Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|5,52
|-11,79
|Acıpayam Selüloz
|3,88
|-1,27
|19,02
|Adana Çimento (A)
|6,79
|-0,29
|12,23
|Adana Çimento (B)
|4,81
|-1,23
|17,03
|Adana Çimento (C)
|1,18
|0,85
|-16,31
|Adel Kalemcilik
|10,91
|-0,27
|-0,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,01
|2,55
|-14,10
|Afyon Çimento
|4,30
|0,00
|-6,32
|Ak Enerji
|0,55
|-1,79
|-12,70
|Akbank
|6,15
|-1,13
|4,51
|Akçansa
|6,47
|-0,46
|-1,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|1,97
|2,99
|Akfen GMYO
|1,51
|-0,66
|-8,48
|Akın Tekstil
|9,05
|0,11
|-4,23
|Akiş GMYO
|2,50
|0,40
|-2,34
|Akmerkez GMYO
|18,02
|-0,39
|10,08
|Aksa
|8,66
|-1,03
|30,53
|Aksa Enerji
|2,38
|-0,42
|-11,19
|Aksigorta
|4,42
|-1,12
|40,79
|Aksu Enerji
|9,10
|0,00
|17,88
|Alarko Carrıer
|37,76
|-0,32
|-4,07
|Alarko GMYO
|42,40
|0,76
|-5,61
|Alarko Holding
|2,50
|1,63
|20,77
|Albaraka Türk
|1,49
|0,68
|22,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,78
|-0,59
|17,71
|Alkim Kağıt
|4,59
|0,66
|10,60
|Alkim Kimya
|24,60
|-1,13
|3,80
|Altınyağ
|0,40
|-2,44
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|4,06
|0,74
|-2,17
|Anadolu Cam
|3,01
|-0,99
|12,31
|Anadolu Efes
|19,60
|-0,25
|-4,85
|Anadolu Grubu Holding
|12,21
|-0,73
|19,24
|Anadolu Hayat Emek.
|5,45
|-0,18
|-4,29
|Anadolu Isuzu
|7,26
|0,00
|17,48
|Anadolu Sigorta
|4,13
|-0,48
|5,21
|Anel Elektrik
|1,66
|0,00
|2,47
|Arçelik
|17,99
|-0,39
|13,93
|Arena Bilgisayar
|3,34
|-0,60
|-24,26
|Armada Bilgisayar
|9,54
|-0,63
|2,69
|Arsan Tekstil
|1,61
|-1,23
|-0,62
|Artı Yatırım Holding
|1,10
|-1,79
|26,44
|Aselsan
|20,96
|-0,19
|-12,96
|Aslan Çimento
|24,36
|0,25
|-13,49
|Ata GMYO
|3,86
|0,26
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,16
|0,87
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,43
|0,00
|138,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,02
|-1,92
|18,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,30
|0,11
|25,69
|Avrasya GMYO
|1,29
|1,57
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-0,87
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.263,70
|0,02
|1,40
|Avrupa Yatırım Holding
|2,27
|4,61
|-6,58
|Ayen Enerji
|2,51
|-1,57
|6,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|0,66
|7,04
|Aygaz
|9,42
|-0,53
|-5,27
|Bagfaş
|5,14
|-1,15
|6,64
|Bak Ambalaj
|4,73
|-1,05
|-6,71
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|6,67
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|-0,65
|21,12
|Banvit
|11,04
|2,22
|2,32
|Baştaş Başkent Çimento
|1,85
|0,00
|-8,42
|Batı Çimento
|2,18
|-0,46
|-9,54
|Batısöke Çimento
|0,92
|0,00
|-15,60
|Bera Holding
|1,77
|0,00
|-14,08
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|-1,69
|-3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|0,69
|-10,49
|Beyaz Filo
|3,86
|1,05
|41,39
|Bilici Yatırım
|1,67
|0,00
|22,79
|Bim Mağazalar
|78,45
|-0,70
|-9,83
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,76
|-5,00
|-35,04
|Bizim Mağazaları
|7,93
|-1,37
|16,62
|Bolu Çimento
|3,07
|0,00
|-10,50
|Bomonti Elektrik
|0,84
|1,20
|75,00
|Borusan Mannesmann
|9,44
|-1,46
|21,03
|Borusan Yat. Paz.
|36,20
|-0,71
|-0,08
|Bosch Fren Sistemleri
|166,30
|0,48
|2,65
|Bossa
|4,27
|0,47
|1,57
|Boyner Perakende Yat.
|4,98
|0,61
|26,40
|Brisa
|6,80
|-1,02
|7,42
|Burçelik
|3,01
|-3,22
|-6,23
|Burçelik Vana
|1,53
|-0,65
|3,38
|Bursa Çimento
|4,41
|0,46
|0,23
|Carrefoursa
|3,38
|1,81
|-2,87
|Coca Cola İçecek
|30,72
|-0,58
|-0,52
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,06
|0,00
|1,92
|Çelebi
|66,50
|0,30
|4,89
|Çelik Halat
|5,60
|0,72
|-6,67
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,00
|-3,95
|Çemtaş
|5,70
|-0,52
|-6,25
|Çimbeton
|28,80
|0,14
|0,70
|Çimentaş
|19,40
|-5,55
|52,76
|Çimsa
|6,68
|-2,20
|-11,52
|Çuhadaroğlu Metal
|2,01
|5,24
|12,92
|Dagi Giyim
|1,54
|1,32
|24,19
|Dagi Yatırım Holding
|1,73
|2,98
|71,29
|Dardanel
|1,00
|-2,91
|-9,09
|Datagate Bilgisayar
|7,29
|-0,68
|70,33
|Demısaş Döküm
|2,78
|-2,80
|12,10
|Denge Holding
|1,75
|-2,78
|50,86
|Deniz GMYO
|3,05
|0,00
|0,33
|Denizbank
|15,51
|-0,13
|-18,80
|Denizli Cam
|10,49
|2,64
|-8,94
|Derimod
|8,59
|-1,26
|-0,92
|Desa Deri
|2,22
|0,00
|28,32
|Despec Bilgisayar
|3,77
|1,89
|14,94
|Deva Holding
|4,56
|-1,51
|38,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|-1,43
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,74
|0,17
|4,74
|DO-CO
|507,40
|4,36
|5,97
|Doğan Burda
|2,71
|-1,45
|-9,97
|Doğan Holding
|1,13
|0,00
|10,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|0,00
|-5,74
|Doğusan
|1,55
|1,31
|-35,68
|Doğuş GMYO
|2,39
|2,58
|13,27
|Doğuş Otomotiv
|4,90
|7,46
|12,90
|Döktaş Dökümcülük
|9,12
|0,22
|11,90
|Duran Doğan Basım
|6,51
|2,36
|27,65
|Dyo Boya
|3,15
|0,96
|8,62
|Eczacıbaşı İlaç
|2,75
|-0,72
|0,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,47
|-0,66
|3,75
|Edip Gayrimenkul
|0,68
|1,49
|-11,69
|Ege Endüstri
|457,80
|-2,07
|33,08
|Ege Gübre
|23,96
|1,01
|10,41
|Ege Profil
|10,03
|-11,08
|13,08
|Ege Seramik
|3,45
|-1,15
|2,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|-3,45
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|20,00
|20,00
|Egeplast
|3,86
|0,26
|0,52
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,80
|0,00
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,95
|1,06
|-18,80
|Emlak Konut GMYO
|1,44
|-1,37
|-4,00
|Enerjisa Enerji
|5,42
|0,00
|15,11
|Enka İnşaat
|5,02
|1,21
|9,61
|Erbosan
|15,91
|-2,09
|-2,31
|Ereğli Demir Çelik
|9,18
|-2,86
|27,15
|Ersu Gıda
|0,85
|3,66
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,62
|-3,13
|-18,42
|Etiler Gıda
|1,90
|-1,04
|-10,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|1,39
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|6,45
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|4,92
|1,59
|Euro Yatırım Holding
|1,04
|13,04
|89,09
|Fenerbahçe Futbol
|6,92
|-1,28
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,93
|0,34
|10,15
|F-M İzmit Piston
|14,99
|-0,99
|-2,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,24
|5,22
|53,22
|Ford Otosan
|49,94
|-3,03
|5,12
|Formet Çelik Kapı
|6,02
|-3,06
|374,02
|Frigo Pak Gıda
|1,90
|5,56
|11,76
|Galatasaray Sportif
|1,26
|-2,33
|1,61
|Garanti Bankası
|8,46
|0,24
|6,28
|Garanti Faktoring
|2,68
|-1,47
|35,35
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|3,33
|-21,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,76
|1,35
|16,77
|Gedik Yatırım Holding
|3,06
|-0,33
|30,21
|Gediz Ambalaj
|4,52
|0,89
|8,92
|Gentaş
|1,86
|0,54
|5,08
|Gersan Elektrik
|2,12
|4,95
|-13,13
|Global Men. Değ.
|0,49
|0,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|2,95
|0,00
|-1,34
|Good-Year
|3,21
|-0,93
|-6,69
|Göltaş Çimento
|10,04
|-0,79
|-19,23
|Gözde Girişim
|3,31
|-1,49
|23,97
|GSD Denizcilik
|1,43
|0,00
|24,35
|GSD Holding
|0,92
|1,10
|15,00
|Gübre Fabrik.
|2,76
|-1,43
|-6,76
|Güler Yat. Holding
|1,08
|1,89
|0,93
|Güneş Sigorta
|1,50
|-0,66
|0,00
|Halk GMYO
|0,94
|18,99
|34,29
|Halk Sigorta
|1,13
|0,89
|2,73
|Hatay Tekstil
|4,14
|1,22
|4,81
|Hedef Girişim
|1,18
|-1,67
|1,72
|Hektaş
|11,93
|2,23
|28,69
|HUB Girişim
|3,17
|19,17
|68,62
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|-2,38
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|3,64
|1,96
|-26,17
|İdealist Danışmanlık
|25,64
|1,34
|137,41
|İdealist GMYO
|1,54
|1,32
|-5,52
|İhlas Ev Aletleri
|1,13
|8,65
|242,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-1,20
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|0,00
|31,15
|İhlas Holding
|0,41
|-4,65
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|1,61
|90,91
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|1,16
|17,25
|Info Yatırım
|1,81
|0,56
|75,73
|İntema
|6,58
|-0,75
|9,73
|İpek Doğal Enerji
|4,56
|-0,22
|-15,08
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|-0,82
|27,92
(Sürecek)
Kaynak: AA