Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|2,50
|-15,90
|Acıpayam Selüloz
|3,30
|1,85
|1,23
|Adana Çimento (A)
|6,33
|2,76
|4,63
|Adana Çimento (B)
|4,45
|1,83
|8,27
|Adana Çimento (C)
|1,01
|-0,98
|-28,37
|Adel Kalemcilik
|9,20
|-1,08
|-16,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,97
|-4,90
|-58,55
|Afyon Çimento
|3,53
|2,32
|-23,09
|Ak Enerji
|0,48
|2,13
|-23,81
|Akbank
|5,65
|-1,05
|-3,99
|Akçansa
|6,39
|1,27
|-2,33
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,27
|-0,78
|-36,82
|Akfen GMYO
|1,53
|0,00
|-7,27
|Akın Tekstil
|8,29
|0,61
|-12,28
|Akiş GMYO
|2,16
|-1,82
|-15,62
|Akmerkez GMYO
|18,07
|-2,22
|17,12
|Aksa
|8,22
|1,48
|23,90
|Aksa Enerji
|2,15
|0,00
|-19,78
|Aksigorta
|4,41
|-0,45
|40,47
|Aksu Enerji
|7,64
|-1,55
|-1,04
|Alarko Carrıer
|30,06
|-1,05
|-23,63
|Alarko GMYO
|40,06
|0,70
|-5,12
|Alarko Holding
|2,63
|-1,50
|34,85
|Albaraka Türk
|1,10
|0,00
|-9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,29
|5,80
|-8,16
|Alkim Kağıt
|3,32
|0,61
|-7,63
|Alkim Kimya
|24,78
|-0,48
|15,04
|Altınyağ
|0,35
|-2,78
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,94
|0,51
|-5,06
|Anadolu Cam
|2,74
|-1,44
|2,24
|Anadolu Efes
|18,03
|-0,72
|-12,48
|Anadolu Grubu Holding
|9,28
|-3,03
|-9,38
|Anadolu Hayat Emek.
|4,92
|-0,61
|-13,60
|Anadolu Isuzu
|6,54
|-1,80
|5,83
|Anadolu Sigorta
|3,86
|-2,28
|-1,67
|Anel Elektrik
|1,57
|1,29
|-3,09
|Arçelik
|16,13
|-0,68
|2,15
|Arena Bilgisayar
|3,01
|-0,99
|-31,75
|Armada Bilgisayar
|10,17
|0,30
|9,47
|Arsan Tekstil
|1,67
|0,60
|3,09
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|-3,88
|13,79
|Aselsan
|17,01
|-1,05
|-29,36
|Aslan Çimento
|22,22
|-0,45
|-21,09
|Ata GMYO
|3,80
|0,26
|-5,24
|Atakule GMYO
|0,91
|-1,09
|-30,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|2,50
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,75
|0,00
|-12,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,18
|0,00
|24,07
|Avrasya GMYO
|1,26
|-0,79
|43,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|4,55
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.267,60
|0,02
|1,71
|Avrupa Yatırım Holding
|2,30
|7,48
|-5,35
|Ayen Enerji
|2,19
|3,30
|-6,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,59
|0,63
|11,97
|Aygaz
|8,33
|-2,91
|-16,23
|Bagfaş
|5,33
|-2,20
|10,58
|Bak Ambalaj
|4,38
|2,10
|-13,61
|Balatacılar Balatacılık
|0,26
|0,00
|-21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,37
|-1,44
|9,16
|Banvit
|13,10
|4,97
|21,41
|Baştaş Başkent Çimento
|1,73
|-0,57
|-14,36
|Batı Çimento
|1,52
|-1,30
|-36,93
|Batısöke Çimento
|0,80
|0,00
|-26,61
|Bera Holding
|1,74
|-1,69
|-15,53
|Berkosan Yalıtım
|1,42
|-2,07
|-21,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,36
|2,26
|-16,05
|Beyaz Filo
|2,75
|0,00
|0,73
|Bilici Yatırım
|1,69
|0,00
|24,26
|Bim Mağazalar
|73,25
|-0,34
|-15,80
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,63
|1,61
|-46,15
|Bizim Mağazaları
|6,42
|0,00
|-5,59
|Bolu Çimento
|2,36
|-2,48
|-31,20
|Bomonti Elektrik
|0,80
|-3,61
|66,67
|Borusan Mannesmann
|7,30
|-1,62
|4,15
|Borusan Yat. Paz.
|32,86
|0,31
|-9,30
|Bosch Fren Sistemleri
|145,10
|0,00
|-5,02
|Bossa
|3,35
|-2,62
|-20,32
|Boyner Perakende Yat.
