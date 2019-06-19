Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 -1,26 -19,49 Acıpayam Selüloz 3,46 2,06 6,13 Adana Çimento (A) 6,49 -1,37 7,27 Adana Çimento (B) 4,63 0,65 12,65 Adana Çimento (C) 1,07 -1,83 -24,11 Adel Kalemcilik 10,65 -2,83 -3,18 Adese Alışveriş Ticaret 0,96 0,00 -58,97 Afyon Çimento 3,77 -0,26 -17,86 Ak Enerji 0,53 1,92 -15,87 Akbank 6,58 2,81 11,81 Akçansa 6,29 -1,41 -3,85 Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 -0,75 -34,33 Akfen GMYO 1,51 1,34 -8,48 Akın Tekstil 8,34 -0,36 -8,00 Akiş GMYO 2,27 -0,44 -5,86 Akmerkez GMYO 18,50 0,00 19,91 Aksa 9,36 -1,06 41,08 Aksa Enerji 2,31 -0,43 -13,81 Aksigorta 4,46 -2,19 42,07 Aksu Enerji 7,71 -0,52 -0,13 Alarko Carrıer 35,32 -0,73 -10,26 Alarko GMYO 43,38 0,88 2,74 Alarko Holding 3,21 -0,62 64,59 Albaraka Türk 1,15 0,00 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,48 0,93 12,50 Alkim Kağıt 3,69 -1,86 2,67 Alkim Kimya 24,84 0,16 15,32 Altınyağ 0,34 0,00 -22,73 Altınyunus Çeşme 4,22 0,72 1,69 Anadolu Cam 2,80 -1,75 9,17 Anadolu Efes 19,79 1,96 -1,41 Anadolu Grubu Holding 9,72 -0,92 -4,09 Anadolu Hayat Emek. 5,03 -0,40 -11,67 Anadolu Isuzu 6,84 -1,44 10,68 Anadolu Sigorta 4,09 0,00 4,19 Anel Elektrik 1,80 1,69 11,11 Arçelik 18,73 2,29 18,62 Arena Bilgisayar 3,33 3,42 -24,49 Armada Bilgisayar 9,84 0,51 5,92 Arsan Tekstil 1,81 -1,09 11,73 Artı Yatırım Holding 0,94 1,08 8,05 Aselsan 17,90 -2,34 -25,46 Aslan Çimento 24,70 2,07 -12,29 Ata GMYO 3,87 0,00 -3,49 Atakule GMYO 1,00 -0,99 -24,00 Atlantis Yatırım Holding 0,40 0,00 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,79 -1,25 -8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,05 -0,55 22,32 Avrasya GMYO 1,39 -0,71 57,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -0,86 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.269,50 0,01 1,86 Avrupa Yatırım Holding 2,35 -2,89 -3,29 Ayen Enerji 2,28 0,00 -2,98 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,59 15,61 Aygaz 8,68 -1,14 -12,71 Bagfaş 5,88 2,98 21,99 Bak Ambalaj 4,78 1,92 -5,72 Balatacılar Balatacılık 0,26 -3,70 -21,21 Bantaş Ambalaj 1,48 -1,33 17,93 Banvit 13,32 -2,42 23,45 Baştaş Başkent Çimento 1,78 -1,66 -11,88 Batı Çimento 2,06 -2,83 -14,52 Batısöke Çimento 0,93 -4,12 -14,68 Bera Holding 1,82 -0,55 -11,65 Berkosan Yalıtım 1,52 -1,30 -16,02 Beşiktaş Futbol Yat. 1,39 -0,71 -14,20 Beyaz Filo 2,82 -1,74 3,30 Bilici Yatırım 1,59 -1,85 25,74 Bim Mağazalar 79,90 -0,62 -6,74 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,67 1,52 -42,74 Bizim Mağazaları 6,73 -1,61 -1,03 Bolu Çimento 2,45 -0,41 -28,57 Bomonti Elektrik 0,83 0,00 72,92 Borusan Mannesmann 7,68 0,00 9,57 Borusan Yat. Paz. 35,80 -0,50 -1,18 Bosch Fren Sistemleri 155,40 -1,08 1,72 Bossa 3,61 -0,55 -14,13 Boyner Perakende Yat. 5,04 1,41 27,92 Brisa 6,04 -0,17 -4,58 Burçelik 2,74 -1,08 -14,64 Burçelik Vana 1,46 0,00 -1,35 Bursa Çimento 4,00 -0,99 -9,09 Carrefoursa 2,79 -0,36 -19,83 Ceo Event Medya 5,05 -0,20 Coca Cola İçecek 28,40 1,72 -3,94 Cosmos Yat. Holding 1,04 -1,89 7,22 Credıtwest Faktorıng 1,00 -0,99 -3,85 Çelebi 112,00 13,13 91,95 Çelik Halat 3,91 -0,51 -27,63 Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -9,21 Çemtaş 5,36 -0,56 -11,84 Çimbeton 26,02 -0,46 -9,02 Çimentaş 16,79 1,45 32,20 