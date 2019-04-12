Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|1,87
|-16,41
|Acıpayam Selüloz
|3,93
|-0,76
|20,55
|Adana Çimento (A)
|6,81
|0,44
|12,56
|Adana Çimento (B)
|4,87
|-1,02
|18,49
|Adana Çimento (C)
|1,17
|0,00
|-17,02
|Adel Kalemcilik
|10,94
|0,00
|-0,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|-1,51
|-16,24
|Afyon Çimento
|4,30
|-0,92
|-6,32
|Ak Enerji
|0,56
|0,00
|-11,11
|Akbank
|6,22
|0,32
|5,69
|Akçansa
|6,50
|0,62
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,03
|-0,98
|1,00
|Akfen GMYO
|1,52
|2,01
|-7,88
|Akın Tekstil
|9,04
|-1,09
|-4,34
|Akiş GMYO
|2,49
|-0,80
|-2,73
|Akmerkez GMYO
|18,09
|0,22
|10,51
|Aksa
|8,75
|0,81
|31,89
|Aksa Enerji
|2,39
|0,00
|-10,82
|Aksigorta
|4,47
|-1,11
|42,38
|Aksu Enerji
|9,10
|-0,44
|17,88
|Alarko Carrıer
|37,88
|0,00
|-3,76
|Alarko GMYO
|42,08
|-0,28
|-6,32
|Alarko Holding
|2,46
|-1,60
|18,84
|Albaraka Türk
|1,48
|0,68
|21,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,82
|-1,02
|18,40
|Alkim Kağıt
|4,56
|1,11
|9,88
|Alkim Kimya
|24,88
|-0,32
|4,98
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|4,03
|-4,05
|-2,89
|Anadolu Cam
|3,04
|-0,98
|13,43
|Anadolu Efes
|19,65
|1,18
|-4,61
|Anadolu Grubu Holding
|12,30
|-0,24
|20,12
|Anadolu Hayat Emek.
|5,46
|-0,18
|-4,12
|Anadolu Isuzu
|7,26
|-2,94
|17,48
|Anadolu Sigorta
|4,15
|-0,24
|5,71
|Anel Elektrik
|1,66
|0,00
|2,47
|Arçelik
|18,06
|-0,77
|14,38
|Arena Bilgisayar
|3,36
|-0,30
|-23,81
|Armada Bilgisayar
|9,60
|-1,54
|3,34
|Arsan Tekstil
|1,63
|0,62
|0,62
|Artı Yatırım Holding
|1,12
|-0,88
|28,74
|Aselsan
|21,00
|-0,76
|-12,79
|Aslan Çimento
|24,30
|-0,74
|-13,71
|Ata GMYO
|3,85
|0,00
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,15
|-0,86
|-12,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,43
|-2,27
|138,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,04
|-3,70
|20,93
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,29
|0,43
|25,56
|Avrasya GMYO
|1,27
|1,60
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,00
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.263,50
|0,01
|1,38
|Avrupa Yatırım Holding
|2,17
|-2,69
|-10,70
|Ayen Enerji
|2,55
|0,00
|8,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|-1,31
|6,34
|Aygaz
|9,47
|-0,32
|-4,77
|Bagfaş
|5,20
|-2,62
|7,88
|Bak Ambalaj
|4,78
|-1,44
|-5,72
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|0,00
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|-1,29
|21,91
|Banvit
|10,80
|-1,37
|0,09
|Baştaş Başkent Çimento
|1,85
|0,00
|-8,42
|Batı Çimento
|2,19
|-1,35
|-9,13
|Batısöke Çimento
|0,92
|-1,08
|-15,60
|Bera Holding
|1,77
|-0,56
|-14,08
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|-1,67
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|0,70
|-11,11
|Beyaz Filo
|3,82
|0,00
|39,93
|Bilici Yatırım
|1,67
|0,00
|22,79
|Bim Mağazalar
|79,00
|0,00
|-9,20
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,80
|9,59
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|8,04
|1,01
|18,24
|Bolu Çimento
|3,07
|-0,97
|-10,50
|Bomonti Elektrik
|0,83
|-2,35
|72,92
|Borusan Mannesmann
|9,58
|-0,42
|22,82
|Borusan Yat. Paz.
|36,46
|-0,49
|0,64
|Bosch Fren Sistemleri
|165,50
|-1,14
|2,16
|Bossa
|4,25
|-1,16
|1,09
|Boyner Perakende Yat.
