Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 0,00 -16,92
Acıpayam Selüloz 3,44 1,47 5,52
Adana Çimento (A) 6,37 -0,31 5,29
Adana Çimento (B) 4,54 1,11 10,46
Adana Çimento (C) 1,08 0,00 -23,40
Adel Kalemcilik 9,81 -2,39 -10,82
Adese Alışveriş Ticaret 0,93 0,00 -60,26
Afyon Çimento 3,75 -1,57 -18,30
Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46
Akbank 6,42 -0,47 9,09
Akçansa 6,28 -1,26 -4,01
Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 -1,49 -34,33
Akfen GMYO 1,50 -1,32 -9,09
Akın Tekstil 8,57 0,23 -9,31
Akiş GMYO 2,24 0,45 -7,10
Akmerkez GMYO 18,22 -1,83 18,09
Aksa 8,94 1,02 34,75
Aksa Enerji 2,35 -2,08 -12,31
Aksigorta 4,38 -0,45 39,52
Aksu Enerji 7,98 0,63 3,37
Alarko Carrıer 32,90 0,49 -16,41
Alarko GMYO 42,28 -1,49 0,13
Alarko Holding 3,00 1,01 53,82
Albaraka Türk 1,17 -2,50 -4,10
Alcatel Lucent Teletaş 6,41 -3,03 11,28
Alkim Kağıt 3,65 -1,62 1,56
Alkim Kimya 24,78 0,00 15,04
Altınyağ 0,34 -5,56 -22,73
Altınyunus Çeşme 4,04 2,28 -2,65
Anadolu Cam 2,80 -1,06 9,17
Anadolu Efes 19,50 -0,46 -2,86
Anadolu Grubu Holding 9,95 -2,93 -2,83
Anadolu Hayat Emek. 5,10 0,00 -10,44
Anadolu Isuzu 6,81 -2,30 10,19
Anadolu Sigorta 4,02 -0,74 2,40
Anel Elektrik 1,69 -0,59 4,32
Arçelik 17,26 -1,20 9,31
Arena Bilgisayar 3,31 0,61 -24,94
Armada Bilgisayar 9,65 0,52 3,88
Arsan Tekstil 1,76 -1,12 8,64
Artı Yatırım Holding 1,02 0,00 17,24
Aselsan 18,44 -3,20 -23,42
Aslan Çimento 23,22 -0,94 -17,54
Ata GMYO 3,94 2,34 -1,75
Atakule GMYO 0,99 0,00 -24,76
Atlantis Yatırım Holding 0,39 -7,14 116,67
Atlas Yat. Ort. 0,80 -2,44 -6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,16 0,11 23,80
Avrasya GMYO 1,40 -2,10 59,09
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,00 6,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.268,70 0,01 1,80
Avrupa Yatırım Holding 2,35 -6,75 -3,29
Ayen Enerji 2,27 -3,81 -3,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,69 0,00 22,88
Aygaz 8,94 -1,54 -10,10
Bagfaş 5,57 -2,45 15,56
Bak Ambalaj 4,61 0,00 -9,07
Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18
Bantaş Ambalaj 1,53 -2,55 21,91
Banvit 13,90 -2,46 28,82
Baştaş Başkent Çimento 1,79 0,00 -11,39
Batı Çimento 1,66 -1,19 -31,12
Batısöke Çimento 0,85 -1,16 -22,02
Bera Holding 1,81 0,00 -12,14
Berkosan Yalıtım 1,51 -0,66 -16,57
Beşiktaş Futbol Yat. 1,41 0,00 -12,96
Beyaz Filo 3,03 1,34 10,99
Bilici Yatırım 1,63 -0,61 28,90
Bim Mağazalar 78,60 -2,06 -9,66
Birko Mensucat 0,25 0,00 -16,67
Birlik Mensucat 0,65 -1,52 -44,44
Bizim Mağazaları 7,00 -2,78 2,94
Bolu Çimento 2,46 -0,40 -28,28
Bomonti Elektrik 0,85 -2,30 77,08
Borusan Mannesmann 7,79 -1,52 11,14
Borusan Yat. Paz. 34,80 1,75 -3,94
Bosch Fren Sistemleri 152,00 -0,39 -0,51
Bossa 3,89 7,46 -7,47
Boyner Perakende Yat. 4,88 1,67 23,86
Brisa 5,85 0,00 -7,58
Burçelik 2,73 -0,36 -14,95
Burçelik Vana 1,47 1,38 -0,68
Bursa Çimento 4,05 3,05 -7,95
Carrefoursa 2,86 -1,04 -17,82
Ceo Event Medya 5,13 -0,39
Coca Cola İçecek 27,80 0,00 -5,97
Cosmos Yat. Holding 1,12 4,67 15,46
Credıtwest Faktorıng 1,03 0,98 -0,96
Çelebi 85,50 0,29 46,54
Çelik Halat 4,10 -2,61 -24,11
Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89
Çemtaş 5,15 1,98 -15,30
Çimbeton 25,60 -1,23 -10,49
Çimentaş 14,98 -1,96 17,95
Çimsa 6,13 0,00 -18,81
Çuhadaroğlu Metal 1,83 -2,14 2,81
Dagi Giyim 1,44 0,00 16,13
Dagi Yatırım Holding 1,71 -1,16 69,31
Dardanel 0,99 0,00 -10,00
