Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 0,00 -19,49 Acıpayam Selüloz 3,47 0,29 6,44 Adana Çimento (A) 6,53 0,62 7,93 Adana Çimento (B) 4,62 -0,22 12,41 Adana Çimento (C) 1,11 3,74 -21,28 Adel Kalemcilik 10,60 -0,47 -3,64 Adese Alışveriş Ticaret 0,96 0,00 -58,97 Afyon Çimento 3,80 0,80 -17,21 Ak Enerji 0,52 -1,89 -17,46 Akbank 6,67 1,37 13,34 Akçansa 6,27 -0,32 -4,16 Akdenız Güvenlık Hız. 1,31 -0,76 -34,83 Akfen GMYO 1,49 -1,32 -9,70 Akın Tekstil 8,32 -0,24 -8,22 Akiş GMYO 2,30 1,32 -4,61 Akmerkez GMYO 18,50 0,00 19,91 Aksa 9,25 -1,18 39,42 Aksa Enerji 2,34 1,30 -12,69 Aksigorta 4,45 -0,22 41,75 Aksu Enerji 7,70 -0,13 -0,26 Alarko Carrıer 35,28 -0,11 -10,37 Alarko GMYO 43,62 0,55 3,31 Alarko Holding 3,21 0,00 64,59 Albaraka Türk 1,15 0,00 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,43 -0,77 11,63 Alkim Kağıt 3,75 1,63 4,34 Alkim Kimya 24,92 0,32 15,69 Altınyağ 0,35 2,94 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,30 1,90 3,61 Anadolu Cam 2,79 -0,36 8,78 Anadolu Efes 19,88 0,45 -0,96 Anadolu Grubu Holding 9,81 0,93 -3,20 Anadolu Hayat Emek. 5,06 0,60 -11,14 Anadolu Isuzu 6,80 -0,58 10,03 Anadolu Sigorta 4,10 0,24 4,44 Anel Elektrik 1,80 0,00 11,11 Arçelik 19,29 2,99 22,17 Arena Bilgisayar 3,27 -1,80 -25,85 Armada Bilgisayar 9,78 -0,61 5,27 Arsan Tekstil 1,83 1,10 12,96 Artı Yatırım Holding 0,93 -1,06 6,90 Aselsan 17,96 0,34 -25,21 Aslan Çimento 24,90 0,81 -11,58 Ata GMYO 3,87 0,00 -3,49 Atakule GMYO 1,00 0,00 -24,00 Atlantis Yatırım Holding 0,40 0,00 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,80 1,27 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,05 0,00 22,32 Avrasya GMYO 1,36 -2,16 54,55 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,00 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.269,70 0,02 1,88 Avrupa Yatırım Holding 2,46 4,68 1,23 Ayen Enerji 2,26 -0,88 -3,83 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,63 2,52 18,52 Aygaz 8,61 -0,81 -13,42 Bagfaş 6,01 2,21 24,69 Bak Ambalaj 4,80 0,42 -5,33 Balatacılar Balatacılık 0,27 3,85 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,49 0,68 18,73 Banvit 13,30 -0,15 23,26 Baştaş Başkent Çimento 1,80 1,12 -10,89 Batı Çimento 2,04 -0,97 -15,35 Batısöke Çimento 0,92 -1,08 -15,60 Bera Holding 1,84 1,10 -10,68 Berkosan Yalıtım 1,52 0,00 -16,02 Beşiktaş Futbol Yat. 1,41 1,44 -12,96 Beyaz Filo 2,85 1,06 4,40 Bilici Yatırım 1,61 1,26 27,32 Bim Mağazalar 78,80 -1,38 -8,02 Birko Mensucat 0,23 -4,17 -23,33 Birlik Mensucat 0,66 -1,49 -43,59 Bizim Mağazaları 6,74 0,15 -0,88 Bolu Çimento 2,43 -0,82 -29,15 Bomonti Elektrik 0,83 0,00 72,92 Borusan Mannesmann 7,69 0,13 9,71 Borusan Yat. Paz. 35,60 -0,56 -1,73 Bosch Fren Sistemleri 155,80 0,26 1,98 Bossa 3,66 1,39 -12,94 Boyner Perakende Yat. 5,13 1,79 30,20 Brisa 6,01 -0,50 -5,06 Burçelik 2,74 0,00 -14,64 Burçelik Vana 1,47 0,68 -0,68 Bursa Çimento 4,11 2,75 -6,59 Carrefoursa 2,77 -0,72 -20,40 Ceo Event Medya 5,20 2,97 Coca Cola İçecek 28,28 -0,42 -4,35 Cosmos Yat. Holding 1,06 1,92 9,28 Credıtwest Faktorıng 1,00 0,00 -3,85 Çelebi 102,60 -8,39 75,84 Çelik Halat 3,91 0,00 -27,63 Çemaş Döküm 0,69 0,00 -9,21 Çemtaş 5,26 -1,87 -13,49 Çimbeton 26,00 -0,08 -9,09 Çimentaş 16,86 0,42 32,76 Çimsa 6,14 0,16 -18,68 Çuhadaroğlu Metal 1,85 