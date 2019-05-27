Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 2,50 -15,90
Acıpayam Selüloz 3,30 1,85 1,23
Adana Çimento (A) 6,33 2,76 4,63
Adana Çimento (B) 4,45 1,83 8,27
Adana Çimento (C) 1,01 -0,98 -28,37
Adel Kalemcilik 9,20 -1,08 -16,36
Adese Alışveriş Ticaret 0,97 -4,90 -58,55
Afyon Çimento 3,53 2,32 -23,09
Ak Enerji 0,48 2,13 -23,81
Akbank 5,65 -1,05 -3,99
Akçansa 6,39 1,27 -2,33
Akdenız Güvenlık Hız. 1,27 -0,78 -36,82
Akfen GMYO 1,53 0,00 -7,27
Akın Tekstil 8,29 0,61 -12,28
Akiş GMYO 2,16 -1,82 -15,62
Akmerkez GMYO 18,07 -2,22 17,12
Aksa 8,22 1,48 23,90
Aksa Enerji 2,15 0,00 -19,78
Aksigorta 4,41 -0,45 40,47
Aksu Enerji 7,64 -1,55 -1,04
Alarko Carrıer 30,06 -1,05 -23,63
Alarko GMYO 40,06 0,70 -5,12
Alarko Holding 2,63 -1,50 34,85
Albaraka Türk 1,10 0,00 -9,84
Alcatel Lucent Teletaş 5,29 5,80 -8,16
Alkim Kağıt 3,32 0,61 -7,63
Alkim Kimya 24,78 -0,48 15,04
Altınyağ 0,35 -2,78 -20,45
Altınyunus Çeşme 3,94 0,51 -5,06
Anadolu Cam 2,74 -1,44 2,24
Anadolu Efes 18,03 -0,72 -12,48
Anadolu Grubu Holding 9,28 -3,03 -9,38
Anadolu Hayat Emek. 4,92 -0,61 -13,60
Anadolu Isuzu 6,54 -1,80 5,83
Anadolu Sigorta 3,86 -2,28 -1,67
Anel Elektrik 1,57 1,29 -3,09
Arçelik 16,13 -0,68 2,15
Arena Bilgisayar 3,01 -0,99 -31,75
Armada Bilgisayar 10,17 0,30 9,47
Arsan Tekstil 1,67 0,60 3,09
Artı Yatırım Holding 0,99 -3,88 13,79
Aselsan 17,01 -1,05 -29,36
Aslan Çimento 22,22 -0,45 -21,09
Ata GMYO 3,80 0,26 -5,24
Atakule GMYO 0,91 -1,09 -30,84
Atlantis Yatırım Holding 0,41 2,50 127,78
Atlas Yat. Ort. 0,75 0,00 -12,79
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,18 0,00 24,07
Avrasya GMYO 1,26 -0,79 43,18
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 4,55 6,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.267,60 0,02 1,71
Avrupa Yatırım Holding 2,30 7,48 -5,35
Ayen Enerji 2,19 3,30 -6,81
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,59 0,63 11,97
Aygaz 8,33 -2,91 -16,23
Bagfaş 5,33 -2,20 10,58
Bak Ambalaj 4,38 2,10 -13,61
Balatacılar Balatacılık 0,26 0,00 -21,21
Bantaş Ambalaj 1,37 -1,44 9,16
Banvit 13,10 4,97 21,41
Baştaş Başkent Çimento 1,73 -0,57 -14,36
Batı Çimento 1,52 -1,30 -36,93
Batısöke Çimento 0,80 0,00 -26,61
Bera Holding 1,74 -1,69 -15,53
Berkosan Yalıtım 1,42 -2,07 -21,55
Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 2,26 -16,05
Beyaz Filo 2,75 0,00 0,73
Bilici Yatırım 1,69 0,00 24,26
Bim Mağazalar 73,25 -0,34 -15,80
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00
Birlik Mensucat 0,63 1,61 -46,15
Bizim Mağazaları 6,42 0,00 -5,59
Bolu Çimento 2,36 -2,48 -31,20
Bomonti Elektrik 0,80 -3,61 66,67
Borusan Mannesmann 7,30 -1,62 4,15
Borusan Yat. Paz. 32,86 0,31 -9,30
Bosch Fren Sistemleri 145,10 0,00 -5,02
Bossa 3,35 -2,62 -20,32
Boyner Perakende Yat. 4,60 0,00 16,75
Brisa 5,75 0,00 -9,16
Burçelik 2,64 -0,75 -17,76
Burçelik Vana 1,43 0,00 -3,38
Bursa Çimento 3,70 0,00 -15,91
Carrefoursa 2,64 0,38 -24,14
Coca Cola İçecek 26,58 -1,41 -13,92
Cosmos Yat. Holding 1,10 13,40
Credıtwest Faktorıng 0,95 -1,04 -8,65
Çelebi 73,50 -1,34 25,97
Çelik Halat 4,04 7,16 -25,23
Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -9,21
Çemtaş 4,83 -3,40 -20,56
Çimbeton 24,40 0,00 -14,69
Çimentaş 13,46 -0,15 5,98
Çimsa 5,68 -0,53 -24,77
Çuhadaroğlu Metal 1,75 0,00 -1,69
Dagi Giyim 1,33 4,72 7,26
Dagi Yatırım Holding 1,40 2,19 38,61
Dardanel 0,98 1,03 -10,91
Datagate Bilgisayar 4,86 -0,61 13,55
Demısaş Döküm 2,50 -0,79 8,81
Denge Holding 1,23 -0,81 6,03
Deniz GMYO 2,89 -0,69 -4,93
Denizbank 15,60 1,96 -18,32
Denizli Cam 9,00 -0,77 -21,87
Derimod 8,13 -0,73 -6,23
Desa Deri 2,40 -0,83 38,73
Despec Bilgisayar 3,12 -0,64 -4,88
Deva Holding 5,25 0,38 59,57
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -7,69
Ditaş Doğan 5,15 8,88 0,61
DO-CO 499,80 1,44 4,39
Doğan Burda 2,99 4,18 -0,66
Doğan Holding 1,04 0,97 11,67
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 0,00 -22,95
Doğusan 1,17 14,71 -45,95
Doğuş GMYO 2,58 1,57 22,27
Doğuş Otomotiv 3,78 -0,53 -12,90
Döktaş Dökümcülük 9,66 3,09 18,53
Duran Doğan Basım 3,93 -4,61 -22,94
Dyo Boya 2,76 0,36 -4,83
Eczacıbaşı İlaç 2,21 -0,45 -8,89
Eczacıbaşı Yatırım 5,80 -0,85 -9,41
Edip Gayrimenkul 0,58 -1,69 -24,68
Ege Endüstri 436,60 2,80 40,32
Ege Gübre 22,10 0,45 6,83
Ege Profil 8,91 0,68 0,45
Ege Seramik 2,59 2,09 -12,53
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 3,99 -0,25 3,91
Ekiz Kimya 0,27 -3,57 -18,18
Emek Elektrik 0,71 1,43 -27,55
Eminiş Ambalaj 0,90 3,45 -23,08
Emlak Konut GMYO 1,10 1,85 -26,67
Enerjisa Enerji 5,05 -0,39 7,25
Enka İnşaat 5,19 1,76 16,78
Erbosan 15,58 -0,19 -4,34
Ereğli Demir Çelik 7,12 -2,20 16,69
Ersu Gıda 0,83 1,22 -9,78
Escort Teknoloji 0,68 -2,86 -10,53
Etiler Gıda 1,17 -2,50 -45,07
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -6,25
Euro Yat. Ort. 0,63 0,00 0,00
Euro Yatırım Holding 1,31 2,34 138,18
Fenerbahçe Futbol 7,16 1,85 3,47
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 -0,37 1,13
F-M İzmit Piston 15,02 -0,27 -2,29
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,42 -1,59 116,96
Ford Otosan 51,80 1,57 9,03
Formet Çelik Kapı 5,24 0,77 312,60
Frigo Pak Gıda 2,49 1,63 46,47
Galatasaray Sportif 1,33 -1,48 7,26
Garanti Bankası 7,42 -1,07 -6,78
Garanti Faktoring 2,73 6,64 37,88
Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -22,78
Gedik Y. Men. Değ. 3,44 -1,71 6,83
Gedik Yatırım Holding 2,48 -1,20 5,53
Gediz Ambalaj 4,62 1,09 11,33
Gentaş 1,44 -0,69 -18,64
Gersan Elektrik 1,73 -0,57 -29,11
Global Men. Değ. 0,44 4,76 -6,38
Global Yat. Holding 2,72 0,00 -9,03
Good-Year 2,49 1,23 -24,96
Göltaş Çimento 9,50 -1,14 -23,57
Gözde Girişim 2,69 -0,74 0,75
GSD Denizcilik 1,39 -2,80 20,87
GSD Holding 0,83 1,22 3,75
Gübre Fabrik. 2,34 0,43 -20,95
Güler Yat. Holding 1,03 -0,96 -3,74
Güneş Sigorta 0,95 0,00 -36,67
Halk GMYO 0,70 0,00 0,60
Halk Sigorta 1,06 -1,85 -3,64
Hatay Tekstil 4,03 -0,25 2,03
Hedef Girişim 1,14 0,00 -1,72
Hektaş 11,16 -1,67 20,39
HUB Girişim 2,42 -0,41 28,72
Hürriyet Gzt. 0,65 0,00 -30,11
ICBC Turkey Bank 2,67 0,00 -45,84
İdealist Danışmanlık 10,96 2,24 1,48
İdealist GMYO 1,70 0,59 4,29
İhlas Ev Aletleri 0,98 -3,92 196,97
İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66
İhlas Gazetecilik 1,91 1,06 213,11
İhlas Holding 0,41 -2,38 28,12
İhlas Yayın Holding 0,55 -1,79 66,67
İndeks Bilgisayar 6,46 -1,22 8,21
Info Yatırım 2,06 3,00 100,00
İntema 6,44 -1,08 7,39
İpek Doğal Enerji 4,47 -3,25 -16,76
İskenderun Demir Çelik 5,99 1,70 27,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA
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