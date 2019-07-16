Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|2,00
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|3,36
|0,00
|5,17
|Adana Çimento (A)
|6,46
|0,00
|6,78
|Adana Çimento (B)
|4,60
|0,88
|11,92
|Adana Çimento (C)
|1,13
|0,89
|-19,86
|Adel Kalemcilik
|10,51
|-0,94
|-4,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,92
|1,10
|-60,68
|Afyon Çimento
|3,93
|2,88
|-14,38
|Ak Enerji
|0,51
|4,08
|-19,05
|Akbank
|7,15
|-1,92
|21,50
|Akçansa
|6,54
|1,24
|-0,03
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,43
|1,42
|-28,86
|Akfen GMYO
|1,49
|1,36
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,40
|0,84
|-7,34
|Akiş GMYO
|2,29
|0,44
|-5,03
|Akmerkez GMYO
|19,35
|-0,26
|25,42
|Aksa
|8,60
|0,12
|29,62
|Aksa Enerji
|2,33
|2,19
|-13,06
|Aksigorta
|4,10
|-1,20
|30,60
|Aksu Enerji
|8,27
|0,85
|7,12
|Alarko Carrıer
|34,52
|0,58
|-12,30
|Alarko GMYO
|40,98
|1,09
|-2,95
|Alarko Holding
|3,16
|4,29
|62,03
|Albaraka Türk
|1,17
|1,74
|-4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,84
|2,86
|18,75
|Alkim Kağıt
|3,57
|-0,83
|-0,67
|Alkim Kimya
|27,86
|0,58
|29,34
|Altınyağ
|0,39
|2,63
|-11,36
|Altınyunus Çeşme
|2,82
|-1,05
|-9,07
|Anadolu Cam
|2,84
|3,27
|10,73
|Anadolu Efes
|19,31
|-2,62
|-3,80
|Anadolu Grubu Holding
|10,55
|-0,47
|4,10
|Anadolu Hayat Emek.
|4,85
|1,04
|-14,83
|Anadolu Isuzu
|7,01
|1,45
|13,43
|Anadolu Sigorta
|4,29
|2,14
|9,28
|Anel Elektrik
|1,75
|-0,57
|8,02
|Arçelik
|20,14
|1,87
|27,55
|Arena Bilgisayar
|3,67
|-0,27
|-16,78
|Armada Bilgisayar
|10,18
|0,59
|9,58
|Arsan Tekstil
|1,88
|2,17
|16,05
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|0,00
|1,15
|Aselsan
|17,04
|2,16
|-29,04
|Aslan Çimento
|24,04
|0,92
|-14,63
|Ata GMYO
|3,84
|-0,26
|-4,24
|Atakule GMYO
|1,07
|0,00
|-18,68
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,63
|0,23
|16,64
|Avrasya GMYO
|1,26
|0,00
|43,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,88
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,60
|0,01
|2,03
|Avrupa Yatırım Holding
|1,79
|-0,56
|-26,34
|Ayen Enerji
|2,29
|0,00
|-2,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,63
|-0,61
|18,52
|Aygaz
|9,38
|3,42
|-5,67
|Bagfaş
|6,52
|0,93
|35,27
|Bak Ambalaj
|5,36
|2,88
|5,72
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,58
|8,22
|25,90
|Banvit
|14,78
|4,53
|36,98
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,00
|-10,89
|Batı Çimento
|2,24
|0,00
|-7,05
|Batısöke Çimento
|0,92
|1,10
|-15,60
|Bera Holding
|1,76
|0,57
|-14,56
|Berkosan Yalıtım
|1,56
|0,65
|-13,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|1,39
|-9,88
|Beyaz Filo
|3,16
|0,00
|15,75
|Bilici Yatırım
|1,84
|-2,13
|45,50
|Bim Mağazalar
|88,50
|1,32
|3,30
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,72
|1,41
|-38,46
|Bizim Mağazaları
|6,60
|3,61
|-2,94
|Bolu Çimento
|2,51
|0,40
|-26,82
|Bomonti Elektrik
|0,81
|0,00
|68,75
|Borusan Mannesmann
|7,74
|0,13
|10,42
|Borusan Yat. Paz.
|37,88
|0,74
|4,56
|Bosch Fren Sistemleri
|159,30
|0,82
|4,27
|Bossa
|3,83
|0,52
|-8,90
|Boyner Perakende Yat.
