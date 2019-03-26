Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|6,21
|-21,03
|Acıpayam Selüloz
|3,86
|-3,98
|18,40
|Adana Çimento (A)
|6,89
|0,00
|13,88
|Adana Çimento (B)
|4,85
|0,41
|18,00
|Adana Çimento (C)
|1,22
|-2,40
|-13,48
|Adel Kalemcilik
|11,05
|0,00
|0,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|-2,45
|-14,96
|Afyon Çimento
|4,54
|-0,44
|-1,09
|Ak Enerji
|0,57
|1,79
|-9,52
|Akbank
|6,02
|-0,99
|2,30
|Akçansa
|7,28
|-1,09
|-0,95
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,16
|-1,37
|7,46
|Akfen GMYO
|1,45
|-1,36
|-12,12
|Akın Tekstil
|8,87
|-1,11
|-6,14
|Akiş GMYO
|2,56
|-0,39
|0,00
|Akmerkez GMYO
|17,56
|0,63
|7,27
|Aksa
|9,04
|0,44
|21,18
|Aksa Enerji
|2,54
|0,00
|-5,22
|Aksigorta
|4,55
|0,66
|44,93
|Aksu Enerji
|8,84
|-0,67
|14,51
|Alarko Carrıer
|40,94
|0,34
|4,01
|Alarko GMYO
|45,46
|0,62
|1,20
|Alarko Holding
|2,68
|-0,37
|29,47
|Albaraka Türk
|1,66
|-7,78
|36,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,66
|-4,17
|15,63
|Alkim Kağıt
|4,07
|-1,21
|-1,93
|Alkim Kimya
|24,70
|-1,20
|4,22
|Altınyağ
|0,46
|-2,13
|4,55
|Altınyunus Çeşme
|4,25
|1,43
|2,41
|Anadolu Cam
|3,15
|0,96
|17,54
|Anadolu Efes
|19,14
|-4,06
|-7,09
|Anadolu Grubu Holding
|11,56
|-4,78
|12,89
|Anadolu Hayat Emek.
|5,40
|-0,92
|-5,17
|Anadolu Isuzu
|7,39
|-3,40
|19,58
|Anadolu Sigorta
|4,00
|-0,99
|1,89
|Anel Elektrik
|1,62
|0,00
|0,00
|Arçelik
|18,13
|-4,18
|14,82
|Arena Bilgisayar
|3,48
|-0,57
|-21,09
|Armada Bilgisayar
|9,11
|-12,57
|-1,94
|Arsan Tekstil
|1,61
|0,00
|-0,62
|Artı Yatırım Holding
|0,92
|-2,13
|5,75
|Aselsan
|21,80
|-2,68
|-9,47
|Aslan Çimento
|25,92
|-0,61
|-7,95
|Ata GMYO
|3,90
|1,04
|-2,74
|Atakule GMYO
|1,22
|0,00
|-7,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,46
|-4,17
|155,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-1,11
|106,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,43
|-2,78
|22,95
|Avrasya GMYO
|1,12
|-1,75
|27,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,12
|0,90
|3,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.261,20
|0,02
|1,20
|Avrupa Yatırım Holding
|2,63
|-4,36
|8,23
|Ayen Enerji
|2,52
|-2,70
|7,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,58
|1,94
|11,27
|Aygaz
|10,97
|-2,14
|-3,18
|Bagfaş
|5,04
|1,00
|4,56
|Bak Ambalaj
|5,10
|-5,90
|0,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|0,00
|15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,62
|-2,41
|29,08
|Banvit
|10,12
|-0,10
|-6,21
|Baştaş Başkent Çimento
|1,89
|0,00
|-6,44
|Batı Çimento
|2,29
|-2,14
|-4,98
|Batısöke Çimento
|1,00
|0,00
|-8,26
|Bera Holding
|1,78
|-0,56
|-13,59
|Berkosan Yalıtım
|1,81
|-1,63
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|-2,03
|-10,49
|Beyaz Filo
|3,68
|0,00
|34,80
|Bilici Yatırım
|1,75
|0,57
|28,68
|Bim Mağazalar
|80,50
|-1,23
|-7,47
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,74
|-2,63
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|7,44
|-2,49
|9,41
|Bolu Çimento
|3,19
|-0,62
|-7,00
|Bomonti Elektrik
|0,83
|-2,35
|72,92
|Borusan Mannesmann
|9,67
|-1,63
|23,97
|Borusan Yat. Paz.
|37,00
|-0,70
|-1,65
|Bosch Fren Sistemleri
|165,90
|-1,25
|2,41
|Bossa
|4,33
|-1,37
|2,99
|Boyner Perakende Yat.
