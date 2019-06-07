Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|0,63
|-17,44
|Acıpayam Selüloz
|3,31
|0,91
|1,53
|Adana Çimento (A)
|6,44
|0,00
|6,45
|Adana Çimento (B)
|4,53
|0,00
|10,22
|Adana Çimento (C)
|1,06
|0,95
|-24,82
|Adel Kalemcilik
|9,56
|1,59
|-13,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,90
|0,00
|-61,54
|Afyon Çimento
|3,73
|2,47
|-18,74
|Ak Enerji
|0,53
|3,92
|-15,87
|Akbank
|6,38
|7,41
|8,41
|Akçansa
|6,32
|1,12
|-3,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|2,33
|-34,33
|Akfen GMYO
|1,51
|-0,66
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,64
|2,25
|-8,57
|Akiş GMYO
|2,22
|0,91
|-7,93
|Akmerkez GMYO
|18,28
|-0,92
|18,48
|Aksa
|8,67
|0,81
|30,68
|Aksa Enerji
|2,37
|0,85
|-11,57
|Aksigorta
|4,44
|-0,89
|41,43
|Aksu Enerji
|8,05
|1,00
|4,27
|Alarko Carrıer
|32,82
|0,06
|-16,62
|Alarko GMYO
|42,36
|1,24
|0,32
|Alarko Holding
|2,89
|1,76
|48,18
|Albaraka Türk
|1,17
|6,36
|-4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,68
|1,21
|15,97
|Alkim Kağıt
|3,67
|0,82
|2,11
|Alkim Kimya
|24,76
|0,16
|14,94
|Altınyağ
|0,35
|0,00
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,95
|0,00
|-4,82
|Anadolu Cam
|2,79
|3,72
|8,78
|Anadolu Efes
|19,99
|5,82
|-0,41
|Anadolu Grubu Holding
|10,13
|1,71
|-1,07
|Anadolu Hayat Emek.
|5,08
|0,59
|-10,79
|Anadolu Isuzu
|6,87
|2,08
|11,17
|Anadolu Sigorta
|4,05
|1,50
|3,17
|Anel Elektrik
|1,68
|1,82
|3,70
|Arçelik
|17,88
|4,50
|13,24
|Arena Bilgisayar
|3,25
|2,20
|-26,30
|Armada Bilgisayar
|9,61
|-0,62
|3,44
|Arsan Tekstil
|1,76
|1,15
|8,64
|Artı Yatırım Holding
|1,01
|-1,94
|16,09
|Aselsan
|18,70
|3,09
|-22,34
|Aslan Çimento
|23,02
|1,68
|-18,25
|Ata GMYO
|3,84
|0,00
|-4,24
|Atakule GMYO
|0,95
|1,06
|-27,80
|Atlantis Yatırım Holding
|0,42
|10,53
|133,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,78
|0,00
|-9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,18
|-0,11
|24,07
|Avrasya GMYO
|1,43
|0,70
|62,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|0,87
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.268,40
|0,01
|1,77
|Avrupa Yatırım Holding
|2,64
|0,38
|8,64
|Ayen Enerji
|2,42
|9,01
|2,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,65
|0,00
|19,97
|Aygaz
|8,98
|1,81
|-9,70
|Bagfaş
|5,56
|2,58
|15,35
|Bak Ambalaj
|4,63
|2,43
|-8,68
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|3,85
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,61
|5,23
|28,29
|Banvit
|14,21
|1,57
|31,70
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,56
|-10,89
|Batı Çimento
|1,65
|3,12
|-31,54
|Batısöke Çimento
|0,85
|3,66
|-22,02
|Bera Holding
|1,81
|0,00
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,51
|3,42
|-16,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,39
|1,46
|-14,20
|Beyaz Filo
|2,84
|1,07
|4,03
|Bilici Yatırım
|1,61
|0,63
|27,32
|Bim Mağazalar
|82,05
|2,56
|-5,69
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,64
|1,59
|-45,30
|Bizim Mağazaları
|7,09
|3,05
|4,26
|Bolu Çimento
|2,48
|2,48
|-27,70
|Bomonti Elektrik
|0,87
|0,00
|81,25
|Borusan Mannesmann
|7,73
|1,71
|10,28
|Borusan Yat. Paz.
|33,96
|2,72
|-6,26
|Bosch Fren Sistemleri
|152,10
|1,94
|-0,44
|Bossa
|3,54
|3,51
|-15,80
|Boyner Perakende Yat.
