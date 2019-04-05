Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|5,77
|-15,38
|Acıpayam Selüloz
|3,80
|-1,55
|16,56
|Adana Çimento (A)
|6,85
|1,03
|13,22
|Adana Çimento (B)
|4,89
|1,66
|18,98
|Adana Çimento (C)
|1,20
|-0,83
|-14,89
|Adel Kalemcilik
|11,28
|-0,09
|2,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|1,46
|-11,11
|Afyon Çimento
|4,45
|0,23
|-3,05
|Ak Enerji
|0,57
|0,00
|-9,52
|Akbank
|6,58
|2,49
|11,81
|Akçansa
|6,54
|-0,30
|-0,03
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,30
|0,44
|14,43
|Akfen GMYO
|1,51
|-1,95
|-8,48
|Akın Tekstil
|9,12
|-1,08
|-3,49
|Akiş GMYO
|2,54
|-0,78
|-0,78
|Akmerkez GMYO
|18,03
|0,45
|10,14
|Aksa
|10,02
|2,45
|34,32
|Aksa Enerji
|2,49
|-1,19
|-7,09
|Aksigorta
|4,62
|2,21
|47,16
|Aksu Enerji
|9,09
|-0,55
|17,75
|Alarko Carrıer
|38,48
|-3,80
|-2,24
|Alarko GMYO
|41,76
|-0,05
|-7,03
|Alarko Holding
|2,60
|1,96
|25,60
|Albaraka Türk
|1,52
|-0,65
|24,59
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,00
|-0,71
|21,53
|Alkim Kağıt
|4,39
|0,69
|5,78
|Alkim Kimya
|24,36
|1,25
|2,78
|Altınyağ
|0,45
|-10,00
|2,27
|Altınyunus Çeşme
|4,21
|0,24
|1,45
|Anadolu Cam
|3,00
|0,33
|11,94
|Anadolu Efes
|19,80
|1,69
|-3,88
|Anadolu Grubu Holding
|12,74
|3,16
|24,41
|Anadolu Hayat Emek.
|5,50
|0,18
|-3,42
|Anadolu Isuzu
|7,47
|1,63
|20,87
|Anadolu Sigorta
|4,17
|4,25
|6,22
|Anel Elektrik
|1,68
|1,82
|3,70
|Arçelik
|18,28
|-1,03
|15,77
|Arena Bilgisayar
|3,47
|-0,57
|-21,32
|Armada Bilgisayar
|9,79
|-0,81
|5,38
|Arsan Tekstil
|1,62
|0,00
|0,00
|Artı Yatırım Holding
|1,22
|-1,61
|40,23
|Aselsan
|21,82
|1,39
|-9,39
|Aslan Çimento
|25,18
|1,12
|-10,58
|Ata GMYO
|3,86
|0,52
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,20
|1,69
|-8,80
|Atlantis Yatırım Holding
|0,46
|4,55
|155,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-6,12
|60,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,64
|0,52
|30,29
|Avrasya GMYO
|1,17
|-0,85
|32,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,88
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.262,80
|0,01
|1,32
|Avrupa Yatırım Holding
|2,59
|-0,77
|6,58
|Ayen Enerji
|2,67
|-1,84
|13,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|-1,30
|7,04
|Aygaz
|9,64
|-0,41
|-3,06
|Bagfaş
|5,63
|1,81
|16,80
|Bak Ambalaj
|4,95
|-0,40
|-2,37
|Balatacılar Balatacılık
|0,34
|-2,86
|3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|-1,91
|22,71
|Banvit
|10,61
|1,24
|-1,67
|Baştaş Başkent Çimento
|1,83
|0,55
|-9,41
|Batı Çimento
|2,29
|-0,43
|-4,98
|Batısöke Çimento
|0,96
|0,00
|-11,93
|Bera Holding
|1,80
|1,69
|-12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|-1,67
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|1,37
|-8,64
|Beyaz Filo
|3,96
|0,76
|45,05
|Bilici Yatırım
|1,72
|-0,58
|26,47
|Bim Mağazalar
|81,70
|-0,73
|-6,09
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,75
|0,00
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|8,01
|0,12
|17,79
|Bolu Çimento
|3,13
|1,62
|-8,75
|Bomonti Elektrik
|0,91
|-2,15
|89,58
|Borusan Mannesmann
|9,98
|-0,10
|27,95
|Borusan Yat. Paz.
|36,98
|0,82
|2,08
|Bosch Fren Sistemleri
|166,00
|0,06
|2,47
|Bossa
|4,47
|0,90
|6,32
|Boyner Perakende Yat.
