Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|-4,76
|-17,95
|Acıpayam Selüloz
|3,96
|-1,98
|21,47
|Adana Çimento (A)
|6,78
|-0,59
|12,07
|Adana Çimento (B)
|4,92
|0,00
|19,71
|Adana Çimento (C)
|1,17
|0,00
|-17,02
|Adel Kalemcilik
|10,94
|-0,82
|-0,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|-1,97
|-14,96
|Afyon Çimento
|4,34
|-0,69
|-5,45
|Ak Enerji
|0,56
|-1,75
|-11,11
|Akbank
|6,20
|-1,12
|5,36
|Akçansa
|6,46
|-0,92
|-1,26
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,05
|-1,44
|1,99
|Akfen GMYO
|1,49
|-1,97
|-9,70
|Akın Tekstil
|9,14
|0,11
|-3,28
|Akiş GMYO
|2,51
|-1,18
|-1,95
|Akmerkez GMYO
|18,05
|-0,77
|10,26
|Aksa
|8,68
|-1,25
|30,83
|Aksa Enerji
|2,39
|-1,24
|-10,82
|Aksigorta
|4,52
|-1,74
|43,98
|Aksu Enerji
|9,14
|0,44
|18,39
|Alarko Carrıer
|37,88
|0,16
|-3,76
|Alarko GMYO
|42,20
|-0,99
|-6,06
|Alarko Holding
|2,50
|-0,79
|20,77
|Albaraka Türk
|1,47
|-1,34
|20,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,89
|-0,72
|19,62
|Alkim Kağıt
|4,51
|0,45
|8,67
|Alkim Kimya
|24,96
|0,16
|5,32
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|-1,18
|1,20
|Anadolu Cam
|3,07
|-1,60
|14,55
|Anadolu Efes
|19,42
|0,73
|-5,73
|Anadolu Grubu Holding
|12,33
|-2,45
|20,41
|Anadolu Hayat Emek.
|5,47
|-0,18
|-3,94
|Anadolu Isuzu
|7,48
|-1,97
|21,04
|Anadolu Sigorta
|4,16
|-0,48
|5,97
|Anel Elektrik
|1,66
|-0,60
|2,47
|Arçelik
|18,20
|-1,57
|15,26
|Arena Bilgisayar
|3,37
|-3,99
|-23,58
|Armada Bilgisayar
|9,75
|-0,91
|4,95
|Arsan Tekstil
|1,62
|-1,82
|0,00
|Artı Yatırım Holding
|1,13
|0,00
|29,89
|Aselsan
|21,16
|-0,19
|-12,13
|Aslan Çimento
|24,48
|-0,65
|-13,07
|Ata GMYO
|3,85
|0,00
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,16
|0,87
|-11,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,44
|-2,22
|144,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,08
|6,93
|25,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,25
|-0,75
|25,02
|Avrasya GMYO
|1,25
|0,81
|42,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|-1,71
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.263,40
|0,02
|1,37
|Avrupa Yatırım Holding
|2,23
|4,69
|-8,23
|Ayen Enerji
|2,55
|-1,92
|8,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,53
|0,00
|7,75
|Aygaz
|9,50
|-0,84
|-4,47
|Bagfaş
|5,34
|-1,11
|10,79
|Bak Ambalaj
|4,85
|0,41
|-4,34
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,55
|3,33
|23,51
|Banvit
|10,95
|-3,10
|1,48
|Baştaş Başkent Çimento
|1,85
|0,00
|-8,42
|Batı Çimento
|2,22
|0,45
|-7,88
|Batısöke Çimento
|0,93
|-1,06
|-14,68
|Bera Holding
|1,78
|0,00
|-13,59
|Berkosan Yalıtım
|1,80
|1,69
|-0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,43
|-0,69
|-11,73
|Beyaz Filo
|3,82
|-0,78
|39,93
|Bilici Yatırım
|1,67
|0,00
|22,79
|Bim Mağazalar
|79,00
|0,96
|-9,20
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,73
|0,00
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|7,96
|-1,73
|17,06
|Bolu Çimento
|3,10
|0,32
|-9,62
|Bomonti Elektrik
|0,85
|-2,30
|77,08
|Borusan Mannesmann
|9,62
|-1,74
|23,33
|Borusan Yat. Paz.
|36,64
|-0,70
|1,14
|Bosch Fren Sistemleri
|167,40
|0,30
|3,33
|Bossa
|4,30
|-0,92
|2,28
|Boyner Perakende Yat.
|4,98
|-2,54
|26,40
|Brisa
|6,85
|-1,58
|8,21
|Burçelik
|3,16
|1,28
|-1,56
|Burçelik Vana
|1,53
|-3,16
|3,38
|Bursa Çimento
|4,38
|0,23
|-0,45
|Carrefoursa
|3,34
|-0,89
|-4,02
|Coca Cola İçecek
|31,34
|-2,06
|1,49
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|-3,70
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,07
|-5,31
|2,88
|Çelebi
|66,00
|-2,58
|4,10
|Çelik Halat
|5,59
|-0,18
|-6,83
|Çemaş Döküm
|0,73
|-1,35
|-3,95
|Çemtaş
|5,68
|-1,90
|-6,58
|Çimbeton
|29,52
|-2,57
|3,22
|Çimentaş
|19,82
|19,98
|56,06
|Çimsa
|6,83
|-2,15
|-9,54
|Çuhadaroğlu Metal
|1,91
|-4,02
|7,30
|Dagi Giyim
|1,50
|-1,32
|20,97
|Dagi Yatırım Holding
|1,81
|-8,12
|79,21
|Dardanel
|1,05
|0,00
|-4,55
|Datagate Bilgisayar
|7,29
|-5,08
|70,33
|Demısaş Döküm
|2,93
|-4,56
|18,15
|Denge Holding
|1,85
|5,11
|59,48
|Deniz GMYO
|3,05
|-0,65
|0,33
|Denizbank
|15,51
|0,00
|-18,80
|Denizli Cam
|10,33
|-0,39
|-10,33
|Derimod
|8,75
|2,22
|0,92
|Desa Deri
|2,24
|-3,86
|29,48
|Despec Bilgisayar
|3,62
|-1,90
|10,37
|Deva Holding
|4,73
|5,35
|43,77
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,68
|-5,56
|-12,82
|Ditaş Doğan
|5,81
|0,52
|6,02
|DO-CO
|479,20
|0,36
|0,08
|Doğan Burda
|2,83
|1,80
|-5,98
|Doğan Holding
|1,14
|0,00
|11,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,75
|-4,92
|Doğusan
|1,52
|-1,94
|-36,93
|Doğuş GMYO
|2,31
|0,00
|9,48
|Doğuş Otomotiv
|4,51
|-0,22
|3,92
|Döktaş Dökümcülük
|9,01
|2,04
|10,55
|Duran Doğan Basım
|6,49
|2,37
|27,25
|Dyo Boya
|3,18
|-3,05
|9,66
|Eczacıbaşı İlaç
|2,78
|-1,42
|1,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,48
|-1,19
|3,89
|Edip Gayrimenkul
|0,67
|-1,47
|-12,99
|Ege Endüstri
|468,10
|0,00
|36,08
|Ege Gübre
|23,88
|-2,13
|10,05
|Ege Profil
|14,10
|0,71
|58,96
|Ege Seramik
|3,40
|-0,58
|1,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|7,14
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|3,57
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,75
|-2,60
|-2,34
|Ekiz Kimya
|0,30
|7,14
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,79
|-2,47
|-19,39
|Eminiş Ambalaj
|0,98
|-2,00
|-16,24
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|-1,34
|-2,00
|Enerjisa Enerji
|5,44
|0,93
|15,54
|Enka İnşaat
|4,96
|1,02
|8,30
|Erbosan
|16,40
|-3,07
|0,70
|Ereğli Demir Çelik
|9,32
|-2,31
|29,09
|Ersu Gıda
|0,84
|0,00
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,63
|1,61
|-17,11
|Etiler Gıda
|1,96
|-0,51
|-7,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,90
|3,45
|63,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,00
|-1,82
|1,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,93
|-0,34
|10,15
|F-M İzmit Piston
|15,31
|-1,03
|-0,40
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,08
|-2,12
|48,54
|Ford Otosan
|50,90
|1,19
|7,14
|Formet Çelik Kapı
|6,00
|-2,28
|372,44
|Frigo Pak Gıda
|1,84
|0,55
|8,24
|Galatasaray Sportif
|1,27
|-2,31
|2,42
|Garanti Bankası
|8,76
|-0,45
|10,05
|Garanti Faktoring
|2,69
|-2,54
|35,86
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-24,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,64
|0,83
|13,04
|Gedik Yatırım Holding
|3,08
|-1,91
|31,06
|Gediz Ambalaj
|4,52
|-1,31
|8,92
|Gentaş
|1,85
|-1,07
|4,52
|Gersan Elektrik
|2,03
|-1,46
|-16,81
|Global Men. Değ.
|0,52
|4,00
|10,64
|Global Yat. Holding
|2,95
|-1,34
|-1,34
|Good-Year
|3,30
|2,48
|-4,07
|Göltaş Çimento
|10,12
|-1,46
|-18,58
|Gözde Girişim
|3,45
|-1,71
|29,21
|GSD Denizcilik
|1,43
|-4,67
|24,35
|GSD Holding
|0,91
|-1,09
|13,75
|Gübre Fabrik.
|2,83
|-2,41
|-4,39
|Güler Yat. Holding
|1,07
|0,94
|0,00
|Güneş Sigorta
|1,53
|1,32
|2,00
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,10
|0,00
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,13
|0,49
|4,56
|Hedef Girişim
|1,22
|-1,61
|5,17
|Hektaş
|11,24
|3,59
|21,25
|HUB Girişim
|2,32
|2,20
|23,40
|Hürriyet Gzt.
|0,86
|-1,15
|-7,53
|ICBC Turkey Bank
|3,61
|-0,55
|-26,77
|İdealist Danışmanlık
|26,74
|-1,33
|147,59
|İdealist GMYO
|1,52
|-0,65
|-6,75
|İhlas Ev Aletleri
|0,99
|19,28
|200,00
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|-4,55
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|5,26
|31,15
|İhlas Holding
|0,42
|2,44
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,58
|5,45
|75,76
|İndeks Bilgisayar
|6,86
|-5,77
|14,91
|Info Yatırım
|1,74
|-4,40
|68,93
|İntema
|6,63
|-3,07
|10,56
|İpek Doğal Enerji
|4,57
|-1,30
|-14,90
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|-0,68
|28,09
(Sürecek)
Kaynak: AA