0,00 3,93 Dagi Giyim 1,40 0,00 12,90 Dagi Yatırım Holding 1,64 -1,20 62,38 Dardanel 0,95 -2,06 -13,64 Datagate Bilgisayar 5,98 -4,47 39,72 Demısaş Döküm 2,68 0,75 16,64 Denge Holding 1,98 3,66 70,69 Deniz GMYO 3,01 -0,99 -0,99 Denizbank 18,15 -3,46 -4,97 Denizli Cam 8,92 0,00 -22,57 Derimod 8,19 -0,12 -5,54 Desa Deri 2,36 -1,67 36,42 Despec Bilgisayar 2,73 0,00 -0,06 Deva Holding 5,35 -1,11 62,61 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -1,39 -8,97 Ditaş Doğan 5,23 0,19 2,17 DO-CO 546,10 0,00 14,06 Doğan Burda 3,61 -4,24 19,93 Doğan Holding 1,11 -1,77 19,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 2,00 -16,39 Doğusan 1,10 -0,90 -49,18 Doğuş GMYO 2,90 0,35 37,44 Doğuş Otomotiv 4,09 -0,49 -5,76 Döktaş Dökümcülük 13,60 2,72 66,87 Duran Doğan Basım 5,10 7,14 0,00 Dyo Boya 2,89 0,35 -0,34 Eczacıbaşı İlaç 2,29 0,00 -5,59 Eczacıbaşı Yatırım 5,91 0,51 -7,69 Edip Gayrimenkul 0,64 -1,54 -16,88 Ege Endüstri 483,80 0,79 55,49 Ege Gübre 24,34 2,70 17,66 Ege Profil 9,05 0,33 4,81 Ege Seramik 2,77 0,73 -6,46 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,97 19,88 55,47 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,78 4,00 -20,41 Eminiş Ambalaj 0,90 0,00 -23,08 Emlak Konut GMYO 1,15 -1,71 -21,05 Enerjisa Enerji 5,23 -1,32 11,08 Enka İnşaat 5,18 -0,19 16,56 Erbosan 14,82 -0,67 -2,53 Ereğli Demir Çelik 7,48 1,08 22,59 Ersu Gıda 0,86 0,00 -6,52 Escort Teknoloji 0,70 0,00 -7,89 Etiler Gıda 1,20 0,00 -43,66 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 -1,33 4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -3,03 0,00 Euro Yat. Ort. 0,65 -2,99 3,17 Euro Yatırım Holding 1,77 1,72 221,82 Fenerbahçe Futbol 7,17 0,28 3,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 0,37 2,63 F-M İzmit Piston 15,26 0,00 -0,72 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,05 -2,42 135,38 Ford Otosan 59,05 -1,91 24,29 Formet Çelik Kapı 4,69 -3,30 269,29 Frigo Pak Gıda 2,72 4,21 60,00 Galatasaray Sportif 1,36 0,00 9,68 Garanti Bankası 8,62 1,06 8,29 Garanti Faktoring 3,19 13,52 61,11 Garanti Yat. Ort. 0,60 1,11 -18,07 Gedik Y. Men. Değ. 3,44 -1,43 12,66 Gedik Yatırım Holding 2,69 0,37 14,47 Gediz Ambalaj 5,16 1,78 27,59 Gentaş 1,50 0,67 -10,47 Gersan Elektrik 1,83 1,10 -25,01 Global Men. Değ. 0,47 -2,08 0,00 Global Yat. Holding 3,04 0,33 1,67 Good-Year 2,60 -1,52 -21,65 Göltaş Çimento 10,47 1,26 -15,77 Gözde Girişim 2,73 -0,36 2,25 GSD Denizcilik 1,44 -0,69 25,22 GSD Holding 0,83 1,22 3,75 Gübre Fabrik. 2,55 2,00 -13,85 Güler Yat. Holding 1,19 0,00 11,21 Güneş Sigorta 1,04 -2,80 -30,67 Halk GMYO 0,74 -4,72 15,03 Halk Sigorta 0,91 0,00 3,11 Hatay Tekstil 4,48 -1,10 13,42 Hedef Girişim 1,21 0,83 4,31 Hektaş 12,76 0,39 37,65 HUB Girişim 2,67 -1,48 42,02 Hürriyet Gzt. 0,73 0,00 -21,51 ICBC Turkey Bank 3,19 -0,93 -35,29 İdealist Danışmanlık 9,40 -1,88 -12,96 İdealist GMYO 2,07 -5,05 26,99 İhlas Ev Aletleri 1,17 -0,85 254,55 İhlas Gayrimenkul 0,85 1,19 -9,53 İhlas Gazetecilik 1,88 0,00 208,20 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,56 0,00 69,70 İndeks Bilgisayar 6,83 -2,57 22,65 Info Yatırım 2,08 0,00 101,94 İntema 7,27 1,68 21,23 İpek Doğal Enerji 5,51 -1,78 2,61 İskenderun Demir Çelik 6,54 0,62 39,49

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)