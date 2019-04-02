Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 0,64 -19,49 Acıpayam Selüloz 3,73 -2,36 14,42 Adana Çimento (A) 6,74 -0,44 11,40 Adana Çimento (B) 4,84 -0,62 17,76 Adana Çimento (C) 1,21 0,83 -14,18 Adel Kalemcilik 11,21 1,08 1,91 Adese Alışveriş Ticaret 2,09 -3,24 -10,68 Afyon Çimento 4,33 -0,69 -5,66 Ak Enerji 0,56 -1,75 -11,11 Akbank 6,00 -2,28 1,96 Akçansa 6,50 0,00 -0,64 Akdenız Güvenlık Hız. 2,27 5,58 12,94 Akfen GMYO 1,47 0,68 -10,91 Akın Tekstil 9,03 -0,77 -4,44 Akiş GMYO 2,57 -0,39 0,39 Akmerkez GMYO 17,84 0,28 8,98 Aksa 9,41 -0,53 26,14 Aksa Enerji 2,48 -0,80 -7,46 Aksigorta 4,45 0,91 41,75 Aksu Enerji 9,07 0,55 17,49 Alarko Carrıer 40,18 0,45 2,08 Alarko GMYO 41,40 -0,67 -7,84 Alarko Holding 2,50 -3,10 20,77 Albaraka Türk 1,49 -6,29 22,13 Alcatel Lucent Teletaş 6,74 0,30 17,01 Alkim Kağıt 4,15 -1,43 0,00 Alkim Kimya 24,02 0,00 1,35 Altınyağ 0,42 -4,55 -4,55 Altınyunus Çeşme 4,32 1,65 4,10 Anadolu Cam 2,96 -1,33 10,45 Anadolu Efes 18,54 -0,91 -10,00 Anadolu Grubu Holding 12,12 -0,16 18,36 Anadolu Hayat Emek. 5,46 -0,18 -4,12 Anadolu Isuzu 7,22 -0,82 16,83 Anadolu Sigorta 3,95 0,00 0,62 Anel Elektrik 1,62 0,00 0,00 Arçelik 18,01 3,74 14,06 Arena Bilgisayar 3,43 -0,58 -22,22 Armada Bilgisayar 9,52 -0,31 2,48 Arsan Tekstil 1,61 -0,62 -0,62 Artı Yatırım Holding 1,17 -5,65 34,48 Aselsan 20,72 -2,17 -13,95 Aslan Çimento 24,50 -0,57 -13,00 Ata GMYO 3,78 -0,79 -5,74 Atakule GMYO 1,17 0,86 -11,08 Atlantis Yatırım Holding 0,45 -2,17 150,00 Atlas Yat. Ort. 1,79 9,82 108,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,63 1,26 30,15 Avrasya GMYO 1,12 -0,88 27,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 0,00 3,70 Avrasya Stratejik GMYF 1.262,40 0,01 1,29 Avrupa Yatırım Holding 2,59 -1,89 6,58 Ayen Enerji 2,62 4,80 11,49 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,51 -2,58 6,34 Aygaz 9,64 -1,03 -3,06 Bagfaş 5,14 1,78 6,64 Bak Ambalaj 4,90 -1,41 -3,35 Balatacılar Balatacılık 0,37 0,00 12,12 Bantaş Ambalaj 1,52 -1,30 21,12 Banvit 10,28 2,09 -4,73 Baştaş Başkent Çimento 1,82 0,00 -9,90 Batı Çimento 2,27 0,89 -5,81 Batısöke Çimento 0,97 -3,96 -11,01 Bera Holding 1,74 -0,57 -15,53 Berkosan Yalıtım 1,84 1,66 1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -0,68 -10,49 Beyaz Filo 3,90 -2,50 42,86 Bilici Yatırım 1,68 -1,18 23,53 Bim Mağazalar 77,75 1,44 -10,63 Birko Mensucat 0,27 8,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,73 1,39 -37,61 Bizim Mağazaları 7,56 0,80 11,18 Bolu Çimento 3,05 -0,65 -11,08 Bomonti Elektrik 0,88 4,76 83,33 Borusan Mannesmann 9,85 1,44 26,28 Borusan Yat. Paz. 36,52 -0,16 -2,92 Bosch Fren Sistemleri 162,20 0,75 0,12 Bossa 4,34 0,93 3,23 Boyner Perakende Yat. 4,11 0,49 4,31 Brisa 7,16 -0,56 13,11 Burçelik 3,12 0,65 -2,80 Burçelik Vana 1,50 0,00 1,35 Bursa Çimento 4,48 -0,22 1,82 Carrefoursa 3,42 -2,29 -1,72 Coca Cola İçecek 31,08 0,06 0,65 Cosmos Yat. Holding 0,95 -1,04 -2,06 Credıtwest Faktorıng 1,12 3,70 7,69 Çelebi 67,00 -1,18 5,68 Çelik Halat 5,43 1,50 -9,50 Çemaş Döküm 0,73 -1,35 -3,95 Çemtaş 5,62 -0,35 -7,57 Çimbeton 30,00 -0,27 4,90 Çimentaş 16,75 0,84 31,89 Çimsa 6,66 -0,30 -11,79 Çuhadaroğlu Metal 1,95 1,56 9,55 Dagi Giyim 1,34 -1,47 8,06 Dagi Yatırım Holding 1,73 0,58 71,29 Dardanel 1,07 -1,83 -2,73 Datagate Bilgisayar 7,66 -1,54 78,97 Demısaş Döküm 3,10 -0,64 25,00 Denge Holding 3,31 -19,85 185,34 Deniz GMYO 3,06 0,00 0,66 Denizbank 16,10 3,94 -15,71 Denizli Cam 10,49 0,10 -8,94 Derimod 8,67 0,81 0,00 Desa Deri 2,03 11,54 17,34 Despec Bilgisayar 3,52 -2,49 7,32 Deva Holding 4,38 0,92 33,13 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 1,47 -11,54 Ditaş Doğan 5,78 1,76 5,47 DO-CO 475,00 3,08 -0,79 Doğan Burda 2,68 -1,47 -10,96 Doğan Holding 1,13 -1,74 10,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 2,52 0,00 Doğusan 1,62 0,00 -32,78 Doğuş GMYO 2,20 1,38 4,27 Doğuş Otomotiv 4,58 1,33 5,53 Döktaş Dökümcülük 9,02 -0,11 10,67 Duran Doğan Basım 5,57 -3,47 9,22 Dyo Boya 3,00 2,04 3,45 Eczacıbaşı İlaç 2,70 -1,10 -1,10 Eczacıbaşı Yatırım 7,49 -0,93 4,03 Edip Gayrimenkul 0,69 -1,43 -10,39 Ege Endüstri 460,00 -0,13 33,72 Ege Gübre 23,98 -0,08 10,51 Ege Profil 13,41 0,90 51,18 Ege Seramik 3,46 2,37 3,28 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 -6,45 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 4,00 -2,44 4,17 Ekiz Kimya 0,30 3,45 -9,09 Emek Elektrik 0,80 -1,23 -18,37 Eminiş Ambalaj 0,93 6,90 -20,51 Emlak Konut GMYO 1,48 -0,67 -1,33 Enerjisa Enerji 4,86 1,04 3,22 Enka İnşaat 4,69 -1,47 2,40 Erbosan 64,30 0,00 3,04 Ereğli Demir Çelik 8,86 -1,77 22,71 Ersu Gıda 0,84 2,44 -8,70 Escort Teknoloji 0,63 0,00 -17,11 Etiler Gıda 2,00 0,00 -6,10 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 0,00 -2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,62 1,64 -1,59 Euro Yatırım Holding 0,72 1,41 30,91 Fenerbahçe Futbol 7,50 4,90 8,38 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,91 -1,36 9,40 F-M İzmit Piston 15,88 -0,13 3,31 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,00 7,76 46,20 Ford Otosan 47,92 3,90 0,86 Formet Çelik Kapı 6,29 -4,70 395,28 Frigo Pak Gıda 1,84 -0,54 8,24 Galatasaray Sportif 1,26 -1,56 1,61 Garanti Bankası 7,98 -1,97 0,25 Garanti Faktoring 2,90 -3,65 46,46 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -24,05 Gedik Y. Men. Değ. 3,59 -1,91 11,49 Gedik Yatırım Holding 3,10 1,64 31,91 Gediz Ambalaj 4,59 0,88 10,60 Gentaş 1,88 0,53 6,21 Gersan Elektrik 2,04 0,49 -16,40 Global Men. Değ. 0,52 0,00 10,64 Global Yat. Holding 3,13 -0,63 4,68 Good-Year 3,21 0,00 -6,69 Göltaş Çimento 10,01 -1,38 -19,47 Gözde Girişim 3,35 -1,47 25,47 GSD Denizcilik 1,42 2,90 23,48 GSD Holding 0,92 1,10 15,00 Gübre Fabrik. 2,72 0,00 -8,11 Güler Yat. Holding 1,10 0,00 2,80 Güneş Sigorta 1,43 -2,05 -4,67 Halk GMYO 0,73 -1,35 4,29 Halk Sigorta 1,10 -1,79 0,00 Hatay Tekstil 3,88 1,04 -1,77 Hedef Girişim 1,21 5,22 4,31 Hektaş 10,65 -0,84 14,89 HUB Girişim 2,23 1,36 18,62 Hürriyet Gzt. 0,80 -1,23 -13,98 ICBC Turkey Bank 3,68 -1,08 -25,35 İdealist Danışmanlık 29,30 2,95 171,30 İdealist GMYO 1,57 2,61 -3,68 İhlas Ev Aletleri 0,80 -3,61 142,42 İhlas Gayrimenkul 0,80 -2,44 -14,85 İhlas Gazetecilik 0,68 -2,86 11,48 İhlas Holding 0,37 2,78 15,62 İhlas Yayın Holding 0,49 -5,77 48,48 İndeks Bilgisayar 7,56 2,44 26,63 Info Yatırım 1,76 -3,30 70,87 İntema 7,25 -0,82 20,90 İpek Doğal Enerji 4,49 -1,54 -16,39 İskenderun Demir Çelik 7,17 -0,97 26,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA