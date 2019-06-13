Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 -2,48 -19,49
Acıpayam Selüloz 3,33 -1,19 2,15
Adana Çimento (A) 6,42 -0,93 6,12
Adana Çimento (B) 4,51 -1,53 9,73
Adana Çimento (C) 1,07 -0,93 -24,11
Adel Kalemcilik 9,54 -2,35 -13,27
Adese Alışveriş Ticaret 0,91 -1,09 -61,11
Afyon Çimento 3,63 -2,94 -20,92
Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05
Akbank 6,11 -3,17 3,83
Akçansa 6,20 -0,96 -5,23
Akdenız Güvenlık Hız. 1,31 -2,96 -34,83
Akfen GMYO 1,48 -1,99 -10,30
Akın Tekstil 8,59 -1,26 -9,10
Akiş GMYO 2,37 0,85 -1,71
Akmerkez GMYO 18,20 -1,52 17,96
Aksa 8,95 -1,43 34,90
Aksa Enerji 2,25 -3,02 -16,04
Aksigorta 4,37 0,46 39,20
Aksu Enerji 7,78 -1,52 0,78
Alarko Carrıer 34,12 -3,34 -13,31
Alarko GMYO 41,70 -1,93 -1,24
Alarko Holding 3,14 1,29 61,00
Albaraka Türk 1,10 -5,17 -9,84
Alcatel Lucent Teletaş 6,19 -3,28 7,47
Alkim Kağıt 3,60 -1,37 0,16
Alkim Kimya 24,70 0,08 14,67
Altınyağ 0,35 0,00 -20,45
Altınyunus Çeşme 4,00 0,76 -3,61
Anadolu Cam 2,76 -2,13 7,61
Anadolu Efes 18,51 -3,79 -7,79
Anadolu Grubu Holding 9,24 -4,35 -8,82
Anadolu Hayat Emek. 5,08 0,20 -10,79
Anadolu Isuzu 6,71 -2,89 8,58
Anadolu Sigorta 4,02 0,00 2,40
Anel Elektrik 1,72 0,00 6,17
Arçelik 17,45 -3,16 10,51
Arena Bilgisayar 3,20 -2,44 -27,44
Armada Bilgisayar 9,92 3,66 6,78
Arsan Tekstil 1,75 -0,57 8,02
Artı Yatırım Holding 0,93 -2,11 6,90
Aselsan 17,89 -3,87 -25,71
Aslan Çimento 23,28 -0,77 -17,33
Ata GMYO 3,84 -0,78 -4,24
Atakule GMYO 0,95 -5,00 -27,80
Atlantis Yatırım Holding 0,41 5,13 127,78
Atlas Yat. Ort. 0,79 -1,25 -8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,08 -0,66 22,72
Avrasya GMYO 1,37 -4,20 55,68
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -1,71 6,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.269,00 0,02 1,82
Avrupa Yatırım Holding 2,29 0,00 -5,76
Ayen Enerji 2,21 -1,78 -5,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,65 -2,37 19,97
Aygaz 8,57 -3,49 -13,82
Bagfaş 5,47 -1,97 13,49
Bak Ambalaj 4,83 3,43 -4,73
Balatacılar Balatacılık 0,26 -3,70 -21,21
Bantaş Ambalaj 1,44 -4,64 14,74
Banvit 13,45 -3,45 24,65
Baştaş Başkent Çimento 1,79 -11,39
Batı Çimento 1,99 19,88 -17,43
Batısöke Çimento 0,97 11,49 -11,01
Bera Holding 1,83 -2,14 -11,17
Berkosan Yalıtım 1,52 -5,00 -16,02
Beşiktaş Futbol Yat. 1,38 -2,13 -14,81
Beyaz Filo 2,83 -3,74 3,66
Bilici Yatırım 1,61 -0,62 27,32
Bim Mağazalar 77,50 -1,40 -9,54
Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67
Birlik Mensucat 0,65 0,00 -44,44
Bizim Mağazaları 6,74 -3,99 -0,88
Bolu Çimento 2,43 -2,41 -29,15
Bomonti Elektrik 0,89 3,49 85,42
Borusan Mannesmann 7,50 -3,60 7,00
Borusan Yat. Paz. 34,98 -0,06 -3,45
Bosch Fren Sistemleri 154,00 -1,28 0,80
Bossa 3,53 -4,85 -16,04
Boyner Perakende Yat. 4,85 -0,61 23,10
Brisa 5,76 -1,71 -9,00
Burçelik 2,67 -3,26 -16,82
Burçelik Vana 1,45 0,69 -2,03
Bursa Çimento 4,09 -2,62 -7,05
Carrefoursa 2,74 -4,20 -21,26
Ceo Event Medya 5,15 -1,72
Coca Cola İçecek 27,30 -1,23 -7,66
Cosmos Yat. Holding 1,12 15,46
Credıtwest Faktorıng 1,01 0,00 -2,88
Çelebi 96,00 13,01 64,53
Çelik Halat 3,94 -1,99 -27,08
Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -9,21
Çemtaş 5,18 -1,15 -14,80
Çimbeton 25,12 -2,26 -12,17
Çimentaş 14,65 0,07 15,35
Çimsa 6,01 -3,53 -20,40
Çuhadaroğlu Metal 1,79 -3,24 0,56
