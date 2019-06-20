Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 0,00 -19,49
Acıpayam Selüloz 3,47 0,29 6,44
Adana Çimento (A) 6,53 0,62 7,93
Adana Çimento (B) 4,62 -0,22 12,41
Adana Çimento (C) 1,11 3,74 -21,28
Adel Kalemcilik 10,60 -0,47 -3,64
Adese Alışveriş Ticaret 0,96 0,00 -58,97
Afyon Çimento 3,80 0,80 -17,21
Ak Enerji 0,52 -1,89 -17,46
Akbank 6,67 1,37 13,34
Akçansa 6,27 -0,32 -4,16
Akdenız Güvenlık Hız. 1,31 -0,76 -34,83
Akfen GMYO 1,49 -1,32 -9,70
Akın Tekstil 8,32 -0,24 -8,22
Akiş GMYO 2,30 1,32 -4,61
Akmerkez GMYO 18,50 0,00 19,91
Aksa 9,25 -1,18 39,42
Aksa Enerji 2,34 1,30 -12,69
Aksigorta 4,45 -0,22 41,75
Aksu Enerji 7,70 -0,13 -0,26
Alarko Carrıer 35,28 -0,11 -10,37
Alarko GMYO 43,62 0,55 3,31
Alarko Holding 3,21 0,00 64,59
Albaraka Türk 1,15 0,00 -5,74
Alcatel Lucent Teletaş 6,43 -0,77 11,63
Alkim Kağıt 3,75 1,63 4,34
Alkim Kimya 24,92 0,32 15,69
Altınyağ 0,35 2,94 -20,45
Altınyunus Çeşme 4,30 1,90 3,61
Anadolu Cam 2,79 -0,36 8,78
Anadolu Efes 19,88 0,45 -0,96
Anadolu Grubu Holding 9,81 0,93 -3,20
Anadolu Hayat Emek. 5,06 0,60 -11,14
Anadolu Isuzu 6,80 -0,58 10,03
Anadolu Sigorta 4,10 0,24 4,44
Anel Elektrik 1,80 0,00 11,11
Arçelik 19,29 2,99 22,17
Arena Bilgisayar 3,27 -1,80 -25,85
Armada Bilgisayar 9,78 -0,61 5,27
Arsan Tekstil 1,83 1,10 12,96
Artı Yatırım Holding 0,93 -1,06 6,90
Aselsan 17,96 0,34 -25,21
Aslan Çimento 24,90 0,81 -11,58
Ata GMYO 3,87 0,00 -3,49
Atakule GMYO 1,00 0,00 -24,00
Atlantis Yatırım Holding 0,40 0,00 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,80 1,27 -6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,05 0,00 22,32
Avrasya GMYO 1,36 -2,16 54,55
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,00 6,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.269,70 0,02 1,88
Avrupa Yatırım Holding 2,46 4,68 1,23
Ayen Enerji 2,26 -0,88 -3,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,63 2,52 18,52
Aygaz 8,61 -0,81 -13,42
Bagfaş 6,01 2,21 24,69
Bak Ambalaj 4,80 0,42 -5,33
Balatacılar Balatacılık 0,27 3,85 -18,18
Bantaş Ambalaj 1,49 0,68 18,73
Banvit 13,30 -0,15 23,26
Baştaş Başkent Çimento 1,80 1,12 -10,89
Batı Çimento 2,04 -0,97 -15,35
Batısöke Çimento 0,92 -1,08 -15,60
Bera Holding 1,84 1,10 -10,68
Berkosan Yalıtım 1,52 0,00 -16,02
Beşiktaş Futbol Yat. 1,41 1,44 -12,96
Beyaz Filo 2,85 1,06 4,40
Bilici Yatırım 1,61 1,26 27,32
Bim Mağazalar 78,80 -1,38 -8,02
Birko Mensucat 0,23 -4,17 -23,33
Birlik Mensucat 0,66 -1,49 -43,59
Bizim Mağazaları 6,74 0,15 -0,88
Bolu Çimento 2,43 -0,82 -29,15
Bomonti Elektrik 0,83 0,00 72,92
Borusan Mannesmann 7,69 0,13 9,71
Borusan Yat. Paz. 35,60 -0,56 -1,73
Bosch Fren Sistemleri 155,80 0,26 1,98
Bossa 3,66 1,39 -12,94
Boyner Perakende Yat. 5,13 1,79 30,20
Brisa 6,01 -0,50 -5,06
Burçelik 2,74 0,00 -14,64
Burçelik Vana 1,47 0,68 -0,68
Bursa Çimento 4,11 2,75 -6,59
Carrefoursa 2,77 -0,72 -20,40
Ceo Event Medya 5,20 2,97
Coca Cola İçecek 28,28 -0,42 -4,35
Cosmos Yat. Holding 1,06 1,92 9,28
Credıtwest Faktorıng 1,00 0,00 -3,85
Çelebi 102,60 -8,39 75,84
Çelik Halat 3,91 0,00 -27,63
Çemaş Döküm 0,69 0,00 -9,21
Çemtaş 5,26 -1,87 -13,49
Çimbeton 26,00 -0,08 -9,09
Çimentaş 16,86 0,42 32,76
Çimsa 6,14 0,16 -18,68
Çuhadaroğlu Metal 1,85 0,00 3,93
