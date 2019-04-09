Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,90
|2,15
|-2,56
|Acıpayam Selüloz
|4,07
|8,24
|24,85
|Adana Çimento (A)
|6,81
|0,15
|12,56
|Adana Çimento (B)
|4,90
|1,03
|19,22
|Adana Çimento (C)
|1,19
|0,85
|-15,60
|Adel Kalemcilik
|11,13
|-0,45
|1,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,05
|0,99
|-12,39
|Afyon Çimento
|4,39
|0,69
|-4,36
|Ak Enerji
|0,57
|0,00
|-9,52
|Akbank
|6,40
|0,47
|8,75
|Akçansa
|6,55
|0,46
|0,12
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,13
|-1,84
|5,97
|Akfen GMYO
|1,51
|0,00
|-8,48
|Akın Tekstil
|9,21
|0,88
|-2,54
|Akiş GMYO
|2,55
|0,39
|-0,39
|Akmerkez GMYO
|18,10
|0,84
|10,57
|Aksa
|8,79
|-1,16
|32,49
|Aksa Enerji
|2,46
|0,82
|-8,21
|Aksigorta
|4,59
|0,00
|46,21
|Aksu Enerji
|9,09
|-0,11
|17,75
|Alarko Carrıer
|37,94
|-0,16
|-3,61
|Alarko GMYO
|43,30
|-0,55
|-3,61
|Alarko Holding
|2,54
|1,60
|22,71
|Albaraka Türk
|1,51
|1,34
|23,77
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,13
|3,48
|23,78
|Alkim Kağıt
|4,52
|1,35
|8,92
|Alkim Kimya
|25,00
|1,63
|5,49
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|4,27
|0,23
|2,89
|Anadolu Cam
|3,02
|2,03
|12,69
|Anadolu Efes
|19,55
|1,88
|-5,10
|Anadolu Grubu Holding
|12,66
|1,12
|23,63
|Anadolu Hayat Emek.
|5,50
|0,73
|-3,42
|Anadolu Isuzu
|7,66
|-1,54
|23,95
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,96
|7,24
|Anel Elektrik
|1,66
|0,00
|2,47
|Arçelik
|18,65
|3,21
|18,11
|Arena Bilgisayar
|3,39
|0,00
|-23,13
|Armada Bilgisayar
|9,89
|0,92
|6,46
|Arsan Tekstil
|1,66
|3,75
|2,47
|Artı Yatırım Holding
|1,15
|4,55
|32,18
|Aselsan
|21,50
|1,13
|-10,71
|Aslan Çimento
|24,82
|0,89
|-11,86
|Ata GMYO
|3,83
|-0,26
|-4,49
|Atakule GMYO
|1,17
|0,00
|-11,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,44
|0,00
|144,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|-4,50
|23,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,50
|-0,11
|28,40
|Avrasya GMYO
|1,21
|-1,63
|37,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|2,61
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.263,10
|0,01
|1,35
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|-4,08
|-3,29
|Ayen Enerji
|2,66
|3,91
|13,19
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|0,00
|5,63
|Aygaz
|9,71
|0,31
|-2,36
|Bagfaş
|5,48
|0,55
|13,69
|Bak Ambalaj
|4,84
|0,00
|-4,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-6,25
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|1,33
|21,12
|Banvit
|11,15
|-1,76
|3,34
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|-1,64
|-10,89
|Batı Çimento
|2,25
|0,90
|-6,64
|Batısöke Çimento
|0,95
|0,00
|-12,84
|Bera Holding
|1,82
|2,25
|-11,65
|Berkosan Yalıtım
|1,71
|-0,58
|-5,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|0,69
|-10,49
|Beyaz Filo
|3,93
|1,03
|43,96
|Bilici Yatırım
|1,70
|0,00
|25,00
|Bim Mağazalar
|79,50
|0,57
|-8,62
|Birko Mensucat
|0,25
|-3,85
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,73
|0,00
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|8,21
|-2,26
|20,74
|Bolu Çimento
|3,13
|1,29
|-8,75
|Bomonti Elektrik
|0,89
|2,30
|85,42
|Borusan Mannesmann
|9,84
|-0,61
|26,15
|Borusan Yat. Paz.
|37,00
|0,05
|2,13
|Bosch Fren Sistemleri
|165,90
|1,10
|2,41
|Bossa
|4,42
|1,38
|5,13
|Boyner Perakende Yat.
