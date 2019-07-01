Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,55
|0,65
|-20,51
|Acıpayam Selüloz
|3,43
|3,31
|7,36
|Adana Çimento (A)
|6,80
|2,87
|12,40
|Adana Çimento (B)
|4,80
|4,12
|16,79
|Adana Çimento (C)
|1,14
|2,70
|-19,15
|Adel Kalemcilik
|10,67
|0,95
|-3,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,94
|0,00
|-59,83
|Afyon Çimento
|3,89
|2,37
|-15,25
|Ak Enerji
|0,53
|1,92
|-15,87
|Akbank
|7,26
|6,76
|23,37
|Akçansa
|6,38
|1,59
|-2,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,46
|4,29
|-27,36
|Akfen GMYO
|1,49
|0,68
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,43
|1,32
|-7,00
|Akiş GMYO
|2,31
|-2,12
|-4,20
|Akmerkez GMYO
|18,98
|-0,89
|23,02
|Aksa
|9,20
|-0,54
|38,67
|Aksa Enerji
|2,44
|4,72
|-8,96
|Aksigorta
|4,42
|-0,67
|40,79
|Aksu Enerji
|8,30
|-0,12
|7,51
|Alarko Carrıer
|36,14
|2,38
|-8,18
|Alarko GMYO
|43,58
|1,59
|3,21
|Alarko Holding
|3,27
|2,51
|67,67
|Albaraka Türk
|1,24
|6,90
|1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,67
|1,99
|15,80
|Alkim Kağıt
|3,78
|2,44
|5,17
|Alkim Kimya
|26,96
|1,43
|25,16
|Altınyağ
|0,42
|20,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|3,03
|-1,94
|-2,30
|Anadolu Cam
|2,80
|1,08
|9,17
|Anadolu Efes
|20,22
|1,66
|0,73
|Anadolu Grubu Holding
|11,06
|5,03
|9,13
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|-1,59
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|7,18
|0,98
|16,18
|Anadolu Sigorta
|4,07
|0,49
|3,68
|Anel Elektrik
|1,80
|0,56
|11,11
|Arçelik
|18,83
|-3,19
|19,25
|Arena Bilgisayar
|3,52
|2,92
|-20,18
|Armada Bilgisayar
|10,07
|0,40
|8,40
|Arsan Tekstil
|1,90
|1,06
|17,28
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|-1,12
|1,15
|Aselsan
|18,85
|4,72
|-21,50
|Aslan Çimento
|25,44
|1,60
|-9,66
|Ata GMYO
|3,96
|0,00
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,23
|-1,60
|-6,52
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|0,00
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|2,56
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,98
|0,00
|21,37
|Avrasya GMYO
|1,33
|0,76
|51,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|1,74
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.270,60
|0,01
|1,95
|Avrupa Yatırım Holding
|1,69
|1,20
|-30,45
|Ayen Enerji
|2,46
|5,13
|4,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|-1,23
|16,33
|Aygaz
|8,96
|2,05
|-9,90
|Bagfaş
|6,67
|1,83
|38,38
|Bak Ambalaj
|5,39
|5,69
|6,31
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|6,90
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|1,32
|22,71
|Banvit
|14,21
|1,65
|31,70
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|2,29
|-11,39
|Batı Çimento
|2,06
|0,98
|-14,52
|Batısöke Çimento
|0,94
|2,17
|-13,76
|Bera Holding
|1,84
|1,66
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,56
|2,63
|-13,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,51
|2,72
|-6,79
|Beyaz Filo
|2,90
|1,40
|6,23
|Bilici Yatırım
|1,62
|1,25
|28,11
|Bim Mağazalar
|82,95
|4,14
|-3,18
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,73
|0,00
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|6,86
|3,00
|0,88
|Bolu Çimento
|2,57
|4,47
|-25,07
|Bomonti Elektrik
|0,84
|1,20
|75,00
|Borusan Mannesmann
|8,05
|2,55
|14,85
|Borusan Yat. Paz.
|35,52
|0,40
|-1,95
|Bosch Fren Sistemleri
|161,60
|2,60
|5,78
|Bossa
|3,99
|2,57
|-5,09
|Boyner Perakende Yat.
