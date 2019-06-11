Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|0,00
|-16,92
|Acıpayam Selüloz
|3,44
|1,47
|5,52
|Adana Çimento (A)
|6,37
|-0,31
|5,29
|Adana Çimento (B)
|4,54
|1,11
|10,46
|Adana Çimento (C)
|1,08
|0,00
|-23,40
|Adel Kalemcilik
|9,81
|-2,39
|-10,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|0,00
|-60,26
|Afyon Çimento
|3,75
|-1,57
|-18,30
|Ak Enerji
|0,52
|0,00
|-17,46
|Akbank
|6,42
|-0,47
|9,09
|Akçansa
|6,28
|-1,26
|-4,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|-1,49
|-34,33
|Akfen GMYO
|1,50
|-1,32
|-9,09
|Akın Tekstil
|8,57
|0,23
|-9,31
|Akiş GMYO
|2,24
|0,45
|-7,10
|Akmerkez GMYO
|18,22
|-1,83
|18,09
|Aksa
|8,94
|1,02
|34,75
|Aksa Enerji
|2,35
|-2,08
|-12,31
|Aksigorta
|4,38
|-0,45
|39,52
|Aksu Enerji
|7,98
|0,63
|3,37
|Alarko Carrıer
|32,90
|0,49
|-16,41
|Alarko GMYO
|42,28
|-1,49
|0,13
|Alarko Holding
|3,00
|1,01
|53,82
|Albaraka Türk
|1,17
|-2,50
|-4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,41
|-3,03
|11,28
|Alkim Kağıt
|3,65
|-1,62
|1,56
|Alkim Kimya
|24,78
|0,00
|15,04
|Altınyağ
|0,34
|-5,56
|-22,73
|Altınyunus Çeşme
|4,04
|2,28
|-2,65
|Anadolu Cam
|2,80
|-1,06
|9,17
|Anadolu Efes
|19,50
|-0,46
|-2,86
|Anadolu Grubu Holding
|9,95
|-2,93
|-2,83
|Anadolu Hayat Emek.
|5,10
|0,00
|-10,44
|Anadolu Isuzu
|6,81
|-2,30
|10,19
|Anadolu Sigorta
|4,02
|-0,74
|2,40
|Anel Elektrik
|1,69
|-0,59
|4,32
|Arçelik
|17,26
|-1,20
|9,31
|Arena Bilgisayar
|3,31
|0,61
|-24,94
|Armada Bilgisayar
|9,65
|0,52
|3,88
|Arsan Tekstil
|1,76
|-1,12
|8,64
|Artı Yatırım Holding
|1,02
|0,00
|17,24
|Aselsan
|18,44
|-3,20
|-23,42
|Aslan Çimento
|23,22
|-0,94
|-17,54
|Ata GMYO
|3,94
|2,34
|-1,75
|Atakule GMYO
|0,99
|0,00
|-24,76
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|-7,14
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|-2,44
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,16
|0,11
|23,80
|Avrasya GMYO
|1,40
|-2,10
|59,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,00
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.268,70
|0,01
|1,80
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|-6,75
|-3,29
|Ayen Enerji
|2,27
|-3,81
|-3,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,69
|0,00
|22,88
|Aygaz
|8,94
|-1,54
|-10,10
|Bagfaş
|5,57
|-2,45
|15,56
|Bak Ambalaj
|4,61
|0,00
|-9,07
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|0,00
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|-2,55
|21,91
|Banvit
|13,90
|-2,46
|28,82
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|0,00
|-11,39
|Batı Çimento
|1,66
|-1,19
|-31,12
|Batısöke Çimento
|0,85
|-1,16
|-22,02
|Bera Holding
|1,81
|0,00
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,51
|-0,66
|-16,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,41
|0,00
|-12,96
|Beyaz Filo
|3,03
|1,34
|10,99
|Bilici Yatırım
|1,63
|-0,61
|28,90
|Bim Mağazalar
|78,60
|-2,06
|-9,66
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,65
|-1,52
|-44,44
|Bizim Mağazaları
|7,00
|-2,78
|2,94
|Bolu Çimento
|2,46
|-0,40
|-28,28
|Bomonti Elektrik
|0,85
|-2,30
|77,08
|Borusan Mannesmann
|7,79
|-1,52
|11,14
|Borusan Yat. Paz.
|34,80
|1,75
|-3,94
|Bosch Fren Sistemleri
|152,00
|-0,39
|-0,51
|Bossa
|3,89
|7,46
|-7,47
|Boyner Perakende Yat.
