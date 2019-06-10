Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 0,62 -16,92
Acıpayam Selüloz 3,39 2,42 3,99
Adana Çimento (A) 6,39 -0,78 5,62
Adana Çimento (B) 4,49 -0,88 9,25
Adana Çimento (C) 1,08 1,89 -23,40
Adel Kalemcilik 10,05 5,13 -8,64
Adese Alışveriş Ticaret 0,93 3,33 -60,26
Afyon Çimento 3,81 2,14 -16,99
Ak Enerji 0,52 -1,89 -17,46
Akbank 6,45 1,10 9,60
Akçansa 6,36 0,63 -2,78
Akdenız Güvenlık Hız. 1,34 1,52 -33,33
Akfen GMYO 1,52 0,66 -7,88
Akın Tekstil 8,55 -1,04 -9,52
Akiş GMYO 2,23 0,45 -7,51
Akmerkez GMYO 18,56 1,53 20,30
Aksa 8,85 2,08 33,39
Aksa Enerji 2,40 1,27 -10,45
Aksigorta 4,40 -0,90 40,15
Aksu Enerji 7,93 -1,49 2,72
Alarko Carrıer 32,74 -0,24 -16,82
Alarko GMYO 42,92 1,32 1,65
Alarko Holding 2,97 2,77 52,28
Albaraka Türk 1,20 2,56 -1,64
Alcatel Lucent Teletaş 6,61 -1,05 14,76
Alkim Kağıt 3,71 1,09 3,23
Alkim Kimya 24,78 0,08 15,04
Altınyağ 0,36 2,86 -18,18
Altınyunus Çeşme 3,95 0,00 -4,82
Anadolu Cam 2,83 1,43 10,34
Anadolu Efes 19,59 -2,00 -2,41
Anadolu Grubu Holding 10,25 1,18 0,10
Anadolu Hayat Emek. 5,10 0,39 -10,44
Anadolu Isuzu 6,97 1,46 12,78
Anadolu Sigorta 4,05 0,00 3,17
Anel Elektrik 1,70 1,19 4,94
Arçelik 17,47 -2,29 10,64
Arena Bilgisayar 3,29 1,23 -25,40
Armada Bilgisayar 9,60 -0,10 3,34
Arsan Tekstil 1,78 1,14 9,88
Artı Yatırım Holding 1,02 0,99 17,24
Aselsan 19,05 1,87 -20,89
Aslan Çimento 23,44 1,82 -16,76
Ata GMYO 3,85 0,26 -3,99
Atakule GMYO 0,99 4,21 -24,76
Atlantis Yatırım Holding 0,42 0,00 133,33
Atlas Yat. Ort. 0,82 5,13 -4,65
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,15 -0,33 23,67
Avrasya GMYO 1,43 0,00 62,50
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -0,86 6,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.268,60 0,02 1,79
Avrupa Yatırım Holding 2,52 -4,55 3,70
Ayen Enerji 2,36 -2,48 0,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,69 2,42 22,88
Aygaz 9,08 1,11 -8,69
Bagfaş 5,71 2,70 18,46
Bak Ambalaj 4,61 -0,43 -9,07
Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18
Bantaş Ambalaj 1,57 -2,48 25,10
Banvit 14,25 0,28 32,07
Baştaş Başkent Çimento 1,79 -0,56 -11,39
Batı Çimento 1,68 1,82 -30,29
Batısöke Çimento 0,86 1,18 -21,10
Bera Holding 1,81 0,00 -12,14
Berkosan Yalıtım 1,52 0,66 -16,02
Beşiktaş Futbol Yat. 1,41 1,44 -12,96
Beyaz Filo 2,99 5,28 9,52
Bilici Yatırım 1,64 1,86 29,69
Bim Mağazalar 80,25 -2,19 -7,76
Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67
Birlik Mensucat 0,66 3,13 -43,59
Bizim Mağazaları 7,20 1,55 5,88
Bolu Çimento 2,47 -0,40 -27,99
Bomonti Elektrik 0,87 0,00 81,25
Borusan Mannesmann 7,91 2,33 12,85
Borusan Yat. Paz. 34,20 0,71 -5,60
Bosch Fren Sistemleri 152,60 0,33 -0,11
Bossa 3,62 2,26 -13,89
Boyner Perakende Yat. 4,80 0,42 21,83
Brisa 5,85 1,56 -7,58
Burçelik 2,74 1,11 -14,64
Burçelik Vana 1,45 0,00 -2,03
Bursa Çimento 3,93 1,29 -10,68
Carrefoursa 2,89 4,33 -16,95
Ceo Event Medya 5,15 2,18
Coca Cola İçecek 27,80 -0,07 -5,97
Cosmos Yat. Holding 1,07 0,00 10,31
Credıtwest Faktorıng 1,02 0,99 -1,92
Çelebi 85,25 1,01 46,11
Çelik Halat 4,21 4,21 -22,08
Çemaş Döküm 0,70 -1,41 -7,89
Çemtaş 5,05 2,02 -16,94
Çimbeton 25,92 1,01 -9,37
Çimentaş 15,28 -0,65 20,31
Çimsa 6,13 3,03 -18,81
Çuhadaroğlu Metal 1,87 1,08 5,06
Dagi Giyim 1,44 -2,70 16,13
Dagi Yatırım Holding 1,73 -1,70 71,29
