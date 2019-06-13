Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|-2,48
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|3,33
|-1,19
|2,15
|Adana Çimento (A)
|6,42
|-0,93
|6,12
|Adana Çimento (B)
|4,51
|-1,53
|9,73
|Adana Çimento (C)
|1,07
|-0,93
|-24,11
|Adel Kalemcilik
|9,54
|-2,35
|-13,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,91
|-1,09
|-61,11
|Afyon Çimento
|3,63
|-2,94
|-20,92
|Ak Enerji
|0,51
|-1,92
|-19,05
|Akbank
|6,11
|-3,17
|3,83
|Akçansa
|6,20
|-0,96
|-5,23
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,31
|-2,96
|-34,83
|Akfen GMYO
|1,48
|-1,99
|-10,30
|Akın Tekstil
|8,59
|-1,26
|-9,10
|Akiş GMYO
|2,37
|0,85
|-1,71
|Akmerkez GMYO
|18,20
|-1,52
|17,96
|Aksa
|8,95
|-1,43
|34,90
|Aksa Enerji
|2,25
|-3,02
|-16,04
|Aksigorta
|4,37
|0,46
|39,20
|Aksu Enerji
|7,78
|-1,52
|0,78
|Alarko Carrıer
|34,12
|-3,34
|-13,31
|Alarko GMYO
|41,70
|-1,93
|-1,24
|Alarko Holding
|3,14
|1,29
|61,00
|Albaraka Türk
|1,10
|-5,17
|-9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,19
|-3,28
|7,47
|Alkim Kağıt
|3,60
|-1,37
|0,16
|Alkim Kimya
|24,70
|0,08
|14,67
|Altınyağ
|0,35
|0,00
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|4,00
|0,76
|-3,61
|Anadolu Cam
|2,76
|-2,13
|7,61
|Anadolu Efes
|18,51
|-3,79
|-7,79
|Anadolu Grubu Holding
|9,24
|-4,35
|-8,82
|Anadolu Hayat Emek.
|5,08
|0,20
|-10,79
|Anadolu Isuzu
|6,71
|-2,89
|8,58
|Anadolu Sigorta
|4,02
|0,00
|2,40
|Anel Elektrik
|1,72
|0,00
|6,17
|Arçelik
|17,45
|-3,16
|10,51
|Arena Bilgisayar
|3,20
|-2,44
|-27,44
|Armada Bilgisayar
|9,92
|3,66
|6,78
|Arsan Tekstil
|1,75
|-0,57
|8,02
|Artı Yatırım Holding
|0,93
|-2,11
|6,90
|Aselsan
|17,89
|-3,87
|-25,71
|Aslan Çimento
|23,28
|-0,77
|-17,33
|Ata GMYO
|3,84
|-0,78
|-4,24
|Atakule GMYO
|0,95
|-5,00
|-27,80
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|5,13
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,79
|-1,25
|-8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,08
|-0,66
|22,72
|Avrasya GMYO
|1,37
|-4,20
|55,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|-1,71
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.269,00
|0,02
|1,82
|Avrupa Yatırım Holding
|2,29
|0,00
|-5,76
|Ayen Enerji
|2,21
|-1,78
|-5,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,65
|-2,37
|19,97
|Aygaz
|8,57
|-3,49
|-13,82
|Bagfaş
|5,47
|-1,97
|13,49
|Bak Ambalaj
|4,83
|3,43
|-4,73
|Balatacılar Balatacılık
|0,26
|-3,70
|-21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,44
|-4,64
|14,74
|Banvit
|13,45
|-3,45
|24,65
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|-11,39
|Batı Çimento
|1,99
|19,88
|-17,43
|Batısöke Çimento
|0,97
|11,49
|-11,01
|Bera Holding
|1,83
|-2,14
|-11,17
|Berkosan Yalıtım
|1,52
|-5,00
|-16,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,38
|-2,13
|-14,81
|Beyaz Filo
|2,83
|-3,74
|3,66
|Bilici Yatırım
|1,61
|-0,62
|27,32
|Bim Mağazalar
|77,50
|-1,40
|-9,54
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,65
|0,00
|-44,44
|Bizim Mağazaları
|6,74
|-3,99
|-0,88
|Bolu Çimento
|2,43
|-2,41
|-29,15
|Bomonti Elektrik
|0,89
|3,49
|85,42
|Borusan Mannesmann
|7,50
|-3,60
|7,00
|Borusan Yat. Paz.
|34,98
|-0,06
|-3,45
|Bosch Fren Sistemleri
|154,00
|-1,28
|0,80
|Bossa
|3,53
|-4,85
|-16,04
|Boyner Perakende Yat.