|4,78
|-0,21
|21,32
|Brisa
|5,76
|2,67
|-9,00
|Burçelik
|2,71
|1,88
|-15,58
|Burçelik Vana
|1,45
|1,40
|-2,03
|Bursa Çimento
|3,88
|3,19
|-11,82
|Carrefoursa
|2,77
|1,47
|-20,40
|Ceo Event Medya
|5,04
|0,20
|Coca Cola İçecek
|27,82
|0,43
|-5,90
|Cosmos Yat. Holding
|1,07
|0,94
|10,31
|Credıtwest Faktorıng
|1,01
|-0,98
|-2,88
|Çelebi
|84,40
|1,26
|44,65
|Çelik Halat
|4,04
|1,51
|-25,23
|Çemaş Döküm
|0,71
|1,43
|-6,58
|Çemtaş
|4,95
|2,91
|-18,59
|Çimbeton
|25,66
|0,63
|-10,28
|Çimentaş
|15,38
|0,00
|21,10
|Çimsa
|5,95
|2,59
|-21,19
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|0,54
|3,93
|Dagi Giyim
|1,48
|-1,33
|19,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,76
|-1,12
|74,26
|Dardanel
|0,99
|1,02
|-10,00
|Datagate Bilgisayar
|5,76
|1,95
|34,58
|Demısaş Döküm
|2,65
|2,32
|15,34
|Denge Holding
|2,28
|20,00
|96,55
|Deniz GMYO
|3,02
|0,67
|-0,66
|Denizbank
|18,09
|0,78
|-5,29
|Denizli Cam
|8,84
|1,49
|-23,26
|Derimod
|8,21
|-0,48
|-5,31
|Desa Deri
|2,58
|1,98
|49,13
|Despec Bilgisayar
|2,74
|-0,36
|0,31
|Deva Holding
|5,43
|0,93
|65,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,25
|0,57
|2,56
|DO-CO
|518,00
|6,58
|8,19
|Doğan Burda
|3,80
|4,40
|26,25
|Doğan Holding
|1,07
|0,94
|14,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|2,11
|-20,49
|Doğusan
|1,11
|2,78
|-48,72
|Doğuş GMYO
|2,88
|2,13
|36,49
|Doğuş Otomotiv
|4,07
|1,75
|-6,22
|Döktaş Dökümcülük
|12,70
|0,40
|55,83
|Duran Doğan Basım
|4,92
|6,72
|-3,53
|Dyo Boya
|2,88
|1,05
|-0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,38
|3,03
|-1,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,95
|1,36
|-7,07
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|1,67
|-20,78
|Ege Endüstri
|455,20
|1,61
|46,30
|Ege Gübre
|23,02
|3,32
|11,28
|Ege Profil
|9,25
|-0,32
|4,28
|Ege Seramik
|2,76
|1,47
|-6,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,00
|-4,53
|4,17
|Ekiz Kimya
|0,27
|-3,57
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,73
|1,39
|-25,51
|Eminiş Ambalaj
|0,89
|1,14
|-23,93
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|1,80
|-22,43
|Enerjisa Enerji
|5,46
|0,74
|15,96
|Enka İnşaat
|5,32
|0,57
|19,71
|Erbosan
|15,24
|1,60
|0,23
|Ereğli Demir Çelik
|7,49
|2,74
|22,75
|Ersu Gıda
|0,84
|2,44
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,71
|2,90
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,37
|0,00
|-35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|1,41
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|1,38
|-2,13
|150,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,15
|0,70
|3,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|2,26
|1,88
|F-M İzmit Piston
|15,56
|0,58
|1,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,74
|1,44
|126,32
|Ford Otosan
|57,10
|5,16
|20,19
|Formet Çelik Kapı
|5,19
|-0,76
|308,66
|Frigo Pak Gıda
|2,59
|8,37
|52,35
|Galatasaray Sportif
|1,41
|1,44
|13,71
|Garanti Bankası
|8,40
|6,19
|5,53
|Garanti Faktoring
|2,90
|1,05
|46,46
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-20,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,49
|0,87
|14,30
|Gedik Yatırım Holding
|2,80
|1,82
|19,15
|Gediz Ambalaj
|4,65
|0,87
|14,98
|Gentaş
|1,52
|1,33
|-9,27
|Gersan Elektrik
|1,84
|2,79
|-24,60
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|-2,13
|Global Yat. Holding
|2,90
|2,47
|-3,01
|Good-Year
|2,57
|1,58
|-22,55
|Göltaş Çimento
|9,98
|1,53
|-19,71
|Gözde Girişim
|2,79
|1,09
|4,49
|GSD Denizcilik
|1,51
|4,14
|31,30
|GSD Holding
|0,82
|2,50
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,54
|3,25
|-14,19
|Güler Yat. Holding
|1,15
|6,48
|7,48
|Güneş Sigorta
|0,98
|1,03
|-34,67
|Halk GMYO
|0,74
|4,23
|6,35
|Halk Sigorta
|0,89
|1,14
|0,85
|Hatay Tekstil
|4,18
|0,72
|5,82
|Hedef Girişim
|1,19
|3,48
|2,59
|Hektaş
|12,02
|4,70
|29,67
|HUB Girişim
|2,76
|-0,72
|46,81
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|4,29
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,36
|2,44
|-31,85
|İdealist Danışmanlık
|12,48
|5,05
|15,56
|İdealist GMYO
|1,84
|2,22
|12,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|0,00
|242,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|1,98
|5,32
|224,59
|İhlas Holding
|0,44
|4,76
|37,50
|İhlas Yayın Holding
|0,59
|5,36
|78,79
|İndeks Bilgisayar
|6,37
|1,59
|14,39
|Info Yatırım
|2,02
|-3,35
|96,12
|İntema
|7,13
|4,85
|18,90
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|5,17
|-5,21
|İskenderun Demir Çelik
|6,42
|3,22
|36,93
(Sürecek)
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu