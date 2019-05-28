Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|-0,61
|-16,41
|Acıpayam Selüloz
|3,31
|0,30
|1,53
|Adana Çimento (A)
|6,35
|0,32
|4,96
|Adana Çimento (B)
|4,48
|0,67
|9,00
|Adana Çimento (C)
|1,02
|0,99
|-27,66
|Adel Kalemcilik
|9,25
|0,54
|-15,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|-4,12
|-60,26
|Afyon Çimento
|3,55
|0,57
|-22,66
|Ak Enerji
|0,49
|2,08
|-22,22
|Akbank
|5,73
|1,42
|-2,63
|Akçansa
|6,28
|-1,72
|-4,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,31
|3,15
|-34,83
|Akfen GMYO
|1,54
|0,65
|-6,67
|Akın Tekstil
|8,36
|0,84
|-11,53
|Akiş GMYO
|2,13
|4,70
|-11,66
|Akmerkez GMYO
|18,29
|1,22
|18,55
|Aksa
|8,46
|2,92
|27,51
|Aksa Enerji
|2,17
|0,93
|-19,03
|Aksigorta
|4,40
|-0,23
|40,15
|Aksu Enerji
|7,52
|-1,57
|-2,59
|Alarko Carrıer
|30,74
|2,26
|-21,90
|Alarko GMYO
|40,26
|0,50
|-4,65
|Alarko Holding
|2,67
|1,52
|36,90
|Albaraka Türk
|1,11
|0,91
|-9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,29
|0,00
|-8,16
|Alkim Kağıt
|3,43
|3,31
|-4,57
|Alkim Kimya
|24,76
|-0,08
|14,94
|Altınyağ
|0,35
|0,00
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,93
|-0,25
|-5,30
|Anadolu Cam
|2,79
|1,82
|4,10
|Anadolu Efes
|18,47
|2,44
|-10,34
|Anadolu Grubu Holding
|9,13
|-1,62
|-10,84
|Anadolu Hayat Emek.
|4,84
|-1,63
|-15,01
|Anadolu Isuzu
|6,65
|1,68
|7,61
|Anadolu Sigorta
|3,84
|-0,52
|-2,18
|Anel Elektrik
|1,60
|1,91
|-1,23
|Arçelik
|16,28
|0,93
|3,10
|Arena Bilgisayar
|3,05
|1,33
|-30,84
|Armada Bilgisayar
|10,11
|-0,59
|8,83
|Arsan Tekstil
|1,70
|1,80
|4,94
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|-1,01
|12,64
|Aselsan
|17,37
|2,12
|-27,87
|Aslan Çimento
|22,28
|0,27
|-20,88
|Ata GMYO
|3,81
|0,26
|-4,99
|Atakule GMYO
|0,92
|1,10
|-30,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|0,00
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,76
|1,33
|-11,63
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,18
|0,00
|24,07
|Avrasya GMYO
|1,27
|0,79
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-0,87
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.267,70
|0,01
|1,72
|Avrupa Yatırım Holding
|2,34
|1,74
|-3,70
|Ayen Enerji
|2,19
|0,00
|-6,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,56
|1,30
|13,43
|Aygaz
|8,62
|3,48
|-13,32
|Bagfaş
|5,41
|1,50
|12,24
|Bak Ambalaj
|4,64
|5,94
|-8,48
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|3,85
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,40
|2,19
|11,55
|Banvit
|13,51
|3,13
|25,21
|Baştaş Başkent Çimento
|1,71
|-1,16
|-15,35
|Batı Çimento
|1,52
|0,00
|-36,93
|Batısöke Çimento
|0,81
|1,25
|-25,69
|Bera Holding
|1,72
|-1,15
|-16,50
|Berkosan Yalıtım
|1,44
|1,41
|-20,44
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,33
|-2,21
|-17,90
|Beyaz Filo
|2,76
|0,36
|1,10
|Bilici Yatırım
|1,71
|1,18
|25,74
|Bim Mağazalar
|75,00
|2,39
|-13,79
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,63
|0,00
|-46,15
|Bizim Mağazaları
|6,47
|0,78
|-4,85
|Bolu Çimento
|2,39
|1,27
|-30,32
|Bomonti Elektrik
|0,84
|5,00
|75,00
|Borusan Mannesmann
|7,39
|1,23
|5,43
|Borusan Yat. Paz.
|33,12
|0,79
|-8,58
|Bosch Fren Sistemleri
|145,50
|0,28
|-4,76
|Bossa
|3,39
|1,19
|-19,37
|Boyner Perakende Yat.
