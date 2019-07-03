Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|-2,58
|-22,56
|Acıpayam Selüloz
|3,40
|-1,45
|6,42
|Adana Çimento (A)
|6,94
|0,58
|14,71
|Adana Çimento (B)
|4,82
|-0,21
|17,27
|Adana Çimento (C)
|1,13
|-1,74
|-19,86
|Adel Kalemcilik
|10,68
|-0,09
|-2,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|-2,04
|-58,97
|Afyon Çimento
|4,09
|2,25
|-10,89
|Ak Enerji
|0,53
|0,00
|-15,87
|Akbank
|7,17
|-1,51
|21,84
|Akçansa
|6,43
|-0,31
|-1,71
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,43
|-1,38
|-28,86
|Akfen GMYO
|1,49
|-1,32
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,57
|2,15
|-5,46
|Akiş GMYO
|2,30
|-0,43
|-4,61
|Akmerkez GMYO
|19,00
|0,48
|23,15
|Aksa
|9,22
|0,00
|38,97
|Aksa Enerji
|2,43
|-1,22
|-9,33
|Aksigorta
|4,38
|-0,45
|39,52
|Aksu Enerji
|8,11
|-2,29
|5,05
|Alarko Carrıer
|36,28
|-0,82
|-7,83
|Alarko GMYO
|43,36
|-0,55
|2,69
|Alarko Holding
|3,26
|-2,40
|67,15
|Albaraka Türk
|1,20
|-3,23
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,96
|2,05
|20,83
|Alkim Kağıt
|3,81
|0,26
|6,01
|Alkim Kimya
|27,24
|-0,73
|26,46
|Altınyağ
|0,39
|-2,50
|-11,36
|Altınyunus Çeşme
|3,05
|-1,29
|-1,66
|Anadolu Cam
|2,83
|-0,35
|10,34
|Anadolu Efes
|20,84
|1,26
|3,82
|Anadolu Grubu Holding
|11,05
|-0,81
|9,04
|Anadolu Hayat Emek.
|4,88
|-0,20
|-14,30
|Anadolu Isuzu
|7,32
|-0,41
|18,45
|Anadolu Sigorta
|4,06
|0,00
|3,42
|Anel Elektrik
|1,78
|-2,20
|9,88
|Arçelik
|19,65
|0,98
|24,45
|Arena Bilgisayar
|3,60
|0,84
|-18,37
|Armada Bilgisayar
|10,13
|0,70
|9,04
|Arsan Tekstil
|1,89
|0,53
|16,67
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|1,14
|2,30
|Aselsan
|18,40
|-2,34
|-23,38
|Aslan Çimento
|25,68
|0,39
|-8,81
|Ata GMYO
|3,89
|-1,02
|-2,99
|Atakule GMYO
|1,15
|-3,36
|-12,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,83
|-1,19
|-3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,88
|-1,33
|20,02
|Avrasya GMYO
|1,30
|-1,52
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-0,85
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.270,80
|0,01
|1,97
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|3,57
|-28,40
|Ayen Enerji
|2,36
|-2,88
|0,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,57
|0,00
|14,15
|Aygaz
|8,95
|-1,00
|-10,00
|Bagfaş
|6,80
|3,34
|41,08
|Bak Ambalaj
|5,21
|-1,88
|2,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|0,65
|23,51
|Banvit
|14,76
|-0,20
|36,79
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|2,86
|-10,89
|Batı Çimento
|2,39
|11,16
|-0,83
|Batısöke Çimento
|0,95
|2,15
|-12,84
|Bera Holding
|1,91
|2,14
|-7,28
|Berkosan Yalıtım
|1,62
|3,18
|-10,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,51
|-1,31
|-6,79
|Beyaz Filo
|2,92
|1,04
|6,96
|Bilici Yatırım
|1,65
|1,85
|30,48
|Bim Mağazalar
|85,70
|0,12
|0,03
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,73
|-2,67
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|6,81
|-1,59
|0,15
|Bolu Çimento
|2,66
|3,10
|-22,45
|Bomonti Elektrik
|0,84
|-5,62
|75,00
|Borusan Mannesmann
|8,17
|-1,92
|16,56
|Borusan Yat. Paz.
|36,00
|1,41
|-0,63
|Bosch Fren Sistemleri
|160,00
|-0,93
|4,73
|Bossa
|4,21
|6,05
|0,14
|Boyner Perakende Yat.
