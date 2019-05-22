Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|1,90
|-17,44
|Acıpayam Selüloz
|3,02
|-5,03
|-7,36
|Adana Çimento (A)
|6,12
|-1,61
|1,16
|Adana Çimento (B)
|4,37
|-1,35
|6,33
|Adana Çimento (C)
|0,97
|-3,96
|-31,21
|Adel Kalemcilik
|9,23
|-3,85
|-16,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,13
|-19,86
|-51,71
|Afyon Çimento
|3,40
|-5,29
|-25,93
|Ak Enerji
|0,47
|-4,08
|-25,40
|Akbank
|5,50
|-2,31
|-6,54
|Akçansa
|6,34
|-1,71
|-3,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,30
|-10,34
|-35,32
|Akfen GMYO
|1,51
|-1,95
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,05
|-2,07
|-14,81
|Akiş GMYO
|2,12
|2,91
|-17,19
|Akmerkez GMYO
|18,44
|0,66
|19,52
|Aksa
|7,93
|-1,73
|19,53
|Aksa Enerji
|2,14
|-4,46
|-20,15
|Aksigorta
|4,36
|0,00
|38,88
|Aksu Enerji
|7,45
|-13,77
|-3,50
|Alarko Carrıer
|31,10
|-3,83
|-20,99
|Alarko GMYO
|41,96
|-1,73
|-6,59
|Alarko Holding
|2,62
|-4,73
|34,34
|Albaraka Türk
|1,07
|-3,60
|-12,30
|Alcatel Lucent Teletaş
|4,83
|-3,59
|-16,15
|Alkim Kağıt
|3,23
|-3,87
|-10,13
|Alkim Kimya
|25,16
|-0,08
|16,80
|Altınyağ
|0,34
|0,00
|-22,73
|Altınyunus Çeşme
|3,90
|-2,26
|-6,02
|Anadolu Cam
|2,70
|-2,88
|0,75
|Anadolu Efes
|17,86
|-0,22
|-13,30
|Anadolu Grubu Holding
|9,90
|-2,56
|-3,32
|Anadolu Hayat Emek.
|5,02
|-0,20
|-11,85
|Anadolu Isuzu
|6,45
|-4,73
|4,37
|Anadolu Sigorta
|4,06
|-1,46
|3,42
|Anel Elektrik
|1,53
|-1,92
|-5,56
|Arçelik
|15,10
|-1,69
|-4,37
|Arena Bilgisayar
|3,09
|-4,92
|-29,93
|Armada Bilgisayar
|10,30
|1,08
|10,87
|Arsan Tekstil
|1,63
|-4,12
|0,62
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|0,00
|8,05
|Aselsan
|16,59
|-5,85
|-31,10
|Aslan Çimento
|22,16
|-2,81
|-21,31
|Ata GMYO
|3,83
|-0,26
|-4,49
|Atakule GMYO
|0,91
|-3,19
|-30,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|-2,50
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,73
|-5,19
|-15,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,15
|-0,22
|23,67
|Avrasya GMYO
|1,27
|0,00
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,08
|-0,92
|0,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.267,20
|0,02
|1,68
|Avrupa Yatırım Holding
|2,10
|-0,47
|-13,58
|Ayen Enerji
|2,13
|-4,91
|-9,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|-2,44
|12,68
|Aygaz
|8,30
|-1,89
|-16,53
|Bagfaş
|5,38
|-3,58
|11,62
|Bak Ambalaj
|4,17
|-2,34
|-17,75
|Balatacılar Balatacılık
|0,26
|-3,70
|-21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,37
|-3,52
|9,16
|Banvit
|12,56
|0,64
|16,40
|Baştaş Başkent Çimento
|1,69
|-0,59
|-16,34
|Batı Çimento
|1,53
|-4,38
|-36,51
|Batısöke Çimento
|0,80
|-2,44
|-26,61
|Bera Holding
|1,84
|1,10
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,45
|-2,68
|-19,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,34
|0,00
|-17,28
|Beyaz Filo
|2,76
|0,73
|1,10
|Bilici Yatırım
|1,66
|-5,14
|22,06
|Bim Mağazalar
|72,40
|0,49
|-16,78
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,62
|-1,59
|-47,01
|Bizim Mağazaları
|6,41
|-1,38
|-5,74
|Bolu Çimento
|2,43
|-3,57
|-29,15
|Bomonti Elektrik
|0,82
|0,00
|70,83
|Borusan Mannesmann
|7,45
|-3,12
|6,29
|Borusan Yat. Paz.
|32,74
|-0,67
|-9,63
|Bosch Fren Sistemleri
|143,50
|-2,25
|-6,07
|Bossa
|3,37
|-5,60
|-19,84
|Boyner Perakende Yat.
