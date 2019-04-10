Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,68 -11,58 -13,85
Acıpayam Selüloz 4,04 -0,74 23,93
Adana Çimento (A) 6,82 0,15 12,73
Adana Çimento (B) 4,92 0,41 19,71
Adana Çimento (C) 1,17 -1,68 -17,02
Adel Kalemcilik 11,03 -0,90 0,27
Adese Alışveriş Ticaret 2,03 -0,98 -13,25
Afyon Çimento 4,37 -0,46 -4,79
Ak Enerji 0,57 0,00 -9,52
Akbank 6,27 -2,03 6,54
Akçansa 6,52 -0,46 -0,34
Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 -2,35 3,48
Akfen GMYO 1,52 0,66 -7,88
Akın Tekstil 9,13 -0,87 -3,39
Akiş GMYO 2,54 -0,39 -0,78
Akmerkez GMYO 18,19 0,50 11,12
Aksa 8,79 0,00 32,49
Aksa Enerji 2,42 -1,63 -9,70
Aksigorta 4,60 0,22 46,52
Aksu Enerji 9,10 0,11 17,88
Alarko Carrıer 37,82 -0,32 -3,91
Alarko GMYO 42,62 -1,57 -5,12
Alarko Holding 2,52 -0,79 21,74
Albaraka Türk 1,49 -1,32 22,13
Alcatel Lucent Teletaş 6,94 -2,66 20,49
Alkim Kağıt 4,49 -0,66 8,19
Alkim Kimya 24,92 -0,32 5,15
Altınyağ 0,41 -2,38 -6,82
Altınyunus Çeşme 4,25 -0,47 2,41
Anadolu Cam 3,12 3,31 16,42
Anadolu Efes 19,28 -1,38 -6,41
Anadolu Grubu Holding 12,64 -0,16 23,44
Anadolu Hayat Emek. 5,48 -0,36 -3,77
Anadolu Isuzu 7,63 -0,39 23,46
Anadolu Sigorta 4,18 -0,71 6,48
Anel Elektrik 1,67 0,60 3,09
Arçelik 18,49 -0,86 17,10
Arena Bilgisayar 3,51 3,54 -20,41
Armada Bilgisayar 9,84 -0,51 5,92
Arsan Tekstil 1,65 -0,60 1,85
Artı Yatırım Holding 1,13 -1,74 29,89
Aselsan 21,20 -1,40 -11,96
Aslan Çimento 24,64 -0,73 -12,50
Ata GMYO 3,85 0,52 -3,99
Atakule GMYO 1,15 -1,71 -12,60
Atlantis Yatırım Holding 0,45 2,27 150,00
Atlas Yat. Ort. 1,01 -4,72 17,44
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,32 -1,89 25,97
Avrasya GMYO 1,24 2,48 40,91
Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 -0,85 8,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.263,20 0,01 1,36
Avrupa Yatırım Holding 2,13 -9,36 -12,35
Ayen Enerji 2,60 -2,26 10,64
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,53 2,00 7,75
Aygaz 9,58 -1,34 -3,66
Bagfaş 5,40 -1,46 12,03
Bak Ambalaj 4,83 -0,21 -4,73
Balatacılar Balatacılık 0,31 3,33 -6,06
Bantaş Ambalaj 1,50 -1,32 19,52
Banvit 11,30 1,35 4,73
Baştaş Başkent Çimento 1,85 2,78 -8,42
Batı Çimento 2,21 -1,78 -8,30
Batısöke Çimento 0,94 -1,05 -13,76
Bera Holding 1,78 -2,20 -13,59
Berkosan Yalıtım 1,77 3,51 -2,21
Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 -0,69 -11,11
Beyaz Filo 3,85 -2,04 41,03
Bilici Yatırım 1,67 -1,76 22,79
Bim Mağazalar 78,25 -1,57 -10,06
Birko Mensucat 0,26 4,00 -13,33
Birlik Mensucat 0,73 0,00 -37,61
Bizim Mağazaları 8,10 -1,34 19,12
Bolu Çimento 3,09 -1,28 -9,91
Bomonti Elektrik 0,87 -2,25 81,25
Borusan Mannesmann 9,79 -0,51 25,51
Borusan Yat. Paz. 36,90 -0,27 1,85
Bosch Fren Sistemleri 166,90 0,60 3,02
Bossa 4,34 -1,81 3,23
Boyner Perakende Yat. 5,11 6,24 29,70
Brisa 6,96 -0,14 9,95
Burçelik 3,12 2,30 -2,80
Burçelik Vana 1,58 0,64 6,76
Bursa Çimento 4,37 -1,58 -0,68
Carrefoursa 3,37 -0,59 -3,16
Coca Cola İçecek 32,00 0,63 3,63
Cosmos Yat. Holding 1,08 2,86 11,34
Credıtwest Faktorıng 1,13 2,73 8,65
Çelebi 67,75 -2,31 6,86
Çelik Halat 5,60 -0,88 -6,67
Çemaş Döküm 0,74 1,37 -2,63
Çemtaş 5,79 -0,52 -4,77
Çimbeton 30,30 -0,20 5,94
Çimentaş 16,52 -7,71 30,08
Çimsa 6,98 -2,51 -7,55
Çuhadaroğlu Metal 1,99 0,00 11,80
Dagi Giyim 1,52 -7,88 22,58
Dagi Yatırım Holding 1,97 -1,99 95,05