Datagate Bilgisayar 5,82 -4,28 35,98
Demısaş Döküm 2,63 -2,23 14,46
Denge Holding 1,98 -19,84 70,69
Deniz GMYO 2,99 -0,99 -1,64
Denizbank 17,46 -2,46 -8,59
Denizli Cam 8,94 -1,87 -22,40
Derimod 8,05 -0,86 -7,15
Desa Deri 2,53 0,00 46,24
Despec Bilgisayar 2,76 -1,08 1,04
Deva Holding 5,45 -2,50 65,65
Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 0,00 -10,26
Ditaş Doğan 5,29 -2,76 3,34
DO-CO 531,80 2,53 11,07
Doğan Burda 3,60 -7,46 19,60
Doğan Holding 1,08 -0,92 15,97
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 3,06 -17,21
Doğusan 1,10 -2,65 -49,18
Doğuş GMYO 2,81 -1,40 33,18
Doğuş Otomotiv 4,11 -1,20 -5,30
Döktaş Dökümcülük 13,23 -2,00 62,33
Duran Doğan Basım 4,70 -5,05 -7,84
Dyo Boya 2,92 -2,67 0,69
Eczacıbaşı İlaç 2,39 0,00 -1,47
Eczacıbaşı Yatırım 5,92 -1,33 -7,53
Edip Gayrimenkul 0,61 0,00 -20,78
Ege Endüstri 487,90 2,82 56,81
Ege Gübre 22,80 -1,72 10,22
Ege Profil 9,25 0,00 4,28
Ege Seramik 2,74 -2,14 -7,47
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 -3,57 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 4,02 -0,74 4,69
Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15
Emek Elektrik 0,73 0,00 -25,51
Eminiş Ambalaj 0,90 1,12 -23,08
Emlak Konut GMYO 1,16 0,00 -20,37
Enerjisa Enerji 5,40 -1,28 14,69
Enka İnşaat 5,25 -1,32 18,13
Erbosan 15,44 0,65 1,55
Ereğli Demir Çelik 7,74 1,31 26,85
Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70
Escort Teknoloji 0,70 -1,41 -7,89
Etiler Gıda 1,27 0,00 -40,38
Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 4,23 4,23
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69
Euro Yat. Ort. 0,63 1,61 0,00
Euro Yatırım Holding 1,37 -2,14 149,09
Fenerbahçe Futbol 7,36 0,14 6,36
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 -1,08 3,01
F-M İzmit Piston 15,26 -1,99 -0,72
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,19 7,48 139,47
Ford Otosan 56,25 -1,75 18,40
Formet Çelik Kapı 4,91 -1,41 286,61
Frigo Pak Gıda 2,75 2,23 61,76
Galatasaray Sportif 1,40 -1,41 12,90
Garanti Bankası 8,21 -1,79 3,14
Garanti Faktoring 3,00 1,69 51,52
Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -20,28
Gedik Y. Men. Değ. 3,47 -0,29 13,65
Gedik Yatırım Holding 2,72 -2,86 15,74
Gediz Ambalaj 4,82 0,21 19,18
Gentaş 1,55 -3,73 -7,48
Gersan Elektrik 1,86 -2,11 -23,78
Global Men. Değ. 0,49 -2,00 4,26
Global Yat. Holding 2,95 0,00 -1,34
Good-Year 2,64 0,00 -20,44
Göltaş Çimento 10,16 -1,45 -18,26
Gözde Girişim 2,82 -0,70 5,62
GSD Denizcilik 1,48 -0,67 28,70
GSD Holding 0,82 0,00 2,50
Gübre Fabrik. 2,53 -1,56 -14,53
Güler Yat. Holding 1,13 0,00 5,61
Güneş Sigorta 1,00 0,00 -33,33
Halk GMYO 0,73 -2,67 4,92
Halk Sigorta 0,91 1,11 3,11
Hatay Tekstil 4,39 4,28 11,14
Hedef Girişim 1,19 -1,65 2,59
Hektaş 12,74 2,82 37,43
HUB Girişim 2,63 -2,59 39,89
Hürriyet Gzt. 0,75 -1,32 -19,35
ICBC Turkey Bank 3,34 0,30 -32,25
İdealist Danışmanlık 11,59 -10,57 7,31
İdealist GMYO 1,88 -14,55 15,34
İhlas Ev Aletleri 1,21 1,68 266,67
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -9,53
İhlas Gazetecilik 2,08 2,46 240,98
İhlas Holding 0,45 0,00 40,63
İhlas Yayın Holding 0,59 0,00 78,79
İndeks Bilgisayar 6,54 -1,95 17,44
Info Yatırım 1,98 1,02 92,23
İntema 6,80 -2,30 13,40
İpek Doğal Enerji 5,15 0,00 -4,10
İskenderun Demir Çelik 6,50 -2,40 38,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA
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