|4,68
|-1,27
|18,78
|Brisa
|5,69
|-1,04
|-10,11
|Burçelik
|2,66
|-2,21
|-17,13
|Burçelik Vana
|1,42
|-0,70
|-4,05
|Bursa Çimento
|3,54
|-7,57
|-19,55
|Carrefoursa
|2,63
|-4,71
|-24,43
|Coca Cola İçecek
|24,94
|-2,96
|-19,24
|Cosmos Yat. Holding
|1,07
|-1,83
|10,31
|Credıtwest Faktorıng
|0,95
|-1,04
|-8,65
|Çelebi
|75,00
|-4,03
|28,54
|Çelik Halat
|3,83
|-5,20
|-29,11
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|4,99
|-4,22
|-17,93
|Çimbeton
|24,38
|-2,56
|-14,76
|Çimentaş
|13,36
|-2,12
|5,20
|Çimsa
|5,60
|-2,27
|-25,83
|Çuhadaroğlu Metal
|1,71
|-3,93
|-3,93
|Dagi Giyim
|1,26
|-3,08
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,33
|-1,48
|31,68
|Dardanel
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Datagate Bilgisayar
|5,05
|-2,88
|17,99
|Demısaş Döküm
|2,62
|-2,60
|5,65
|Denge Holding
|1,37
|15,13
|18,10
|Deniz GMYO
|2,84
|-0,35
|-6,58
|Denizbank
|15,00
|0,13
|-21,47
|Denizli Cam
|8,99
|-1,75
|-21,96
|Derimod
|8,09
|0,62
|-6,69
|Desa Deri
|2,40
|-4,76
|38,73
|Despec Bilgisayar
|3,10
|-4,32
|-5,49
|Deva Holding
|5,05
|-4,36
|53,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-1,39
|-8,97
|Ditaş Doğan
|4,75
|-2,26
|-7,21
|DO-CO
|508,00
|3,46
|6,10
|Doğan Burda
|2,79
|-3,12
|-7,31
|Doğan Holding
|1,00
|-2,91
|7,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,93
|-5,10
|-23,77
|Doğusan
|1,01
|-7,34
|-53,34
|Doğuş GMYO
|2,54
|-0,39
|20,38
|Doğuş Otomotiv
|3,79
|-2,82
|-12,67
|Döktaş Dökümcülük
|9,25
|1,09
|13,50
|Duran Doğan Basım
|3,71
|-6,78
|-27,25
|Dyo Boya
|2,75
|-2,83
|-5,17
|Eczacıbaşı İlaç
|2,18
|-2,24
|-10,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,89
|-2,16
|-8,00
|Edip Gayrimenkul
|0,58
|-4,92
|-24,68
|Ege Endüstri
|439,00
|1,86
|41,09
|Ege Gübre
|22,42
|-2,18
|8,38
|Ege Profil
|8,76
|-2,01
|-1,24
|Ege Seramik
|2,97
|-2,62
|-11,34
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|-7,41
|4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,04
|1,00
|5,21
|Ekiz Kimya
|0,27
|0,00
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,69
|-4,17
|-29,59
|Eminiş Ambalaj
|0,87
|-1,14
|-25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,09
|-3,54
|-27,33
|Enerjisa Enerji
|5,08
|-1,36
|7,89
|Enka İnşaat
|5,00
|-0,79
|12,51
|Erbosan
|15,54
|-0,58
|-4,58
|Ereğli Demir Çelik
|7,10
|-2,07
|16,36
|Ersu Gıda
|0,81
|-1,22
|-11,96
|Escort Teknoloji
|0,68
|-5,56
|-10,53
|Etiler Gıda
|1,20
|-8,40
|-43,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|1,13
|4,63
|105,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|3,68
|1,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,90
|10,69
|9,02
|F-M İzmit Piston
|15,00
|-1,32
|-2,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,31
|-3,56
|113,74
|Ford Otosan
|49,44
|-2,00
|4,06
|Formet Çelik Kapı
|5,30
|-1,85
|317,32
|Frigo Pak Gıda
|2,50
|-3,85
|47,06
|Galatasaray Sportif
|1,36
|-0,73
|9,68
|Garanti Bankası
|7,07
|-3,28
|-11,18
|Garanti Faktoring
|2,42
|-1,63
|22,22
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|-4,84
|-25,32
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,50
|-0,28
|8,70
|Gedik Yatırım Holding
|2,55
|-3,77
|8,51
|Gediz Ambalaj
|4,62
|-1,49
|11,33
|Gentaş
|1,39
|-2,80
|-21,47
|Gersan Elektrik
|1,73
|-4,42
|-29,11
|Global Men. Değ.
|0,42
|-2,33
|-10,64
|Global Yat. Holding
|2,70
|0,75
|-9,70
|Good-Year
|2,51
|-2,33
|-27,03
|Göltaş Çimento
|9,66
|-5,39
|-22,28
|Gözde Girişim
|2,66
|-2,56
|-0,37
|GSD Denizcilik
|1,30
|0,00
|13,04
|GSD Holding
|0,83
|-3,49
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,31
|-3,35
|-21,96
|Güler Yat. Holding
|1,04
|0,00
|-2,80
|Güneş Sigorta
|0,95
|-5,00
|-36,67
|Halk GMYO
|0,69
|0,00
|-0,83
|Halk Sigorta
|1,01
|-1,94
|-8,18
|Hatay Tekstil
|3,95
|-1,74
|0,00
|Hedef Girişim
|1,13
|-3,42
|-2,59
|Hektaş
|10,88
|-3,46
|17,37
|HUB Girişim
|2,46
|-0,81
|30,85
|Hürriyet Gzt.
|0,66
|-4,35
|-29,03
|ICBC Turkey Bank
|2,71
|-6,55
|-45,03
|İdealist Danışmanlık
|16,21
|-3,51
|50,09
|İdealist GMYO
|1,66
|-1,19
|1,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|5,62
|184,85
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-2,35
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,88
|2,17
|208,20
|İhlas Holding
|0,40
|0,00
|25,00
|İhlas Yayın Holding
|0,57
|5,56
|72,73
|İndeks Bilgisayar
|6,37
|-1,24
|6,70
|Info Yatırım
|1,91
|-1,04
|85,44
|İntema
|6,55
|-1,21
|9,23
|İpek Doğal Enerji
|4,86
|-3,76
|-9,50
|İskenderun Demir Çelik
|5,59
|-1,93
|19,23
(Sürecek)
Kaynak: AA