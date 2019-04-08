Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,86 12,73 -4,62 Acıpayam Selüloz 3,76 -1,05 15,34 Adana Çimento (A) 6,80 -0,73 12,40 Adana Çimento (B) 4,85 -0,82 18,00 Adana Çimento (C) 1,18 -1,67 -16,31 Adel Kalemcilik 11,18 -0,89 1,64 Adese Alışveriş Ticaret 2,03 -2,40 -13,25 Afyon Çimento 4,36 -2,02 -5,01 Ak Enerji 0,57 0,00 -9,52 Akbank 6,37 -3,19 8,24 Akçansa 6,52 -0,31 -0,34 Akdenız Güvenlık Hız. 2,17 -5,65 7,96 Akfen GMYO 1,51 0,00 -8,48 Akın Tekstil 9,13 0,11 -3,39 Akiş GMYO 2,54 0,00 -0,78 Akmerkez GMYO 17,95 -0,44 9,65 Aksa 10,00 -0,20 34,05 Aksa Enerji 2,44 -2,01 -8,96 Aksigorta 4,59 -0,65 46,21 Aksu Enerji 9,10 0,11 17,88 Alarko Carrıer 38,00 -1,25 -3,46 Alarko GMYO 43,54 4,26 -3,07 Alarko Holding 2,50 -3,85 20,77 Albaraka Türk 1,49 -1,97 22,13 Alcatel Lucent Teletaş 6,89 -1,57 19,62 Alkim Kağıt 4,46 1,59 7,47 Alkim Kimya 24,60 0,99 3,80 Altınyağ 0,42 -6,67 -4,55 Altınyunus Çeşme 4,26 1,19 2,65 Anadolu Cam 2,96 -1,33 10,45 Anadolu Efes 19,19 -3,08 -6,84 Anadolu Grubu Holding 12,52 -1,73 22,27 Anadolu Hayat Emek. 5,46 -0,73 -4,12 Anadolu Isuzu 7,78 4,15 25,89 Anadolu Sigorta 4,17 0,00 6,22 Anel Elektrik 1,66 -1,19 2,47 Arçelik 18,07 -1,15 14,44 Arena Bilgisayar 3,39 -2,31 -23,13 Armada Bilgisayar 9,80 0,10 5,49 Arsan Tekstil 1,60 -1,23 -1,23 Artı Yatırım Holding 1,10 -9,84 26,44 Aselsan 21,26 -2,57 -11,71 Aslan Çimento 24,60 -2,30 -12,64 Ata GMYO 3,84 -0,52 -4,24 Atakule GMYO 1,17 -2,50 -11,08 Atlantis Yatırım Holding 0,44 -4,35 144,44 Atlas Yat. Ort. 1,11 -19,57 29,07 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,51 -1,35 28,53 Avrasya GMYO 1,23 5,13 39,77 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,00 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.263,00 0,02 1,34 Avrupa Yatırım Holding 2,45 -5,41 0,82 Ayen Enerji 2,56 -4,12 8,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,50 -1,32 5,63 Aygaz 9,68 0,41 -2,66 Bagfaş 5,45 -3,20 13,07 Bak Ambalaj 4,84 -2,22 -4,54 Balatacılar Balatacılık 0,32 -5,88 -3,03 Bantaş Ambalaj 1,50 -2,60 19,52 Banvit 11,35 6,97 5,19 Baştaş Başkent Çimento 1,83 0,00 -9,41 Batı Çimento 2,23 -2,62 -7,47 Batısöke Çimento 0,95 -1,04 -12,84 Bera Holding 1,78 -1,11 -13,59 Berkosan Yalıtım 1,72 -2,82 -4,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 -2,70 -11,11 Beyaz Filo 3,89 -1,77 42,49 Bilici Yatırım 1,70 -1,16 25,00 Bim Mağazalar 79,05 -3,24 -9,14 Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33 Birlik Mensucat 0,73 -2,67 -37,61 Bizim Mağazaları 8,40 4,87 23,53 Bolu Çimento 3,09 -1,28 -9,91 Bomonti Elektrik 0,87 -4,40 81,25 Borusan Mannesmann 9,90 -0,80 26,92 Borusan Yat. Paz. 36,98 0,00 2,08 Bosch Fren Sistemleri 164,10 -1,14 1,30 Bossa 4,36 -2,46 3,71 Boyner Perakende Yat. 5,04 15,07 27,92 Brisa 6,99 -0,71 10,43 Burçelik 3,07 -2,23 -4,36 Burçelik Vana 1,52 -2,56 2,70 Bursa Çimento 4,41 -2,86 0,23 Carrefoursa 3,37 -2,03 -3,16 Coca Cola İçecek 31,90 2,24 3,30 Cosmos Yat. Holding 0,93 -1,06 -4,12 Credıtwest Faktorıng 1,10 -0,90 5,77 Çelebi 67,25 -1,03 6,07 Çelik Halat 5,60 -1,75 -6,67 Çemaş Döküm 0,74 -1,33 -2,63 Çemtaş 5,58 -2,79 -8,22 Çimbeton 30,28 -0,79 5,87 Çimentaş 17,79 -1,11 40,08 Çimsa 6,90 0,44 -8,61 Çuhadaroğlu Metal 1,98 -1,98 11,24 