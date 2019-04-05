Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 5,77 -15,38
Acıpayam Selüloz 3,80 -1,55 16,56
Adana Çimento (A) 6,85 1,03 13,22
Adana Çimento (B) 4,89 1,66 18,98
Adana Çimento (C) 1,20 -0,83 -14,89
Adel Kalemcilik 11,28 -0,09 2,55
Adese Alışveriş Ticaret 2,08 1,46 -11,11
Afyon Çimento 4,45 0,23 -3,05
Ak Enerji 0,57 0,00 -9,52
Akbank 6,58 2,49 11,81
Akçansa 6,54 -0,30 -0,03
Akdenız Güvenlık Hız. 2,30 0,44 14,43
Akfen GMYO 1,51 -1,95 -8,48
Akın Tekstil 9,12 -1,08 -3,49
Akiş GMYO 2,54 -0,78 -0,78
Akmerkez GMYO 18,03 0,45 10,14
Aksa 10,02 2,45 34,32
Aksa Enerji 2,49 -1,19 -7,09
Aksigorta 4,62 2,21 47,16
Aksu Enerji 9,09 -0,55 17,75
Alarko Carrıer 38,48 -3,80 -2,24
Alarko GMYO 41,76 -0,05 -7,03
Alarko Holding 2,60 1,96 25,60
Albaraka Türk 1,52 -0,65 24,59
Alcatel Lucent Teletaş 7,00 -0,71 21,53
Alkim Kağıt 4,39 0,69 5,78
Alkim Kimya 24,36 1,25 2,78
Altınyağ 0,45 -10,00 2,27
Altınyunus Çeşme 4,21 0,24 1,45
Anadolu Cam 3,00 0,33 11,94
Anadolu Efes 19,80 1,69 -3,88
Anadolu Grubu Holding 12,74 3,16 24,41
Anadolu Hayat Emek. 5,50 0,18 -3,42
Anadolu Isuzu 7,47 1,63 20,87
Anadolu Sigorta 4,17 4,25 6,22
Anel Elektrik 1,68 1,82 3,70
Arçelik 18,28 -1,03 15,77
Arena Bilgisayar 3,47 -0,57 -21,32
Armada Bilgisayar 9,79 -0,81 5,38
Arsan Tekstil 1,62 0,00 0,00
Artı Yatırım Holding 1,22 -1,61 40,23
Aselsan 21,82 1,39 -9,39
Aslan Çimento 25,18 1,12 -10,58
Ata GMYO 3,86 0,52 -3,74
Atakule GMYO 1,20 1,69 -8,80
Atlantis Yatırım Holding 0,46 4,55 155,56
Atlas Yat. Ort. 1,38 -6,12 60,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,64 0,52 30,29
Avrasya GMYO 1,17 -0,85 32,95
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,88 6,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.262,80 0,01 1,32
Avrupa Yatırım Holding 2,59 -0,77 6,58
Ayen Enerji 2,67 -1,84 13,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,52 -1,30 7,04
Aygaz 9,64 -0,41 -3,06
Bagfaş 5,63 1,81 16,80
Bak Ambalaj 4,95 -0,40 -2,37
Balatacılar Balatacılık 0,34 -2,86 3,03
Bantaş Ambalaj 1,54 -1,91 22,71
Banvit 10,61 1,24 -1,67
Baştaş Başkent Çimento 1,83 0,55 -9,41
Batı Çimento 2,29 -0,43 -4,98
Batısöke Çimento 0,96 0,00 -11,93
Bera Holding 1,80 1,69 -12,62
Berkosan Yalıtım 1,77 -1,67 -2,21
Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,37 -8,64
Beyaz Filo 3,96 0,76 45,05
Bilici Yatırım 1,72 -0,58 26,47
Bim Mağazalar 81,70 -0,73 -6,09
Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33
Birlik Mensucat 0,75 0,00 -35,90
Bizim Mağazaları 8,01 0,12 17,79
Bolu Çimento 3,13 1,62 -8,75
Bomonti Elektrik 0,91 -2,15 89,58
Borusan Mannesmann 9,98 -0,10 27,95
Borusan Yat. Paz. 36,98 0,82 2,08
Bosch Fren Sistemleri 166,00 0,06 2,47
Bossa 4,47 0,90 6,32
Boyner Perakende Yat. 4,38 5,80 11,17
Brisa 7,04 -2,09 11,22
Burçelik 3,14 0,64 -2,18
Burçelik Vana 1,56 -1,89 5,41
Bursa Çimento 4,54 0,67 3,18
Carrefoursa 3,44 -0,86 -1,15
Coca Cola İçecek 31,20 -0,83 1,04
Cosmos Yat. Holding 0,94 0,00 -3,09
Credıtwest Faktorıng 1,11 0,00 6,73
Çelebi 67,95 -1,24 7,18
Çelik Halat 5,70 2,33 -5,00
Çemaş Döküm 0,75 -1,32 -1,32
Çemtaş 5,74 0,35 -5,59
Çimbeton 30,52 -0,26 6,71
Çimentaş 17,99 -0,06 41,65
Çimsa 6,87 0,15 -9,01
Çuhadaroğlu Metal 2,02 0,00 13,48
Dagi Giyim 1,38 -1,43 11,29
Dagi Yatırım Holding 1,67 -1,76 65,35
Dardanel 1,09 0,93 -0,91