|4,81
|-4,56
|22,08
|Brisa
|6,97
|-0,29
|10,11
|Burçelik
|3,05
|-0,65
|-4,98
|Burçelik Vana
|1,57
|3,29
|6,08
|Bursa Çimento
|4,44
|0,68
|0,91
|Carrefoursa
|3,39
|0,59
|-2,59
|Coca Cola İçecek
|31,80
|-0,31
|2,98
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|12,90
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,10
|0,00
|5,77
|Çelebi
|69,35
|3,12
|9,38
|Çelik Halat
|5,65
|0,89
|-5,83
|Çemaş Döküm
|0,73
|-1,35
|-3,95
|Çemtaş
|5,82
|4,30
|-4,28
|Çimbeton
|30,36
|0,26
|6,15
|Çimentaş
|17,90
|0,62
|40,94
|Çimsa
|7,16
|3,77
|-5,17
|Çuhadaroğlu Metal
|1,99
|0,51
|11,80
|Dagi Giyim
|1,65
|17,02
|33,06
|Dagi Yatırım Holding
|2,01
|19,64
|99,01
|Dardanel
|1,07
|-0,93
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|7,83
|1,03
|82,94
|Demısaş Döküm
|3,06
|0,66
|23,39
|Denge Holding
|2,00
|8,11
|72,41
|Deniz GMYO
|3,06
|0,33
|0,66
|Denizbank
|15,31
|0,20
|-19,84
|Denizli Cam
|10,45
|0,00
|-9,29
|Derimod
|8,63
|-1,93
|-0,46
|Desa Deri
|2,36
|3,96
|36,42
|Despec Bilgisayar
|3,59
|-0,28
|9,45
|Deva Holding
|4,43
|2,78
|34,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|1,45
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,82
|2,11
|6,20
|DO-CO
|474,50
|-0,36
|-0,90
|Doğan Burda
|2,75
|2,23
|-8,64
|Doğan Holding
|1,17
|0,86
|14,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,17
|0,86
|-4,10
|Doğusan
|1,56
|-1,27
|-35,27
|Doğuş GMYO
|2,34
|-0,43
|10,90
|Doğuş Otomotiv
|4,65
|1,09
|7,14
|Döktaş Dökümcülük
|8,91
|-1,11
|9,33
|Duran Doğan Basım
|6,04
|4,86
|18,43
|Dyo Boya
|3,19
|-2,74
|10,00
|Eczacıbaşı İlaç
|2,82
|0,71
|3,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,56
|-0,26
|5,00
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|1,45
|-9,09
|Ege Endüstri
|468,20
|1,12
|36,10
|Ege Gübre
|24,26
|0,41
|11,80
|Ege Profil
|13,90
|0,65
|56,71
|Ege Seramik
|3,39
|0,00
|1,19
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|7,14
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|3,45
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|3,85
|0,00
|0,26
|Ekiz Kimya
|0,28
|0,00
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,81
|2,53
|-17,35
|Eminiş Ambalaj
|1,03
|-8,85
|-11,97
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|1,35
|0,00
|Enerjisa Enerji
|5,42
|0,56
|15,11
|Enka İnşaat
|4,89
|-0,20
|6,77
|Erbosan
|17,28
|-1,37
|6,10
|Ereğli Demir Çelik
|9,66
|2,88
|33,80
|Ersu Gıda
|0,84
|1,20
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,63
|1,61
|-17,11
|Etiler Gıda
|1,98
|-0,50
|-7,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,86
|3,61
|56,36
|Fenerbahçe Futbol
|7,23
|0,56
|4,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,97
|0,34
|11,65
|F-M İzmit Piston
|15,69
|1,36
|2,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,23
|0,77
|52,92
|Ford Otosan
|51,35
|0,88
|8,08
|Formet Çelik Kapı
|6,30
|0,80
|396,06
|Frigo Pak Gıda
|1,78
|-2,20
|4,71
|Galatasaray Sportif
|1,26
|-0,79
|1,61
|Garanti Bankası
|8,89
|0,91
|11,68
|Garanti Faktoring
|2,83
|-0,70
|42,93
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-22,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,59
|-0,28
|11,49
|Gedik Yatırım Holding
|3,14
|0,00
|33,62
|Gediz Ambalaj
|4,61
|-0,43
|11,08
|Gentaş
|1,92
|0,52
|8,47
|Gersan Elektrik
|2,10
|0,48
|-13,95
|Global Men. Değ.
|0,50
|2,04
|6,38
|Global Yat. Holding
|3,09
|1,64
|3,34
|Good-Year
|3,24
|0,62
|-5,81
|Göltaş Çimento
|10,33
|1,18
|-16,89
|Gözde Girişim
|3,58
|5,29
|34,08
|GSD Denizcilik
|1,51
|5,59
|31,30
|GSD Holding
|0,92
|1,10
|15,00
|Gübre Fabrik.
|3,02
|3,42
|2,03
|Güler Yat. Holding
|1,07
|-0,93
|0,00
|Güneş Sigorta
|1,52
|0,00
|1,33
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|0,00
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,19
|-4,56
|6,08
|Hedef Girişim
|1,22
|1,67
|5,17
|Hektaş
|10,62
|-0,56
|14,56
|HUB Girişim
|2,30
|-0,43
|22,34
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|-2,30
|-8,60
|ICBC Turkey Bank
|3,68
|0,55
|-25,35
|İdealist Danışmanlık
|27,44
|-3,72
|154,07
|İdealist GMYO
|1,54
|0,00
|-5,52
|İhlas Ev Aletleri
|0,81
|3,85
|145,45
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|1,25
|-13,79
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|5,71
|21,31
|İhlas Holding
|0,38
|2,70
|18,75
|İhlas Yayın Holding
|0,53
|8,16
|60,61
|İndeks Bilgisayar
|7,72
|0,39
|29,31
|Info Yatırım
|1,71
|-1,72
|66,02
|İntema
|7,03
|-0,99
|17,23
|İpek Doğal Enerji
|4,69
|1,52
|-12,66
|İskenderun Demir Çelik
|7,37
|1,52
|30,21
(Sürecek)
Kaynak: AA