|4,88
|1,67
|23,86
|Brisa
|5,85
|0,00
|-7,58
|Burçelik
|2,73
|-0,36
|-14,95
|Burçelik Vana
|1,47
|1,38
|-0,68
|Bursa Çimento
|4,05
|3,05
|-7,95
|Carrefoursa
|2,86
|-1,04
|-17,82
|Ceo Event Medya
|5,13
|-0,39
|Coca Cola İçecek
|27,80
|0,00
|-5,97
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|4,67
|15,46
|Credıtwest Faktorıng
|1,03
|0,98
|-0,96
|Çelebi
|85,50
|0,29
|46,54
|Çelik Halat
|4,10
|-2,61
|-24,11
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,15
|1,98
|-15,30
|Çimbeton
|25,60
|-1,23
|-10,49
|Çimentaş
|14,98
|-1,96
|17,95
|Çimsa
|6,13
|0,00
|-18,81
|Çuhadaroğlu Metal
|1,83
|-2,14
|2,81
|Dagi Giyim
|1,44
|0,00
|16,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,71
|-1,16
|69,31
|Dardanel
|0,99
|0,00
|-10,00
|Datagate Bilgisayar
|5,82
|-4,28
|35,98
|Demısaş Döküm
|2,63
|-2,23
|14,46
|Denge Holding
|1,98
|-19,84
|70,69
|Deniz GMYO
|2,99
|-0,99
|-1,64
|Denizbank
|17,46
|-2,46
|-8,59
|Denizli Cam
|8,94
|-1,87
|-22,40
|Derimod
|8,05
|-0,86
|-7,15
|Desa Deri
|2,53
|0,00
|46,24
|Despec Bilgisayar
|2,76
|-1,08
|1,04
|Deva Holding
|5,45
|-2,50
|65,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|0,00
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,29
|-2,76
|3,34
|DO-CO
|531,80
|2,53
|11,07
|Doğan Burda
|3,60
|-7,46
|19,60
|Doğan Holding
|1,08
|-0,92
|15,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|3,06
|-17,21
|Doğusan
|1,10
|-2,65
|-49,18
|Doğuş GMYO
|2,81
|-1,40
|33,18
|Doğuş Otomotiv
|4,11
|-1,20
|-5,30
|Döktaş Dökümcülük
|13,23
|-2,00
|62,33
|Duran Doğan Basım
|4,70
|-5,05
|-7,84
|Dyo Boya
|2,92
|-2,67
|0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,39
|0,00
|-1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,92
|-1,33
|-7,53
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|0,00
|-20,78
|Ege Endüstri
|487,90
|2,82
|56,81
|Ege Gübre
|22,80
|-1,72
|10,22
|Ege Profil
|9,25
|0,00
|4,28
|Ege Seramik
|2,74
|-2,14
|-7,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|-3,57
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,02
|-0,74
|4,69
|Ekiz Kimya
|0,28
|0,00
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,73
|0,00
|-25,51
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|1,12
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|0,00
|-20,37
|Enerjisa Enerji
|5,40
|-1,28
|14,69
|Enka İnşaat
|5,25
|-1,32
|18,13
|Erbosan
|15,44
|0,65
|1,55
|Ereğli Demir Çelik
|7,74
|1,31
|26,85
|Ersu Gıda
|0,84
|0,00
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,70
|-1,41
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,27
|0,00
|-40,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|4,23
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|1,37
|-2,14
|149,09
|Fenerbahçe Futbol
|7,36
|0,14
|6,36
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,74
|-1,08
|3,01
|F-M İzmit Piston
|15,26
|-1,99
|-0,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,19
|7,48
|139,47
|Ford Otosan
|56,25
|-1,75
|18,40
|Formet Çelik Kapı
|4,91
|-1,41
|286,61
|Frigo Pak Gıda
|2,75
|2,23
|61,76
|Galatasaray Sportif
|1,40
|-1,41
|12,90
|Garanti Bankası
|8,21
|-1,79
|3,14
|Garanti Faktoring
|3,00
|1,69
|51,52
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-20,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,47
|-0,29
|13,65
|Gedik Yatırım Holding
|2,72
|-2,86
|15,74
|Gediz Ambalaj
|4,82
|0,21
|19,18
|Gentaş
|1,55
|-3,73
|-7,48
|Gersan Elektrik
|1,86
|-2,11
|-23,78
|Global Men. Değ.
|0,49
|-2,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|2,95
|0,00
|-1,34
|Good-Year
|2,64
|0,00
|-20,44
|Göltaş Çimento
|10,16
|-1,45
|-18,26
|Gözde Girişim
|2,82
|-0,70
|5,62
|GSD Denizcilik
|1,48
|-0,67
|28,70
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,53
|-1,56
|-14,53
|Güler Yat. Holding
|1,13
|0,00
|5,61
|Güneş Sigorta
|1,00
|0,00
|-33,33
|Halk GMYO
|0,73
|-2,67
|4,92
|Halk Sigorta
|0,91
|1,11
|3,11
|Hatay Tekstil
|4,39
|4,28
|11,14
|Hedef Girişim
|1,19
|-1,65
|2,59
|Hektaş
|12,74
|2,82
|37,43
|HUB Girişim
|2,63
|-2,59
|39,89
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|-1,32
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,34
|0,30
|-32,25
|İdealist Danışmanlık
|11,59
|-10,57
|7,31
|İdealist GMYO
|1,88
|-14,55
|15,34
|İhlas Ev Aletleri
|1,21
|1,68
|266,67
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|2,08
|2,46
|240,98
|İhlas Holding
|0,45
|0,00
|40,63
|İhlas Yayın Holding
|0,59
|0,00
|78,79
|İndeks Bilgisayar
|6,54
|-1,95
|17,44
|Info Yatırım
|1,98
|1,02
|92,23
|İntema
|6,80
|-2,30
|13,40
|İpek Doğal Enerji
|5,15
|0,00
|-4,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,50
|-2,40
|38,64
(Sürecek)
Kaynak: AA
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