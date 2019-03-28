Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,48 -1,99 -24,10 Acıpayam Selüloz 3,68 1,66 12,88 Adana Çimento (A) 6,73 0,45 11,24 Adana Çimento (B) 4,74 -0,84 15,33 Adana Çimento (C) 1,13 -1,74 -19,86 Adel Kalemcilik 10,92 0,46 -0,73 Adese Alışveriş Ticaret 1,81 -2,16 -22,65 Afyon Çimento 4,31 0,00 -6,10 Ak Enerji 0,55 0,00 -12,70 Akbank 5,94 7,41 0,94 Akçansa 7,26 0,83 -1,22 Akdenız Güvenlık Hız. 2,10 1,45 4,48 Akfen GMYO 1,43 0,00 -13,33 Akın Tekstil 8,86 4,73 -6,24 Akiş GMYO 2,52 1,61 -1,56 Akmerkez GMYO 17,52 2,22 7,03 Aksa 8,80 0,57 17,96 Aksa Enerji 2,39 -0,42 -10,82 Aksigorta 4,39 -3,52 39,84 Aksu Enerji 8,45 -3,10 9,46 Alarko Carrıer 40,50 -0,93 2,90 Alarko GMYO 41,44 -1,75 -7,75 Alarko Holding 2,52 0,80 21,74 Albaraka Türk 1,54 1,32 26,23 Alcatel Lucent Teletaş 6,52 3,33 13,19 Alkim Kağıt 4,02 -0,50 -3,13 Alkim Kimya 24,32 -1,94 2,62 Altınyağ 0,44 -2,22 0,00 Altınyunus Çeşme 4,10 1,99 -1,20 Anadolu Cam 2,98 -1,32 11,19 Anadolu Efes 17,53 -3,68 -14,90 Anadolu Grubu Holding 11,36 0,53 10,94 Anadolu Hayat Emek. 5,42 1,69 -4,82 Anadolu Isuzu 6,75 -3,16 9,22 Anadolu Sigorta 3,95 -1,25 0,62 Anel Elektrik 1,56 1,96 -3,70 Arçelik 16,66 0,42 5,51 Arena Bilgisayar 3,39 1,80 -23,13 Armada Bilgisayar 9,55 12,35 2,80 Arsan Tekstil 1,60 1,91 -1,23 Artı Yatırım Holding 0,95 2,15 9,20 Aselsan 20,50 1,99 -14,87 Aslan Çimento 24,20 -0,25 -14,06 Ata GMYO 3,86 0,00 -3,74 Atakule GMYO 1,16 0,00 -11,84 Atlantis Yatırım Holding 0,45 -2,17 150,00 Atlas Yat. Ort. 1,84 19,48 113,95 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,40 -1,05 27,05 Avrasya GMYO 1,14 -0,87 29,55 Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 1,83 2,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.261,60 0,02 1,23 Avrupa Yatırım Holding 2,56 -0,78 5,35 Ayen Enerji 2,39 -0,42 1,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,50 -3,23 5,63 Aygaz 9,42 2,02 -5,27 Bagfaş 4,94 1,86 2,49 Bak Ambalaj 4,94 2,92 -2,56 Balatacılar Balatacılık 0,37 -2,63 12,12 Bantaş Ambalaj 1,57 6,08 25,10 Banvit 9,60 -0,62 -11,03 Baştaş Başkent Çimento 1,84 0,00 -8,91 Batı Çimento 2,27 1,34 -5,81 Batısöke Çimento 0,95 2,15 -12,84 Bera Holding 1,67 -1,18 -18,93 Berkosan Yalıtım 1,67 -0,60 -7,73 Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 -1,45 -16,05 Beyaz Filo 3,51 1,15 28,57 Bilici Yatırım 1,64 -1,20 20,59 Bim Mağazalar 76,05 -0,33 -12,59 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,71 -1,39 -39,32 Bizim Mağazaları 7,32 0,41 7,65 Bolu Çimento 3,09 -2,22 -9,91 Bomonti Elektrik 0,78 -2,50 62,50 Borusan Mannesmann 9,23 2,21 18,33 Borusan Yat. Paz. 36,40 0,89 -3,24 Bosch Fren Sistemleri 158,20 -0,06 -2,35 Bossa 4,19 0,48 -0,34 Boyner Perakende Yat. 4,08 2,77 3,55 Brisa 7,17 -0,69 13,27 Burçelik 2,95 0,00 -8,10 Burçelik Vana 1,46 -2,01 -1,35 Bursa Çimento 4,45 0,00 1,14 Carrefoursa 3,31 -1,19 -4,89 Coca Cola İçecek 29,98 -0,73 -2,91 Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -7,22 Credıtwest Faktorıng 1,08 2,86 3,85 Çelebi 68,65 -0,36 8,28 Çelik Halat 5,29 -0,56 -11,83 Çemaş Döküm 0,73 -1,35 -3,95 Çemtaş 5,47 0,37 -10,03 Çimbeton 30,06 0,20 5,10 Çimentaş 15,74 5,07 23,94 Çimsa 6,57 -1,05 -12,98 Çuhadaroğlu Metal 1,81 -1,09 1,69 Dagi Giyim 1,32 0,76 6,45 Dagi Yatırım Holding 1,77 7,27 75,25 Dardanel 1,06 7,07 -3,64 Datagate Bilgisayar 7,50 14,16 75,23 Demısaş Döküm 3,05 0,00 22,98 Denge Holding 4,73 9,24 307,76 Deniz GMYO 3,12 -7,14 2,63 Denizbank 17,69 0,28 -7,38 Denizli Cam 10,55 1,64 -8,42 Derimod 8,41 1,08 -3,00 Desa Deri 1,76 1,15 1,73 Despec Bilgisayar 3,39 3,04 3,35 Deva Holding 4,21 -0,24 27,96 Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -3,13 -20,51 Ditaş Doğan 5,45 -0,91 -0,55 DO-CO 455,60 3,05 -4,85 Doğan Burda 2,63 1,15 -12,62 Doğan Holding 1,14 5,56 11,76 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,93 -1,06 -23,77 Doğusan 1,50 5,63 -37,76 Doğuş GMYO 2,12 0,00 0,47 Doğuş Otomotiv 4,37 0,92 0,69 Döktaş Dökümcülük 8,95 -0,78 9,82 Duran Doğan Basım 5,36 0,75 5,10 Dyo Boya 2,89 -0,34 -0,34 Eczacıbaşı İlaç 2,62 -0,76 -4,03 Eczacıbaşı Yatırım 7,41 0,41 2,92 Edip Gayrimenkul 0,65 0,00 -15,58 Ege Endüstri 442,40 0,20 28,60 Ege Gübre 23,14 0,00 6,64 Ege Profil 13,02 1,17 46,79 Ege Seramik 3,32 -1,78 -0,90 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 3,90 2,90 1,56 Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15 Emek Elektrik 0,78 -2,50 -20,41 Eminiş Ambalaj 0,88 0,00 -24,79 Emlak Konut GMYO 1,54 1,99 2,67 Enerjisa Enerji 5,21 -2,43 2,16 Enka İnşaat 4,67 -1,27 1,97 Erbosan 61,55 3,10 -1,36 Ereğli Demir Çelik 9,16 3,74 26,87 Ersu Gıda 0,80 -1,23 -13,04 Escort Teknoloji 0,61 1,67 -19,74 Etiler Gıda 1,98 0,00 -7,04 Euro Kapital Yat. Ort. 0,67 -1,47 -5,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,58 -3,33 -9,38 Euro Yat. Ort. 0,59 -1,67 -6,35 Euro Yatırım Holding 0,66 3,13 20,00 Fenerbahçe Futbol 6,08 0,33 -12,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,76 0,36 3,76 F-M İzmit Piston 17,57 2,21 1,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,64 3,57 35,67 Ford Otosan 46,14 0,83 -7,72 Formet Çelik Kapı 6,94 7,60 446,46 Frigo Pak Gıda 1,85 7,56 8,82 Galatasaray Sportif 1,15 -1,71 -7,26 Garanti Bankası 7,95 3,25 -0,13 Garanti Faktoring 2,85 -4,04 43,94 Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -25,32 Gedik Y. Men. Değ. 3,46 2,06 7,45 Gedik Yatırım Holding 2,91 1,39 23,83 Gediz Ambalaj 4,47 0,68 7,71 Gentaş 1,86 -1,06 5,08 Gersan Elektrik 1,95 -1,02 -20,09 Global Men. Değ. 0,51 0,00 8,51 Global Yat. Holding 3,13 -1,26 4,68 Good-Year 3,20 -1,23 -6,98 Göltaş Çimento 10,05 -0,30 -19,15 Gözde Girişim 3,42 2,09 28,09 GSD Denizcilik 1,36 0,00 18,26 GSD Holding 0,88 2,33 10,00 Gübre Fabrik. 2,69 1,51 -9,12 Güler Yat. Holding 1,08 0,93 0,93 Güneş Sigorta 1,37 0,00 -8,67 Halk GMYO 0,73 2,82 4,29 Halk Sigorta 1,10 -2,65 0,00 Hatay Tekstil 3,75 0,54 -5,06 Hedef Girişim 1,07 0,00 -7,76 Hektaş 10,39 1,86 12,08 HUB Girişim 2,10 0,00 11,70 Hürriyet Gzt. 0,80 1,27 -13,98 ICBC Turkey Bank 3,60 -1,91 -26,98 İdealist Danışmanlık 20,02 -0,40 85,37 İdealist GMYO 1,47 -3,29 -9,82 İhlas Ev Aletleri 0,70 0,00 112,12 İhlas Gayrimenkul 0,80 0,00 -14,85 İhlas Gazetecilik 0,71 5,97 16,39 İhlas Holding 0,35 -2,78 9,37 İhlas Yayın Holding 0,44 2,33 33,33 İndeks Bilgisayar 6,95 5,14 16,42 Info Yatırım 1,62 1,89 57,28 İntema 7,26 -1,49 21,07 İpek Doğal Enerji 4,35 -1,36 -18,99 İskenderun Demir Çelik 7,12 1,86 25,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA