Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 0,62 -16,92 Acıpayam Selüloz 3,39 2,42 3,99 Adana Çimento (A) 6,39 -0,78 5,62 Adana Çimento (B) 4,49 -0,88 9,25 Adana Çimento (C) 1,08 1,89 -23,40 Adel Kalemcilik 10,05 5,13 -8,64 Adese Alışveriş Ticaret 0,93 3,33 -60,26 Afyon Çimento 3,81 2,14 -16,99 Ak Enerji 0,52 -1,89 -17,46 Akbank 6,45 1,10 9,60 Akçansa 6,36 0,63 -2,78 Akdenız Güvenlık Hız. 1,34 1,52 -33,33 Akfen GMYO 1,52 0,66 -7,88 Akın Tekstil 8,55 -1,04 -9,52 Akiş GMYO 2,23 0,45 -7,51 Akmerkez GMYO 18,56 1,53 20,30 Aksa 8,85 2,08 33,39 Aksa Enerji 2,40 1,27 -10,45 Aksigorta 4,40 -0,90 40,15 Aksu Enerji 7,93 -1,49 2,72 Alarko Carrıer 32,74 -0,24 -16,82 Alarko GMYO 42,92 1,32 1,65 Alarko Holding 2,97 2,77 52,28 Albaraka Türk 1,20 2,56 -1,64 Alcatel Lucent Teletaş 6,61 -1,05 14,76 Alkim Kağıt 3,71 1,09 3,23 Alkim Kimya 24,78 0,08 15,04 Altınyağ 0,36 2,86 -18,18 Altınyunus Çeşme 3,95 0,00 -4,82 Anadolu Cam 2,83 1,43 10,34 Anadolu Efes 19,59 -2,00 -2,41 Anadolu Grubu Holding 10,25 1,18 0,10 Anadolu Hayat Emek. 5,10 0,39 -10,44 Anadolu Isuzu 6,97 1,46 12,78 Anadolu Sigorta 4,05 0,00 3,17 Anel Elektrik 1,70 1,19 4,94 Arçelik 17,47 -2,29 10,64 Arena Bilgisayar 3,29 1,23 -25,40 Armada Bilgisayar 9,60 -0,10 3,34 Arsan Tekstil 1,78 1,14 9,88 Artı Yatırım Holding 1,02 0,99 17,24 Aselsan 19,05 1,87 -20,89 Aslan Çimento 23,44 1,82 -16,76 Ata GMYO 3,85 0,26 -3,99 Atakule GMYO 0,99 4,21 -24,76 Atlantis Yatırım Holding 0,42 0,00 133,33 Atlas Yat. Ort. 0,82 5,13 -4,65 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,15 -0,33 23,67 Avrasya GMYO 1,43 0,00 62,50 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -0,86 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.268,60 0,02 1,79 Avrupa Yatırım Holding 2,52 -4,55 3,70 Ayen Enerji 2,36 -2,48 0,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,69 2,42 22,88 Aygaz 9,08 1,11 -8,69 Bagfaş 5,71 2,70 18,46 Bak Ambalaj 4,61 -0,43 -9,07 Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,57 -2,48 25,10 Banvit 14,25 0,28 32,07 Baştaş Başkent Çimento 1,79 -0,56 -11,39 Batı Çimento 1,68 1,82 -30,29 Batısöke Çimento 0,86 1,18 -21,10 Bera Holding 1,81 0,00 -12,14 Berkosan Yalıtım 1,52 0,66 -16,02 Beşiktaş Futbol Yat. 1,41 1,44 -12,96 Beyaz Filo 2,99 5,28 9,52 Bilici Yatırım 1,64 1,86 29,69 Bim Mağazalar 80,25 -2,19 -7,76 Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67 Birlik Mensucat 0,66 3,13 -43,59 Bizim Mağazaları 7,20 1,55 5,88 Bolu Çimento 2,47 -0,40 -27,99 Bomonti Elektrik 0,87 0,00 81,25 Borusan Mannesmann 7,91 2,33 12,85 Borusan Yat. Paz. 34,20 0,71 -5,60 Bosch Fren Sistemleri 152,60 0,33 -0,11 Bossa 3,62 2,26 -13,89 Boyner Perakende Yat. 4,80 0,42 21,83 Brisa 5,85 1,56 -7,58 Burçelik 2,74 1,11 -14,64 Burçelik Vana 1,45 0,00 -2,03 Bursa Çimento 3,93 1,29 -10,68 Carrefoursa 2,89 4,33 -16,95 Ceo Event Medya 5,15 2,18 Coca Cola İçecek 27,80 -0,07 -5,97 Cosmos Yat. Holding 1,07 0,00 10,31 Credıtwest Faktorıng 1,02 0,99 -1,92 Çelebi 85,25 1,01 46,11 Çelik Halat 4,21 4,21 -22,08 Çemaş Döküm 0,70 -1,41 -7,89 Çemtaş 5,05 2,02 -16,94 Çimbeton 25,92 1,01 -9,37 Çimentaş 15,28 -0,65 20,31 Çimsa 6,13 3,03 -18,81 Çuhadaroğlu Metal 1,87 1,08 5,06 Dagi Giyim 1,44 -2,70 16,13 Dagi Yatırım Holding 