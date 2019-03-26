Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,54 6,21 -21,03
Acıpayam Selüloz 3,86 -3,98 18,40
Adana Çimento (A) 6,89 0,00 13,88
Adana Çimento (B) 4,85 0,41 18,00
Adana Çimento (C) 1,22 -2,40 -13,48
Adel Kalemcilik 11,05 0,00 0,45
Adese Alışveriş Ticaret 1,99 -2,45 -14,96
Afyon Çimento 4,54 -0,44 -1,09
Ak Enerji 0,57 1,79 -9,52
Akbank 6,02 -0,99 2,30
Akçansa 7,28 -1,09 -0,95
Akdenız Güvenlık Hız. 2,16 -1,37 7,46
Akfen GMYO 1,45 -1,36 -12,12
Akın Tekstil 8,87 -1,11 -6,14
Akiş GMYO 2,56 -0,39 0,00
Akmerkez GMYO 17,56 0,63 7,27
Aksa 9,04 0,44 21,18
Aksa Enerji 2,54 0,00 -5,22
Aksigorta 4,55 0,66 44,93
Aksu Enerji 8,84 -0,67 14,51
Alarko Carrıer 40,94 0,34 4,01
Alarko GMYO 45,46 0,62 1,20
Alarko Holding 2,68 -0,37 29,47
Albaraka Türk 1,66 -7,78 36,07
Alcatel Lucent Teletaş 6,66 -4,17 15,63
Alkim Kağıt 4,07 -1,21 -1,93
Alkim Kimya 24,70 -1,20 4,22
Altınyağ 0,46 -2,13 4,55
Altınyunus Çeşme 4,25 1,43 2,41
Anadolu Cam 3,15 0,96 17,54
Anadolu Efes 19,14 -4,06 -7,09
Anadolu Grubu Holding 11,56 -4,78 12,89
Anadolu Hayat Emek. 5,40 -0,92 -5,17
Anadolu Isuzu 7,39 -3,40 19,58
Anadolu Sigorta 4,00 -0,99 1,89
Anel Elektrik 1,62 0,00 0,00
Arçelik 18,13 -4,18 14,82
Arena Bilgisayar 3,48 -0,57 -21,09
Armada Bilgisayar 9,11 -12,57 -1,94
Arsan Tekstil 1,61 0,00 -0,62
Artı Yatırım Holding 0,92 -2,13 5,75
Aselsan 21,80 -2,68 -9,47
Aslan Çimento 25,92 -0,61 -7,95
Ata GMYO 3,90 1,04 -2,74
Atakule GMYO 1,22 0,00 -7,28
Atlantis Yatırım Holding 0,46 -4,17 155,56
Atlas Yat. Ort. 1,78 -1,11 106,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,43 -2,78 22,95
Avrasya GMYO 1,12 -1,75 27,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 0,90 3,70
Avrasya Stratejik GMYF 1.261,20 0,02 1,20
Avrupa Yatırım Holding 2,63 -4,36 8,23
Ayen Enerji 2,52 -2,70 7,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,58 1,94 11,27
Aygaz 10,97 -2,14 -3,18
Bagfaş 5,04 1,00 4,56
Bak Ambalaj 5,10 -5,90 0,59
Balatacılar Balatacılık 0,38 0,00 15,15
Bantaş Ambalaj 1,62 -2,41 29,08
Banvit 10,12 -0,10 -6,21
Baştaş Başkent Çimento 1,89 0,00 -6,44
Batı Çimento 2,29 -2,14 -4,98
Batısöke Çimento 1,00 0,00 -8,26
Bera Holding 1,78 -0,56 -13,59
Berkosan Yalıtım 1,81 -1,63 0,00
Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -2,03 -10,49
Beyaz Filo 3,68 0,00 34,80
Bilici Yatırım 1,75 0,57 28,68
Bim Mağazalar 80,50 -1,23 -7,47
Birko Mensucat 0,26 -3,70 -13,33
Birlik Mensucat 0,74 -2,63 -36,75
Bizim Mağazaları 7,44 -2,49 9,41
Bolu Çimento 3,19 -0,62 -7,00
Bomonti Elektrik 0,83 -2,35 72,92
Borusan Mannesmann 9,67 -1,63 23,97
Borusan Yat. Paz. 37,00 -0,70 -1,65
Bosch Fren Sistemleri 165,90 -1,25 2,41
Bossa 4,33 -1,37 2,99
Boyner Perakende Yat. 4,09 0,25 3,81
Brisa 7,40 -1,60 16,90
Burçelik 3,15 -1,87 -1,87
Burçelik Vana 1,52 -1,94 2,70
Bursa Çimento 4,60 0,44 4,55
Carrefoursa 3,57 1,42 2,59
Coca Cola İçecek 31,32 -1,57 1,42
Cosmos Yat. Holding 0,95 3,26 -2,06
Credıtwest Faktorıng 1,13 -0,88 8,65
Çelebi 73,25 1,38 15,54
Çelik Halat 5,59 -1,93 -6,83
Çemaş Döküm 0,76 1,33 0,00
Çemtaş 5,67 -0,87 -6,74
Çimbeton 30,68 -0,45 7,27
Çimentaş 15,13 -0,66 19,13
Çimsa 6,97 -1,97 -7,68
Çuhadaroğlu Metal 1,95 2,09 9,55
Dagi Giyim 1,35 0,75 8,87
Dagi Yatırım Holding 1,65 7,84 63,37
Dardanel 1,07 2,88 -2,73
