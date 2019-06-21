Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|0,64
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|3,50
|0,86
|7,36
|Adana Çimento (A)
|6,52
|-0,15
|7,77
|Adana Çimento (B)
|4,58
|-0,87
|11,44
|Adana Çimento (C)
|1,10
|-0,90
|-21,99
|Adel Kalemcilik
|10,57
|-0,28
|-3,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|0,00
|-58,97
|Afyon Çimento
|3,75
|-1,32
|-18,30
|Ak Enerji
|0,51
|-1,92
|-19,05
|Akbank
|6,72
|0,75
|14,19
|Akçansa
|6,33
|0,96
|-3,24
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,30
|-0,76
|-35,32
|Akfen GMYO
|1,49
|0,00
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,34
|0,24
|-8,00
|Akiş GMYO
|2,29
|-0,43
|-5,03
|Akmerkez GMYO
|18,64
|0,76
|20,81
|Aksa
|9,14
|-1,19
|37,76
|Aksa Enerji
|2,35
|0,43
|-12,31
|Aksigorta
|4,36
|-2,02
|38,88
|Aksu Enerji
|7,63
|-0,91
|-1,17
|Alarko Carrıer
|34,50
|-2,21
|-12,35
|Alarko GMYO
|43,16
|-1,05
|2,22
|Alarko Holding
|3,23
|0,62
|65,62
|Albaraka Türk
|1,13
|-1,74
|-7,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,35
|-1,24
|10,24
|Alkim Kağıt
|3,71
|-1,07
|3,23
|Alkim Kimya
|24,96
|0,16
|15,87
|Altınyağ
|0,35
|0,00
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|4,28
|-0,47
|3,13
|Anadolu Cam
|2,79
|0,00
|8,78
|Anadolu Efes
|18,78
|-5,53
|-6,44
|Anadolu Grubu Holding
|9,75
|-0,61
|-3,79
|Anadolu Hayat Emek.
|5,05
|-0,20
|-11,32
|Anadolu Isuzu
|6,77
|-0,44
|9,55
|Anadolu Sigorta
|4,06
|-0,98
|3,42
|Anel Elektrik
|1,81
|0,56
|11,73
|Arçelik
|19,37
|0,41
|22,67
|Arena Bilgisayar
|3,22
|-1,53
|-26,98
|Armada Bilgisayar
|10,00
|2,25
|7,64
|Arsan Tekstil
|1,81
|-1,09
|11,73
|Artı Yatırım Holding
|0,92
|-1,08
|5,75
|Aselsan
|17,95
|-0,06
|-25,25
|Aslan Çimento
|24,34
|-2,25
|-13,57
|Ata GMYO
|3,87
|0,00
|-3,49
|Atakule GMYO
|1,01
|1,00
|-23,24
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|-2,50
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,03
|-0,22
|22,05
|Avrasya GMYO
|1,38
|1,47
|56,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-0,87
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.269,80
|0,01
|1,89
|Avrupa Yatırım Holding
|2,48
|0,81
|2,06
|Ayen Enerji
|2,25
|-0,44
|-4,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,61
|-1,23
|17,06
|Aygaz
|8,61
|0,00
|-13,42
|Bagfaş
|6,19
|3,00
|28,42
|Bak Ambalaj
|4,80
|0,00
|-5,33
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|3,70
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,47
|-1,34
|17,13
|Banvit
|13,13
|-1,28
|21,69
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|0,56
|-10,40
|Batı Çimento
|2,00
|-1,96
|-17,01
|Batısöke Çimento
|0,91
|-1,09
|-16,51
|Bera Holding
|1,82
|-1,09
|-11,65
|Berkosan Yalıtım
|1,51
|-0,66
|-16,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|2,13
|-11,11
|Beyaz Filo
|2,83
|-0,70
|3,66
|Bilici Yatırım
|1,61
|0,00
|27,32
|Bim Mağazalar
|77,70
|-1,40
|-9,30
|Birko Mensucat
|0,24
|4,35
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,66
|0,00
|-43,59
|Bizim Mağazaları
|6,63
|-1,63
|-2,50
|Bolu Çimento
|2,42
|-0,41
|-29,45
|Bomonti Elektrik
|0,84
|1,20
|75,00
|Borusan Mannesmann
|7,70
|0,13
|9,85
|Borusan Yat. Paz.
|35,42
|-0,51
|-2,23
|Bosch Fren Sistemleri
|154,60
|-0,77
|1,20
|Bossa
|3,68
|0,55
|-12,47
|Boyner Perakende Yat.