Dagi Giyim 1,41 2,17 13,71 Dagi Yatırım Holding 1,68 0,60 66,34 Dardanel 1,08 -0,92 -1,82 Datagate Bilgisayar 7,75 -4,20 81,07 Demısaş Döküm 3,04 -1,62 22,58 Denge Holding 1,85 -18,14 59,48 Deniz GMYO 3,05 -0,33 0,33 Denizbank 15,28 1,19 -20,00 Denizli Cam 10,45 -0,48 -9,29 Derimod 8,80 0,11 1,50 Desa Deri 2,27 6,57 31,21 Despec Bilgisayar 3,60 -2,44 9,76 Deva Holding 4,31 -2,71 31,00 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 0,00 -11,54 Ditaş Doğan 5,70 -1,21 4,01 DO-CO 476,20 0,04 -0,54 Doğan Burda 2,69 -2,18 -10,63 Doğan Holding 1,16 -0,85 13,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 -2,52 -4,92 Doğusan 1,58 -1,86 -34,44 Doğuş GMYO 2,35 3,52 11,37 Doğuş Otomotiv 4,60 -3,16 5,99 Döktaş Dökümcülük 9,01 -1,85 10,55 Duran Doğan Basım 5,76 -1,71 12,94 Dyo Boya 3,28 -4,09 13,10 Eczacıbaşı İlaç 2,80 -1,41 2,56 Eczacıbaşı Yatırım 7,58 -1,56 5,28 Edip Gayrimenkul 0,69 -1,43 -10,39 Ege Endüstri 463,00 -1,22 34,59 Ege Gübre 24,16 -1,47 11,34 Ege Profil 13,81 0,73 55,69 Ege Seramik 3,39 -0,88 1,19 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00 Egeplast 3,85 -5,87 0,26 Ekiz Kimya 0,28 -3,45 -15,15 Emek Elektrik 0,79 -1,25 -19,39 Eminiş Ambalaj 1,13 16,49 -3,42 Emlak Konut GMYO 1,48 -1,33 -1,33 Enerjisa Enerji 5,39 1,70 14,48 Enka İnşaat 4,90 0,62 6,99 Erbosan 17,52 -0,48 7,57 Ereğli Demir Çelik 9,39 0,00 30,06 Ersu Gıda 0,83 -1,19 -9,78 Escort Teknoloji 0,62 -3,13 -18,42 Etiler Gıda 1,99 -1,00 -6,57 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 0,00 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 1,61 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -3,17 Euro Yatırım Holding 0,83 1,22 50,91 Fenerbahçe Futbol 7,19 -7,58 3,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,96 -1,66 11,28 F-M İzmit Piston 15,48 -2,33 0,71 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,19 0,19 51,75 Ford Otosan 50,90 -0,39 7,14 Formet Çelik Kapı 6,25 -3,10 392,13 Frigo Pak Gıda 1,82 -1,62 7,06 Galatasaray Sportif 1,27 -2,31 2,42 Garanti Bankası 8,81 -2,22 10,68 Garanti Faktoring 2,85 -0,35 43,94 Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -21,52 Gedik Y. Men. Değ. 3,60 0,00 11,80 Gedik Yatırım Holding 3,14 -0,32 33,62 Gediz Ambalaj 4,63 -1,07 11,57 Gentaş 1,91 -1,04 7,91 Gersan Elektrik 2,09 -2,79 -14,36 Global Men. Değ. 0,49 0,00 4,26 Global Yat. Holding 3,04 -2,56 1,67 Good-Year 3,22 -0,92 -6,40 Göltaş Çimento 10,21 -3,31 -17,86 Gözde Girişim 3,40 -2,30 27,34 GSD Denizcilik 1,43 -2,05 24,35 GSD Holding 0,91 -3,19 13,75 Gübre Fabrik. 2,92 2,10 -1,35 Güler Yat. Holding 1,08 -0,92 0,93 Güneş Sigorta 1,52 -2,56 1,33 Halk GMYO 0,74 0,00 5,71 Halk Sigorta 1,11 0,00 0,91 Hatay Tekstil 4,39 10,03 11,14 Hedef Girişim 1,20 -1,64 3,45 Hektaş 10,68 -1,11 15,21 HUB Girişim 2,31 5,48 22,87 Hürriyet Gzt. 0,87 2,35 -6,45 ICBC Turkey Bank 3,66 -1,88 -25,76 İdealist Danışmanlık 28,50 5,24 163,89 İdealist GMYO 1,54 -1,28 -5,52 İhlas Ev Aletleri 0,78 -4,88 136,36 İhlas Gayrimenkul 0,80 -1,23 -14,85 İhlas Gazetecilik 0,70 1,45 14,75 İhlas Holding 0,37 0,00 15,62 İhlas Yayın Holding 0,49 0,00 48,48 İndeks Bilgisayar 7,69 -1,03 28,81 Info Yatırım 1,74 -5,95 68,93 İntema 7,10 -1,93 18,40 İpek Doğal Enerji 4,62 -2,33 -13,97 İskenderun Demir Çelik 7,26 -1,22 28,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA