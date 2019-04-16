Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|-4,07
|-15,38
|Acıpayam Selüloz
|3,85
|-0,77
|18,10
|Adana Çimento (A)
|6,82
|0,44
|12,73
|Adana Çimento (B)
|4,84
|0,62
|17,76
|Adana Çimento (C)
|1,18
|0,00
|-16,31
|Adel Kalemcilik
|10,93
|0,18
|-0,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|1,00
|-13,25
|Afyon Çimento
|4,38
|1,86
|-4,58
|Ak Enerji
|0,57
|3,64
|-9,52
|Akbank
|6,30
|2,44
|7,05
|Akçansa
|6,48
|0,15
|-0,95
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|0,00
|2,99
|Akfen GMYO
|1,54
|1,99
|-6,67
|Akın Tekstil
|9,04
|-0,11
|-4,34
|Akiş GMYO
|2,51
|0,40
|-1,95
|Akmerkez GMYO
|18,32
|1,66
|11,91
|Aksa
|8,68
|0,23
|30,83
|Aksa Enerji
|2,43
|2,10
|-9,33
|Aksigorta
|4,47
|1,13
|42,38
|Aksu Enerji
|9,08
|-0,22
|17,62
|Alarko Carrıer
|37,90
|0,37
|-3,71
|Alarko GMYO
|42,70
|0,71
|-4,94
|Alarko Holding
|2,58
|3,20
|24,64
|Albaraka Türk
|1,53
|2,68
|25,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,75
|-0,44
|17,19
|Alkim Kağıt
|4,55
|-0,87
|9,64
|Alkim Kimya
|24,64
|0,16
|3,97
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|4,09
|0,74
|-1,45
|Anadolu Cam
|3,06
|1,66
|14,18
|Anadolu Efes
|20,00
|2,04
|-2,91
|Anadolu Grubu Holding
|12,51
|2,46
|22,17
|Anadolu Hayat Emek.
|5,50
|0,92
|-3,42
|Anadolu Isuzu
|7,27
|0,14
|17,64
|Anadolu Sigorta
|4,17
|0,97
|6,22
|Anel Elektrik
|1,67
|0,60
|3,09
|Arçelik
|18,10
|0,61
|14,63
|Arena Bilgisayar
|3,40
|1,80
|-22,90
|Armada Bilgisayar
|9,40
|-1,47
|1,18
|Arsan Tekstil
|1,62
|0,62
|0,00
|Artı Yatırım Holding
|1,10
|0,00
|26,44
|Aselsan
|21,22
|1,24
|-11,88
|Aslan Çimento
|24,66
|1,23
|-12,43
|Ata GMYO
|3,86
|0,00
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,20
|3,45
|-8,80
|Atlantis Yatırım Holding
|0,43
|0,00
|138,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|-0,98
|17,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,33
|0,32
|26,10
|Avrasya GMYO
|1,25
|-3,10
|42,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|0,00
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.263,80
|0,01
|1,40
|Avrupa Yatırım Holding
|2,33
|2,64
|-4,12
|Ayen Enerji
|2,54
|1,20
|8,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|-1,32
|5,63
|Aygaz
|9,43
|0,11
|-5,17
|Bagfaş
|5,20
|1,17
|7,88
|Bak Ambalaj
|4,80
|1,48
|-5,33
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|3,13
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|1,97
|23,51
|Banvit
|11,08
|0,36
|2,69
|Baştaş Başkent Çimento
|1,86
|0,54
|-7,92
|Batı Çimento
|2,17
|-0,46
|-9,96
|Batısöke Çimento
|0,92
|0,00
|-15,60
|Bera Holding
|1,82
|2,82
|-11,65
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|0,00
|-3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|2,76
|-8,02
|Beyaz Filo
|3,86
|0,00
|41,39
|Bilici Yatırım
|1,65
|-1,20
|21,32
|Bim Mağazalar
|79,45
|1,27
|-8,68
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,75
|-1,32
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|8,04
|1,39
|18,24
|Bolu Çimento
|3,07
|0,00
|-10,50
|Bomonti Elektrik
|0,85
|1,19
|77,08
|Borusan Mannesmann
|9,43
|-0,11
|20,90
|Borusan Yat. Paz.
|36,14
|-0,17
|-0,24
|Bosch Fren Sistemleri
|168,00
|1,02
|3,70
|Bossa
|4,30
|0,70
|2,28
|Boyner Perakende Yat.