Çimsa 6,13 0,33 -18,81 Çuhadaroğlu Metal 1,85 -1,07 3,93 Dagi Giyim 1,40 -1,41 12,90 Dagi Yatırım Holding 1,66 -2,35 64,36 Dardanel 0,97 0,00 -11,82 Datagate Bilgisayar 6,26 6,10 46,26 Demısaş Döküm 2,66 -1,12 15,77 Denge Holding 1,91 9,14 64,66 Deniz GMYO 3,04 1,00 0,00 Denizbank 18,80 6,52 -1,57 Denizli Cam 8,92 -0,22 -22,57 Derimod 8,20 -0,24 -5,42 Desa Deri 2,40 -0,83 38,73 Despec Bilgisayar 2,73 1,11 -0,06 Deva Holding 5,41 -1,99 64,44 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 0,00 -7,69 Ditaş Doğan 5,22 0,00 1,98 DO-CO 546,10 -1,60 14,06 Doğan Burda 3,77 -4,07 25,25 Doğan Holding 1,13 0,89 21,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,00 -18,03 Doğusan 1,11 -1,77 -48,72 Doğuş GMYO 2,89 0,00 36,97 Doğuş Otomotiv 4,11 -0,24 -5,30 Döktaş Dökümcülük 13,24 -1,49 62,45 Duran Doğan Basım 4,76 -1,04 -6,67 Dyo Boya 2,88 -1,37 -0,69 Eczacıbaşı İlaç 2,29 -0,43 -5,59 Eczacıbaşı Yatırım 5,88 -0,34 -8,16 Edip Gayrimenkul 0,65 1,56 -15,58 Ege Endüstri 480,00 -0,83 54,27 Ege Gübre 23,70 -1,90 14,57 Ege Profil 9,02 -0,99 4,46 Ege Seramik 2,75 -0,72 -7,13 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 4,98 10,18 29,69 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,75 2,74 -23,47 Eminiş Ambalaj 0,90 -23,08 Emlak Konut GMYO 1,17 1,74 -19,68 Enerjisa Enerji 5,30 -0,75 12,56 Enka İnşaat 5,19 -0,19 16,78 Erbosan 14,92 -1,06 -1,87 Ereğli Demir Çelik 7,40 -0,67 21,28 Ersu Gıda 0,86 0,00 -6,52 Escort Teknoloji 0,70 -4,11 -7,89 Etiler Gıda 1,20 1,69 -43,66 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 -2,60 5,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -1,49 3,13 Euro Yat. Ort. 0,67 0,00 6,35 Euro Yatırım Holding 1,74 8,07 216,36 Fenerbahçe Futbol 7,15 -0,83 3,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 -0,73 2,26 F-M İzmit Piston 15,26 -0,65 -0,72 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,25 -1,79 141,23 Ford Otosan 60,20 1,86 26,71 Formet Çelik Kapı 4,85 1,46 281,89 Frigo Pak Gıda 2,61 0,00 53,53 Galatasaray Sportif 1,36 -0,73 9,68 Garanti Bankası 8,53 2,40 7,16 Garanti Faktoring 2,81 -1,06 41,92 Garanti Yat. Ort. 0,62 1,64 -18,97 Gedik Y. Men. Değ. 3,49 -0,57 14,30 Gedik Yatırım Holding 2,68 -1,47 14,04 Gediz Ambalaj 5,07 -0,39 25,36 Gentaş 1,49 -1,32 -11,06 Gersan Elektrik 1,81 -1,63 -25,83 Global Men. Değ. 0,48 2,13 2,13 Global Yat. Holding 3,03 -1,30 1,34 Good-Year 2,64 1,15 -20,44 Göltaş Çimento 10,34 0,98 -16,81 Gözde Girişim 2,74 -0,36 2,62 GSD Denizcilik 1,45 -1,36 26,09 GSD Holding 0,82 0,00 2,50 Gübre Fabrik. 2,50 -0,79 -15,54 Güler Yat. Holding 1,19 0,00 11,21 Güneş Sigorta 1,07 5,94 -28,67 Halk GMYO 0,84 10,53 20,73 Halk Sigorta 0,91 0,00 3,11 Hatay Tekstil 4,53 0,89 14,68 Hedef Girişim 1,20 0,00 3,45 Hektaş 12,71 -1,55 37,11 HUB Girişim 2,71 1,50 44,15 Hürriyet Gzt. 0,73 0,00 -21,51 ICBC Turkey Bank 3,22 0,63 -34,69 İdealist Danışmanlık 9,58 -4,39 -11,30 İdealist GMYO 2,18 14,74 33,74 İhlas Ev Aletleri 1,18 0,00 257,58 İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -10,60 İhlas Gazetecilik 1,88 5,62 208,20 İhlas Holding 0,42 -2,33 31,25 İhlas Yayın Holding 0,56 0,00 69,70 İndeks Bilgisayar 7,01 5,41 25,88 Info Yatırım 2,08 6,12 101,94 İntema 7,15 -1,52 19,23 İpek Doğal Enerji 5,61 2,56 4,47 İskenderun Demir Çelik 6,50 0,00 38,64

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)