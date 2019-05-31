Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:



Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 -1,23 -17,95 Acıpayam Selüloz 3,26 -1,21 0,00 Adana Çimento (A) 6,44 1,42 6,45 Adana Çimento (B) 4,48 0,67 9,00 Adana Çimento (C) 1,06 2,91 -24,82 Adel Kalemcilik 9,45 0,21 -14,09 Adese Alışveriş Ticaret 0,89 -2,20 -61,97 Afyon Çimento 3,63 1,68 -20,92 Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05 Akbank 5,98 1,01 1,62 Akçansa 6,28 -0,63 -4,01 Akdenız Güvenlık Hız. 1,30 0,78 -35,32 Akfen GMYO 1,51 -1,31 -8,48 Akın Tekstil 8,46 0,24 -10,48 Akiş GMYO 2,20 0,92 -8,76 Akmerkez GMYO 18,45 -0,05 19,58 Aksa 8,58 1,06 29,32 Aksa Enerji 2,29 1,78 -14,55 Aksigorta 4,41 0,46 40,47 Aksu Enerji 7,93 2,45 2,72 Alarko Carrıer 33,60 7,76 -14,63 Alarko GMYO 41,98 3,14 -0,58 Alarko Holding 2,86 4,76 46,64 Albaraka Türk 1,11 0,00 -9,02 Alcatel Lucent Teletaş 6,32 19,92 9,72 Alkim Kağıt 3,64 2,25 1,28 Alkim Kimya 24,80 -0,24 15,13 Altınyağ 0,35 6,06 -20,45 Altınyunus Çeşme 3,90 -1,02 -6,02 Anadolu Cam 2,70 1,12 5,27 Anadolu Efes 19,25 -0,33 -4,10 Anadolu Grubu Holding 10,00 1,01 -2,34 Anadolu Hayat Emek. 5,14 0,39 -9,74 Anadolu Isuzu 6,80 1,95 10,03 Anadolu Sigorta 3,97 -0,25 1,13 Anel Elektrik 1,65 1,85 1,85 Arçelik 17,42 1,40 10,32 Arena Bilgisayar 3,19 -1,54 -27,66 Armada Bilgisayar 9,87 1,02 6,24 Arsan Tekstil 1,73 0,58 6,79 Artı Yatırım Holding 1,00 0,00 14,94 Aselsan 18,28 1,39 -24,09 Aslan Çimento 22,64 0,35 -19,60 Ata GMYO 3,83 0,26 -4,49 Atakule GMYO 0,93 -1,06 -29,32 Atlantis Yatırım Holding 0,41 2,50 127,78 Atlas Yat. Ort. 0,77 2,67 -10,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,24 -0,65 24,88 Avrasya GMYO 1,41 0,00 60,23 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -0,86 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.268,10 0,01 1,75 Avrupa Yatırım Holding 2,57 2,39 5,76 Ayen Enerji 2,23 0,45 -5,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,65 0,61 19,97 Aygaz 8,86 -0,56 -10,90 Bagfaş 5,50 0,92 14,11 Bak Ambalaj 4,51 0,89 -11,05 Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,50 2,04 19,52 Banvit 13,90 1,61 28,82 Baştaş Başkent Çimento 1,81 1,12 -10,40 Batı Çimento 1,60 0,00 -33,61 Batısöke Çimento 0,83 1,22 -23,85 Bera Holding 1,84 3,95 -10,68 Berkosan Yalıtım 1,46 0,00 -19,34 Beşiktaş Futbol Yat. 1,38 -1,43 -14,81 Beyaz Filo 2,78 -0,71 1,83 Bilici Yatırım 1,63 1,87 28,90 Bim Mağazalar 79,70 0,19 -8,39 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,64 1,59 -45,30 Bizim Mağazaları 6,69 3,88 -1,62 Bolu Çimento 2,41 0,00 -29,74 Bomonti Elektrik 0,86 1,18 79,17 Borusan Mannesmann 7,60 0,26 8,43 Borusan Yat. Paz. 33,08 0,24 -8,69 Bosch Fren Sistemleri 149,50 -0,53 -2,14 Bossa 3,45 0,88 -17,94 Boyner Perakende Yat. 4,79 0,63 21,57 Brisa 5,61 -0,71 -11,37 Burçelik 2,69 -0,37 -16,20 Burçelik Vana 1,46 0,69 -1,35 Bursa Çimento 3,74 1,36 -15,00 Carrefoursa 2,74 0,74 -21,26 Ceo Event Medya 5,05 Coca Cola İçecek 27,22 2,56 -7,93 Cosmos Yat. Holding 1,06 -1,85 9,28 Credıtwest Faktorıng 1,02 0,99 -1,92 Çelebi 82,70 3,31 41,74 Çelik Halat 3,97 -0,50 -26,52 Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89 Çemtaş 4,82 0,84 -20,72 Çimbeton 25,00 -0,56 -12,59 Çimentaş 15,14 1,68 19,21 Çimsa 5,83 0,69 -22,78 