|4,90
|-1,61
|24,37
|Brisa
|6,82
|0,29
|7,74
|Burçelik
|3,03
|0,66
|-5,61
|Burçelik Vana
|1,53
|0,00
|3,38
|Bursa Çimento
|4,42
|0,23
|0,45
|Carrefoursa
|3,40
|0,59
|-2,30
|Coca Cola İçecek
|31,52
|2,60
|2,07
|Cosmos Yat. Holding
|0,96
|-7,69
|-1,03
|Credıtwest Faktorıng
|1,07
|0,94
|2,88
|Çelebi
|63,75
|4,17
|9,26
|Çelik Halat
|5,71
|1,96
|-4,83
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,00
|-3,95
|Çemtaş
|5,78
|1,40
|-4,93
|Çimbeton
|28,80
|0,00
|0,70
|Çimentaş
|19,00
|-2,06
|49,61
|Çimsa
|6,69
|0,15
|-11,39
|Çuhadaroğlu Metal
|2,03
|1,00
|14,04
|Dagi Giyim
|1,53
|-0,65
|23,39
|Dagi Yatırım Holding
|1,72
|-0,58
|70,30
|Dardanel
|1,08
|8,00
|-1,82
|Datagate Bilgisayar
|7,50
|2,88
|75,23
|Demısaş Döküm
|2,78
|0,00
|12,10
|Denge Holding
|1,73
|-1,14
|49,14
|Deniz GMYO
|3,07
|0,66
|0,99
|Denizbank
|15,52
|0,06
|-18,74
|Denizli Cam
|10,47
|-0,19
|-9,11
|Derimod
|8,67
|0,93
|0,00
|Desa Deri
|2,48
|11,71
|43,35
|Despec Bilgisayar
|3,66
|-2,92
|11,59
|Deva Holding
|4,54
|-0,44
|37,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|0,00
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,79
|0,87
|5,66
|DO-CO
|506,40
|-0,20
|5,76
|Doğan Burda
|2,75
|1,48
|-8,64
|Doğan Holding
|1,15
|1,77
|12,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|0,87
|-4,92
|Doğusan
|1,57
|1,29
|-34,85
|Doğuş GMYO
|2,37
|-0,84
|12,32
|Doğuş Otomotiv
|4,80
|-2,04
|10,60
|Döktaş Dökümcülük
|9,14
|0,22
|12,15
|Duran Doğan Basım
|6,51
|0,00
|27,65
|Dyo Boya
|3,20
|1,59
|10,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,80
|1,82
|2,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,53
|0,80
|4,58
|Edip Gayrimenkul
|0,72
|5,88
|-6,49
|Ege Endüstri
|444,70
|-2,86
|29,27
|Ege Gübre
|24,12
|0,67
|11,15
|Ege Profil
|9,99
|-0,40
|12,63
|Ege Seramik
|3,45
|0,00
|2,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|3,57
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|3,85
|-0,26
|0,26
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,80
|0,00
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,92
|-3,16
|-21,37
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|2,78
|-1,33
|Enerjisa Enerji
|5,49
|1,29
|16,60
|Enka İnşaat
|5,06
|0,80
|10,48
|Erbosan
|15,86
|-0,31
|-2,62
|Ereğli Demir Çelik
|9,17
|-0,11
|27,01
|Ersu Gıda
|0,87
|2,35
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,62
|0,00
|-18,42
|Etiler Gıda
|1,92
|1,05
|-9,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|1,59
|Euro Yatırım Holding
|1,02
|-1,92
|85,45
|Fenerbahçe Futbol
|6,96
|0,58
|0,58
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|0,68
|10,90
|F-M İzmit Piston
|15,03
|0,27
|-2,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,69
|8,59
|66,37
|Ford Otosan
|50,10
|0,32
|5,45
|Formet Çelik Kapı
|5,99
|-0,50
|371,65
|Frigo Pak Gıda
|1,96
|3,16
|15,29
|Galatasaray Sportif
|1,27
|0,79
|2,42
|Garanti Bankası
|8,59
|1,54
|7,91
|Garanti Faktoring
|2,66
|-0,75
|34,34
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-21,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,71
|-1,33
|15,22
|Gedik Yatırım Holding
|2,98
|-2,61
|26,81
|Gediz Ambalaj
|4,54
|0,44
|9,40
|Gentaş
|1,86
|0,00
|5,08
|Gersan Elektrik
|2,09
|-1,42
|-14,36
|Global Men. Değ.
|0,48
|-2,04
|2,13
|Global Yat. Holding
|2,99
|1,36
|0,00
|Good-Year
|3,22
|0,31
|-6,40
|Göltaş Çimento
|10,07
|0,30
|-18,99
|Gözde Girişim
|3,38
|2,11
|26,59
|GSD Denizcilik
|1,39
|-2,80
|20,87
|GSD Holding
|0,92
|0,00
|15,00
|Gübre Fabrik.
|2,80
|1,45
|-5,41
|Güler Yat. Holding
|1,09
|0,93
|1,87
|Güneş Sigorta
|1,51
|0,67
|0,67
|Halk GMYO
|0,97
|3,19
|38,57
|Halk Sigorta
|1,13
|0,00
|2,73
|Hatay Tekstil
|4,15
|0,24
|5,06
|Hedef Girişim
|1,19
|0,85
|2,59
|Hektaş
|12,09
|1,34
|30,42
|HUB Girişim
|3,07
|-3,15
|63,30
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|2,44
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|3,66
|0,55
|-25,76
|İdealist Danışmanlık
|25,58
|-0,23
|136,85
|İdealist GMYO
|1,55
|0,65
|-4,91
|İhlas Ev Aletleri
|1,06
|-6,19
|221,21
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|4,88
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|0,90
|12,50
|47,54
|İhlas Holding
|0,43
|4,88
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|17,46
|124,24
|İndeks Bilgisayar
|7,08
|1,14
|18,59
|Info Yatırım
|1,81
|0,00
|75,73
|İntema
|6,70
|1,82
|11,73
|İpek Doğal Enerji
|4,56
|0,00
|-15,08
|İskenderun Demir Çelik
|7,22
|-0,28
|27,56
(Sürecek)
Kaynak: AA