Dagi Giyim 1,40 0,00 12,90
Dagi Yatırım Holding 1,64 -1,20 62,38
Dardanel 0,95 -2,06 -13,64
Datagate Bilgisayar 5,98 -4,47 39,72
Demısaş Döküm 2,68 0,75 16,64
Denge Holding 1,98 3,66 70,69
Deniz GMYO 3,01 -0,99 -0,99
Denizbank 18,15 -3,46 -4,97
Denizli Cam 8,92 0,00 -22,57
Derimod 8,19 -0,12 -5,54
Desa Deri 2,36 -1,67 36,42
Despec Bilgisayar 2,73 0,00 -0,06
Deva Holding 5,35 -1,11 62,61
Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -1,39 -8,97
Ditaş Doğan 5,23 0,19 2,17
DO-CO 546,10 0,00 14,06
Doğan Burda 3,61 -4,24 19,93
Doğan Holding 1,11 -1,77 19,19
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 2,00 -16,39
Doğusan 1,10 -0,90 -49,18
Doğuş GMYO 2,90 0,35 37,44
Doğuş Otomotiv 4,09 -0,49 -5,76
Döktaş Dökümcülük 13,60 2,72 66,87
Duran Doğan Basım 5,10 7,14 0,00
Dyo Boya 2,89 0,35 -0,34
Eczacıbaşı İlaç 2,29 0,00 -5,59
Eczacıbaşı Yatırım 5,91 0,51 -7,69
Edip Gayrimenkul 0,64 -1,54 -16,88
Ege Endüstri 483,80 0,79 55,49
Ege Gübre 24,34 2,70 17,66
Ege Profil 9,05 0,33 4,81
Ege Seramik 2,77 0,73 -6,46
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 5,97 19,88 55,47
Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12
Emek Elektrik 0,78 4,00 -20,41
Eminiş Ambalaj 0,90 0,00 -23,08
Emlak Konut GMYO 1,15 -1,71 -21,05
Enerjisa Enerji 5,23 -1,32 11,08
Enka İnşaat 5,18 -0,19 16,56
Erbosan 14,82 -0,67 -2,53
Ereğli Demir Çelik 7,48 1,08 22,59
Ersu Gıda 0,86 0,00 -6,52
Escort Teknoloji 0,70 0,00 -7,89
Etiler Gıda 1,20 0,00 -43,66
Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 -1,33 4,23
Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -3,03 0,00
Euro Yat. Ort. 0,65 -2,99 3,17
Euro Yatırım Holding 1,77 1,72 221,82
Fenerbahçe Futbol 7,17 0,28 3,61
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 0,37 2,63
F-M İzmit Piston 15,26 0,00 -0,72
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,05 -2,42 135,38
Ford Otosan 59,05 -1,91 24,29
Formet Çelik Kapı 4,69 -3,30 269,29
Frigo Pak Gıda 2,72 4,21 60,00
Galatasaray Sportif 1,36 0,00 9,68
Garanti Bankası 8,62 1,06 8,29
Garanti Faktoring 3,19 13,52 61,11
Garanti Yat. Ort. 0,60 1,11 -18,07
Gedik Y. Men. Değ. 3,44 -1,43 12,66
Gedik Yatırım Holding 2,69 0,37 14,47
Gediz Ambalaj 5,16 1,78 27,59
Gentaş 1,50 0,67 -10,47
Gersan Elektrik 1,83 1,10 -25,01
Global Men. Değ. 0,47 -2,08 0,00
Global Yat. Holding 3,04 0,33 1,67
Good-Year 2,60 -1,52 -21,65
Göltaş Çimento 10,47 1,26 -15,77
Gözde Girişim 2,73 -0,36 2,25
GSD Denizcilik 1,44 -0,69 25,22
GSD Holding 0,83 1,22 3,75
Gübre Fabrik. 2,55 2,00 -13,85
Güler Yat. Holding 1,19 0,00 11,21
Güneş Sigorta 1,04 -2,80 -30,67
Halk GMYO 0,74 -4,72 15,03
Halk Sigorta 0,91 0,00 3,11
Hatay Tekstil 4,48 -1,10 13,42
Hedef Girişim 1,21 0,83 4,31
Hektaş 12,76 0,39 37,65
HUB Girişim 2,67 -1,48 42,02
Hürriyet Gzt. 0,73 0,00 -21,51
ICBC Turkey Bank 3,19 -0,93 -35,29
İdealist Danışmanlık 9,40 -1,88 -12,96
İdealist GMYO 2,07 -5,05 26,99
İhlas Ev Aletleri 1,17 -0,85 254,55
İhlas Gayrimenkul 0,85 1,19 -9,53
İhlas Gazetecilik 1,88 0,00 208,20
İhlas Holding 0,42 0,00 31,25
İhlas Yayın Holding 0,56 0,00 69,70
İndeks Bilgisayar 6,83 -2,57 22,65
Info Yatırım 2,08 0,00 101,94
İntema 7,27 1,68 21,23
İpek Doğal Enerji 5,51 -1,78 2,61
İskenderun Demir Çelik 6,54 0,62 39,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et