|7,87
|0,51
|99,75
|Brisa
|6,12
|0,82
|-3,32
|Burçelik
|3,03
|2,02
|-5,61
|Burçelik Vana
|1,51
|0,00
|2,03
|Bursa Çimento
|4,35
|3,57
|-1,14
|Carrefoursa
|3,11
|-2,51
|-10,63
|Ceo Event Medya
|5,28
|-0,19
|Coca Cola İçecek
|30,86
|-0,64
|4,38
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|1,92
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,12
|6,67
|7,69
|Çelebi
|98,30
|-2,58
|68,47
|Çelik Halat
|4,05
|-0,74
|-25,04
|Çemaş Döküm
|0,71
|-1,39
|-6,58
|Çemtaş
|5,41
|4,24
|-9,29
|Çimbeton
|26,66
|-0,45
|-6,78
|Çimentaş
|16,70
|0,48
|31,50
|Çimsa
|6,36
|0,00
|-15,76
|Çuhadaroğlu Metal
|2,08
|-5,45
|16,85
|Dagi Giyim
|1,43
|0,00
|15,32
|Dagi Yatırım Holding
|1,49
|-1,32
|47,52
|Dardanel
|0,95
|1,06
|-13,64
|Datagate Bilgisayar
|6,12
|-1,29
|42,99
|Demısaş Döküm
|2,74
|1,48
|19,25
|Denge Holding
|1,81
|-4,74
|56,03
|Deniz GMYO
|3,08
|-0,32
|1,32
|Denizbank
|19,50
|-2,45
|2,09
|Denizli Cam
|9,45
|-1,46
|-17,97
|Derimod
|11,53
|2,40
|32,99
|Desa Deri
|2,63
|-0,75
|52,02
|Despec Bilgisayar
|2,88
|-0,69
|5,44
|Deva Holding
|5,61
|-0,53
|70,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|-2,78
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,29
|0,19
|3,34
|DO-CO
|550,00
|-0,13
|14,87
|Doğan Burda
|3,07
|-1,29
|1,99
|Doğan Holding
|1,18
|-1,67
|26,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|-1,94
|-17,21
|Doğusan
|1,22
|-0,81
|-43,64
|Doğuş GMYO
|2,28
|-0,87
|8,06
|Doğuş Otomotiv
|5,40
|-0,18
|24,42
|Döktaş Dökümcülük
|16,25
|5,31
|99,39
|Duran Doğan Basım
|6,29
|0,64
|23,33
|Dyo Boya
|2,99
|-1,97
|3,10
|Eczacıbaşı İlaç
|2,44
|-0,81
|0,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,12
|-1,77
|-4,41
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|-2,74
|-7,79
|Ege Endüstri
|498,50
|-1,68
|60,22
|Ege Gübre
|26,38
|-1,20
|27,52
|Ege Profil
|9,27
|0,11
|7,36
|Ege Seramik
|2,94
|-0,34
|-0,71
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|-7,41
|4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,50
|10,00
|43,23
|Ekiz Kimya
|0,30
|3,45
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,83
|0,00
|-15,31
|Eminiş Ambalaj
|0,91
|0,00
|-22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,82
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|5,84
|0,17
|24,03
|Enka İnşaat
|5,70
|-1,21
|28,26
|Erbosan
|14,81
|-1,86
|-2,59
|Ereğli Demir Çelik
|7,78
|-1,27
|27,50
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,71
|-2,74
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,42
|12,70
|-33,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|-1,30
|7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,67
|-1,47
|6,35
|Euro Yatırım Holding
|1,86
|3,33
|238,18
|Fenerbahçe Futbol
|7,59
|-4,05
|9,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,88
|1,05
|8,27
|F-M İzmit Piston
|16,16
|2,08
|5,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,07
|0,12
|135,96
|Ford Otosan
|61,60
|0,16
|29,66
|Formet Çelik Kapı
|4,97
|1,43
|291,34
|Frigo Pak Gıda
|3,82
|-12,59
|124,71
|Galatasaray Sportif
|1,49
|-2,61
|20,16
|Garanti Bankası
|9,79
|-0,41
|22,99
|Garanti Faktoring
|2,73
|-2,50
|37,88
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,54
|-1,67
|15,94
|Gedik Yatırım Holding
|2,74
|-0,72
|16,60
|Gediz Ambalaj
|5,33
|-1,11
|31,79
|Gentaş
|1,35
|-1,92
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,27
|-5,42
|-6,98
|Global Men. Değ.
|0,48
|0,00
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,01
|-1,31
|0,67
|Good-Year
|2,64
|-1,49
|-20,44
|Göltaş Çimento
|11,01
|0,36
|-11,42
|Gözde Girişim
|2,75
|-2,14
|3,00
|GSD Denizcilik
|1,44
|-0,69
|25,22
|GSD Holding
|0,86
|1,18
|7,50
|Gübre Fabrik.
|2,61
|-1,51
|-11,82
|Güler Yat. Holding
|1,31
|3,97
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,06
|-1,85
|-29,33
|Halk GMYO
|0,82
|-2,38
|27,47
|Halk Sigorta
|0,93
|0,00
|5,38
|Hatay Tekstil
|4,59
|-0,86
|16,20
|Hedef Girişim
|1,26
|-1,56
|8,62
|Hektaş
|13,77
|-0,22
|48,54
|HUB Girişim
|2,67
|-1,84
|42,02
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|-2,56
|-18,28
|ICBC Turkey Bank
|4,07
|-19,88
|-17,44
|İdealist Danışmanlık
|9,36
|-0,74
|-13,33
|İdealist GMYO
|1,88
|-0,53
|15,34
|İhlas Ev Aletleri
|0,92
|1,10
|181,67
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-1,16
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|1,54
|2,67
|152,46
|İhlas Holding
|0,42
|-2,33
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|1,82
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|-2,23
|25,70
|Info Yatırım
|2,16
|0,00
|109,71
|İntema
|6,89
|-1,29
|14,90
|İpek Doğal Enerji
|5,34
|-5,49
|-0,56
|İskenderun Demir Çelik
|6,94
|-0,43
|48,02
(Sürecek)
Kaynak: AA
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