|7,94
|0,13
|101,52
|Brisa
|5,69
|-0,52
|-10,11
|Burçelik
|3,37
|8,36
|4,98
|Burçelik Vana
|1,51
|1,34
|2,03
|Bursa Çimento
|4,33
|0,00
|-1,59
|Carrefoursa
|3,03
|1,00
|-12,93
|Ceo Event Medya
|5,81
|3,01
|Coca Cola İçecek
|32,60
|1,81
|10,26
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|11,83
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|3,67
|8,65
|Çelebi
|91,80
|-1,29
|57,33
|Çelik Halat
|3,89
|0,78
|-28,00
|Çemaş Döküm
|0,69
|0,00
|-9,21
|Çemtaş
|5,80
|-1,02
|-2,75
|Çimbeton
|25,90
|0,39
|-9,44
|Çimentaş
|17,34
|0,46
|36,54
|Çimsa
|6,27
|0,48
|-16,95
|Çuhadaroğlu Metal
|1,91
|0,53
|7,30
|Dagi Giyim
|1,38
|0,73
|11,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,37
|0,74
|35,64
|Dardanel
|0,90
|0,00
|-18,18
|Datagate Bilgisayar
|5,81
|1,04
|35,75
|Demısaş Döküm
|2,72
|1,12
|18,38
|Denge Holding
|1,61
|5,23
|38,79
|Deniz GMYO
|3,13
|1,62
|2,96
|Denizbank
|21,10
|1,05
|10,47
|Denizli Cam
|9,24
|1,32
|-19,79
|Derimod
|16,24
|17,68
|87,31
|Derlüks Deri
|2,10
|1,94
|Desa Deri
|2,47
|-0,40
|42,77
|Despec Bilgisayar
|2,77
|1,09
|1,41
|Deva Holding
|5,41
|-0,55
|64,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|2,99
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,13
|1,79
|0,22
|DO-CO
|542,80
|-2,15
|13,37
|Doğan Burda
|2,88
|-0,69
|-4,32
|Doğan Holding
|1,23
|3,36
|32,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|3,19
|-20,49
|Doğusan
|1,37
|7,03
|-36,71
|Doğuş GMYO
|2,19
|-0,45
|3,79
|Doğuş Otomotiv
|5,34
|-4,98
|23,04
|Döktaş Dökümcülük
|22,04
|19,91
|170,43
|Duran Doğan Basım
|6,59
|-0,90
|29,22
|Dyo Boya
|2,93
|1,38
|1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,30
|0,44
|-5,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,97
|-0,17
|-6,75
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|2,94
|-9,09
|Ege Endüstri
|518,80
|2,13
|66,74
|Ege Gübre
|25,90
|1,57
|25,20
|Ege Profil
|9,00
|0,78
|4,23
|Ege Seramik
|2,91
|-0,68
|-1,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|4,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,95
|1,02
|28,91
|Ekiz Kimya
|0,31
|6,90
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,91
|-3,19
|-7,14
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|0,00
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|1,72
|-18,99
|Enerjisa Enerji
|6,16
|0,98
|30,83
|Enka İnşaat
|5,87
|0,69
|32,08
|Erbosan
|14,23
|-0,14
|-6,41
|Ereğli Demir Çelik
|7,37
|2,08
|20,79
|Ersu Gıda
|0,91
|-2,15
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,70
|1,45
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,71
|11,76
|-19,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,92
|-2,13
|29,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|2,07
|-3,72
|276,36
|Fenerbahçe Futbol
|7,47
|0,81
|7,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,85
|1,79
|7,14
|F-M İzmit Piston
|15,15
|0,07
|-1,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,52
|-0,79
|119,88
|Ford Otosan
|60,50
|1,42
|27,34
|Formet Çelik Kapı
|4,50
|-10,00
|254,33
|Frigo Pak Gıda
|4,28
|3,38
|151,76
|Galatasaray Sportif
|1,43
|1,42
|15,32
|Garanti Bankası
|9,10
|-1,73
|14,32
|Garanti Faktoring
|2,47
|0,00
|24,75
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,54
|2,61
|15,94
|Gedik Yatırım Holding
|2,83
|5,60
|20,43
|Gediz Ambalaj
|5,34
|1,14
|32,04
|Gentaş
|1,31
|2,34
|-4,56
|Gersan Elektrik
|2,18
|4,81
|-10,67
|Global Men. Değ.
|0,55
|14,58
|17,02
|Global Yat. Holding
|3,07
|1,32
|2,68
|Good-Year
|2,50
|0,40
|-24,66
|Göltaş Çimento
|10,24
|0,49
|-17,62
|Gözde Girişim
|2,81
|2,55
|5,24
|GSD Denizcilik
|1,49
|0,68
|29,57
|GSD Holding
|0,82
|1,23
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,55
|1,19
|-13,85
|Güler Yat. Holding
|1,31
|2,34
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,15
|1,77
|-23,33
|Halk GMYO
|0,84
|2,44
|30,57
|Halk Sigorta
|0,89
|0,00
|0,85
|Hatay Tekstil
|3,76
|0,00
|9,04
|Hedef Girişim
|1,30
|4,00
|12,07
|Hektaş
|13,49
|4,25
|45,52
|HUB Girişim
|2,64
|1,54
|40,43
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,00
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,55
|7,90
|-27,99
|İdealist Danışmanlık
|6,73
|-0,15
|-37,69
|İdealist GMYO
|1,92
|1,05
|17,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,06
|2,91
|224,53
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|1,18
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|1,90
|0,53
|211,48
|İhlas Holding
|0,41
|0,00
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,53
|0,00
|60,61
|İndeks Bilgisayar
|6,99
|0,58
|25,52
|Info Yatırım
|2,67
|0,00
|159,22
|İntema
|6,76
|-1,89
|12,73
|İpek Doğal Enerji
|4,69
|0,00
|-12,66
|İskenderun Demir Çelik
|6,62
|0,15
|41,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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