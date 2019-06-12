Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 -0,62 -17,44
Acıpayam Selüloz 3,37 -2,03 3,37
Adana Çimento (A) 6,48 1,73 7,11
Adana Çimento (B) 4,58 0,88 11,44
Adana Çimento (C) 1,08 0,00 -23,40
Adel Kalemcilik 9,77 -0,41 -11,18
Adese Alışveriş Ticaret 0,92 -1,08 -60,68
Afyon Çimento 3,74 -0,27 -18,52
Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46
Akbank 6,31 -1,71 7,22
Akçansa 6,26 -0,32 -4,31
Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 2,27 -32,84
Akfen GMYO 1,51 0,67 -8,48
Akın Tekstil 8,70 1,52 -7,94
Akiş GMYO 2,35 4,91 -2,54
Akmerkez GMYO 18,48 1,43 19,78
Aksa 9,08 1,57 36,86
Aksa Enerji 2,32 -1,28 -13,43
Aksigorta 4,35 -0,68 38,56
Aksu Enerji 7,90 -1,00 2,33
Alarko Carrıer 35,30 7,29 -10,32
Alarko GMYO 42,52 0,57 0,70
Alarko Holding 3,10 3,33 58,95
Albaraka Türk 1,16 -0,85 -4,92
Alcatel Lucent Teletaş 6,40 -0,16 11,11
Alkim Kağıt 3,65 0,00 1,56
Alkim Kimya 24,68 -0,40 14,57
Altınyağ 0,35 2,94 -20,45
Altınyunus Çeşme 3,97 -1,73 -4,34
Anadolu Cam 2,82 0,71 9,95
Anadolu Efes 19,24 -1,33 -4,15
Anadolu Grubu Holding 9,66 -1,90 -4,68
Anadolu Hayat Emek. 5,07 -0,59 -10,97
Anadolu Isuzu 6,91 1,47 11,81
Anadolu Sigorta 4,02 0,00 2,40
Anel Elektrik 1,72 1,78 6,17
Arçelik 18,02 4,40 14,12
Arena Bilgisayar 3,28 -0,91 -25,62
Armada Bilgisayar 9,57 -0,83 3,01
Arsan Tekstil 1,76 0,00 8,64
Artı Yatırım Holding 0,95 -6,86 9,20
Aselsan 18,61 0,92 -22,72
Aslan Çimento 23,46 1,03 -16,69
Ata GMYO 3,87 -1,78 -3,49
Atakule GMYO 1,00 1,01 -24,00
Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 116,67
Atlas Yat. Ort. 0,80 0,00 -6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,14 -0,22 23,53
Avrasya GMYO 1,43 2,14 62,50
Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 1,74 8,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.268,80 0,01 1,81
Avrupa Yatırım Holding 2,29 -2,55 -5,76
Ayen Enerji 2,25 -0,88 -4,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,69 0,00 22,88
Aygaz 8,88 -0,67 -10,70
Bagfaş 5,58 0,18 15,77
Bak Ambalaj 4,67 1,30 -7,89
Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18
Bantaş Ambalaj 1,51 -1,31 20,32
Banvit 13,93 0,22 29,10
Baştaş Başkent Çimento 1,79 0,00 -11,39
Batı Çimento 1,66 0,00 -31,12
Batısöke Çimento 0,87 2,35 -20,18
Bera Holding 1,87 3,31 -9,22
Berkosan Yalıtım 1,60 5,96 -11,60
Beşiktaş Futbol Yat. 1,41 0,00 -12,96
Beyaz Filo 2,94 -2,97 7,69
Bilici Yatırım 1,62 -0,61 28,11
Bim Mağazalar 78,60 1,55 -8,25
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00
Birlik Mensucat 0,65 0,00 -44,44
Bizim Mağazaları 7,02 0,29 3,24
Bolu Çimento 2,49 1,22 -27,41
Bomonti Elektrik 0,86 1,18 79,17
Borusan Mannesmann 7,78 -0,13 10,99
Borusan Yat. Paz. 35,00 0,57 -3,39
Bosch Fren Sistemleri 156,00 2,63 2,11
Bossa 3,71 -4,63 -11,75
Boyner Perakende Yat. 4,88 0,00 23,86
Brisa 5,86 0,17 -7,42
Burçelik 2,76 1,10 -14,02
Burçelik Vana 1,44 -2,04 -2,70
Bursa Çimento 4,20 3,70 -4,55
Carrefoursa 2,86 0,00 -17,82
Ceo Event Medya 5,24 2,14
Coca Cola İçecek 27,64 -0,58 -6,51
Cosmos Yat. Holding 1,12 0,00 15,46
Credıtwest Faktorıng 1,01 -1,94 -2,88
Çelebi 84,95 -0,64 45,59
Çelik Halat 4,02 -1,95 -25,60
Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89
Çemtaş 5,24 1,75 -13,82
Çimbeton 25,70 0,39 -10,14
Çimentaş 14,64 -2,27 15,28
Çimsa 6,23 1,63 -17,48
Çuhadaroğlu Metal 1,85 1,09 3,93
