 523,00 0,81 68,09 Ege Gübre 26,32 1,62 27,23 Ege Profil 9,11 1,22 5,51 Ege Seramik 2,91 0,00 -1,73 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 4,93 -0,40 28,39 Ekiz Kimya 0,30 -3,23 -9,09 Emek Elektrik 0,90 -1,10 -8,16 Eminiş Ambalaj 0,89 0,00 -23,93 Emlak Konut GMYO 1,19 0,85 -18,31 Enerjisa Enerji 6,20 0,65 31,68 Enka İnşaat 5,85 -0,34 31,63 Erbosan 14,35 0,84 -5,62 Ereğli Demir Çelik 7,44 0,95 21,93 Ersu Gıda 0,94 3,30 2,17 Escort Teknoloji 0,70 0,00 -7,89 Etiler Gıda 2,05 19,88 -3,76 Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 2,17 32,39 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 1,52 4,69 Euro Yat. Ort. 0,66 0,00 4,76 Euro Yatırım Holding 2,05 -0,97 272,73 Fenerbahçe Futbol 7,55 1,07 9,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,89 1,40 8,65 F-M İzmit Piston 15,38 1,52 0,06 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,78 11,70 145,61 Ford Otosan 62,30 2,98 31,13 Formet Çelik Kapı 4,40 -2,22 246,46 Frigo Pak Gıda 4,23 -1,17 148,82 Galatasaray Sportif 1,43 0,00 15,32 Garanti Bankası 9,53 4,73 19,72 Garanti Faktoring 2,43 -1,62 22,73 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,71 Gedik Y. Men. Değ. 3,57 0,85 16,92 Gedik Yatırım Holding 2,81 -0,71 19,57 Gediz Ambalaj 5,43 1,69 34,26 Gentaş 1,33 1,53 -3,11 Gersan Elektrik 2,22 1,83 -9,03 Global Men. Değ. 0,60 9,09 27,66 Global Yat. Holding 3,10 0,98 3,68 Good-Year 2,53 1,20 -23,76 Göltaş Çimento 10,49 2,44 -15,61 Gözde Girişim 2,80 -0,36 4,87 GSD Denizcilik 1,50 0,67 30,43 GSD Holding 0,83 1,22 3,75 Gübre Fabrik. 2,75 7,84 -7,09 Güler Yat. Holding 1,31 0,00 22,43 Güneş Sigorta 1,08 0,47 -22,98 Halk GMYO 0,84 0,00 30,57 Halk Sigorta 0,90 1,12 1,98 Hatay Tekstil 3,80 1,06 10,20 Hedef Girişim 1,48 13,85 27,59 Hektaş 13,27 -1,63 43,15 HUB Girişim 2,70 2,27 43,62 Hürriyet Gzt. 0,74 1,37 -20,43 ICBC Turkey Bank 3,64 2,54 -26,17 İdealist Danışmanlık 6,64 -1,34 -38,52 İdealist GMYO 2,02 5,21 23,93 İhlas Ev Aletleri 1,08 1,89 230,65 İhlas Gayrimenkul 0,87 1,16 -7,40 İhlas Gazetecilik 1,88 -1,05 208,20 İhlas Holding 0,42 2,44 31,25 İhlas Yayın Holding 0,55 3,77 66,67 İndeks Bilgisayar 7,13 2,00 28,04 Info Yatırım 3,00 12,36 191,26 İntema 6,78 0,30 13,06 İpek Doğal Enerji 4,85 3,41 -9,68 İskenderun Demir Çelik 6,70 1,21 42,90

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)