Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,58 0,64 -18,97 Acıpayam Selüloz 3,50 0,86 7,36 Adana Çimento (A) 6,52 -0,15 7,77 Adana Çimento (B) 4,58 -0,87 11,44 Adana Çimento (C) 1,10 -0,90 -21,99 Adel Kalemcilik 10,57 -0,28 -3,91 Adese Alışveriş Ticaret 0,96 0,00 -58,97 Afyon Çimento 3,75 -1,32 -18,30 Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05 Akbank 6,72 0,75 14,19 Akçansa 6,33 0,96 -3,24 Akdenız Güvenlık Hız. 1,30 -0,76 -35,32 Akfen GMYO 1,49 0,00 -9,70 Akın Tekstil 8,34 0,24 -8,00 Akiş GMYO 2,29 -0,43 -5,03 Akmerkez GMYO 18,64 0,76 20,81 Aksa 9,14 -1,19 37,76 Aksa Enerji 2,35 0,43 -12,31 Aksigorta 4,36 -2,02 38,88 Aksu Enerji 7,63 -0,91 -1,17 Alarko Carrıer 34,50 -2,21 -12,35 Alarko GMYO 43,16 -1,05 2,22 Alarko Holding 3,23 0,62 65,62 Albaraka Türk 1,13 -1,74 -7,38 Alcatel Lucent Teletaş 6,35 -1,24 10,24 Alkim Kağıt 3,71 -1,07 3,23 Alkim Kimya 24,96 0,16 15,87 Altınyağ 0,35 0,00 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,28 -0,47 3,13 Anadolu Cam 2,79 0,00 8,78 Anadolu Efes 18,78 -5,53 -6,44 Anadolu Grubu Holding 9,75 -0,61 -3,79 Anadolu Hayat Emek. 5,05 -0,20 -11,32 Anadolu Isuzu 6,77 -0,44 9,55 Anadolu Sigorta 4,06 -0,98 3,42 Anel Elektrik 1,81 0,56 11,73 Arçelik 19,37 0,41 22,67 Arena Bilgisayar 3,22 -1,53 -26,98 Armada Bilgisayar 10,00 2,25 7,64 Arsan Tekstil 1,81 -1,09 11,73 Artı Yatırım Holding 0,92 -1,08 5,75 Aselsan 17,95 -0,06 -25,25 Aslan Çimento 24,34 -2,25 -13,57 Ata GMYO 3,87 0,00 -3,49 Atakule GMYO 1,01 1,00 -23,24 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,80 0,00 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,03 -0,22 22,05 Avrasya GMYO 1,38 1,47 56,82 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -0,87 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.269,80 0,01 1,89 Avrupa Yatırım Holding 2,48 0,81 2,06 Ayen Enerji 2,25 -0,44 -4,26 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,61 -1,23 17,06 Aygaz 8,61 0,00 -13,42 Bagfaş 6,19 3,00 28,42 Bak Ambalaj 4,80 0,00 -5,33 Balatacılar Balatacılık 0,28 3,70 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,47 -1,34 17,13 Banvit 13,13 -1,28 21,69 Baştaş Başkent Çimento 1,81 0,56 -10,40 Batı Çimento 2,00 -1,96 -17,01 Batısöke Çimento 0,91 -1,09 -16,51 Bera Holding 1,82 -1,09 -11,65 Berkosan Yalıtım 1,51 -0,66 -16,57 Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 2,13 -11,11 Beyaz Filo 2,83 -0,70 3,66 Bilici Yatırım 1,61 0,00 27,32 Bim Mağazalar 77,70 -1,40 -9,30 Birko Mensucat 0,24 4,35 -20,00 Birlik Mensucat 0,66 0,00 -43,59 Bizim Mağazaları 6,63 -1,63 -2,50 Bolu Çimento 2,42 -0,41 -29,45 Bomonti Elektrik 0,84 1,20 75,00 Borusan Mannesmann 7,70 0,13 9,85 Borusan Yat. Paz. 35,42 -0,51 -2,23 Bosch Fren Sistemleri 154,60 -0,77 1,20 Bossa 3,68 0,55 -12,47 Boyner Perakende Yat. 6,15 19,88 56,09 Brisa 5,98 -0,50 -5,53 Burçelik 2,72 -0,73 -15,26 Burçelik Vana 1,47 0,00 -0,68 Bursa Çimento 4,05 -1,46 -7,95 Carrefoursa 2,73 -1,44 -21,55 Ceo Event Medya 5,28 1,54 Coca Cola İçecek 27,82 -1,63 -5,90 Cosmos Yat. Holding 1,08 1,89 11,34 Credıtwest Faktorıng 1,06 6,00 1,92 Çelebi 103,00 0,39 76,53 Çelik Halat 3,90 -0,26 -27,82 Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89 Çemtaş 5,23 -0,57 -13,98 Çimbeton 25,80 -0,77 -9,79 Çimentaş 15,94 -5,46 25,51 Çimsa 6,12 -0,33 -18,94 Çuhadaroğlu Metal 1,83 -1,08 2,81 Dagi Giyim 1,38 -1,43 11,29 Dagi Yatırım Holding 1,64 0,00 62,38 Dardanel 0,95 0,00 -13,64 Datagate Bilgisayar 5,76 -3,68 34,58 Demısaş Döküm 2,66 -0,75 15,77 Denge Holding 1,96 -1,01 68,97 Deniz GMYO 3,00 -0,33 -1,32 Denizbank 18,30 0,83 -4,19 Denizli Cam 8,90 -0,22 -22,74 Derimod 8,20 0,12 -5,42 Desa Deri 2,36 0,00 36,42 Despec Bilgisayar 2,69 -1,47 -1,52 Deva Holding 5,25 -1,87 59,57 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -7,69 Ditaş Doğan 5,25 0,38 2,56 DO-CO 547,10 0,18 14,26 Doğan Burda 3,29 -8,86 9,30 Doğan Holding 1,12 0,90 20,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -2,94 -18,85 Doğusan 1,09 -0,91 -49,64 Doğuş GMYO 2,97 2,41 40,76 Doğuş Otomotiv 4,08 -0,24 -5,99 Döktaş Dökümcülük 13,65 0,37 67,48 Duran Doğan Basım 5,19 1,76 1,76 Dyo Boya 2,87 -0,69 -1,03 Eczacıbaşı İlaç 2,29 0,00 -5,59 Eczacıbaşı Yatırım 5,93 0,34 -7,38 Edip Gayrimenkul 0,65 1,56 -15,58 Ege Endüstri 480,50 -0,68 54,43 Ege Gübre 24,30 -0,16 17,47 Ege Profil 9,01 -0,44 4,35 Ege Seramik 2,78 0,36 -6,12 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 6,00 0,50 56,25 Ekiz Kimya 0,34 17,24 3,03 Emek Elektrik 0,75 -3,85 -23,47 Eminiş Ambalaj 0,89 -1,11 -23,93 Emlak Konut GMYO 1,14 -0,87 -21,74 Enerjisa Enerji 5,19 -0,76 10,23 Enka İnşaat 5,38 3,86 21,06 Erbosan 14,79 -0,20 -2,73 Ereğli Demir Çelik 7,56 1,07 23,90 Ersu Gıda 0,85 -1,16 -7,61 Escort Teknoloji 0,69 -1,43 -9,21 Etiler Gıda 1,20 0,00 -43,66 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 0,00 4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 0,00 0,00 Euro Yat. Ort. 0,66 1,54 4,76 Euro Yatırım Holding 1,77 0,00 221,82 Fenerbahçe Futbol 7,16 -0,14 3,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 0,00 2,63 F-M İzmit Piston 15,24 -0,13 -0,85 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,93 -1,49 131,87 Ford Otosan 60,30 2,12 26,92 Formet Çelik Kapı 4,90 4,48 285,83 Frigo Pak Gıda 2,73 0,37 60,59 Galatasaray Sportif 1,37 0,74 10,48 Garanti Bankası 8,55 -0,81 7,41 Garanti Faktoring 3,19 0,00 61,11 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -18,07 Gedik Y. Men. Değ. 3,44 0,00 12,66 Gedik Yatırım Holding 2,71 0,74 15,32 Gediz Ambalaj 5,20 0,78 28,58 Gentaş 1,50 0,00 -10,47 Gersan Elektrik 1,81 -1,09 -25,83 Global Men. Değ. 0,46 -2,13 -2,13 Global Yat. Holding 2,97 -2,30 -0,67 Good-Year 2,61 0,38 -21,35 Göltaş Çimento 10,33 -1,34 -16,89 Gözde Girişim 2,72 -0,37 1,87 GSD Denizcilik 1,42 -1,39 23,48 GSD Holding 0,81 -2,41 1,25 Gübre Fabrik. 2,55 0,00 -13,85 Güler Yat. Holding 1,20 0,84 12,15 Güneş Sigorta 1,02 -1,92 -32,00 Halk GMYO 0,73 -1,35 13,48 Halk Sigorta 0,90 -1,10 1,98 Hatay Tekstil 4,41 -1,56 11,65 Hedef Girişim 1,19 -1,65 2,59 Hektaş 12,75 -0,08 37,54 HUB Girişim 2,66 -0,37 41,49 Hürriyet Gzt. 0,73 0,00 -21,51 ICBC Turkey Bank 3,15 -1,25 -36,11 İdealist Danışmanlık 9,21 -2,02 -14,72 İdealist GMYO 2,00 -3,38 22,70 İhlas Ev Aletleri 1,12 -4,27 239,39 İhlas Gayrimenkul 0,83 -2,35 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,88 0,00 208,20 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,56 0,00 69,70 İndeks Bilgisayar 6,83 0,00 22,65 Info Yatırım 2,03 -2,40 97,09 İntema 6,99 -3,85 16,56 İpek Doğal Enerji 5,62 2,00 4,66 İskenderun Demir Çelik 6,60 0,92 40,77

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)