Çuhadaroğlu Metal 1,80 0,56 1,12 Dagi Giyim 1,36 0,00 9,68 Dagi Yatırım Holding 1,49 1,36 47,52 Dardanel 0,98 1,03 -10,91 Datagate Bilgisayar 5,64 -2,25 31,78 Demısaş Döküm 2,58 0,39 12,29 Denge Holding 1,59 19,55 37,07 Deniz GMYO 2,91 -2,02 -4,28 Denizbank 16,06 -4,40 -15,92 Denizli Cam 8,73 -0,57 -24,22 Derimod 8,19 0,74 -5,54 Desa Deri 2,52 0,00 45,66 Despec Bilgisayar 2,69 -1,82 -1,52 Deva Holding 5,43 0,74 65,05 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -6,41 Ditaş Doğan 5,26 5,20 2,76 DO-CO 488,00 -0,49 1,92 Doğan Burda 3,30 1,85 9,63 Doğan Holding 1,07 0,00 14,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 1,05 -21,31 Doğusan 1,08 -1,82 -50,10 Doğuş GMYO 2,80 4,48 32,70 Doğuş Otomotiv 3,97 0,51 -8,53 Döktaş Dökümcülük 12,62 -0,79 54,85 Duran Doğan Basım 4,38 3,79 -14,12 Dyo Boya 2,88 2,86 -0,69 Eczacıbaşı İlaç 2,31 0,43 -4,76 Eczacıbaşı Yatırım 5,85 0,00 -8,63 Edip Gayrimenkul 0,61 0,00 -20,78 Ege Endüstri 443,80 0,79 42,64 Ege Gübre 22,30 -0,36 7,80 Ege Profil 9,23 0,00 4,06 Ege Seramik 2,76 0,73 -6,79 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 4,19 0,48 9,11 Ekiz Kimya 0,27 0,00 -18,18 Emek Elektrik 0,72 -1,37 -26,53 Eminiş Ambalaj 0,88 -4,35 -24,79 Emlak Konut GMYO 1,14 4,81 -21,74 Enerjisa Enerji 5,35 1,52 13,63 Enka İnşaat 5,30 1,15 19,26 Erbosan 15,00 0,47 -1,34 Ereğli Demir Çelik 7,25 -1,23 18,82 Ersu Gıda 0,83 0,00 -9,78 Escort Teknoloji 0,69 1,47 -9,21 Etiler Gıda 1,16 -2,52 -45,54 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 1,43 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 1,67 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -3,17 Euro Yatırım Holding 1,40 6,87 154,55 Fenerbahçe Futbol 7,12 -0,14 2,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 -1,83 0,75 F-M İzmit Piston 15,40 0,39 0,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,50 2,74 119,30 Ford Otosan 55,05 0,36 15,87 Formet Çelik Kapı 5,08 -0,39 300,00 Frigo Pak Gıda 2,11 -14,92 24,12 Galatasaray Sportif 1,41 -6,00 13,71 Garanti Bankası 7,93 0,25 -0,38 Garanti Faktoring 2,86 0,70 44,44 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -20,28 Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -0,57 14,63 Gedik Yatırım Holding 2,74 1,48 16,60 Gediz Ambalaj 4,61 0,22 13,99 Gentaş 1,52 4,28 -9,27 Gersan Elektrik 1,81 -1,09 -25,83 Global Men. Değ. 0,44 0,00 -6,38 Global Yat. Holding 2,79 -0,36 -6,69 Good-Year 2,52 0,40 -24,06 Göltaş Çimento 9,83 0,72 -20,92 Gözde Girişim 2,79 0,00 4,49 GSD Denizcilik 1,41 2,17 22,61 GSD Holding 0,81 -1,22 1,25 Gübre Fabrik. 2,47 1,23 -16,55 Güler Yat. Holding 1,06 0,00 -0,93 Güneş Sigorta 0,99 0,00 -34,00 Halk GMYO 0,72 -1,37 3,48 Halk Sigorta 0,89 -3,26 0,85 Hatay Tekstil 4,15 -0,24 5,06 Hedef Girişim 1,15 0,00 -0,86 Hektaş 11,64 0,87 25,57 HUB Girişim 2,72 6,25 44,68 Hürriyet Gzt. 0,70 -2,78 -24,73 ICBC Turkey Bank 3,32 3,43 -32,66 İdealist Danışmanlık 11,35 -0,35 5,09 İdealist GMYO 1,76 1,15 7,98 İhlas Ev Aletleri 1,09 2,83 230,30 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,76 0,57 188,52 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,55 0,00 66,67 İndeks Bilgisayar 6,31 0,64 13,31 Info Yatırım 2,15 2,38 108,74 İntema 6,82 -0,58 13,73 İpek Doğal Enerji 4,70 -0,63 -12,48 İskenderun Demir Çelik 6,15 -2,07 31,17

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)