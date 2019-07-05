Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|2,00
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|3,48
|3,26
|8,93
|Adana Çimento (A)
|6,76
|-2,31
|11,74
|Adana Çimento (B)
|4,86
|0,62
|18,25
|Adana Çimento (C)
|1,13
|-0,88
|-19,86
|Adel Kalemcilik
|10,56
|-0,47
|-4,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,95
|0,00
|-59,40
|Afyon Çimento
|4,01
|-2,91
|-12,64
|Ak Enerji
|0,53
|-1,85
|-15,87
|Akbank
|7,54
|5,45
|28,13
|Akçansa
|6,63
|0,76
|1,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,47
|2,08
|-26,87
|Akfen GMYO
|1,49
|-0,67
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,95
|4,07
|-1,27
|Akiş GMYO
|2,30
|-0,43
|-4,61
|Akmerkez GMYO
|19,15
|-0,16
|24,12
|Aksa
|9,07
|-1,20
|36,71
|Aksa Enerji
|2,44
|0,83
|-8,96
|Aksigorta
|4,30
|-0,92
|36,97
|Aksu Enerji
|8,15
|1,88
|5,57
|Alarko Carrıer
|35,66
|0,00
|-9,40
|Alarko GMYO
|42,60
|-1,21
|0,89
|Alarko Holding
|3,15
|-2,48
|61,51
|Albaraka Türk
|1,20
|1,69
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,90
|-1,57
|19,79
|Alkim Kağıt
|3,77
|0,27
|4,89
|Alkim Kimya
|26,80
|-0,30
|24,42
|Altınyağ
|0,40
|2,56
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|3,04
|1,00
|-1,98
|Anadolu Cam
|2,85
|-0,70
|11,12
|Anadolu Efes
|19,86
|-2,46
|-1,06
|Anadolu Grubu Holding
|11,13
|0,00
|9,82
|Anadolu Hayat Emek.
|4,85
|-0,61
|-14,83
|Anadolu Isuzu
|7,19
|-0,42
|16,34
|Anadolu Sigorta
|4,07
|0,49
|3,68
|Anel Elektrik
|1,80
|0,56
|11,11
|Arçelik
|19,43
|-0,61
|23,05
|Arena Bilgisayar
|3,74
|4,76
|-15,19
|Armada Bilgisayar
|10,00
|-1,38
|7,64
|Arsan Tekstil
|1,87
|1,08
|15,43
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|0,00
|2,30
|Aselsan
|18,07
|-0,99
|-24,75
|Aslan Çimento
|25,34
|-1,32
|-10,01
|Ata GMYO
|3,82
|-1,29
|-4,74
|Atakule GMYO
|1,12
|-1,75
|-14,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|2,63
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,90
|0,11
|20,29
|Avrasya GMYO
|1,28
|-1,54
|45,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|0,00
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,00
|0,01
|1,98
|Avrupa Yatırım Holding
|1,94
|6,01
|-20,16
|Ayen Enerji
|2,42
|-2,02
|2,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|1,91
|16,33
|Aygaz
|8,80
|-0,90
|-11,51
|Bagfaş
|6,58
|-1,50
|36,51
|Bak Ambalaj
|5,33
|-0,37
|5,13
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|1,32
|22,71
|Banvit
|14,70
|-1,01
|36,24
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|0,00
|-10,40
|Batı Çimento
|2,35
|-2,49
|-2,49
|Batısöke Çimento
|0,94
|-1,05
|-13,76
|Bera Holding
|1,86
|-3,63
|-9,71
|Berkosan Yalıtım
|1,57
|-0,63
|-13,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,52
|0,66
|-6,17
|Beyaz Filo
|3,31
|0,91
|21,25
|Bilici Yatırım
|1,74
|2,35
|37,60
|Bim Mağazalar
|86,10
|-0,81
|0,50
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,75
|4,17
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|6,86
|0,88
|0,88
|Bolu Çimento
|2,68
|-1,47
|-21,87
|Bomonti Elektrik
|0,82
|-2,38
|70,83
|Borusan Mannesmann
|8,31
|1,22
|18,56
|Borusan Yat. Paz.
|38,98
|4,22
|7,60
|Bosch Fren Sistemleri
|159,40
|-0,99
|4,34
|Bossa
|3,87
|-2,03
|-7,95
|Boyner Perakende Yat.