Dardanel 1,05 -1,87 -4,55
Datagate Bilgisayar 7,68 -1,92 79,44
Demısaş Döküm 3,07 0,33 23,79
Denge Holding 1,76 -12,00 51,72
Deniz GMYO 3,07 0,33 0,99
Denizbank 15,51 1,31 -18,80
Denizli Cam 10,37 -0,77 -9,98
Derimod 8,56 -0,81 -1,27
Desa Deri 2,33 -1,27 34,68
Despec Bilgisayar 3,69 2,79 12,50
Deva Holding 4,49 1,35 36,47
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 2,86 -7,69
Ditaş Doğan 5,78 -0,69 5,47
DO-CO 477,50 0,63 -0,27
Doğan Burda 2,78 1,09 -7,64
Doğan Holding 1,14 -2,56 11,76
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 -2,56 -6,56
Doğusan 1,55 -0,64 -35,68
Doğuş GMYO 2,31 -1,28 9,48
Doğuş Otomotiv 4,52 -2,80 4,15
Döktaş Dökümcülük 8,83 -0,90 8,34
Duran Doğan Basım 6,34 4,97 24,31
Dyo Boya 3,28 2,82 13,10
Eczacıbaşı İlaç 2,82 0,00 3,30
Eczacıbaşı Yatırım 7,57 0,13 5,14
Edip Gayrimenkul 0,68 -2,86 -11,69
Ege Endüstri 468,10 -0,02 36,08
Ege Gübre 24,40 0,58 12,44
Ege Profil 14,00 0,72 57,84
Ege Seramik 3,42 0,88 2,09
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -6,67 16,67
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 3,85 0,00 0,26
Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15
Emek Elektrik 0,81 0,00 -17,35
Eminiş Ambalaj 1,00 -2,91 -14,53
Emlak Konut GMYO 1,49 -0,67 -0,67
Enerjisa Enerji 5,39 -0,55 14,48
Enka İnşaat 4,91 0,41 7,21
Erbosan 16,92 -2,08 3,89
Ereğli Demir Çelik 9,54 -1,24 32,13
Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70
Escort Teknoloji 0,62 -1,59 -18,42
Etiler Gıda 1,97 -0,51 -7,51
Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 0,00 2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -1,56
Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -3,17
Euro Yatırım Holding 0,87 1,16 58,18
Fenerbahçe Futbol 7,13 -1,38 3,03
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,94 -1,01 10,53
F-M İzmit Piston 15,47 -1,40 0,64
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,19 -0,76 51,75
Ford Otosan 50,30 -2,04 5,87
Formet Çelik Kapı 6,14 -2,54 383,46
Frigo Pak Gıda 1,83 2,81 7,65
Galatasaray Sportif 1,30 3,17 4,84
Garanti Bankası 8,80 -1,01 10,55
Garanti Faktoring 2,76 -2,47 39,39
Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -22,78
Gedik Y. Men. Değ. 3,61 0,56 12,11
Gedik Yatırım Holding 3,14 0,00 33,62
Gediz Ambalaj 4,58 -0,65 10,36
Gentaş 1,87 -2,60 5,65
Gersan Elektrik 2,06 -1,90 -15,59
Global Men. Değ. 0,50 0,00 6,38
Global Yat. Holding 2,99 -3,24 0,00
Good-Year 3,22 -0,62 -6,40
Göltaş Çimento 10,27 -0,58 -17,38
Gözde Girişim 3,51 -1,96 31,46
GSD Denizcilik 1,50 -0,66 30,43
GSD Holding 0,92 0,00 15,00
Gübre Fabrik. 2,90 -3,97 -2,03
Güler Yat. Holding 1,06 -0,93 -0,93
Güneş Sigorta 1,51 -0,66 0,67
Halk GMYO 0,75 1,35 7,14
Halk Sigorta 1,10 -0,90 0,00
Hatay Tekstil 4,11 -1,91 4,05
Hedef Girişim 1,24 1,64 6,90
Hektaş 10,85 2,17 17,04
HUB Girişim 2,27 -1,30 20,74
Hürriyet Gzt. 0,87 2,35 -6,45
ICBC Turkey Bank 3,63 -1,36 -26,37
İdealist Danışmanlık 27,10 -1,24 150,93
İdealist GMYO 1,53 -0,65 -6,13
İhlas Ev Aletleri 0,83 2,47 151,52
İhlas Gayrimenkul 0,88 8,64 -6,34
İhlas Gazetecilik 0,76 2,70 24,59
İhlas Holding 0,41 7,89 28,12
İhlas Yayın Holding 0,55 3,77 66,67
İndeks Bilgisayar 7,28 -5,70 21,94
Info Yatırım 1,82 6,43 76,70
İntema 6,84 -2,70 14,06
İpek Doğal Enerji 4,63 -1,28 -13,78
İskenderun Demir Çelik 7,30 -0,95 28,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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