Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|0,00
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|3,75
|0,54
|15,03
|Adana Çimento (A)
|6,73
|-0,15
|11,24
|Adana Çimento (B)
|4,80
|-0,83
|16,79
|Adana Çimento (C)
|1,19
|-1,65
|-15,60
|Adel Kalemcilik
|11,18
|-0,27
|1,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,05
|-1,91
|-12,39
|Afyon Çimento
|4,36
|0,69
|-5,01
|Ak Enerji
|0,56
|0,00
|-11,11
|Akbank
|6,03
|0,50
|2,47
|Akçansa
|6,50
|0,00
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,25
|-0,88
|11,94
|Akfen GMYO
|1,48
|0,68
|-10,30
|Akın Tekstil
|9,07
|0,44
|-4,02
|Akiş GMYO
|2,55
|-0,78
|-0,39
|Akmerkez GMYO
|17,93
|0,50
|9,53
|Aksa
|9,64
|2,44
|29,22
|Aksa Enerji
|2,49
|0,40
|-7,09
|Aksigorta
|4,49
|0,90
|43,02
|Aksu Enerji
|8,99
|-0,88
|16,45
|Alarko Carrıer
|39,90
|-0,70
|1,37
|Alarko GMYO
|41,30
|-0,24
|-8,06
|Alarko Holding
|2,49
|-0,40
|20,29
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|22,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,62
|-1,78
|14,93
|Alkim Kağıt
|4,18
|0,72
|0,72
|Alkim Kimya
|24,00
|-0,08
|1,27
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|-2,78
|1,20
|Anadolu Cam
|2,95
|-0,34
|10,07
|Anadolu Efes
|18,80
|1,40
|-8,74
|Anadolu Grubu Holding
|12,14
|0,17
|18,55
|Anadolu Hayat Emek.
|5,47
|0,18
|-3,94
|Anadolu Isuzu
|7,20
|-0,28
|16,50
|Anadolu Sigorta
|3,98
|0,76
|1,38
|Anel Elektrik
|1,63
|0,62
|0,62
|Arçelik
|18,00
|-0,06
|14,00
|Arena Bilgisayar
|3,45
|0,58
|-21,77
|Armada Bilgisayar
|9,40
|-1,26
|1,18
|Arsan Tekstil
|1,62
|0,62
|0,00
|Artı Yatırım Holding
|1,23
|5,13
|41,38
|Aselsan
|20,84
|0,58
|-13,46
|Aslan Çimento
|24,54
|0,16
|-12,86
|Ata GMYO
|3,80
|0,53
|-5,24
|Atakule GMYO
|1,17
|0,00
|-11,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,45
|0,00
|150,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|1,12
|110,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,75
|1,25
|31,78
|Avrasya GMYO
|1,15
|2,68
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,13
|0,89
|4,63
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.262,50
|0,01
|1,30
|Avrupa Yatırım Holding
|2,58
|-0,39
|6,17
|Ayen Enerji
|2,69
|2,67
|14,47
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|0,00
|6,34
|Aygaz
|9,63
|-0,10
|-3,16
|Bagfaş
|5,29
|2,92
|9,75
|Bak Ambalaj
|4,89
|-0,20
|-3,55
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|0,00
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|1,32
|22,71
|Banvit
|10,36
|0,78
|-3,99
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|-0,55
|-10,40
|Batı Çimento
|2,27
|0,00
|-5,81
|Batısöke Çimento
|0,96
|-1,03
|-11,93
|Bera Holding
|1,75
|0,57
|-15,05
|Berkosan Yalıtım
|1,82
|-1,09
|0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|-0,69
|-11,11
|Beyaz Filo
|3,91
|0,26
|43,22
|Bilici Yatırım
|1,71
|1,79
|25,74
|Bim Mağazalar
|79,20
|1,86
|-8,97
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,74
|1,37
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|7,93
|4,89
|16,62
|Bolu Çimento
|3,06
|0,33
|-10,79
|Bomonti Elektrik
|0,88
|0,00
|83,33
|Borusan Mannesmann
|9,80
|-0,51
|25,64
|Borusan Yat. Paz.
|37,00
|1,31
|-1,65
|Bosch Fren Sistemleri
|163,00
|0,49
|0,62
|Bossa
|4,47
|3,00
|6,32
|Boyner Perakende Yat.