|4,62
|0,43
|17,26
|Brisa
|5,63
|-2,09
|-11,06
|Burçelik
|2,68
|1,52
|-16,51
|Burçelik Vana
|1,43
|0,00
|-3,38
|Bursa Çimento
|3,69
|-0,27
|-16,14
|Carrefoursa
|2,67
|1,14
|-23,28
|Coca Cola İçecek
|27,02
|1,66
|-12,50
|Cosmos Yat. Holding
|1,10
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|5,26
|-3,85
|Çelebi
|79,10
|7,62
|35,57
|Çelik Halat
|4,04
|0,00
|-25,23
|Çemaş Döküm
|0,69
|0,00
|-9,21
|Çemtaş
|4,83
|0,00
|-20,56
|Çimbeton
|24,82
|1,72
|-13,22
|Çimentaş
|13,66
|1,49
|7,56
|Çimsa
|5,81
|2,29
|-23,05
|Çuhadaroğlu Metal
|1,76
|0,57
|-1,12
|Dagi Giyim
|1,34
|0,75
|8,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,38
|-1,43
|36,63
|Dardanel
|0,98
|0,00
|-10,91
|Datagate Bilgisayar
|5,49
|12,96
|28,27
|Demısaş Döküm
|2,53
|1,20
|10,11
|Denge Holding
|1,25
|1,63
|7,76
|Deniz GMYO
|2,91
|0,69
|-4,28
|Denizbank
|15,66
|0,38
|-18,01
|Denizli Cam
|8,96
|-0,44
|-22,22
|Derimod
|8,19
|0,74
|-5,54
|Desa Deri
|2,45
|2,08
|41,62
|Despec Bilgisayar
|2,66
|2,38
|-2,62
|Deva Holding
|5,44
|3,62
|65,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|-2,78
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,06
|-1,75
|-1,15
|DO-CO
|498,70
|-0,22
|4,16
|Doğan Burda
|3,37
|12,71
|11,96
|Doğan Holding
|1,06
|1,92
|13,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,96
|2,13
|-21,31
|Doğusan
|1,14
|-2,56
|-47,33
|Doğuş GMYO
|2,60
|0,78
|23,22
|Doğuş Otomotiv
|3,83
|1,32
|-11,75
|Döktaş Dökümcülük
|9,70
|0,41
|19,02
|Duran Doğan Basım
|4,13
|5,09
|-19,02
|Dyo Boya
|2,79
|1,09
|-3,79
|Eczacıbaşı İlaç
|2,28
|3,17
|-6,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,81
|0,17
|-9,25
|Edip Gayrimenkul
|0,59
|1,72
|-23,38
|Ege Endüstri
|435,00
|-0,37
|39,81
|Ege Gübre
|22,16
|0,27
|7,12
|Ege Profil
|9,04
|1,46
|1,92
|Ege Seramik
|2,63
|1,54
|-11,18
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|-3,70
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|4,09
|2,51
|6,51
|Ekiz Kimya
|0,27
|0,00
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,72
|1,41
|-26,53
|Eminiş Ambalaj
|0,91
|1,11
|-22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,12
|1,82
|-25,33
|Enerjisa Enerji
|5,21
|3,17
|10,65
|Enka İnşaat
|5,15
|-0,77
|15,88
|Erbosan
|14,74
|1,34
|-3,05
|Ereğli Demir Çelik
|7,17
|0,70
|17,51
|Ersu Gıda
|0,82
|-1,20
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,69
|1,47
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,14
|-2,56
|-46,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|1,27
|-3,05
|130,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,16
|0,00
|3,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,70
|0,37
|1,50
|F-M İzmit Piston
|15,16
|0,93
|-1,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,47
|0,67
|118,42
|Ford Otosan
|53,40
|3,09
|12,40
|Formet Çelik Kapı
|5,23
|-0,19
|311,81
|Frigo Pak Gıda
|2,49
|0,00
|46,47
|Galatasaray Sportif
|1,33
|0,00
|7,26
|Garanti Bankası
|7,54
|1,62
|-5,28
|Garanti Faktoring
|2,87
|5,13
|44,95
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-21,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,35
|2,70
|9,72
|Gedik Yatırım Holding
|2,60
|4,84
|10,64
|Gediz Ambalaj
|4,57
|1,50
|13,00
|Gentaş
|1,46
|1,39
|-17,51
|Gersan Elektrik
|1,78
|2,89
|-27,06
|Global Men. Değ.
|0,45
|2,27
|-4,26
|Global Yat. Holding
|2,74
|0,74
|-8,36
|Good-Year
|2,50
|0,40
|-24,66
|Göltaş Çimento
|9,59
|0,95
|-22,85
|Gözde Girişim
|2,72
|1,12
|1,87
|GSD Denizcilik
|1,36
|-2,16
|18,26
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,40
|2,56
|-18,92
|Güler Yat. Holding
|1,05
|1,94
|-1,87
|Güneş Sigorta
|0,96
|1,05
|-36,00
|Halk GMYO
|0,70
|0,00
|0,60
|Halk Sigorta
|0,94
|10,53
|6,51
|Hatay Tekstil
|4,13
|2,48
|4,56
|Hedef Girişim
|1,15
|0,88
|-0,86
|Hektaş
|11,50
|3,05
|24,06
|HUB Girişim
|2,45
|1,24
|30,32
|Hürriyet Gzt.
|0,68
|4,62
|-26,88
|ICBC Turkey Bank
|2,71
|1,50
|-45,03
|İdealist Danışmanlık
|11,33
|3,38
|4,91
|İdealist GMYO
|1,71
|0,59
|4,91
|İhlas Ev Aletleri
|1,08
|10,20
|227,27
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,92
|0,52
|214,75
|İhlas Holding
|0,41
|0,00
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|1,82
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,14
|1,90
|10,26
|Info Yatırım
|2,20
|6,80
|113,59
|İntema
|6,89
|6,99
|14,90
|İpek Doğal Enerji
|4,65
|4,03
|-13,41
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|2,67
|31,17
(Sürecek)
Kaynak: AA
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