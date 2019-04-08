Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,86
|12,73
|-4,62
|Acıpayam Selüloz
|3,76
|-1,05
|15,34
|Adana Çimento (A)
|6,80
|-0,73
|12,40
|Adana Çimento (B)
|4,85
|-0,82
|18,00
|Adana Çimento (C)
|1,18
|-1,67
|-16,31
|Adel Kalemcilik
|11,18
|-0,89
|1,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|-2,40
|-13,25
|Afyon Çimento
|4,36
|-2,02
|-5,01
|Ak Enerji
|0,57
|0,00
|-9,52
|Akbank
|6,37
|-3,19
|8,24
|Akçansa
|6,52
|-0,31
|-0,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,17
|-5,65
|7,96
|Akfen GMYO
|1,51
|0,00
|-8,48
|Akın Tekstil
|9,13
|0,11
|-3,39
|Akiş GMYO
|2,54
|0,00
|-0,78
|Akmerkez GMYO
|17,95
|-0,44
|9,65
|Aksa
|10,00
|-0,20
|34,05
|Aksa Enerji
|2,44
|-2,01
|-8,96
|Aksigorta
|4,59
|-0,65
|46,21
|Aksu Enerji
|9,10
|0,11
|17,88
|Alarko Carrıer
|38,00
|-1,25
|-3,46
|Alarko GMYO
|43,54
|4,26
|-3,07
|Alarko Holding
|2,50
|-3,85
|20,77
|Albaraka Türk
|1,49
|-1,97
|22,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,89
|-1,57
|19,62
|Alkim Kağıt
|4,46
|1,59
|7,47
|Alkim Kimya
|24,60
|0,99
|3,80
|Altınyağ
|0,42
|-6,67
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|4,26
|1,19
|2,65
|Anadolu Cam
|2,96
|-1,33
|10,45
|Anadolu Efes
|19,19
|-3,08
|-6,84
|Anadolu Grubu Holding
|12,52
|-1,73
|22,27
|Anadolu Hayat Emek.
|5,46
|-0,73
|-4,12
|Anadolu Isuzu
|7,78
|4,15
|25,89
|Anadolu Sigorta
|4,17
|0,00
|6,22
|Anel Elektrik
|1,66
|-1,19
|2,47
|Arçelik
|18,07
|-1,15
|14,44
|Arena Bilgisayar
|3,39
|-2,31
|-23,13
|Armada Bilgisayar
|9,80
|0,10
|5,49
|Arsan Tekstil
|1,60
|-1,23
|-1,23
|Artı Yatırım Holding
|1,10
|-9,84
|26,44
|Aselsan
|21,26
|-2,57
|-11,71
|Aslan Çimento
|24,60
|-2,30
|-12,64
|Ata GMYO
|3,84
|-0,52
|-4,24
|Atakule GMYO
|1,17
|-2,50
|-11,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,44
|-4,35
|144,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,11
|-19,57
|29,07
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,51
|-1,35
|28,53
|Avrasya GMYO
|1,23
|5,13
|39,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,00
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.263,00
|0,02
|1,34
|Avrupa Yatırım Holding
|2,45
|-5,41
|0,82
|Ayen Enerji
|2,56
|-4,12
|8,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|-1,32
|5,63
|Aygaz
|9,68
|0,41
|-2,66
|Bagfaş
|5,45
|-3,20
|13,07
|Bak Ambalaj
|4,84
|-2,22
|-4,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|-5,88
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|-2,60
|19,52
|Banvit
|11,35
|6,97
|5,19
|Baştaş Başkent Çimento
|1,83
|0,00
|-9,41
|Batı Çimento
|2,23
|-2,62
|-7,47
|Batısöke Çimento
|0,95
|-1,04
|-12,84
|Bera Holding
|1,78
|-1,11
|-13,59
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|-2,82
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|-2,70
|-11,11
|Beyaz Filo
|3,89
|-1,77
|42,49
|Bilici Yatırım
|1,70
|-1,16
|25,00
|Bim Mağazalar
|79,05
|-3,24
|-9,14
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,73
|-2,67
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|8,40
|4,87
|23,53
|Bolu Çimento
|3,09
|-1,28
|-9,91
|Bomonti Elektrik
|0,87
|-4,40
|81,25
|Borusan Mannesmann
|9,90
|-0,80
|26,92
|Borusan Yat. Paz.
|36,98
|0,00
|2,08
|Bosch Fren Sistemleri
|164,10
|-1,14
|1,30
|Bossa
|4,36
|-2,46
|3,71
|Boyner Perakende Yat.