|7,82
|0,13
|98,48
|Brisa
|6,07
|2,02
|-4,11
|Burçelik
|2,87
|1,06
|-10,59
|Burçelik Vana
|1,50
|0,67
|1,35
|Bursa Çimento
|4,09
|0,99
|-7,05
|Carrefoursa
|3,18
|0,00
|-8,62
|Ceo Event Medya
|5,26
|0,19
|Coca Cola İçecek
|30,30
|1,41
|2,48
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|-0,94
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,05
|1,94
|0,96
|Çelebi
|99,05
|-0,95
|69,76
|Çelik Halat
|4,06
|1,75
|-24,86
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,25
|2,34
|-11,97
|Çimbeton
|26,62
|2,38
|-6,92
|Çimentaş
|16,56
|0,49
|30,39
|Çimsa
|6,34
|1,93
|-16,03
|Çuhadaroğlu Metal
|2,01
|8,06
|12,92
|Dagi Giyim
|1,40
|0,00
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,55
|1,97
|53,47
|Dardanel
|0,96
|0,00
|-12,73
|Datagate Bilgisayar
|5,92
|2,42
|38,32
|Demısaş Döküm
|2,70
|1,50
|17,51
|Denge Holding
|1,99
|4,19
|71,55
|Deniz GMYO
|3,11
|-5,76
|2,30
|Denizbank
|21,30
|-5,08
|11,52
|Denizli Cam
|9,78
|2,62
|-15,10
|Derimod
|11,25
|0,90
|29,76
|Desa Deri
|2,66
|3,10
|53,76
|Despec Bilgisayar
|2,87
|5,13
|5,07
|Deva Holding
|5,79
|4,51
|75,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,28
|-0,19
|3,15
|DO-CO
|554,10
|-0,86
|15,73
|Doğan Burda
|3,13
|0,32
|3,99
|Doğan Holding
|1,17
|2,63
|25,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|1,01
|-18,03
|Doğusan
|1,15
|2,68
|-46,87
|Doğuş GMYO
|2,34
|3,54
|10,90
|Doğuş Otomotiv
|5,38
|-1,47
|23,96
|Döktaş Dökümcülük
|15,29
|1,93
|87,61
|Duran Doğan Basım
|5,86
|10,57
|14,90
|Dyo Boya
|3,01
|1,35
|3,79
|Eczacıbaşı İlaç
|2,39
|1,70
|-1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,13
|1,16
|-4,25
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-3,90
|Ege Endüstri
|507,00
|2,63
|62,95
|Ege Gübre
|25,90
|4,02
|25,20
|Ege Profil
|9,27
|0,43
|7,36
|Ege Seramik
|2,99
|1,36
|0,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,00
|0,00
|30,21
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,80
|0,00
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,92
|2,22
|-21,37
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|6,19
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|5,71
|3,63
|21,27
|Enka İnşaat
|5,50
|0,55
|23,76
|Erbosan
|14,85
|1,78
|-2,33
|Ereğli Demir Çelik
|7,96
|1,14
|30,45
|Ersu Gıda
|0,87
|2,35
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,74
|4,23
|-2,63
|Etiler Gıda
|1,24
|0,00
|-41,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,67
|1,52
|6,35
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|1,69
|227,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,60
|2,15
|9,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,84
|1,43
|6,77
|F-M İzmit Piston
|15,61
|1,17
|1,55
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,07
|2,93
|135,96
|Ford Otosan
|61,20
|-2,08
|28,82
|Formet Çelik Kapı
|4,85
|1,04
|281,89
|Frigo Pak Gıda
|4,20
|7,69
|147,06
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,36
|20,16
|Garanti Bankası
|9,79
|7,58
|22,99
|Garanti Faktoring
|2,76
|0,00
|39,39
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,60
|1,12
|17,90
|Gedik Yatırım Holding
|2,76
|1,47
|17,45
|Gediz Ambalaj
|5,41
|1,69
|33,77
|Gentaş
|1,63
|3,16
|-2,71
|Gersan Elektrik
|2,00
|4,71
|-18,04
|Global Men. Değ.
|0,47
|-4,08
|0,00
|Global Yat. Holding
|3,02
|2,72
|1,00
|Good-Year
|2,71
|3,04
|-18,33
|Göltaş Çimento
|11,00
|3,38
|-11,50
|Gözde Girişim
|2,73
|2,25
|2,25
|GSD Denizcilik
|1,46
|-0,68
|26,96
|GSD Holding
|0,85
|2,41
|6,25
|Gübre Fabrik.
|2,65
|3,11
|-10,47
|Güler Yat. Holding
|1,22
|1,67
|14,02
|Güneş Sigorta
|1,05
|1,94
|-30,00
|Halk GMYO
|0,78
|2,63
|21,25
|Halk Sigorta
|0,93
|2,20
|5,38
|Hatay Tekstil
|4,50
|2,51
|13,92
|Hedef Girişim
|1,24
|1,64
|6,90
|Hektaş
|13,45
|2,13
|45,09
|HUB Girişim
|2,70
|-0,74
|43,62
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|5,48
|-17,20
|ICBC Turkey Bank
|4,63
|18,11
|-6,09
|İdealist Danışmanlık
|8,35
|5,30
|-22,69
|İdealist GMYO
|1,88
|0,00
|15,34
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|-7,88
|184,73
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|2,41
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|1,50
|-11,76
|145,90
|İhlas Holding
|0,43
|2,38
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|-1,79
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|1,45
|25,70
|Info Yatırım
|2,19
|-2,67
|112,62
|İntema
|7,15
|0,00
|19,23
|İpek Doğal Enerji
|5,80
|1,58
|8,01
|İskenderun Demir Çelik
|7,00
|1,45
|49,30
(Sürecek)
Kaynak: AA
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