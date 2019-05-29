Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|-0,61
|-16,92
|Acıpayam Selüloz
|3,28
|-0,91
|0,61
|Adana Çimento (A)
|6,31
|-0,63
|4,30
|Adana Çimento (B)
|4,42
|-1,34
|7,54
|Adana Çimento (C)
|1,01
|-0,98
|-28,37
|Adel Kalemcilik
|9,23
|-0,22
|-16,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,87
|-6,45
|-62,82
|Afyon Çimento
|3,50
|-1,41
|-23,75
|Ak Enerji
|0,48
|-2,04
|-23,81
|Akbank
|5,73
|0,00
|-2,63
|Akçansa
|6,26
|-0,32
|-4,31
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,27
|-3,05
|-36,82
|Akfen GMYO
|1,52
|-1,30
|-7,88
|Akın Tekstil
|8,43
|0,84
|-10,79
|Akiş GMYO
|2,18
|2,35
|-9,59
|Akmerkez GMYO
|18,30
|0,05
|18,61
|Aksa
|8,48
|0,24
|27,82
|Aksa Enerji
|2,18
|0,46
|-18,66
|Aksigorta
|4,36
|-0,91
|38,88
|Aksu Enerji
|7,52
|0,00
|-2,59
|Alarko Carrıer
|30,30
|-1,43
|-23,02
|Alarko GMYO
|40,20
|-0,15
|-4,79
|Alarko Holding
|2,68
|0,37
|37,42
|Albaraka Türk
|1,09
|-1,80
|-10,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,08
|-3,97
|-11,81
|Alkim Kağıt
|3,52
|2,62
|-2,06
|Alkim Kimya
|24,68
|-0,32
|14,57
|Altınyağ
|0,34
|-2,86
|-22,73
|Altınyunus Çeşme
|3,93
|0,00
|-5,30
|Anadolu Cam
|2,70
|-3,23
|0,75
|Anadolu Efes
|18,60
|0,70
|-9,71
|Anadolu Grubu Holding
|9,30
|1,86
|-9,18
|Anadolu Hayat Emek.
|5,10
|5,37
|-10,44
|Anadolu Isuzu
|6,57
|-1,20
|6,31
|Anadolu Sigorta
|3,95
|2,86
|0,62
|Anel Elektrik
|1,60
|0,00
|-1,23
|Arçelik
|16,86
|3,56
|6,78
|Arena Bilgisayar
|3,17
|3,93
|-28,12
|Armada Bilgisayar
|9,64
|-4,65
|3,77
|Arsan Tekstil
|1,69
|-0,59
|4,32
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|0,00
|12,64
|Aselsan
|17,37
|0,00
|-27,87
|Aslan Çimento
|22,16
|-0,54
|-21,31
|Ata GMYO
|3,83
|0,52
|-4,49
|Atakule GMYO
|0,93
|1,09
|-29,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|-2,44
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,75
|-1,32
|-12,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,16
|-0,22
|23,80
|Avrasya GMYO
|1,30
|2,36
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|0,00
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.267,90
|0,02
|1,73
|Avrupa Yatırım Holding
|2,41
|2,99
|-0,82
|Ayen Enerji
|2,18
|-0,46
|-7,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,64
|5,13
|19,24
|Aygaz
|8,65
|0,35
|-13,02
|Bagfaş
|5,33
|-1,48
|10,58
|Bak Ambalaj
|4,50
|-3,02
|-11,24
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|0,00
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,37
|-2,14
|9,16
|Banvit
|13,80
|2,15
|27,90
|Baştaş Başkent Çimento
|1,70
|-0,58
|-15,84
|Batı Çimento
|1,54
|1,32
|-36,10
|Batısöke Çimento
|0,80
|-1,23
|-26,61
|Bera Holding
|1,71
|-0,58
|-16,99
|Berkosan Yalıtım
|1,43
|-0,69
|-20,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,36
|2,26
|-16,05
|Beyaz Filo
|2,76
|0,00
|1,10
|Bilici Yatırım
|1,58
|-0,63
|24,94
|Bim Mağazalar
|76,80
|2,40
|-11,72
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,62
|-1,59
|-47,01
|Bizim Mağazaları
|6,43
|-0,62
|-5,44
|Bolu Çimento
|2,38
|-0,42
|-30,61
|Bomonti Elektrik
|0,84
|0,00
|75,00
|Borusan Mannesmann
|7,38
|-0,14
|5,29
|Borusan Yat. Paz.
|32,84
|-0,85
|-9,35
|Bosch Fren Sistemleri
|148,30
|1,92
|-2,93
|Bossa
|3,36
|-0,88
|-20,08
|Boyner Perakende Yat.