1,73 -1,70 71,29 Dardanel 0,99 0,00 -10,00 Datagate Bilgisayar 6,08 5,56 42,06 Demısaş Döküm 2,69 1,51 17,08 Denge Holding 2,47 8,33 112,93 Deniz GMYO 3,02 0,00 -0,66 Denizbank 17,90 -1,05 -6,28 Denizli Cam 9,11 3,05 -20,92 Derimod 8,12 -1,10 -6,34 Desa Deri 2,53 -1,94 46,24 Despec Bilgisayar 2,79 1,82 2,14 Deva Holding 5,59 2,95 69,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 -2,78 -10,26 Ditaş Doğan 5,44 3,62 6,27 DO-CO 518,70 0,14 8,33 Doğan Burda 3,89 2,37 29,24 Doğan Holding 1,09 1,87 17,04 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 1,03 -19,67 Doğusan 1,13 1,80 -47,79 Doğuş GMYO 2,85 -1,04 35,07 Doğuş Otomotiv 4,16 2,21 -4,15 Döktaş Dökümcülük 13,50 6,30 65,64 Duran Doğan Basım 4,95 0,61 -2,94 Dyo Boya 3,00 4,17 3,45 Eczacıbaşı İlaç 2,39 0,42 -1,47 Eczacıbaşı Yatırım 6,00 0,84 -6,28 Edip Gayrimenkul 0,61 0,00 -20,78 Ege Endüstri 474,50 4,24 52,50 Ege Gübre 23,20 0,78 12,15 Ege Profil 9,25 0,00 4,28 Ege Seramik 2,80 1,45 -5,44 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 3,70 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 4,05 1,25 5,47 Ekiz Kimya 0,28 3,70 -15,15 Emek Elektrik 0,73 0,00 -25,51 Eminiş Ambalaj 0,89 0,00 -23,93 Emlak Konut GMYO 1,16 2,65 -20,37 Enerjisa Enerji 5,47 0,18 16,17 Enka İnşaat 5,32 0,00 19,71 Erbosan 15,34 0,66 0,89 Ereğli Demir Çelik 7,64 2,00 25,21 Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70 Escort Teknoloji 0,71 0,00 -6,58 Etiler Gıda 1,27 -7,30 -40,38 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -1,39 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -1,59 Euro Yatırım Holding 1,40 1,45 154,55 Fenerbahçe Futbol 7,35 2,80 6,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,77 2,21 4,14 F-M İzmit Piston 15,57 0,06 1,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,62 -1,55 122,81 Ford Otosan 57,25 0,26 20,50 Formet Çelik Kapı 4,98 -4,05 292,13 Frigo Pak Gıda 2,69 3,86 58,24 Galatasaray Sportif 1,42 0,71 14,52 Garanti Bankası 8,36 -0,48 5,03 Garanti Faktoring 2,95 1,72 48,99 Garanti Yat. Ort. 0,62 1,64 -18,97 Gedik Y. Men. Değ. 3,48 -0,29 13,97 Gedik Yatırım Holding 2,80 0,00 19,15 Gediz Ambalaj 4,81 3,44 18,93 Gentaş 1,61 5,92 -3,90 Gersan Elektrik 1,90 3,26 -22,14 Global Men. Değ. 0,50 8,70 6,38 Global Yat. Holding 2,95 1,72 -1,34 Good-Year 2,64 2,72 -20,44 Göltaş Çimento 10,31 3,31 -17,06 Gözde Girişim 2,84 1,79 6,37 GSD Denizcilik 1,49 -1,32 29,57 GSD Holding 0,82 0,00 2,50 Gübre Fabrik. 2,57 1,18 -13,18 Güler Yat. Holding 1,13 -1,74 5,61 Güneş Sigorta 1,00 2,04 -33,33 Halk GMYO 0,75 1,35 7,79 Halk Sigorta 0,90 1,12 1,98 Hatay Tekstil 4,21 0,72 6,58 Hedef Girişim 1,21 1,68 4,31 Hektaş 12,39 3,08 33,66 HUB Girişim 2,70 -2,17 43,62 Hürriyet Gzt. 0,76 4,11 -18,28 ICBC Turkey Bank 3,33 -0,89 -32,45 İdealist Danışmanlık 12,96 3,85 20,00 İdealist GMYO 2,20 19,57 34,97 İhlas Ev Aletleri 1,19 5,31 260,61 İhlas Gayrimenkul 0,85 1,19 -9,53 İhlas Gazetecilik 2,03 2,53 232,79 İhlas Holding 0,45 2,27 40,63 İhlas Yayın Holding 0,59 0,00 78,79 İndeks Bilgisayar 6,67 4,71 19,78 Info Yatırım 1,96 -2,97 90,29 İntema 6,96 -2,38 16,06 İpek Doğal Enerji 5,15 1,18 -4,10 İskenderun Demir Çelik 6,66 3,74 42,05

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)