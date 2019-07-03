Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 -2,58 -22,56 Acıpayam Selüloz 3,40 -1,45 6,42 Adana Çimento (A) 6,94 0,58 14,71 Adana Çimento (B) 4,82 -0,21 17,27 Adana Çimento (C) 1,13 -1,74 -19,86 Adel Kalemcilik 10,68 -0,09 -2,91 Adese Alışveriş Ticaret 0,96 -2,04 -58,97 Afyon Çimento 4,09 2,25 -10,89 Ak Enerji 0,53 0,00 -15,87 Akbank 7,17 -1,51 21,84 Akçansa 6,43 -0,31 -1,71 Akdenız Güvenlık Hız. 1,43 -1,38 -28,86 Akfen GMYO 1,49 -1,32 -9,70 Akın Tekstil 8,57 2,15 -5,46 Akiş GMYO 2,30 -0,43 -4,61 Akmerkez GMYO 19,00 0,48 23,15 Aksa 9,22 0,00 38,97 Aksa Enerji 2,43 -1,22 -9,33 Aksigorta 4,38 -0,45 39,52 Aksu Enerji 8,11 -2,29 5,05 Alarko Carrıer 36,28 -0,82 -7,83 Alarko GMYO 43,36 -0,55 2,69 Alarko Holding 3,26 -2,40 67,15 Albaraka Türk 1,20 -3,23 -1,64 Alcatel Lucent Teletaş 6,96 2,05 20,83 Alkim Kağıt 3,81 0,26 6,01 Alkim Kimya 27,24 -0,73 26,46 Altınyağ 0,39 -2,50 -11,36 Altınyunus Çeşme 3,05 -1,29 -1,66 Anadolu Cam 2,83 -0,35 10,34 Anadolu Efes 20,84 1,26 3,82 Anadolu Grubu Holding 11,05 -0,81 9,04 Anadolu Hayat Emek. 4,88 -0,20 -14,30 Anadolu Isuzu 7,32 -0,41 18,45 Anadolu Sigorta 4,06 0,00 3,42 Anel Elektrik 1,78 -2,20 9,88 Arçelik 19,65 0,98 24,45 Arena Bilgisayar 3,60 0,84 -18,37 Armada Bilgisayar 10,13 0,70 9,04 Arsan Tekstil 1,89 0,53 16,67 Artı Yatırım Holding 0,89 1,14 2,30 Aselsan 18,40 -2,34 -23,38 Aslan Çimento 25,68 0,39 -8,81 Ata GMYO 3,89 -1,02 -2,99 Atakule GMYO 1,15 -3,36 -12,60 Atlantis Yatırım Holding 0,40 0,00 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,83 -1,19 -3,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,88 -1,33 20,02 Avrasya GMYO 1,30 -1,52 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 -0,85 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.270,80 0,01 1,97 Avrupa Yatırım Holding 1,74 3,57 -28,40 Ayen Enerji 2,36 -2,88 0,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,57 0,00 14,15 Aygaz 8,95 -1,00 -10,00 Bagfaş 6,80 3,34 41,08 Bak Ambalaj 5,21 -1,88 2,76 Balatacılar Balatacılık 0,30 -3,23 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,55 0,65 23,51 Banvit 14,76 -0,20 36,79 Baştaş Başkent Çimento 1,80 2,86 -10,89 Batı Çimento 2,39 11,16 -0,83 Batısöke Çimento 0,95 2,15 -12,84 Bera Holding 1,91 2,14 -7,28 Berkosan Yalıtım 1,62 3,18 -10,50 Beşiktaş Futbol Yat. 1,51 -1,31 -6,79 Beyaz Filo 2,92 1,04 6,96 Bilici Yatırım 1,65 1,85 30,48 Bim Mağazalar 85,70 0,12 0,03 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,73 -2,67 -37,61 Bizim Mağazaları 6,81 -1,59 0,15 Bolu Çimento 2,66 3,10 -22,45 Bomonti Elektrik 0,84 -5,62 75,00 Borusan Mannesmann 8,17 -1,92 16,56 Borusan Yat. Paz. 36,00 1,41 -0,63 Bosch Fren Sistemleri 160,00 -0,93 4,73 Bossa 4,21 6,05 0,14 Boyner Perakende Yat. 7,87 0,51 99,75 Brisa 6,12 0,82 -3,32 Burçelik 3,03 2,02 -5,61 Burçelik Vana 1,51 0,00 2,03 Bursa Çimento 4,35 3,57 -1,14 Carrefoursa 3,11 -2,51 -10,63 Ceo Event Medya 5,28 -0,19 Coca Cola İçecek 30,86 -0,64 4,38 Cosmos Yat. Holding 1,06 1,92 9,28 Credıtwest Faktorıng 1,12 6,67 7,69 Çelebi 98,30 -2,58 68,47 Çelik Halat 4,05 -0,74 -25,04 Çemaş Döküm 0,71 -1,39 -6,58 Çemtaş 5,41 4,24 -9,29 Çimbeton 26,66 -0,45 -6,78 Çimentaş 16,70 0,48 31,50 Çimsa 6,36 0,00 -15,76 Çuhadaroğlu Metal 2,08 -5,45 16,85 Dagi Giyim 1,43 0,00 15,32 Dagi Yatırım Holding 1,49 -1,32 47,52 Dardanel 0,95 1,06 -13,64 Datagate Bilgisayar 6,12 -1,29 42,99 Demısaş Döküm 2,74 1,48 19,25 Denge Holding 1,81 -4,74 56,03 Deniz GMYO 3,08 -0,32 1,32 Denizbank 19,50 -2,45 2,09 Denizli Cam 9,45 -1,46 -17,97 Derimod 11,53 2,40 32,99 Desa Deri 2,63 -0,75 52,02 Despec Bilgisayar 2,88 -0,69 5,44 Deva Holding 5,61 -0,53 70,52 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 -2,78 -10,26 Ditaş Doğan 5,29 0,19 3,34 DO-CO 550,00 -0,13 14,87 Doğan Burda 3,07 -1,29 1,99 Doğan Holding 1,18 -1,67 26,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 -1,94 -17,21 Doğusan 1,22 -0,81 -43,64 Doğuş GMYO 2,28 -0,87 8,06 Doğuş Otomotiv 5,40 -0,18 24,42 Döktaş Dökümcülük 16,25 5,31 99,39 Duran Doğan Basım 6,29 0,64 23,33 Dyo Boya 2,99 -1,97 3,10 Eczacıbaşı İlaç 2,44 -0,81 0,60 Eczacıbaşı Yatırım 6,12 -1,77 -4,41 Edip Gayrimenkul 0,71 -2,74 -7,79 Ege Endüstri 498,50 -1,68 60,22 Ege Gübre 26,38 -1,20 27,52 Ege Profil 9,27 0,11 7,36 Ege Seramik 2,94 -0,34 -0,71 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -7,41 4,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 5,50 10,00 43,23 Ekiz Kimya 0,30 3,45 -9,09 Emek Elektrik 0,83 0,00 -15,31 Eminiş Ambalaj 0,91 0,00 -22,22 Emlak Konut GMYO 1,23 0,82 -15,56 Enerjisa Enerji 5,84 0,17 24,03 Enka İnşaat 5,70 -1,21 28,26 Erbosan 14,81 -1,86 -2,59 Ereğli Demir Çelik 7,78 -1,27 27,50 Ersu Gıda 0,87 0,00 -5,43 Escort Teknoloji 0,71 -2,74 -6,58 Etiler Gıda 1,42 12,70 -33,33 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 -1,30 7,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 0,00 4,69 Euro Yat. Ort. 0,67 -1,47 6,35 Euro Yatırım Holding 1,86 3,33 238,18 Fenerbahçe Futbol 7,59 -4,05 9,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 1,05 8,27 F-M İzmit Piston 16,16 2,08 5,13 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,07 0,12 135,96 Ford Otosan 61,60 0,16 29,66 Formet Çelik Kapı 4,97 1,43 291,34 Frigo Pak Gıda 3,82 -12,59 124,71 Galatasaray Sportif 1,49 -2,61 20,16 Garanti Bankası 9,79 -0,41 22,99 Garanti Faktoring 2,73 -2,50 37,88 Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -15,34 Gedik Y. Men. Değ. 3,54 -1,67 15,94 Gedik Yatırım Holding 2,74 -0,72 16,60 Gediz Ambalaj 5,33 -1,11 31,79 Gentaş 1,35 -1,92 -1,65 Gersan Elektrik 2,27 -5,42 -6,98 Global Men. Değ. 0,48 0,00 2,13 Global Yat. Holding 3,01 -1,31 0,67 Good-Year 2,64 -1,49 -20,44 Göltaş Çimento 11,01 0,36 -11,42 Gözde Girişim 2,75 -2,14 3,00 GSD Denizcilik 1,44 -0,69 25,22 GSD Holding 0,86 1,18 7,50 Gübre Fabrik. 2,61 -1,51 -11,82 Güler Yat. Holding 1,31 3,97 22,43 Güneş Sigorta 1,06 -1,85 -29,33 Halk GMYO 0,82 -2,38 27,47 Halk Sigorta 0,93 0,00 5,38 Hatay Tekstil 4,59 -0,86 16,20 Hedef Girişim 1,26 -1,56 8,62 Hektaş 13,77 -0,22 48,54 HUB Girişim 2,67 -1,84 42,02 Hürriyet Gzt. 0,76 -2,56 -18,28 ICBC Turkey Bank 4,07 -19,88 -17,44 İdealist Danışmanlık 9,36 -0,74 -13,33 İdealist GMYO 1,88 -0,53 15,34 İhlas Ev Aletleri 0,92 1,10 181,67 İhlas Gayrimenkul 0,85 -1,16 -9,53 İhlas Gazetecilik 1,54 2,67 152,46 İhlas Holding 0,42 -2,33 31,25 İhlas Yayın Holding 0,56 1,82 69,70 İndeks Bilgisayar 7,00 -2,23 25,70 Info Yatırım 2,16 0,00 109,71 İntema 6,89 -1,29 14,90 İpek Doğal Enerji 5,34 -5,49 -0,56 İskenderun Demir Çelik 6,94 -0,43 48,02

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)