|6,15
|19,88
|56,09
|Brisa
|5,98
|-0,50
|-5,53
|Burçelik
|2,72
|-0,73
|-15,26
|Burçelik Vana
|1,47
|0,00
|-0,68
|Bursa Çimento
|4,05
|-1,46
|-7,95
|Carrefoursa
|2,73
|-1,44
|-21,55
|Ceo Event Medya
|5,28
|1,54
|Coca Cola İçecek
|27,82
|-1,63
|-5,90
|Cosmos Yat. Holding
|1,08
|1,89
|11,34
|Credıtwest Faktorıng
|1,06
|6,00
|1,92
|Çelebi
|103,00
|0,39
|76,53
|Çelik Halat
|3,90
|-0,26
|-27,82
|Çemaş Döküm
|0,70
|1,45
|-7,89
|Çemtaş
|5,23
|-0,57
|-13,98
|Çimbeton
|25,80
|-0,77
|-9,79
|Çimentaş
|15,94
|-5,46
|25,51
|Çimsa
|6,12
|-0,33
|-18,94
|Çuhadaroğlu Metal
|1,83
|-1,08
|2,81
|Dagi Giyim
|1,38
|-1,43
|11,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,64
|0,00
|62,38
|Dardanel
|0,95
|0,00
|-13,64
|Datagate Bilgisayar
|5,76
|-3,68
|34,58
|Demısaş Döküm
|2,66
|-0,75
|15,77
|Denge Holding
|1,96
|-1,01
|68,97
|Deniz GMYO
|3,00
|-0,33
|-1,32
|Denizbank
|18,30
|0,83
|-4,19
|Denizli Cam
|8,90
|-0,22
|-22,74
|Derimod
|8,20
|0,12
|-5,42
|Desa Deri
|2,36
|0,00
|36,42
|Despec Bilgisayar
|2,69
|-1,47
|-1,52
|Deva Holding
|5,25
|-1,87
|59,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,25
|0,38
|2,56
|DO-CO
|547,10
|0,18
|14,26
|Doğan Burda
|3,29
|-8,86
|9,30
|Doğan Holding
|1,12
|0,90
|20,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|-2,94
|-18,85
|Doğusan
|1,09
|-0,91
|-49,64
|Doğuş GMYO
|2,97
|2,41
|40,76
|Doğuş Otomotiv
|4,08
|-0,24
|-5,99
|Döktaş Dökümcülük
|13,65
|0,37
|67,48
|Duran Doğan Basım
|5,19
|1,76
|1,76
|Dyo Boya
|2,87
|-0,69
|-1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,29
|0,00
|-5,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,93
|0,34
|-7,38
|Edip Gayrimenkul
|0,65
|1,56
|-15,58
|Ege Endüstri
|480,50
|-0,68
|54,43
|Ege Gübre
|24,30
|-0,16
|17,47
|Ege Profil
|9,01
|-0,44
|4,35
|Ege Seramik
|2,78
|0,36
|-6,12
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|6,00
|0,50
|56,25
|Ekiz Kimya
|0,34
|17,24
|3,03
|Emek Elektrik
|0,75
|-3,85
|-23,47
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|-1,11
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|-0,87
|-21,74
|Enerjisa Enerji
|5,19
|-0,76
|10,23
|Enka İnşaat
|5,38
|3,86
|21,06
|Erbosan
|14,79
|-0,20
|-2,73
|Ereğli Demir Çelik
|7,56
|1,07
|23,90
|Ersu Gıda
|0,85
|-1,16
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,20
|0,00
|-43,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|1,54
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|0,00
|221,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,16
|-0,14
|3,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,73
|0,00
|2,63
|F-M İzmit Piston
|15,24
|-0,13
|-0,85
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,93
|-1,49
|131,87
|Ford Otosan
|60,30
|2,12
|26,92
|Formet Çelik Kapı
|4,90
|4,48
|285,83
|Frigo Pak Gıda
|2,73
|0,37
|60,59
|Galatasaray Sportif
|1,37
|0,74
|10,48
|Garanti Bankası
|8,55
|-0,81
|7,41
|Garanti Faktoring
|3,19
|0,00
|61,11
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-18,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,44
|0,00
|12,66
|Gedik Yatırım Holding
|2,71
|0,74
|15,32
|Gediz Ambalaj
|5,20
|0,78
|28,58
|Gentaş
|1,50
|0,00
|-10,47
|Gersan Elektrik
|1,81
|-1,09
|-25,83
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|-2,13
|Global Yat. Holding
|2,97
|-2,30
|-0,67
|Good-Year
|2,61
|0,38
|-21,35
|Göltaş Çimento
|10,33
|-1,34
|-16,89
|Gözde Girişim
|2,72
|-0,37
|1,87
|GSD Denizcilik
|1,42
|-1,39
|23,48
|GSD Holding
|0,81
|-2,41
|1,25
|Gübre Fabrik.
|2,55
|0,00
|-13,85
|Güler Yat. Holding
|1,20
|0,84
|12,15
|Güneş Sigorta
|1,02
|-1,92
|-32,00
|Halk GMYO
|0,73
|-1,35
|13,48
|Halk Sigorta
|0,90
|-1,10
|1,98
|Hatay Tekstil
|4,41
|-1,56
|11,65
|Hedef Girişim
|1,19
|-1,65
|2,59
|Hektaş
|12,75
|-0,08
|37,54
|HUB Girişim
|2,66
|-0,37
|41,49
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,00
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,15
|-1,25
|-36,11
|İdealist Danışmanlık
|9,21
|-2,02
|-14,72
|İdealist GMYO
|2,00
|-3,38
|22,70
|İhlas Ev Aletleri
|1,12
|-4,27
|239,39
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-2,35
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,88
|0,00
|208,20
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|0,00
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,83
|0,00
|22,65
|Info Yatırım
|2,03
|-2,40
|97,09
|İntema
|6,99
|-3,85
|16,56
|İpek Doğal Enerji
|5,62
|2,00
|4,66
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|0,92
|40,77
(Sürecek)
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