|4,11
|0,00
|4,31
|Brisa
|7,15
|-0,14
|12,95
|Burçelik
|3,15
|0,96
|-1,87
|Burçelik Vana
|1,49
|-0,67
|0,68
|Bursa Çimento
|4,39
|-2,01
|-0,23
|Carrefoursa
|3,43
|0,29
|-1,44
|Coca Cola İçecek
|31,10
|0,06
|0,71
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|0,00
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|-0,89
|6,73
|Çelebi
|69,20
|3,28
|9,15
|Çelik Halat
|5,54
|2,03
|-7,67
|Çemaş Döküm
|0,74
|1,37
|-2,63
|Çemtaş
|5,63
|0,18
|-7,40
|Çimbeton
|30,60
|2,00
|6,99
|Çimentaş
|18,60
|11,04
|46,46
|Çimsa
|6,66
|0,00
|-11,79
|Çuhadaroğlu Metal
|1,95
|0,00
|9,55
|Dagi Giyim
|1,33
|-0,75
|7,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,71
|-1,16
|69,31
|Dardanel
|1,08
|0,93
|-1,82
|Datagate Bilgisayar
|8,08
|5,48
|88,79
|Demısaş Döküm
|3,07
|-0,97
|23,79
|Denge Holding
|2,65
|-19,94
|128,45
|Deniz GMYO
|3,08
|0,65
|1,32
|Denizbank
|16,43
|2,05
|-13,98
|Denizli Cam
|10,55
|0,57
|-8,42
|Derimod
|8,80
|1,50
|1,50
|Desa Deri
|2,07
|1,97
|19,65
|Despec Bilgisayar
|3,60
|2,27
|9,76
|Deva Holding
|4,39
|0,23
|33,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|0,00
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,76
|-0,35
|5,11
|DO-CO
|478,90
|0,82
|0,02
|Doğan Burda
|2,67
|-0,37
|-11,30
|Doğan Holding
|1,14
|0,88
|11,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|0,00
|0,00
|Doğusan
|1,59
|-1,85
|-34,02
|Doğuş GMYO
|2,20
|0,00
|4,27
|Doğuş Otomotiv
|4,54
|-0,87
|4,61
|Döktaş Dökümcülük
|9,01
|-0,11
|10,55
|Duran Doğan Basım
|5,56
|-0,18
|9,02
|Dyo Boya
|3,07
|2,33
|5,86
|Eczacıbaşı İlaç
|2,71
|0,37
|-0,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,50
|0,13
|4,17
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-10,39
|Ege Endüstri
|465,80
|1,26
|35,41
|Ege Gübre
|24,46
|2,00
|12,72
|Ege Profil
|13,51
|0,75
|52,31
|Ege Seramik
|3,45
|-0,29
|2,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|7,14
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|3,45
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,05
|1,25
|5,47
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,80
|0,00
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,99
|6,45
|-15,38
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|-0,68
|-2,00
|Enerjisa Enerji
|4,97
|2,26
|5,56
|Enka İnşaat
|4,79
|2,13
|4,59
|Erbosan
|64,60
|0,47
|3,53
|Ereğli Demir Çelik
|9,10
|2,71
|26,04
|Ersu Gıda
|0,84
|0,00
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,63
|0,00
|-17,11
|Etiler Gıda
|1,99
|-0,50
|-6,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|1,45
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,79
|9,72
|43,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,40
|-1,33
|6,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,93
|0,69
|10,15
|F-M İzmit Piston
|16,00
|0,76
|4,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,03
|0,60
|47,08
|Ford Otosan
|48,94
|2,13
|3,01
|Formet Çelik Kapı
|6,47
|2,86
|409,45
|Frigo Pak Gıda
|1,89
|2,72
|11,18
|Galatasaray Sportif
|1,26
|0,00
|1,61
|Garanti Bankası
|8,21
|2,88
|3,14
|Garanti Faktoring
|2,92
|0,69
|47,47
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-22,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,56
|-0,84
|10,56
|Gedik Yatırım Holding
|3,16
|1,94
|34,47
|Gediz Ambalaj
|4,63
|0,87
|11,57
|Gentaş
|1,89
|0,53
|6,78
|Gersan Elektrik
|2,06
|0,98
|-15,59
|Global Men. Değ.
|0,51
|-1,92
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,08
|-1,60
|3,01
|Good-Year
|3,20
|-0,31
|-6,98
|Göltaş Çimento
|10,07
|0,60
|-18,99
|Gözde Girişim
|3,36
|0,30
|25,84
|GSD Denizcilik
|1,46
|2,82
|26,96
|GSD Holding
|0,92
|0,00
|15,00
|Gübre Fabrik.
|2,72
|0,00
|-8,11
|Güler Yat. Holding
|1,09
|-0,91
|1,87
|Güneş Sigorta
|1,54
|7,69
|2,67
|Halk GMYO
|0,73
|0,00
|4,29
|Halk Sigorta
|1,13
|2,73
|2,73
|Hatay Tekstil
|3,92
|1,03
|-0,76
|Hedef Girişim
|1,20
|-0,83
|3,45
|Hektaş
|10,64
|-0,09
|14,78
|HUB Girişim
|2,22
|-0,45
|18,09
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|2,50
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|3,67
|-0,27
|-25,56
|İdealist Danışmanlık
|27,96
|-4,57
|158,89
|İdealist GMYO
|1,56
|-0,64
|-4,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,80
|0,00
|142,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,00
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|0,68
|0,00
|11,48
|İhlas Holding
|0,36
|-2,70
|12,50
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|-2,04
|45,45
|İndeks Bilgisayar
|7,69
|1,72
|28,81
|Info Yatırım
|2,11
|19,89
|104,85
|İntema
|7,31
|0,83
|21,90
|İpek Doğal Enerji
|4,54
|1,11
|-15,46
|İskenderun Demir Çelik
|7,18
|0,14
|26,86
(Sürecek)
Kaynak: AA