|4,95
|-0,60
|25,63
|Brisa
|6,87
|0,29
|8,53
|Burçelik
|3,11
|-1,58
|-3,12
|Burçelik Vana
|1,54
|0,65
|4,05
|Bursa Çimento
|4,39
|0,23
|-0,23
|Carrefoursa
|3,32
|-0,60
|-4,60
|Coca Cola İçecek
|30,90
|-1,40
|0,06
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|0,00
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,06
|-0,93
|1,92
|Çelebi
|66,30
|0,45
|4,57
|Çelik Halat
|5,56
|-0,54
|-7,33
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,00
|-3,95
|Çemtaş
|5,73
|0,88
|-5,76
|Çimbeton
|28,76
|-2,57
|0,56
|Çimentaş
|20,54
|3,63
|61,73
|Çimsa
|6,83
|0,00
|-9,54
|Çuhadaroğlu Metal
|1,91
|0,00
|7,30
|Dagi Giyim
|1,52
|1,33
|22,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,68
|-7,18
|66,34
|Dardanel
|1,03
|-1,90
|-6,36
|Datagate Bilgisayar
|7,34
|0,69
|71,50
|Demısaş Döküm
|2,86
|-2,39
|15,32
|Denge Holding
|1,80
|-2,70
|55,17
|Deniz GMYO
|3,05
|0,00
|0,33
|Denizbank
|15,53
|0,13
|-18,69
|Denizli Cam
|10,22
|-1,06
|-11,28
|Derimod
|8,70
|-0,57
|0,35
|Desa Deri
|2,22
|-0,89
|28,32
|Despec Bilgisayar
|3,70
|2,21
|12,80
|Deva Holding
|4,63
|-2,11
|40,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|2,94
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,73
|-1,38
|4,56
|DO-CO
|486,20
|1,46
|1,55
|Doğan Burda
|2,75
|-2,83
|-8,64
|Doğan Holding
|1,13
|-0,88
|10,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|-0,86
|-5,74
|Doğusan
|1,53
|0,66
|-36,51
|Doğuş GMYO
|2,33
|0,87
|10,43
|Doğuş Otomotiv
|4,56
|1,11
|5,07
|Döktaş Dökümcülük
|9,10
|1,00
|11,66
|Duran Doğan Basım
|6,36
|-2,00
|24,71
|Dyo Boya
|3,12
|-1,89
|7,59
|Eczacıbaşı İlaç
|2,77
|-0,36
|1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,52
|0,53
|4,44
|Edip Gayrimenkul
|0,67
|0,00
|-12,99
|Ege Endüstri
|467,50
|-0,13
|35,90
|Ege Gübre
|23,72
|-0,67
|9,31
|Ege Profil
|11,28
|-20,00
|27,17
|Ege Seramik
|3,49
|2,65
|4,18
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|3,85
|2,67
|0,26
|Ekiz Kimya
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,80
|1,27
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,94
|-4,08
|-19,66
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|-0,68
|-2,67
|Enerjisa Enerji
|5,42
|-0,37
|15,11
|Enka İnşaat
|4,96
|0,00
|8,30
|Erbosan
|16,25
|-0,91
|-0,22
|Ereğli Demir Çelik
|9,45
|1,39
|30,89
|Ersu Gıda
|0,82
|-2,38
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,64
|1,59
|-15,79
|Etiler Gıda
|1,92
|-2,04
|-9,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|-1,37
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|-3,13
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,92
|2,22
|67,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,01
|0,14
|1,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,92
|-0,34
|9,77
|F-M İzmit Piston
|15,14
|-1,11
|-1,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,98
|-1,97
|45,61
|Ford Otosan
|51,50
|1,18
|8,40
|Formet Çelik Kapı
|6,21
|3,50
|388,98
|Frigo Pak Gıda
|1,80
|-2,17
|5,88
|Galatasaray Sportif
|1,29
|1,57
|4,03
|Garanti Bankası
|8,44
|-3,65
|6,03
|Garanti Faktoring
|2,72
|1,12
|37,37
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-24,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,71
|1,92
|15,22
|Gedik Yatırım Holding
|3,07
|-0,32
|30,64
|Gediz Ambalaj
|4,48
|-0,88
|7,95
|Gentaş
|1,85
|0,00
|4,52
|Gersan Elektrik
|2,02
|-0,49
|-17,22
|Global Men. Değ.
|0,49
|-5,77
|4,26
|Global Yat. Holding
|2,95
|0,00
|-1,34
|Good-Year
|3,24
|-1,82
|-5,81
|Göltaş Çimento
|10,12
|0,00
|-18,58
|Gözde Girişim
|3,36
|-2,61
|25,84
|GSD Denizcilik
|1,43
|0,00
|24,35
|GSD Holding
|0,91
|0,00
|13,75
|Gübre Fabrik.
|2,80
|-1,06
|-5,41
|Güler Yat. Holding
|1,06
|-0,93
|-0,93
|Güneş Sigorta
|1,51
|-1,31
|0,67
|Halk GMYO
|0,79
|5,33
|12,86
|Halk Sigorta
|1,12
|1,82
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,09
|-0,97
|3,54
|Hedef Girişim
|1,20
|-1,64
|3,45
|Hektaş
|11,67
|3,83
|25,89
|HUB Girişim
|2,66
|14,66
|41,49
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|-2,33
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|3,57
|-1,11
|-27,59
|İdealist Danışmanlık
|25,30
|-5,39
|134,26
|İdealist GMYO
|1,52
|0,00
|-6,75
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|5,05
|215,15
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-1,19
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|0,00
|31,15
|İhlas Holding
|0,43
|2,38
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|6,90
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|6,92
|0,87
|15,91
|Info Yatırım
|1,80
|3,45
|74,76
|İntema
|6,63
|0,00
|10,56
|İpek Doğal Enerji
|4,57
|0,00
|-14,90
|İskenderun Demir Çelik
|7,30
|0,69
|28,98
(Sürecek)
Kaynak: AA