|4,85
|-0,61
|23,10
|Brisa
|5,76
|-1,71
|-9,00
|Burçelik
|2,67
|-3,26
|-16,82
|Burçelik Vana
|1,45
|0,69
|-2,03
|Bursa Çimento
|4,09
|-2,62
|-7,05
|Carrefoursa
|2,74
|-4,20
|-21,26
|Ceo Event Medya
|5,15
|-1,72
|Coca Cola İçecek
|27,30
|-1,23
|-7,66
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|15,46
|Credıtwest Faktorıng
|1,01
|0,00
|-2,88
|Çelebi
|96,00
|13,01
|64,53
|Çelik Halat
|3,94
|-1,99
|-27,08
|Çemaş Döküm
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Çemtaş
|5,18
|-1,15
|-14,80
|Çimbeton
|25,12
|-2,26
|-12,17
|Çimentaş
|14,65
|0,07
|15,35
|Çimsa
|6,01
|-3,53
|-20,40
|Çuhadaroğlu Metal
|1,79
|-3,24
|0,56
|Dagi Giyim
|1,42
|-0,70
|14,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,69
|-0,59
|67,33
|Dardanel
|1,00
|2,04
|-9,09
|Datagate Bilgisayar
|5,80
|0,17
|35,51
|Demısaş Döküm
|2,59
|-1,52
|12,72
|Denge Holding
|1,82
|0,00
|56,90
|Deniz GMYO
|2,95
|-2,32
|-2,96
|Denizbank
|17,12
|-1,89
|-10,37
|Denizli Cam
|8,88
|-1,33
|-22,92
|Derimod
|8,05
|-0,12
|-7,15
|Desa Deri
|2,40
|-6,25
|38,73
|Despec Bilgisayar
|2,66
|-3,62
|-2,62
|Deva Holding
|5,20
|-3,35
|58,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|5,71
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,16
|-0,77
|0,80
|DO-CO
|530,20
|1,34
|10,74
|Doğan Burda
|3,72
|-1,33
|23,59
|Doğan Holding
|1,06
|-0,93
|13,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|-3,00
|-20,49
|Doğusan
|1,07
|-1,83
|-50,57
|Doğuş GMYO
|2,78
|-1,07
|31,75
|Doğuş Otomotiv
|3,88
|-3,96
|-10,60
|Döktaş Dökümcülük
|13,04
|-1,21
|60,00
|Duran Doğan Basım
|4,82
|-3,21
|-5,49
|Dyo Boya
|2,83
|-3,41
|-2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|2,30
|-3,36
|-5,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,90
|-0,51
|-7,85
|Edip Gayrimenkul
|0,62
|-3,13
|-19,48
|Ege Endüstri
|481,00
|0,63
|54,59
|Ege Gübre
|23,04
|0,88
|11,38
|Ege Profil
|9,23
|0,98
|4,06
|Ege Seramik
|2,68
|-2,55
|-9,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,00
|-2,44
|4,17
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,73
|-2,67
|-25,51
|Eminiş Ambalaj
|0,92
|1,10
|-21,37
|Emlak Konut GMYO
|1,11
|-4,31
|-23,80
|Enerjisa Enerji
|5,33
|-0,93
|13,20
|Enka İnşaat
|5,14
|0,00
|15,66
|Erbosan
|14,96
|-2,98
|-1,61
|Ereğli Demir Çelik
|7,47
|-1,71
|22,42
|Ersu Gıda
|0,86
|2,38
|-6,52
|Escort Teknoloji
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,17
|-7,14
|-45,07
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|2,78
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|-3,13
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|1,50
|11,94
|172,73
|Fenerbahçe Futbol
|7,23
|-2,30
|4,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,70
|-1,46
|1,50
|F-M İzmit Piston
|15,11
|-0,66
|-1,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,43
|-1,06
|146,49
|Ford Otosan
|55,65
|-2,20
|17,14
|Formet Çelik Kapı
|4,75
|-1,25
|274,02
|Frigo Pak Gıda
|2,73
|-2,50
|60,59
|Galatasaray Sportif
|1,36
|-3,55
|9,68
|Garanti Bankası
|7,95
|-2,57
|-0,13
|Garanti Faktoring
|2,98
|-0,67
|50,51
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|-3,28
|-22,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,35
|-3,18
|9,72
|Gedik Yatırım Holding
|2,67
|-1,84
|13,62
|Gediz Ambalaj
|4,78
|-1,85
|18,19
|Gentaş
|1,47
|-3,29
|-12,26
|Gersan Elektrik
|1,80
|-2,70
|-26,24
|Global Men. Değ.
|0,48
|-2,04
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,06
|-0,97
|2,34
|Good-Year
|2,53
|-3,80
|-23,76
|Göltaş Çimento
|9,84
|-2,38
|-20,84
|Gözde Girişim
|2,70
|-3,91
|1,12
|GSD Denizcilik
|1,44
|-2,70
|25,22
|GSD Holding
|0,80
|-2,44
|0,00
|Gübre Fabrik.
|2,41
|-3,60
|-18,58
|Güler Yat. Holding
|1,12
|-0,88
|4,67
|Güneş Sigorta
|1,00
|-2,91
|-33,33
|Halk GMYO
|0,73
|0,00
|4,92
|Halk Sigorta
|0,91
|0,00
|3,11
|Hatay Tekstil
|4,30
|-2,05
|8,86
|Hedef Girişim
|1,17
|-2,50
|0,86
|Hektaş
|12,52
|-1,88
|35,06
|HUB Girişim
|2,56
|0,00
|36,17
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|-4,00
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,13
|-5,72
|-36,51
|İdealist Danışmanlık
|10,57
|-3,38
|-2,13
|İdealist GMYO
|1,77
|-4,32
|8,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,17
|-0,85
|254,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-2,35
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|2,16
|1,89
|254,10
|İhlas Holding
|0,43
|-4,44
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,58
|-1,69
|75,76
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|-1,23
|15,83
|Info Yatırım
|2,00
|3,63
|94,17
|İntema
|7,27
|-3,07
|21,23
|İpek Doğal Enerji
|5,14
|-2,10
|-4,28
|İskenderun Demir Çelik
|6,39
|-2,74
|36,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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