|5,04
|15,07
|27,92
|Brisa
|6,99
|-0,71
|10,43
|Burçelik
|3,07
|-2,23
|-4,36
|Burçelik Vana
|1,52
|-2,56
|2,70
|Bursa Çimento
|4,41
|-2,86
|0,23
|Carrefoursa
|3,37
|-2,03
|-3,16
|Coca Cola İçecek
|31,90
|2,24
|3,30
|Cosmos Yat. Holding
|0,93
|-1,06
|-4,12
|Credıtwest Faktorıng
|1,10
|-0,90
|5,77
|Çelebi
|67,25
|-1,03
|6,07
|Çelik Halat
|5,60
|-1,75
|-6,67
|Çemaş Döküm
|0,74
|-1,33
|-2,63
|Çemtaş
|5,58
|-2,79
|-8,22
|Çimbeton
|30,28
|-0,79
|5,87
|Çimentaş
|17,79
|-1,11
|40,08
|Çimsa
|6,90
|0,44
|-8,61
|Çuhadaroğlu Metal
|1,98
|-1,98
|11,24
|Dagi Giyim
|1,41
|2,17
|13,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,68
|0,60
|66,34
|Dardanel
|1,08
|-0,92
|-1,82
|Datagate Bilgisayar
|7,75
|-4,20
|81,07
|Demısaş Döküm
|3,04
|-1,62
|22,58
|Denge Holding
|1,85
|-18,14
|59,48
|Deniz GMYO
|3,05
|-0,33
|0,33
|Denizbank
|15,28
|1,19
|-20,00
|Denizli Cam
|10,45
|-0,48
|-9,29
|Derimod
|8,80
|0,11
|1,50
|Desa Deri
|2,27
|6,57
|31,21
|Despec Bilgisayar
|3,60
|-2,44
|9,76
|Deva Holding
|4,31
|-2,71
|31,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|0,00
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,70
|-1,21
|4,01
|DO-CO
|476,20
|0,04
|-0,54
|Doğan Burda
|2,69
|-2,18
|-10,63
|Doğan Holding
|1,16
|-0,85
|13,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|-2,52
|-4,92
|Doğusan
|1,58
|-1,86
|-34,44
|Doğuş GMYO
|2,35
|3,52
|11,37
|Doğuş Otomotiv
|4,60
|-3,16
|5,99
|Döktaş Dökümcülük
|9,01
|-1,85
|10,55
|Duran Doğan Basım
|5,76
|-1,71
|12,94
|Dyo Boya
|3,28
|-4,09
|13,10
|Eczacıbaşı İlaç
|2,80
|-1,41
|2,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,58
|-1,56
|5,28
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-10,39
|Ege Endüstri
|463,00
|-1,22
|34,59
|Ege Gübre
|24,16
|-1,47
|11,34
|Ege Profil
|13,81
|0,73
|55,69
|Ege Seramik
|3,39
|-0,88
|1,19
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,85
|-5,87
|0,26
|Ekiz Kimya
|0,28
|-3,45
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,79
|-1,25
|-19,39
|Eminiş Ambalaj
|1,13
|16,49
|-3,42
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|-1,33
|-1,33
|Enerjisa Enerji
|5,39
|1,70
|14,48
|Enka İnşaat
|4,90
|0,62
|6,99
|Erbosan
|17,52
|-0,48
|7,57
|Ereğli Demir Çelik
|9,39
|0,00
|30,06
|Ersu Gıda
|0,83
|-1,19
|-9,78
|Escort Teknoloji
|0,62
|-3,13
|-18,42
|Etiler Gıda
|1,99
|-1,00
|-6,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,83
|1,22
|50,91
|Fenerbahçe Futbol
|7,19
|-7,58
|3,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,96
|-1,66
|11,28
|F-M İzmit Piston
|15,48
|-2,33
|0,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,19
|0,19
|51,75
|Ford Otosan
|50,90
|-0,39
|7,14
|Formet Çelik Kapı
|6,25
|-3,10
|392,13
|Frigo Pak Gıda
|1,82
|-1,62
|7,06
|Galatasaray Sportif
|1,27
|-2,31
|2,42
|Garanti Bankası
|8,81
|-2,22
|10,68
|Garanti Faktoring
|2,85
|-0,35
|43,94
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-21,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,60
|0,00
|11,80
|Gedik Yatırım Holding
|3,14
|-0,32
|33,62
|Gediz Ambalaj
|4,63
|-1,07
|11,57
|Gentaş
|1,91
|-1,04
|7,91
|Gersan Elektrik
|2,09
|-2,79
|-14,36
|Global Men. Değ.
|0,49
|0,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,04
|-2,56
|1,67
|Good-Year
|3,22
|-0,92
|-6,40
|Göltaş Çimento
|10,21
|-3,31
|-17,86
|Gözde Girişim
|3,40
|-2,30
|27,34
|GSD Denizcilik
|1,43
|-2,05
|24,35
|GSD Holding
|0,91
|-3,19
|13,75
|Gübre Fabrik.
|2,92
|2,10
|-1,35
|Güler Yat. Holding
|1,08
|-0,92
|0,93
|Güneş Sigorta
|1,52
|-2,56
|1,33
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|0,00
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,39
|10,03
|11,14
|Hedef Girişim
|1,20
|-1,64
|3,45
|Hektaş
|10,68
|-1,11
|15,21
|HUB Girişim
|2,31
|5,48
|22,87
|Hürriyet Gzt.
|0,87
|2,35
|-6,45
|ICBC Turkey Bank
|3,66
|-1,88
|-25,76
|İdealist Danışmanlık
|28,50
|5,24
|163,89
|İdealist GMYO
|1,54
|-1,28
|-5,52
|İhlas Ev Aletleri
|0,78
|-4,88
|136,36
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|-1,23
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|0,70
|1,45
|14,75
|İhlas Holding
|0,37
|0,00
|15,62
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|0,00
|48,48
|İndeks Bilgisayar
|7,69
|-1,03
|28,81
|Info Yatırım
|1,74
|-5,95
|68,93
|İntema
|7,10
|-1,93
|18,40
|İpek Doğal Enerji
|4,62
|-2,33
|-13,97
|İskenderun Demir Çelik
|7,26
|-1,22
|28,27
(Sürecek)
Kaynak: AA