Dagi Giyim 1,43 -0,69 15,32
Dagi Yatırım Holding 1,70 -0,58 68,32
Dardanel 0,98 -1,01 -10,91
Datagate Bilgisayar 5,79 -0,52 35,28
Demısaş Döküm 2,63 0,00 14,46
Denge Holding 1,82 -8,08 56,90
Deniz GMYO 3,02 1,00 -0,66
Denizbank 17,45 -0,06 -8,64
Denizli Cam 9,00 0,67 -21,87
Derimod 8,06 0,12 -7,04
Desa Deri 2,56 1,19 47,98
Despec Bilgisayar 2,76 0,00 1,04
Deva Holding 5,38 -1,28 63,53
Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 0,00 -10,26
Ditaş Doğan 5,20 -1,70 1,58
DO-CO 523,20 -1,62 9,27
Doğan Burda 3,77 4,72 25,25
Doğan Holding 1,07 -0,93 14,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 -0,99 -18,03
Doğusan 1,09 -0,91 -49,64
Doğuş GMYO 2,81 0,00 33,18
Doğuş Otomotiv 4,04 -1,70 -6,91
Döktaş Dökümcülük 13,20 -0,23 61,96
Duran Doğan Basım 4,98 5,96 -2,35
Dyo Boya 2,93 0,34 1,03
Eczacıbaşı İlaç 2,38 -0,42 -1,88
Eczacıbaşı Yatırım 5,93 0,17 -7,38
Edip Gayrimenkul 0,64 4,92 -16,88
Ege Endüstri 478,00 -2,03 53,63
Ege Gübre 22,84 0,18 10,41
Ege Profil 9,14 -1,19 3,04
Ege Seramik 2,75 0,36 -7,13
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 4,10 1,99 6,77
Ekiz Kimya 0,29 3,57 -12,12
Emek Elektrik 0,75 2,74 -23,47
Eminiş Ambalaj 0,91 1,11 -22,22
Emlak Konut GMYO 1,16 0,00 -20,37
Enerjisa Enerji 5,38 -0,37 14,26
Enka İnşaat 5,14 -2,10 15,66
Erbosan 15,42 -0,13 1,42
Ereğli Demir Çelik 7,60 -1,81 24,55
Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70
Escort Teknoloji 0,70 0,00 -7,89
Etiler Gıda 1,26 -0,79 -40,85
Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -2,70 1,41
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69
Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 1,59
Euro Yatırım Holding 1,34 -2,19 143,64
Fenerbahçe Futbol 7,40 0,54 6,94
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 0,00 3,01
F-M İzmit Piston 15,21 -0,33 -1,05
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,52 4,03 149,12
Ford Otosan 56,90 1,16 19,77
Formet Çelik Kapı 4,81 -2,04 278,74
Frigo Pak Gıda 2,80 1,82 64,71
Galatasaray Sportif 1,41 0,71 13,71
Garanti Bankası 8,16 -0,61 2,51
Garanti Faktoring 3,00 0,00 51,52
Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -20,28
Gedik Y. Men. Değ. 3,46 -0,29 13,32
Gedik Yatırım Holding 2,72 0,00 15,74
Gediz Ambalaj 4,87 1,04 20,42
Gentaş 1,52 -1,94 -9,27
Gersan Elektrik 1,85 -0,54 -24,19
Global Men. Değ. 0,49 0,00 4,26
Global Yat. Holding 3,09 4,75 3,34
Good-Year 2,63 -0,38 -20,74
Göltaş Çimento 10,08 -0,79 -18,91
Gözde Girişim 2,81 -0,35 5,24
GSD Denizcilik 1,48 0,00 28,70
GSD Holding 0,82 0,00 2,50
Gübre Fabrik. 2,50 -1,19 -15,54
Güler Yat. Holding 1,13 0,00 5,61
Güneş Sigorta 1,03 3,00 -31,33
Halk GMYO 0,73 0,00 4,92
Halk Sigorta 0,91 0,00 3,11
Hatay Tekstil 4,39 0,00 11,14
Hedef Girişim 1,20 0,84 3,45
Hektaş 12,76 0,16 37,65
HUB Girişim 2,56 -2,66 36,17
Hürriyet Gzt. 0,75 0,00 -19,35
ICBC Turkey Bank 3,32 -0,60 -32,66
İdealist Danışmanlık 10,94 -5,61 1,30
İdealist GMYO 1,85 -1,60 13,50
İhlas Ev Aletleri 1,18 -2,48 257,58
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -9,53
İhlas Gazetecilik 2,12 1,92 247,54
İhlas Holding 0,45 0,00 40,63
İhlas Yayın Holding 0,59 0,00 78,79
İndeks Bilgisayar 6,53 -0,15 17,26
Info Yatırım 1,93 -2,53 87,38
İntema 7,50 10,29 25,07
İpek Doğal Enerji 5,25 1,94 -2,23
İskenderun Demir Çelik 6,57 1,08 40,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA
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