Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|-1,23
|-17,95
|Acıpayam Selüloz
|3,24
|8,36
|-0,61
|Adana Çimento (A)
|6,16
|1,65
|1,82
|Adana Çimento (B)
|4,37
|1,16
|6,33
|Adana Çimento (C)
|1,02
|3,03
|-27,66
|Adel Kalemcilik
|9,30
|2,76
|-15,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,02
|0,99
|-56,41
|Afyon Çimento
|3,45
|1,47
|-24,84
|Ak Enerji
|0,47
|2,17
|-25,40
|Akbank
|5,71
|2,88
|-2,97
|Akçansa
|6,31
|2,94
|-3,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,28
|-2,29
|-36,32
|Akfen GMYO
|1,53
|1,32
|-7,27
|Akın Tekstil
|8,24
|0,24
|-12,80
|Akiş GMYO
|2,20
|0,46
|-14,06
|Akmerkez GMYO
|18,48
|0,38
|19,78
|Aksa
|8,10
|1,25
|22,09
|Aksa Enerji
|2,15
|1,90
|-19,78
|Aksigorta
|4,43
|3,99
|41,11
|Aksu Enerji
|7,76
|1,44
|0,52
|Alarko Carrıer
|30,38
|-0,07
|-22,82
|Alarko GMYO
|42,32
|2,92
|-5,79
|Alarko Holding
|2,67
|1,52
|36,90
|Albaraka Türk
|1,10
|2,80
|-9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,00
|3,73
|-13,19
|Alkim Kağıt
|3,30
|1,85
|-8,18
|Alkim Kimya
|24,90
|-0,40
|15,59
|Altınyağ
|0,36
|9,09
|-18,18
|Altınyunus Çeşme
|3,92
|-0,51
|-5,54
|Anadolu Cam
|2,78
|2,21
|3,73
|Anadolu Efes
|18,16
|0,11
|-11,84
|Anadolu Grubu Holding
|9,57
|0,84
|-6,54
|Anadolu Hayat Emek.
|4,95
|0,00
|-13,07
|Anadolu Isuzu
|6,66
|1,68
|7,77
|Anadolu Sigorta
|3,95
|-1,25
|0,62
|Anel Elektrik
|1,55
|0,00
|-4,32
|Arçelik
|16,24
|3,11
|2,85
|Arena Bilgisayar
|3,04
|1,33
|-31,07
|Armada Bilgisayar
|10,14
|1,40
|9,15
|Arsan Tekstil
|1,66
|1,84
|2,47
|Artı Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|18,39
|Aselsan
|17,19
|2,63
|-28,61
|Aslan Çimento
|22,32
|1,45
|-20,74
|Ata GMYO
|3,79
|-0,52
|-5,49
|Atakule GMYO
|0,92
|4,55
|-30,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,75
|0,00
|-12,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,18
|0,22
|24,07
|Avrasya GMYO
|1,27
|-0,78
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,10
|0,92
|1,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.267,40
|0,01
|1,69
|Avrupa Yatırım Holding
|2,14
|1,90
|-11,93
|Ayen Enerji
|2,12
|2,91
|-9,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,58
|-0,63
|11,27
|Aygaz
|8,58
|2,14
|-13,72
|Bagfaş
|5,45
|3,02
|13,07
|Bak Ambalaj
|4,29
|3,62
|-15,38
|Balatacılar Balatacılık
|0,26
|-3,70
|-21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,39
|1,46
|10,76
|Banvit
|12,48
|1,30
|15,66
|Baştaş Başkent Çimento
|1,74
|2,35
|-13,86
|Batı Çimento
|1,54
|1,99
|-36,10
|Batısöke Çimento
|0,80
|1,27
|-26,61
|Bera Holding
|1,77
|-0,56
|-14,08
|Berkosan Yalıtım
|1,45
|2,11
|-19,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,33
|0,76
|-17,90
|Beyaz Filo
|2,75
|1,10
|0,73
|Bilici Yatırım
|1,69
|2,42
|24,26
|Bim Mağazalar
|73,50
|-1,74
|-15,52
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,62
|1,64
|-47,01
|Bizim Mağazaları
|6,42
|0,00
|-5,59
|Bolu Çimento
|2,42
|1,68
|-29,45
|Bomonti Elektrik
|0,83
|2,47
|72,92
|Borusan Mannesmann
|7,42
|0,95
|5,86
|Borusan Yat. Paz.
|32,76
|0,99
|-9,57
|Bosch Fren Sistemleri
|145,10
|0,35
|-5,02
|Bossa
|3,44
|2,99
|-18,18
|Boyner Perakende Yat.