|7,92
|0,25
|101,02
|Brisa
|6,07
|-1,14
|-4,11
|Burçelik
|2,95
|-2,32
|-8,10
|Burçelik Vana
|1,51
|-1,31
|2,03
|Bursa Çimento
|4,28
|-1,38
|-2,73
|Carrefoursa
|3,11
|-0,96
|-10,63
|Ceo Event Medya
|5,35
|-1,83
|Coca Cola İçecek
|31,94
|4,24
|8,03
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|0,00
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|1,80
|8,65
|Çelebi
|97,70
|0,26
|67,45
|Çelik Halat
|4,01
|-0,74
|-25,78
|Çemaş Döküm
|0,71
|1,43
|-6,58
|Çemtaş
|5,39
|-0,92
|-9,62
|Çimbeton
|26,90
|0,30
|-5,94
|Çimentaş
|16,86
|0,48
|32,76
|Çimsa
|6,46
|-1,07
|-14,44
|Çuhadaroğlu Metal
|1,96
|-0,51
|10,11
|Dagi Giyim
|1,58
|8,97
|27,42
|Dagi Yatırım Holding
|1,50
|2,04
|48,51
|Dardanel
|0,94
|-2,08
|-14,55
|Datagate Bilgisayar
|5,93
|0,17
|38,55
|Demısaş Döküm
|2,71
|-0,37
|17,95
|Denge Holding
|1,73
|-1,14
|49,14
|Deniz GMYO
|3,18
|3,25
|4,61
|Denizbank
|21,94
|13,09
|14,87
|Denizli Cam
|9,56
|0,53
|-17,01
|Derimod
|12,11
|3,42
|39,68
|Derlüks Deri
|2,37
|-3,66
|Desa Deri
|2,61
|0,00
|50,87
|Despec Bilgisayar
|2,81
|-2,09
|2,87
|Deva Holding
|5,46
|-2,33
|65,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,40
|1,12
|5,49
|DO-CO
|547,80
|0,53
|14,41
|Doğan Burda
|3,03
|0,00
|0,66
|Doğan Holding
|1,16
|-0,85
|24,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|0,00
|-18,85
|Doğusan
|1,23
|-0,81
|-43,17
|Doğuş GMYO
|2,26
|0,00
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|5,15
|-1,90
|18,66
|Döktaş Dökümcülük
|16,46
|-0,42
|101,96
|Duran Doğan Basım
|6,44
|2,71
|26,27
|Dyo Boya
|2,99
|1,36
|3,10
|Eczacıbaşı İlaç
|2,38
|-2,06
|-1,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,14
|0,16
|-4,10
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|4,41
|-7,79
|Ege Endüstri
|489,00
|-0,61
|57,16
|Ege Gübre
|25,40
|0,87
|22,78
|Ege Profil
|9,14
|-1,30
|5,85
|Ege Seramik
|2,91
|0,34
|-1,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,37
|-0,37
|39,84
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,81
|0,00
|-17,35
|Eminiş Ambalaj
|0,91
|2,25
|-22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|-2,44
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|5,86
|-0,34
|24,46
|Enka İnşaat
|5,81
|3,38
|30,73
|Erbosan
|14,74
|-0,54
|-3,05
|Ereğli Demir Çelik
|7,58
|-2,57
|24,23
|Ersu Gıda
|0,94
|3,30
|2,17
|Escort Teknoloji
|0,71
|0,00
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,59
|-6,47
|-25,35
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,79
|3,95
|11,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|1,49
|7,94
|Euro Yatırım Holding
|2,01
|4,69
|265,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,47
|1,22
|7,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|-0,66
|13,91
|F-M İzmit Piston
|15,85
|-1,00
|3,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,10
|1,89
|136,84
|Ford Otosan
|59,65
|-1,40
|25,55
|Formet Çelik Kapı
|4,99
|1,84
|292,91
|Frigo Pak Gıda
|3,99
|10,53
|134,71
|Galatasaray Sportif
|1,48
|0,68
|19,35
|Garanti Bankası
|10,15
|2,32
|27,51
|Garanti Faktoring
|2,52
|-3,82
|27,27
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,58
|0,56
|17,25
|Gedik Yatırım Holding
|2,71
|-0,73
|15,32
|Gediz Ambalaj
|5,21
|0,00
|28,82
|Gentaş
|1,35
|0,75
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,30
|-1,71
|-5,75
|Global Men. Değ.
|0,49
|0,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,09
|2,66
|3,34
|Good-Year
|2,63
|0,38
|-20,74
|Göltaş Çimento
|11,04
|-1,95
|-11,18
|Gözde Girişim
|2,69
|1,13
|0,75
|GSD Denizcilik
|1,45
|0,69
|26,09
|GSD Holding
|0,85
|-2,30
|6,25
|Gübre Fabrik.
|2,67
|2,69
|-9,80
|Güler Yat. Holding
|1,32
|0,76
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,23
|11,82
|-18,00
|Halk GMYO
|0,85
|4,94
|32,13
|Halk Sigorta
|0,93
|1,09
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,82
|-1,80
|10,78
|Hedef Girişim
|1,24
|0,00
|6,90
|Hektaş
|14,34
|0,77
|54,69
|HUB Girişim
|2,68
|1,13
|42,55
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,00
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,60
|1,12
|-26,98
|İdealist Danışmanlık
|8,74
|-0,57
|-19,07
|İdealist GMYO
|1,91
|-1,55
|17,18
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|-2,04
|193,91
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|1,84
|15,00
|201,64
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|-1,79
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|6,85
|-2,42
|23,01
|Info Yatırım
|2,11
|0,48
|104,85
|İntema
|6,76
|-0,73
|12,73
|İpek Doğal Enerji
|5,03
|-3,64
|-6,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|-1,76
|42,90
(Sürecek)
Kaynak: AA
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