|4,65
|0,65
|18,02
|Brisa
|5,58
|-0,89
|-11,85
|Burçelik
|2,68
|0,00
|-16,51
|Burçelik Vana
|1,43
|0,00
|-3,38
|Bursa Çimento
|3,65
|-1,08
|-17,05
|Carrefoursa
|2,65
|-0,75
|-23,85
|Coca Cola İçecek
|27,10
|0,30
|-12,24
|Cosmos Yat. Holding
|1,10
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|0,98
|-2,00
|-5,77
|Çelebi
|79,25
|0,19
|35,83
|Çelik Halat
|3,92
|-2,97
|-27,45
|Çemaş Döküm
|0,68
|-1,45
|-10,53
|Çemtaş
|4,70
|-2,69
|-22,70
|Çimbeton
|24,66
|-0,64
|-13,78
|Çimentaş
|14,60
|6,88
|14,96
|Çimsa
|5,67
|-2,41
|-24,90
|Çuhadaroğlu Metal
|1,75
|-0,57
|-1,69
|Dagi Giyim
|1,36
|1,49
|9,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,49
|7,97
|47,52
|Dardanel
|0,96
|-2,04
|-12,73
|Datagate Bilgisayar
|5,90
|7,47
|37,85
|Demısaş Döküm
|2,54
|0,40
|10,55
|Denge Holding
|1,25
|0,00
|7,76
|Deniz GMYO
|2,91
|0,00
|-4,28
|Denizbank
|15,49
|-1,09
|-18,90
|Denizli Cam
|8,60
|-4,02
|-25,35
|Derimod
|8,16
|-0,37
|-5,88
|Desa Deri
|2,39
|-2,45
|38,15
|Despec Bilgisayar
|2,78
|4,51
|1,78
|Deva Holding
|5,41
|-0,55
|64,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|0,00
|-10,26
|Ditaş Doğan
|4,92
|-2,77
|-3,89
|DO-CO
|498,00
|-0,14
|4,01
|Doğan Burda
|3,22
|-4,45
|6,98
|Doğan Holding
|1,04
|-1,89
|11,67
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|-2,08
|-22,95
|Doğusan
|1,09
|-4,39
|-49,64
|Doğuş GMYO
|2,64
|1,54
|25,12
|Doğuş Otomotiv
|3,91
|2,09
|-9,91
|Döktaş Dökümcülük
|11,64
|20,00
|42,82
|Duran Doğan Basım
|4,05
|-1,94
|-20,59
|Dyo Boya
|2,77
|-0,72
|-4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,26
|-0,88
|-6,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,80
|-0,17
|-9,41
|Edip Gayrimenkul
|0,59
|0,00
|-23,38
|Ege Endüstri
|438,00
|0,69
|40,77
|Ege Gübre
|22,24
|0,36
|7,51
|Ege Profil
|9,04
|0,00
|1,92
|Ege Seramik
|2,65
|0,76
|-10,51
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,17
|1,96
|8,59
|Ekiz Kimya
|0,27
|0,00
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,71
|-1,39
|-27,55
|Eminiş Ambalaj
|0,91
|0,00
|-22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,08
|-3,57
|-28,00
|Enerjisa Enerji
|5,19
|-0,38
|10,23
|Enka İnşaat
|5,15
|0,00
|15,88
|Erbosan
|14,76
|0,14
|-2,92
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|1,12
|18,82
|Ersu Gıda
|0,82
|0,00
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,68
|-1,45
|-10,53
|Etiler Gıda
|1,15
|0,88
|-46,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|1,30
|2,36
|136,36
|Fenerbahçe Futbol
|7,09
|-0,98
|2,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|0,74
|2,26
|F-M İzmit Piston
|15,11
|-0,33
|-1,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,46
|-0,13
|118,13
|Ford Otosan
|53,20
|-0,37
|11,98
|Formet Çelik Kapı
|5,18
|-0,96
|307,87
|Frigo Pak Gıda
|2,50
|0,40
|47,06
|Galatasaray Sportif
|1,44
|8,27
|16,13
|Garanti Bankası
|7,47
|-0,93
|-6,16
|Garanti Faktoring
|2,83
|-1,39
|42,93
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|-0,08
|-21,58
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,38
|0,90
|10,70
|Gedik Yatırım Holding
|2,63
|1,15
|11,91
|Gediz Ambalaj
|4,56
|-0,22
|12,75
|Gentaş
|1,55
|6,16
|-12,43
|Gersan Elektrik
|1,76
|-1,12
|-27,88
|Global Men. Değ.
|0,45
|0,00
|-4,26
|Global Yat. Holding
|2,71
|-1,09
|-9,36
|Good-Year
|2,49
|-0,40
|-24,96
|Göltaş Çimento
|9,47
|-1,25
|-23,81
|Gözde Girişim
|2,72
|0,00
|1,87
|GSD Denizcilik
|1,37
|0,74
|19,13
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,36
|-1,67
|-20,27
|Güler Yat. Holding
|1,04
|-0,95
|-2,80
|Güneş Sigorta
|0,96
|0,00
|-36,00
|Halk GMYO
|0,71
|1,43
|2,04
|Halk Sigorta
|0,90
|-4,26
|1,98
|Hatay Tekstil
|4,15
|0,48
|5,06
|Hedef Girişim
|1,15
|0,00
|-0,86
|Hektaş
|11,34
|-1,39
|22,33
|HUB Girişim
|2,43
|-0,82
|29,26
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|2,94
|-24,73
|ICBC Turkey Bank
|2,78
|2,58
|-43,61
|İdealist Danışmanlık
|11,33
|0,00
|4,91
|İdealist GMYO
|1,71
|0,00
|4,91
|İhlas Ev Aletleri
|1,07
|-0,93
|224,24
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-1,20
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|1,82
|-5,21
|198,36
|İhlas Holding
|0,41
|0,00
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|-1,79
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|6,21
|1,14
|11,52
|Info Yatırım
|2,09
|-5,00
|102,91
|İntema
|7,00
|1,60
|16,73
|İpek Doğal Enerji
|4,53
|-2,58
|-15,64
|İskenderun Demir Çelik
|6,17
|0,33
|31,60
(Sürecek)
Kaynak: AA
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