Datagate Bilgisayar 8,09 -0,37 89,02
Demısaş Döküm 3,09 -0,96 24,60
Denge Holding 2,26 -4,64 94,83
Deniz GMYO 3,06 0,00 0,66
Denizbank 15,10 -3,33 -20,94
Denizli Cam 10,50 0,00 -8,85
Derimod 8,79 0,00 1,38
Desa Deri 2,13 -0,47 23,12
Despec Bilgisayar 3,69 -3,66 12,50
Deva Holding 4,43 -2,64 34,65
Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 0,00 -11,54
Ditaş Doğan 5,77 -0,17 5,29
DO-CO 476,00 0,36 -0,58
Doğan Burda 2,75 0,36 -8,64
Doğan Holding 1,17 0,00 14,71
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 0,00 -2,46
Doğusan 1,61 -1,23 -33,20
Doğuş GMYO 2,27 -1,73 7,58
Doğuş Otomotiv 4,75 3,04 9,45
Döktaş Dökümcülük 9,18 1,21 12,64
Duran Doğan Basım 5,86 -2,01 14,90
Dyo Boya 3,42 3,01 17,93
Eczacıbaşı İlaç 2,84 2,53 4,03
Eczacıbaşı Yatırım 7,70 0,52 6,94
Edip Gayrimenkul 0,70 -1,41 -9,09
Ege Endüstri 468,70 -0,26 36,25
Ege Gübre 24,52 -1,68 13,00
Ege Profil 13,71 0,73 54,57
Ege Seramik 3,42 -1,16 2,09
Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00 15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 20,00
Egeplast 4,09 -0,24 6,51
Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12
Emek Elektrik 0,80 0,00 -18,37
Eminiş Ambalaj 0,97 -2,02 -17,09
Emlak Konut GMYO 1,50 -0,66 0,00
Enerjisa Enerji 5,30 0,95 12,56
Enka İnşaat 4,87 0,62 6,33
Erbosan 67,45 1,81 8,09
Ereğli Demir Çelik 9,39 -0,74 30,06
Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70
Escort Teknoloji 0,64 -1,54 -15,79
Etiler Gıda 2,01 0,00 -5,63
Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 2,82 2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,62 1,64 -3,13
Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -3,17
Euro Yatırım Holding 0,82 2,50 49,09
Fenerbahçe Futbol 7,78 2,10 12,43
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,01 2,03 13,16
F-M İzmit Piston 15,85 -0,88 3,11
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,18 4,65 51,46
Ford Otosan 51,10 0,99 7,56
Formet Çelik Kapı 6,45 1,42 407,87
Frigo Pak Gıda 1,85 -1,07 8,82
Galatasaray Sportif 1,30 2,36 4,84
Garanti Bankası 9,01 2,62 13,19
Garanti Faktoring 2,86 -1,04 44,44
Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -21,52
Gedik Y. Men. Değ. 3,60 -0,55 11,80
Gedik Yatırım Holding 3,15 -2,48 34,04
Gediz Ambalaj 4,68 0,00 12,77
Gentaş 1,93 1,58 9,04
Gersan Elektrik 2,15 0,47 -11,90
Global Men. Değ. 0,49 -2,00 4,26
Global Yat. Holding 3,12 0,32 4,35
Good-Year 3,25 0,00 -5,52
Göltaş Çimento 10,56 3,13 -15,04
Gözde Girişim 3,48 2,65 30,34
GSD Denizcilik 1,46 -2,01 26,96
GSD Holding 0,94 -1,05 17,50
Gübre Fabrik. 2,86 1,78 -3,38
Güler Yat. Holding 1,09 0,00 1,87
Güneş Sigorta 1,56 -2,50 4,00
Halk GMYO 0,74 0,00 5,71
Halk Sigorta 1,11 -1,77 0,91
Hatay Tekstil 3,99 0,50 1,01
Hedef Girişim 1,22 -0,81 5,17
Hektaş 10,80 0,19 16,50
HUB Girişim 2,19 -1,79 16,49
Hürriyet Gzt. 0,85 1,19 -8,60
ICBC Turkey Bank 3,73 0,00 -24,34
İdealist Danışmanlık 27,08 -1,17 150,74
İdealist GMYO 1,56 -0,64 -4,29
İhlas Ev Aletleri 0,82 0,00 148,48
İhlas Gayrimenkul 0,81 -1,22 -13,79
İhlas Gazetecilik 0,69 1,47 13,11
İhlas Holding 0,37 0,00 15,62
İhlas Yayın Holding 0,49 0,00 48,48
İndeks Bilgisayar 7,77 -2,51 30,15
Info Yatırım 1,85 -4,15 79,61
İntema 7,24 0,28 20,73
İpek Doğal Enerji 4,73 1,94 -11,92
İskenderun Demir Çelik 7,35 0,00 29,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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