Dagi Giyim 1,42 -0,70 14,52
Dagi Yatırım Holding 1,69 -0,59 67,33
Dardanel 1,00 2,04 -9,09
Datagate Bilgisayar 5,80 0,17 35,51
Demısaş Döküm 2,59 -1,52 12,72
Denge Holding 1,82 0,00 56,90
Deniz GMYO 2,95 -2,32 -2,96
Denizbank 17,12 -1,89 -10,37
Denizli Cam 8,88 -1,33 -22,92
Derimod 8,05 -0,12 -7,15
Desa Deri 2,40 -6,25 38,73
Despec Bilgisayar 2,66 -3,62 -2,62
Deva Holding 5,20 -3,35 58,05
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 5,71 -5,13
Ditaş Doğan 5,16 -0,77 0,80
DO-CO 530,20 1,34 10,74
Doğan Burda 3,72 -1,33 23,59
Doğan Holding 1,06 -0,93 13,82
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 -3,00 -20,49
Doğusan 1,07 -1,83 -50,57
Doğuş GMYO 2,78 -1,07 31,75
Doğuş Otomotiv 3,88 -3,96 -10,60
Döktaş Dökümcülük 13,04 -1,21 60,00
Duran Doğan Basım 4,82 -3,21 -5,49
Dyo Boya 2,83 -3,41 -2,41
Eczacıbaşı İlaç 2,30 -3,36 -5,18
Eczacıbaşı Yatırım 5,90 -0,51 -7,85
Edip Gayrimenkul 0,62 -3,13 -19,48
Ege Endüstri 481,00 0,63 54,59
Ege Gübre 23,04 0,88 11,38
Ege Profil 9,23 0,98 4,06
Ege Seramik 2,68 -2,55 -9,49
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00
Egeplast 4,00 -2,44 4,17
Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12
Emek Elektrik 0,73 -2,67 -25,51
Eminiş Ambalaj 0,92 1,10 -21,37
Emlak Konut GMYO 1,11 -4,31 -23,80
Enerjisa Enerji 5,33 -0,93 13,20
Enka İnşaat 5,14 0,00 15,66
Erbosan 14,96 -2,98 -1,61
Ereğli Demir Çelik 7,47 -1,71 22,42
Ersu Gıda 0,86 2,38 -6,52
Escort Teknoloji 0,69 -1,43 -9,21
Etiler Gıda 1,17 -7,14 -45,07
Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 2,78 4,23
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69
Euro Yat. Ort. 0,62 -3,13 -1,59
Euro Yatırım Holding 1,50 11,94 172,73
Fenerbahçe Futbol 7,23 -2,30 4,48
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,70 -1,46 1,50
F-M İzmit Piston 15,11 -0,66 -1,70
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,43 -1,06 146,49
Ford Otosan 55,65 -2,20 17,14
Formet Çelik Kapı 4,75 -1,25 274,02
Frigo Pak Gıda 2,73 -2,50 60,59
Galatasaray Sportif 1,36 -3,55 9,68
Garanti Bankası 7,95 -2,57 -0,13
Garanti Faktoring 2,98 -0,67 50,51
Garanti Yat. Ort. 0,59 -3,28 -22,89
Gedik Y. Men. Değ. 3,35 -3,18 9,72
Gedik Yatırım Holding 2,67 -1,84 13,62
Gediz Ambalaj 4,78 -1,85 18,19
Gentaş 1,47 -3,29 -12,26
Gersan Elektrik 1,80 -2,70 -26,24
Global Men. Değ. 0,48 -2,04 2,13
Global Yat. Holding 3,06 -0,97 2,34
Good-Year 2,53 -3,80 -23,76
Göltaş Çimento 9,84 -2,38 -20,84
Gözde Girişim 2,70 -3,91 1,12
GSD Denizcilik 1,44 -2,70 25,22
GSD Holding 0,80 -2,44 0,00
Gübre Fabrik. 2,41 -3,60 -18,58
Güler Yat. Holding 1,12 -0,88 4,67
Güneş Sigorta 1,00 -2,91 -33,33
Halk GMYO 0,73 0,00 4,92
Halk Sigorta 0,91 0,00 3,11
Hatay Tekstil 4,30 -2,05 8,86
Hedef Girişim 1,17 -2,50 0,86
Hektaş 12,52 -1,88 35,06
HUB Girişim 2,56 0,00 36,17
Hürriyet Gzt. 0,72 -4,00 -22,58
ICBC Turkey Bank 3,13 -5,72 -36,51
İdealist Danışmanlık 10,57 -3,38 -2,13
İdealist GMYO 1,77 -4,32 8,59
İhlas Ev Aletleri 1,17 -0,85 254,55
İhlas Gayrimenkul 0,83 -2,35 -11,66
İhlas Gazetecilik 2,16 1,89 254,10
İhlas Holding 0,43 -4,44 34,37
İhlas Yayın Holding 0,58 -1,69 75,76
İndeks Bilgisayar 6,45 -1,23 15,83
Info Yatırım 2,00 3,63 94,17
İntema 7,27 -3,07 21,23
İpek Doğal Enerji 5,14 -2,10 -4,28
İskenderun Demir Çelik 6,39 -2,74 36,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA
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