Datagate Bilgisayar 7,54 -3,21 76,17
Demısaş Döküm 3,12 0,97 25,81
Denge Holding 4,11 8,44 254,31
Deniz GMYO 2,98 -0,33 -1,97
Denizbank 14,70 -0,20 -23,04
Denizli Cam 10,65 -1,57 -7,55
Derimod 8,55 -0,47 -1,38
Desa Deri 1,83 0,00 5,78
Despec Bilgisayar 3,50 -2,51 6,71
Deva Holding 4,31 -2,05 31,00
Diriteks Diriliş Tekstil 0,66 -2,94 -15,38
Ditaş Doğan 5,70 -1,04 4,01
DO-CO 462,00 -0,22 -3,51
Doğan Burda 2,73 0,00 -9,30
Doğan Holding 1,13 -3,42 10,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 -4,67 -16,39
Doğusan 1,55 -1,90 -35,68
Doğuş GMYO 2,07 -1,90 -1,90
Doğuş Otomotiv 4,66 -1,69 7,37
Döktaş Dökümcülük 9,33 -1,06 14,48
Duran Doğan Basım 5,72 -4,67 12,16
Dyo Boya 3,25 11,68 12,07
Eczacıbaşı İlaç 2,83 -2,41 3,66
Eczacıbaşı Yatırım 7,79 -0,76 8,19
Edip Gayrimenkul 0,68 -2,86 -11,69
Ege Endüstri 458,30 -2,49 33,23
Ege Gübre 24,78 -0,64 14,19
Ege Profil 12,68 1,93 42,95
Ege Seramik 3,40 -1,45 1,49
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 0,00 29,17
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 3,85 -7,23 0,26
Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12
Emek Elektrik 0,85 0,00 -13,27
Eminiş Ambalaj 0,91 -7,14 -22,22
Emlak Konut GMYO 1,54 -1,91 2,67
Enerjisa Enerji 5,60 0,18 9,80
Enka İnşaat 4,94 1,02 7,86
Erbosan 63,50 0,16 1,76
Ereğli Demir Çelik 9,11 -1,19 26,18
Ersu Gıda 0,84 -1,18 -8,70
Escort Teknoloji 0,63 0,00 -17,11
Etiler Gıda 2,01 -1,95 -5,63
Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 1,47 -2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 -3,17 -4,69
Euro Yat. Ort. 0,64 6,67 1,59
Euro Yatırım Holding 0,65 1,56 18,18
Fenerbahçe Futbol 6,44 -0,31 -6,94
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 0,70 8,27
F-M İzmit Piston 17,85 -2,46 3,48
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,80 1,05 40,35
Ford Otosan 49,00 -1,17 -2,00
Formet Çelik Kapı 6,48 6,93 410,24
Frigo Pak Gıda 1,72 -3,91 1,18
Galatasaray Sportif 1,22 -1,61 -1,61
Garanti Bankası 8,45 -3,32 6,16
Garanti Faktoring 3,02 -1,95 52,53
Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -21,52
Gedik Y. Men. Değ. 3,54 0,00 9,94
Gedik Yatırım Holding 3,02 0,00 28,51
Gediz Ambalaj 4,54 0,67 9,40
Gentaş 1,88 -0,53 6,21
Gersan Elektrik 2,10 -2,33 -13,95
Global Men. Değ. 0,50 2,04 6,38
Global Yat. Holding 3,32 -1,19 11,04
Good-Year 3,35 -1,18 -2,62
Göltaş Çimento 10,78 -1,55 -13,27
Gözde Girişim 3,50 1,16 31,09
GSD Denizcilik 1,42 3,65 23,48
GSD Holding 0,93 -2,11 16,25
Gübre Fabrik. 2,81 -1,06 -5,07
Güler Yat. Holding 1,10 0,92 2,80
Güneş Sigorta 1,46 -0,68 -2,67
Halk GMYO 0,74 0,00 5,71
Halk Sigorta 1,13 1,80 2,73
Hatay Tekstil 3,85 -1,03 -2,53
Hedef Girişim 1,11 -2,63 -4,31
Hektaş 10,77 0,84 16,18
HUB Girişim 2,15 0,47 14,36
Hürriyet Gzt. 0,85 -2,30 -8,60
ICBC Turkey Bank 3,84 -0,78 -22,11
İdealist Danışmanlık 20,02 8,04 85,37
İdealist GMYO 1,62 -1,22 -0,61
İhlas Ev Aletleri 0,75 -12,79 127,27
İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -10,60
İhlas Gazetecilik 0,71 -6,58 16,39
İhlas Holding 0,37 -5,13 15,62
İhlas Yayın Holding 0,45 -8,16 36,36
İndeks Bilgisayar 7,40 -3,39 23,95
Info Yatırım 1,62 0,00 57,28
İntema 7,75 -0,77 29,24
İpek Doğal Enerji 4,64 0,65 -13,59
İskenderun Demir Çelik 7,19 -2,18 27,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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