Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,68
|-11,58
|-13,85
|Acıpayam Selüloz
|4,04
|-0,74
|23,93
|Adana Çimento (A)
|6,82
|0,15
|12,73
|Adana Çimento (B)
|4,92
|0,41
|19,71
|Adana Çimento (C)
|1,17
|-1,68
|-17,02
|Adel Kalemcilik
|11,03
|-0,90
|0,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|-0,98
|-13,25
|Afyon Çimento
|4,37
|-0,46
|-4,79
|Ak Enerji
|0,57
|0,00
|-9,52
|Akbank
|6,27
|-2,03
|6,54
|Akçansa
|6,52
|-0,46
|-0,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,08
|-2,35
|3,48
|Akfen GMYO
|1,52
|0,66
|-7,88
|Akın Tekstil
|9,13
|-0,87
|-3,39
|Akiş GMYO
|2,54
|-0,39
|-0,78
|Akmerkez GMYO
|18,19
|0,50
|11,12
|Aksa
|8,79
|0,00
|32,49
|Aksa Enerji
|2,42
|-1,63
|-9,70
|Aksigorta
|4,60
|0,22
|46,52
|Aksu Enerji
|9,10
|0,11
|17,88
|Alarko Carrıer
|37,82
|-0,32
|-3,91
|Alarko GMYO
|42,62
|-1,57
|-5,12
|Alarko Holding
|2,52
|-0,79
|21,74
|Albaraka Türk
|1,49
|-1,32
|22,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,94
|-2,66
|20,49
|Alkim Kağıt
|4,49
|-0,66
|8,19
|Alkim Kimya
|24,92
|-0,32
|5,15
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|4,25
|-0,47
|2,41
|Anadolu Cam
|3,12
|3,31
|16,42
|Anadolu Efes
|19,28
|-1,38
|-6,41
|Anadolu Grubu Holding
|12,64
|-0,16
|23,44
|Anadolu Hayat Emek.
|5,48
|-0,36
|-3,77
|Anadolu Isuzu
|7,63
|-0,39
|23,46
|Anadolu Sigorta
|4,18
|-0,71
|6,48
|Anel Elektrik
|1,67
|0,60
|3,09
|Arçelik
|18,49
|-0,86
|17,10
|Arena Bilgisayar
|3,51
|3,54
|-20,41
|Armada Bilgisayar
|9,84
|-0,51
|5,92
|Arsan Tekstil
|1,65
|-0,60
|1,85
|Artı Yatırım Holding
|1,13
|-1,74
|29,89
|Aselsan
|21,20
|-1,40
|-11,96
|Aslan Çimento
|24,64
|-0,73
|-12,50
|Ata GMYO
|3,85
|0,52
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,15
|-1,71
|-12,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,45
|2,27
|150,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|-4,72
|17,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,32
|-1,89
|25,97
|Avrasya GMYO
|1,24
|2,48
|40,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-0,85
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.263,20
|0,01
|1,36
|Avrupa Yatırım Holding
|2,13
|-9,36
|-12,35
|Ayen Enerji
|2,60
|-2,26
|10,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,53
|2,00
|7,75
|Aygaz
|9,58
|-1,34
|-3,66
|Bagfaş
|5,40
|-1,46
|12,03
|Bak Ambalaj
|4,83
|-0,21
|-4,73
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|3,33
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|-1,32
|19,52
|Banvit
|11,30
|1,35
|4,73
|Baştaş Başkent Çimento
|1,85
|2,78
|-8,42
|Batı Çimento
|2,21
|-1,78
|-8,30
|Batısöke Çimento
|0,94
|-1,05
|-13,76
|Bera Holding
|1,78
|-2,20
|-13,59
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|3,51
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|-0,69
|-11,11
|Beyaz Filo
|3,85
|-2,04
|41,03
|Bilici Yatırım
|1,67
|-1,76
|22,79
|Bim Mağazalar
|78,25
|-1,57
|-10,06
|Birko Mensucat
|0,26
|4,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,73
|0,00
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|8,10
|-1,34
|19,12
|Bolu Çimento
|3,09
|-1,28
|-9,91
|Bomonti Elektrik
|0,87
|-2,25
|81,25
|Borusan Mannesmann
|9,79
|-0,51
|25,51
|Borusan Yat. Paz.
|36,90
|-0,27
|1,85
|Bosch Fren Sistemleri
|166,90
|0,60
|3,02
|Bossa
|4,34
|-1,81
|3,23
|Boyner Perakende Yat.
|5,11
|6,24
|29,70
|Brisa
|6,96
|-0,14
|9,95
|Burçelik
|3,12
|2,30
|-2,80
|Burçelik Vana
|1,58
|0,64
|6,76
|Bursa Çimento
|4,37
|-1,58
|-0,68
|Carrefoursa
|3,37
|-0,59
|-3,16
|Coca Cola İçecek
|32,00
|0,63
|3,63
|Cosmos Yat. Holding
|1,08
|2,86
|11,34
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|2,73
|8,65
|Çelebi
|67,75
|-2,31
|6,86
|Çelik Halat
|5,60
|-0,88
|-6,67
|Çemaş Döküm
|0,74
|1,37
|-2,63
|Çemtaş
|5,79
|-0,52
|-4,77
|Çimbeton
|30,30
|-0,20
|5,94
|Çimentaş
|16,52
|-7,71
|30,08
|Çimsa
|6,98
|-2,51
|-7,55
|Çuhadaroğlu Metal
|1,99
|0,00
|11,80
|Dagi Giyim
|1,52
|-7,88
|22,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,97
|-1,99
|95,05
|Dardanel
|1,05
|-1,87
|-4,55
|Datagate Bilgisayar
|7,68
|-1,92
|79,44
|Demısaş Döküm
|3,07
|0,33
|23,79
|Denge Holding
|1,76
|-12,00
|51,72
|Deniz GMYO
|3,07
|0,33
|0,99
|Denizbank
|15,51
|1,31
|-18,80
|Denizli Cam
|10,37
|-0,77
|-9,98
|Derimod
|8,56
|-0,81
|-1,27
|Desa Deri
|2,33
|-1,27
|34,68
|Despec Bilgisayar
|3,69
|2,79
|12,50
|Deva Holding
|4,49
|1,35
|36,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|2,86
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,78
|-0,69
|5,47
|DO-CO
|477,50
|0,63
|-0,27
|Doğan Burda
|2,78
|1,09
|-7,64
|Doğan Holding
|1,14
|-2,56
|11,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|-2,56
|-6,56
|Doğusan
|1,55
|-0,64
|-35,68
|Doğuş GMYO
|2,31
|-1,28
|9,48
|Doğuş Otomotiv
|4,52
|-2,80
|4,15
|Döktaş Dökümcülük
|8,83
|-0,90
|8,34
|Duran Doğan Basım
|6,34
|4,97
|24,31
|Dyo Boya
|3,28
|2,82
|13,10
|Eczacıbaşı İlaç
|2,82
|0,00
|3,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,57
|0,13
|5,14
|Edip Gayrimenkul
|0,68
|-2,86
|-11,69
|Ege Endüstri
|468,10
|-0,02
|36,08
|Ege Gübre
|24,40
|0,58
|12,44
|Ege Profil
|14,00
|0,72
|57,84
|Ege Seramik
|3,42
|0,88
|2,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|-6,67
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,85
|0,00
|0,26
|Ekiz Kimya
|0,28
|0,00
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,81
|0,00
|-17,35
|Eminiş Ambalaj
|1,00
|-2,91
|-14,53
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|-0,67
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|5,39
|-0,55
|14,48
|Enka İnşaat
|4,91
|0,41
|7,21
|Erbosan
|16,92
|-2,08
|3,89
|Ereğli Demir Çelik
|9,54
|-1,24
|32,13
|Ersu Gıda
|0,84
|0,00
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,62
|-1,59
|-18,42
|Etiler Gıda
|1,97
|-0,51
|-7,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,87
|1,16
|58,18
|Fenerbahçe Futbol
|7,13
|-1,38
|3,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,94
|-1,01
|10,53
|F-M İzmit Piston
|15,47
|-1,40
|0,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,19
|-0,76
|51,75
|Ford Otosan
|50,30
|-2,04
|5,87
|Formet Çelik Kapı
|6,14
|-2,54
|383,46
|Frigo Pak Gıda
|1,83
|2,81
|7,65
|Galatasaray Sportif
|1,30
|3,17
|4,84
|Garanti Bankası
|8,80
|-1,01
|10,55
|Garanti Faktoring
|2,76
|-2,47
|39,39
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-22,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,61
|0,56
|12,11
|Gedik Yatırım Holding
|3,14
|0,00
|33,62
|Gediz Ambalaj
|4,58
|-0,65
|10,36
|Gentaş
|1,87
|-2,60
|5,65
|Gersan Elektrik
|2,06
|-1,90
|-15,59
|Global Men. Değ.
|0,50
|0,00
|6,38
|Global Yat. Holding
|2,99
|-3,24
|0,00
|Good-Year
|3,22
|-0,62
|-6,40
|Göltaş Çimento
|10,27
|-0,58
|-17,38
|Gözde Girişim
|3,51
|-1,96
|31,46
|GSD Denizcilik
|1,50
|-0,66
|30,43
|GSD Holding
|0,92
|0,00
|15,00
|Gübre Fabrik.
|2,90
|-3,97
|-2,03
|Güler Yat. Holding
|1,06
|-0,93
|-0,93
|Güneş Sigorta
|1,51
|-0,66
|0,67
|Halk GMYO
|0,75
|1,35
|7,14
|Halk Sigorta
|1,10
|-0,90
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,11
|-1,91
|4,05
|Hedef Girişim
|1,24
|1,64
|6,90
|Hektaş
|10,85
|2,17
|17,04
|HUB Girişim
|2,27
|-1,30
|20,74
|Hürriyet Gzt.
|0,87
|2,35
|-6,45
|ICBC Turkey Bank
|3,63
|-1,36
|-26,37
|İdealist Danışmanlık
|27,10
|-1,24
|150,93
|İdealist GMYO
|1,53
|-0,65
|-6,13
|İhlas Ev Aletleri
|0,83
|2,47
|151,52
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|8,64
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|2,70
|24,59
|İhlas Holding
|0,41
|7,89
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|3,77
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|7,28
|-5,70
|21,94
|Info Yatırım
|1,82
|6,43
|76,70
|İntema
|6,84
|-2,70
|14,06
|İpek Doğal Enerji
|4,63
|-1,28
|-13,78
|İskenderun Demir Çelik
|7,30
|-0,95
|28,98
(Sürecek)
Kaynak: AA