|4,60
|0,00
|16,75
|Brisa
|5,75
|0,00
|-9,16
|Burçelik
|2,64
|-0,75
|-17,76
|Burçelik Vana
|1,43
|0,00
|-3,38
|Bursa Çimento
|3,70
|0,00
|-15,91
|Carrefoursa
|2,64
|0,38
|-24,14
|Coca Cola İçecek
|26,58
|-1,41
|-13,92
|Cosmos Yat. Holding
|1,10
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|0,95
|-1,04
|-8,65
|Çelebi
|73,50
|-1,34
|25,97
|Çelik Halat
|4,04
|7,16
|-25,23
|Çemaş Döküm
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Çemtaş
|4,83
|-3,40
|-20,56
|Çimbeton
|24,40
|0,00
|-14,69
|Çimentaş
|13,46
|-0,15
|5,98
|Çimsa
|5,68
|-0,53
|-24,77
|Çuhadaroğlu Metal
|1,75
|0,00
|-1,69
|Dagi Giyim
|1,33
|4,72
|7,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,40
|2,19
|38,61
|Dardanel
|0,98
|1,03
|-10,91
|Datagate Bilgisayar
|4,86
|-0,61
|13,55
|Demısaş Döküm
|2,50
|-0,79
|8,81
|Denge Holding
|1,23
|-0,81
|6,03
|Deniz GMYO
|2,89
|-0,69
|-4,93
|Denizbank
|15,60
|1,96
|-18,32
|Denizli Cam
|9,00
|-0,77
|-21,87
|Derimod
|8,13
|-0,73
|-6,23
|Desa Deri
|2,40
|-0,83
|38,73
|Despec Bilgisayar
|3,12
|-0,64
|-4,88
|Deva Holding
|5,25
|0,38
|59,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,15
|8,88
|0,61
|DO-CO
|499,80
|1,44
|4,39
|Doğan Burda
|2,99
|4,18
|-0,66
|Doğan Holding
|1,04
|0,97
|11,67
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|0,00
|-22,95
|Doğusan
|1,17
|14,71
|-45,95
|Doğuş GMYO
|2,58
|1,57
|22,27
|Doğuş Otomotiv
|3,78
|-0,53
|-12,90
|Döktaş Dökümcülük
|9,66
|3,09
|18,53
|Duran Doğan Basım
|3,93
|-4,61
|-22,94
|Dyo Boya
|2,76
|0,36
|-4,83
|Eczacıbaşı İlaç
|2,21
|-0,45
|-8,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,80
|-0,85
|-9,41
|Edip Gayrimenkul
|0,58
|-1,69
|-24,68
|Ege Endüstri
|436,60
|2,80
|40,32
|Ege Gübre
|22,10
|0,45
|6,83
|Ege Profil
|8,91
|0,68
|0,45
|Ege Seramik
|2,59
|2,09
|-12,53
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,99
|-0,25
|3,91
|Ekiz Kimya
|0,27
|-3,57
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,71
|1,43
|-27,55
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|3,45
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,10
|1,85
|-26,67
|Enerjisa Enerji
|5,05
|-0,39
|7,25
|Enka İnşaat
|5,19
|1,76
|16,78
|Erbosan
|15,58
|-0,19
|-4,34
|Ereğli Demir Çelik
|7,12
|-2,20
|16,69
|Ersu Gıda
|0,83
|1,22
|-9,78
|Escort Teknoloji
|0,68
|-2,86
|-10,53
|Etiler Gıda
|1,17
|-2,50
|-45,07
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|1,31
|2,34
|138,18
|Fenerbahçe Futbol
|7,16
|1,85
|3,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,69
|-0,37
|1,13
|F-M İzmit Piston
|15,02
|-0,27
|-2,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,42
|-1,59
|116,96
|Ford Otosan
|51,80
|1,57
|9,03
|Formet Çelik Kapı
|5,24
|0,77
|312,60
|Frigo Pak Gıda
|2,49
|1,63
|46,47
|Galatasaray Sportif
|1,33
|-1,48
|7,26
|Garanti Bankası
|7,42
|-1,07
|-6,78
|Garanti Faktoring
|2,73
|6,64
|37,88
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-22,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,44
|-1,71
|6,83
|Gedik Yatırım Holding
|2,48
|-1,20
|5,53
|Gediz Ambalaj
|4,62
|1,09
|11,33
|Gentaş
|1,44
|-0,69
|-18,64
|Gersan Elektrik
|1,73
|-0,57
|-29,11
|Global Men. Değ.
|0,44
|4,76
|-6,38
|Global Yat. Holding
|2,72
|0,00
|-9,03
|Good-Year
|2,49
|1,23
|-24,96
|Göltaş Çimento
|9,50
|-1,14
|-23,57
|Gözde Girişim
|2,69
|-0,74
|0,75
|GSD Denizcilik
|1,39
|-2,80
|20,87
|GSD Holding
|0,83
|1,22
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,34
|0,43
|-20,95
|Güler Yat. Holding
|1,03
|-0,96
|-3,74
|Güneş Sigorta
|0,95
|0,00
|-36,67
|Halk GMYO
|0,70
|0,00
|0,60
|Halk Sigorta
|1,06
|-1,85
|-3,64
|Hatay Tekstil
|4,03
|-0,25
|2,03
|Hedef Girişim
|1,14
|0,00
|-1,72
|Hektaş
|11,16
|-1,67
|20,39
|HUB Girişim
|2,42
|-0,41
|28,72
|Hürriyet Gzt.
|0,65
|0,00
|-30,11
|ICBC Turkey Bank
|2,67
|0,00
|-45,84
|İdealist Danışmanlık
|10,96
|2,24
|1,48
|İdealist GMYO
|1,70
|0,59
|4,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|-3,92
|196,97
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,91
|1,06
|213,11
|İhlas Holding
|0,41
|-2,38
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|-1,79
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|6,46
|-1,22
|8,21
|Info Yatırım
|2,06
|3,00
|100,00
|İntema
|6,44
|-1,08
|7,39
|İpek Doğal Enerji
|4,47
|-3,25
|-16,76
|İskenderun Demir Çelik
|5,99
|1,70
|27,76
(Sürecek)
Kaynak: AA
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