|4,38
|5,80
|11,17
|Brisa
|7,04
|-2,09
|11,22
|Burçelik
|3,14
|0,64
|-2,18
|Burçelik Vana
|1,56
|-1,89
|5,41
|Bursa Çimento
|4,54
|0,67
|3,18
|Carrefoursa
|3,44
|-0,86
|-1,15
|Coca Cola İçecek
|31,20
|-0,83
|1,04
|Cosmos Yat. Holding
|0,94
|0,00
|-3,09
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|0,00
|6,73
|Çelebi
|67,95
|-1,24
|7,18
|Çelik Halat
|5,70
|2,33
|-5,00
|Çemaş Döküm
|0,75
|-1,32
|-1,32
|Çemtaş
|5,74
|0,35
|-5,59
|Çimbeton
|30,52
|-0,26
|6,71
|Çimentaş
|17,99
|-0,06
|41,65
|Çimsa
|6,87
|0,15
|-9,01
|Çuhadaroğlu Metal
|2,02
|0,00
|13,48
|Dagi Giyim
|1,38
|-1,43
|11,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,67
|-1,76
|65,35
|Dardanel
|1,09
|0,93
|-0,91
|Datagate Bilgisayar
|8,09
|-0,37
|89,02
|Demısaş Döküm
|3,09
|-0,96
|24,60
|Denge Holding
|2,26
|-4,64
|94,83
|Deniz GMYO
|3,06
|0,00
|0,66
|Denizbank
|15,10
|-3,33
|-20,94
|Denizli Cam
|10,50
|0,00
|-8,85
|Derimod
|8,79
|0,00
|1,38
|Desa Deri
|2,13
|-0,47
|23,12
|Despec Bilgisayar
|3,69
|-3,66
|12,50
|Deva Holding
|4,43
|-2,64
|34,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|0,00
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,77
|-0,17
|5,29
|DO-CO
|476,00
|0,36
|-0,58
|Doğan Burda
|2,75
|0,36
|-8,64
|Doğan Holding
|1,17
|0,00
|14,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|0,00
|-2,46
|Doğusan
|1,61
|-1,23
|-33,20
|Doğuş GMYO
|2,27
|-1,73
|7,58
|Doğuş Otomotiv
|4,75
|3,04
|9,45
|Döktaş Dökümcülük
|9,18
|1,21
|12,64
|Duran Doğan Basım
|5,86
|-2,01
|14,90
|Dyo Boya
|3,42
|3,01
|17,93
|Eczacıbaşı İlaç
|2,84
|2,53
|4,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,70
|0,52
|6,94
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-9,09
|Ege Endüstri
|468,70
|-0,26
|36,25
|Ege Gübre
|24,52
|-1,68
|13,00
|Ege Profil
|13,71
|0,73
|54,57
|Ege Seramik
|3,42
|-1,16
|2,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|4,09
|-0,24
|6,51
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,80
|0,00
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,97
|-2,02
|-17,09
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|-0,66
|0,00
|Enerjisa Enerji
|5,30
|0,95
|12,56
|Enka İnşaat
|4,87
|0,62
|6,33
|Erbosan
|67,45
|1,81
|8,09
|Ereğli Demir Çelik
|9,39
|-0,74
|30,06
|Ersu Gıda
|0,84
|0,00
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,64
|-1,54
|-15,79
|Etiler Gıda
|2,01
|0,00
|-5,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|2,82
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,82
|2,50
|49,09
|Fenerbahçe Futbol
|7,78
|2,10
|12,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,01
|2,03
|13,16
|F-M İzmit Piston
|15,85
|-0,88
|3,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,18
|4,65
|51,46
|Ford Otosan
|51,10
|0,99
|7,56
|Formet Çelik Kapı
|6,45
|1,42
|407,87
|Frigo Pak Gıda
|1,85
|-1,07
|8,82
|Galatasaray Sportif
|1,30
|2,36
|4,84
|Garanti Bankası
|9,01
|2,62
|13,19
|Garanti Faktoring
|2,86
|-1,04
|44,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-21,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,60
|-0,55
|11,80
|Gedik Yatırım Holding
|3,15
|-2,48
|34,04
|Gediz Ambalaj
|4,68
|0,00
|12,77
|Gentaş
|1,93
|1,58
|9,04
|Gersan Elektrik
|2,15
|0,47
|-11,90
|Global Men. Değ.
|0,49
|-2,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,12
|0,32
|4,35
|Good-Year
|3,25
|0,00
|-5,52
|Göltaş Çimento
|10,56
|3,13
|-15,04
|Gözde Girişim
|3,48
|2,65
|30,34
|GSD Denizcilik
|1,46
|-2,01
|26,96
|GSD Holding
|0,94
|-1,05
|17,50
|Gübre Fabrik.
|2,86
|1,78
|-3,38
|Güler Yat. Holding
|1,09
|0,00
|1,87
|Güneş Sigorta
|1,56
|-2,50
|4,00
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|-1,77
|0,91
|Hatay Tekstil
|3,99
|0,50
|1,01
|Hedef Girişim
|1,22
|-0,81
|5,17
|Hektaş
|10,80
|0,19
|16,50
|HUB Girişim
|2,19
|-1,79
|16,49
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|1,19
|-8,60
|ICBC Turkey Bank
|3,73
|0,00
|-24,34
|İdealist Danışmanlık
|27,08
|-1,17
|150,74
|İdealist GMYO
|1,56
|-0,64
|-4,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,82
|0,00
|148,48
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|-1,22
|-13,79
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|1,47
|13,11
|İhlas Holding
|0,37
|0,00
|15,62
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|0,00
|48,48
|İndeks Bilgisayar
|7,77
|-2,51
|30,15
|Info Yatırım
|1,85
|-4,15
|79,61
|İntema
|7,24
|0,28
|20,73
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|1,94
|-11,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|0,00
|29,86
(Sürecek)
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