|4,60
|-1,08
|16,75
|Brisa
|5,75
|0,35
|-9,16
|Burçelik
|2,66
|1,14
|-17,13
|Burçelik Vana
|1,43
|0,70
|-3,38
|Bursa Çimento
|3,70
|3,64
|-15,91
|Carrefoursa
|2,63
|1,15
|-24,43
|Coca Cola İçecek
|26,96
|6,81
|-12,69
|Cosmos Yat. Holding
|1,10
|0,92
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|0,96
|1,05
|-7,69
|Çelebi
|74,50
|0,68
|27,68
|Çelik Halat
|3,77
|-0,79
|-30,22
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,00
|1,21
|-17,76
|Çimbeton
|24,40
|0,91
|-14,69
|Çimentaş
|13,48
|2,04
|6,14
|Çimsa
|5,71
|2,33
|-24,37
|Çuhadaroğlu Metal
|1,75
|1,16
|-1,69
|Dagi Giyim
|1,27
|1,60
|2,42
|Dagi Yatırım Holding
|1,37
|2,24
|35,64
|Dardanel
|0,97
|-1,02
|-11,82
|Datagate Bilgisayar
|4,89
|2,95
|14,25
|Demısaş Döküm
|2,72
|5,84
|9,68
|Denge Holding
|1,24
|-2,36
|6,90
|Deniz GMYO
|2,91
|1,04
|-4,28
|Denizbank
|15,30
|1,80
|-19,90
|Denizli Cam
|9,07
|0,44
|-21,27
|Derimod
|8,19
|0,74
|-5,54
|Desa Deri
|2,42
|1,26
|39,88
|Despec Bilgisayar
|3,14
|1,95
|-4,27
|Deva Holding
|5,23
|0,19
|58,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|0,00
|-8,97
|Ditaş Doğan
|4,73
|1,07
|-7,60
|DO-CO
|492,70
|-1,08
|2,90
|Doğan Burda
|2,87
|0,35
|-4,65
|Doğan Holding
|1,03
|3,00
|10,60
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,94
|0,00
|-22,95
|Doğusan
|1,02
|-0,97
|-52,88
|Doğuş GMYO
|2,54
|-1,55
|20,38
|Doğuş Otomotiv
|3,80
|0,80
|-12,44
|Döktaş Dökümcülük
|9,37
|2,29
|14,97
|Duran Doğan Basım
|4,12
|3,00
|-19,22
|Dyo Boya
|2,75
|0,36
|-5,17
|Eczacıbaşı İlaç
|2,22
|0,91
|-8,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,85
|1,92
|-8,63
|Edip Gayrimenkul
|0,59
|3,51
|-23,38
|Ege Endüstri
|424,70
|-0,07
|36,50
|Ege Gübre
|22,00
|0,82
|6,35
|Ege Profil
|8,85
|-0,23
|-0,23
|Ege Seramik
|2,87
|0,00
|-14,33
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,00
|-0,25
|4,17
|Ekiz Kimya
|0,28
|0,00
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,70
|0,00
|-28,57
|Eminiş Ambalaj
|0,87
|2,35
|-25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,08
|0,00
|-28,00
|Enerjisa Enerji
|5,07
|0,20
|7,68
|Enka İnşaat
|5,10
|2,00
|14,76
|Erbosan
|15,61
|0,64
|-4,15
|Ereğli Demir Çelik
|7,28
|0,14
|19,31
|Ersu Gıda
|0,82
|1,23
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,70
|1,45
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,20
|2,56
|-43,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|1,28
|12,28
|132,73
|Fenerbahçe Futbol
|7,03
|1,01
|1,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,70
|-1,82
|1,50
|F-M İzmit Piston
|15,06
|0,33
|-2,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,54
|-1,05
|120,47
|Ford Otosan
|51,00
|3,79
|7,35
|Formet Çelik Kapı
|5,20
|-0,76
|309,45
|Frigo Pak Gıda
|2,45
|-2,00
|44,12
|Galatasaray Sportif
|1,35
|2,27
|8,87
|Garanti Bankası
|7,50
|4,90
|-5,78
|Garanti Faktoring
|2,56
|2,81
|29,29
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-24,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,50
|0,86
|8,70
|Gedik Yatırım Holding
|2,51
|-0,40
|6,81
|Gediz Ambalaj
|4,57
|0,88
|10,12
|Gentaş
|1,45
|3,57
|-18,08
|Gersan Elektrik
|1,74
|1,75
|-28,70
|Global Men. Değ.
|0,42
|2,44
|-10,64
|Global Yat. Holding
|2,72
|0,74
|-9,03
|Good-Year
|2,55
|1,59
|-25,87
|Göltaş Çimento
|9,61
|0,63
|-22,69
|Gözde Girişim
|2,71
|2,26
|1,50
|GSD Denizcilik
|1,43
|3,62
|24,35
|GSD Holding
|0,82
|1,23
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,33
|0,43
|-21,28
|Güler Yat. Holding
|1,04
|0,97
|-2,80
|Güneş Sigorta
|0,95
|0,00
|-36,67
|Halk GMYO
|0,70
|2,94
|0,60
|Halk Sigorta
|1,08
|3,85
|-1,82
|Hatay Tekstil
|4,04
|1,51
|2,28
|Hedef Girişim
|1,14
|0,00
|-1,72
|Hektaş
|11,35
|1,07
|22,44
|HUB Girişim
|2,43
|-0,82
|29,26
|Hürriyet Gzt.
|0,65
|3,17
|-30,11
|ICBC Turkey Bank
|2,67
|1,52
|-45,84
|İdealist Danışmanlık
|10,72
|-17,35
|-0,74
|İdealist GMYO
|1,69
|3,68
|3,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|8,51
|209,09
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,89
|1,61
|209,84
|İhlas Holding
|0,42
|2,44
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|3,70
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,54
|0,31
|9,55
|Info Yatırım
|2,00
|4,71
|94,17
|İntema
|6,51
|0,00
|8,56
|İpek Doğal Enerji
|4,62
|0,65
|-13,97
|İskenderun Demir Çelik
|5,89
|3,33
|25,62
(Sürecek)
Kaynak: AA
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