Dardanel 0,99 0,00 -10,00
Datagate Bilgisayar 6,08 5,56 42,06
Demısaş Döküm 2,69 1,51 17,08
Denge Holding 2,47 8,33 112,93
Deniz GMYO 3,02 0,00 -0,66
Denizbank 17,90 -1,05 -6,28
Denizli Cam 9,11 3,05 -20,92
Derimod 8,12 -1,10 -6,34
Desa Deri 2,53 -1,94 46,24
Despec Bilgisayar 2,79 1,82 2,14
Deva Holding 5,59 2,95 69,91
Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 -2,78 -10,26
Ditaş Doğan 5,44 3,62 6,27
DO-CO 518,70 0,14 8,33
Doğan Burda 3,89 2,37 29,24
Doğan Holding 1,09 1,87 17,04
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 1,03 -19,67
Doğusan 1,13 1,80 -47,79
Doğuş GMYO 2,85 -1,04 35,07
Doğuş Otomotiv 4,16 2,21 -4,15
Döktaş Dökümcülük 13,50 6,30 65,64
Duran Doğan Basım 4,95 0,61 -2,94
Dyo Boya 3,00 4,17 3,45
Eczacıbaşı İlaç 2,39 0,42 -1,47
Eczacıbaşı Yatırım 6,00 0,84 -6,28
Edip Gayrimenkul 0,61 0,00 -20,78
Ege Endüstri 474,50 4,24 52,50
Ege Gübre 23,20 0,78 12,15
Ege Profil 9,25 0,00 4,28
Ege Seramik 2,80 1,45 -5,44
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 3,70 16,67
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00
Egeplast 4,05 1,25 5,47
Ekiz Kimya 0,28 3,70 -15,15
Emek Elektrik 0,73 0,00 -25,51
Eminiş Ambalaj 0,89 0,00 -23,93
Emlak Konut GMYO 1,16 2,65 -20,37
Enerjisa Enerji 5,47 0,18 16,17
Enka İnşaat 5,32 0,00 19,71
Erbosan 15,34 0,66 0,89
Ereğli Demir Çelik 7,64 2,00 25,21
Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70
Escort Teknoloji 0,71 0,00 -6,58
Etiler Gıda 1,27 -7,30 -40,38
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -1,39 0,00
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69
Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -1,59
Euro Yatırım Holding 1,40 1,45 154,55
Fenerbahçe Futbol 7,35 2,80 6,21
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,77 2,21 4,14
F-M İzmit Piston 15,57 0,06 1,29
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,62 -1,55 122,81
Ford Otosan 57,25 0,26 20,50
Formet Çelik Kapı 4,98 -4,05 292,13
Frigo Pak Gıda 2,69 3,86 58,24
Galatasaray Sportif 1,42 0,71 14,52
Garanti Bankası 8,36 -0,48 5,03
Garanti Faktoring 2,95 1,72 48,99
Garanti Yat. Ort. 0,62 1,64 -18,97
Gedik Y. Men. Değ. 3,48 -0,29 13,97
Gedik Yatırım Holding 2,80 0,00 19,15
Gediz Ambalaj 4,81 3,44 18,93
Gentaş 1,61 5,92 -3,90
Gersan Elektrik 1,90 3,26 -22,14
Global Men. Değ. 0,50 8,70 6,38
Global Yat. Holding 2,95 1,72 -1,34
Good-Year 2,64 2,72 -20,44
Göltaş Çimento 10,31 3,31 -17,06
Gözde Girişim 2,84 1,79 6,37
GSD Denizcilik 1,49 -1,32 29,57
GSD Holding 0,82 0,00 2,50
Gübre Fabrik. 2,57 1,18 -13,18
Güler Yat. Holding 1,13 -1,74 5,61
Güneş Sigorta 1,00 2,04 -33,33
Halk GMYO 0,75 1,35 7,79
Halk Sigorta 0,90 1,12 1,98
Hatay Tekstil 4,21 0,72 6,58
Hedef Girişim 1,21 1,68 4,31
Hektaş 12,39 3,08 33,66
HUB Girişim 2,70 -2,17 43,62
Hürriyet Gzt. 0,76 4,11 -18,28
ICBC Turkey Bank 3,33 -0,89 -32,45
İdealist Danışmanlık 12,96 3,85 20,00
İdealist GMYO 2,20 19,57 34,97
İhlas Ev Aletleri 1,19 5,31 260,61
İhlas Gayrimenkul 0,85 1,19 -9,53
İhlas Gazetecilik 2,03 2,53 232,79
İhlas Holding 0,45 2,27 40,63
İhlas Yayın Holding 0,59 0,00 78,79
İndeks Bilgisayar 6,67 4,71 19,78
Info Yatırım 1,96 -2,97 90,29
İntema 6,96 -2,38 16,06
İpek Doğal Enerji 5,15 1,18 -4,10
İskenderun Demir Çelik 6,66 3,74 42,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA
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