|4,09
|0,25
|3,81
|Brisa
|7,40
|-1,60
|16,90
|Burçelik
|3,15
|-1,87
|-1,87
|Burçelik Vana
|1,52
|-1,94
|2,70
|Bursa Çimento
|4,60
|0,44
|4,55
|Carrefoursa
|3,57
|1,42
|2,59
|Coca Cola İçecek
|31,32
|-1,57
|1,42
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|3,26
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|-0,88
|8,65
|Çelebi
|73,25
|1,38
|15,54
|Çelik Halat
|5,59
|-1,93
|-6,83
|Çemaş Döküm
|0,76
|1,33
|0,00
|Çemtaş
|5,67
|-0,87
|-6,74
|Çimbeton
|30,68
|-0,45
|7,27
|Çimentaş
|15,13
|-0,66
|19,13
|Çimsa
|6,97
|-1,97
|-7,68
|Çuhadaroğlu Metal
|1,95
|2,09
|9,55
|Dagi Giyim
|1,35
|0,75
|8,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,65
|7,84
|63,37
|Dardanel
|1,07
|2,88
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|7,54
|-3,21
|76,17
|Demısaş Döküm
|3,12
|0,97
|25,81
|Denge Holding
|4,11
|8,44
|254,31
|Deniz GMYO
|2,98
|-0,33
|-1,97
|Denizbank
|14,70
|-0,20
|-23,04
|Denizli Cam
|10,65
|-1,57
|-7,55
|Derimod
|8,55
|-0,47
|-1,38
|Desa Deri
|1,83
|0,00
|5,78
|Despec Bilgisayar
|3,50
|-2,51
|6,71
|Deva Holding
|4,31
|-2,05
|31,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,66
|-2,94
|-15,38
|Ditaş Doğan
|5,70
|-1,04
|4,01
|DO-CO
|462,00
|-0,22
|-3,51
|Doğan Burda
|2,73
|0,00
|-9,30
|Doğan Holding
|1,13
|-3,42
|10,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|-4,67
|-16,39
|Doğusan
|1,55
|-1,90
|-35,68
|Doğuş GMYO
|2,07
|-1,90
|-1,90
|Doğuş Otomotiv
|4,66
|-1,69
|7,37
|Döktaş Dökümcülük
|9,33
|-1,06
|14,48
|Duran Doğan Basım
|5,72
|-4,67
|12,16
|Dyo Boya
|3,25
|11,68
|12,07
|Eczacıbaşı İlaç
|2,83
|-2,41
|3,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,79
|-0,76
|8,19
|Edip Gayrimenkul
|0,68
|-2,86
|-11,69
|Ege Endüstri
|458,30
|-2,49
|33,23
|Ege Gübre
|24,78
|-0,64
|14,19
|Ege Profil
|12,68
|1,93
|42,95
|Ege Seramik
|3,40
|-1,45
|1,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,85
|-7,23
|0,26
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,85
|0,00
|-13,27
|Eminiş Ambalaj
|0,91
|-7,14
|-22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|-1,91
|2,67
|Enerjisa Enerji
|5,60
|0,18
|9,80
|Enka İnşaat
|4,94
|1,02
|7,86
|Erbosan
|63,50
|0,16
|1,76
|Ereğli Demir Çelik
|9,11
|-1,19
|26,18
|Ersu Gıda
|0,84
|-1,18
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,63
|0,00
|-17,11
|Etiler Gıda
|2,01
|-1,95
|-5,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|1,47
|-2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|-3,17
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|6,67
|1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,65
|1,56
|18,18
|Fenerbahçe Futbol
|6,44
|-0,31
|-6,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,88
|0,70
|8,27
|F-M İzmit Piston
|17,85
|-2,46
|3,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,80
|1,05
|40,35
|Ford Otosan
|49,00
|-1,17
|-2,00
|Formet Çelik Kapı
|6,48
|6,93
|410,24
|Frigo Pak Gıda
|1,72
|-3,91
|1,18
|Galatasaray Sportif
|1,22
|-1,61
|-1,61
|Garanti Bankası
|8,45
|-3,32
|6,16
|Garanti Faktoring
|3,02
|-1,95
|52,53
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-21,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,54
|0,00
|9,94
|Gedik Yatırım Holding
|3,02
|0,00
|28,51
|Gediz Ambalaj
|4,54
|0,67
|9,40
|Gentaş
|1,88
|-0,53
|6,21
|Gersan Elektrik
|2,10
|-2,33
|-13,95
|Global Men. Değ.
|0,50
|2,04
|6,38
|Global Yat. Holding
|3,32
|-1,19
|11,04
|Good-Year
|3,35
|-1,18
|-2,62
|Göltaş Çimento
|10,78
|-1,55
|-13,27
|Gözde Girişim
|3,50
|1,16
|31,09
|GSD Denizcilik
|1,42
|3,65
|23,48
|GSD Holding
|0,93
|-2,11
|16,25
|Gübre Fabrik.
|2,81
|-1,06
|-5,07
|Güler Yat. Holding
|1,10
|0,92
|2,80
|Güneş Sigorta
|1,46
|-0,68
|-2,67
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,13
|1,80
|2,73
|Hatay Tekstil
|3,85
|-1,03
|-2,53
|Hedef Girişim
|1,11
|-2,63
|-4,31
|Hektaş
|10,77
|0,84
|16,18
|HUB Girişim
|2,15
|0,47
|14,36
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|-2,30
|-8,60
|ICBC Turkey Bank
|3,84
|-0,78
|-22,11
|İdealist Danışmanlık
|20,02
|8,04
|85,37
|İdealist GMYO
|1,62
|-1,22
|-0,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,75
|-12,79
|127,27
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|0,71
|-6,58
|16,39
|İhlas Holding
|0,37
|-5,13
|15,62
|İhlas Yayın Holding
|0,45
|-8,16
|36,36
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|-3,39
|23,95
|Info Yatırım
|1,62
|0,00
|57,28
|İntema
|7,75
|-0,77
|29,24
|İpek Doğal Enerji
|4,64
|0,65
|-13,59
|İskenderun Demir Çelik
|7,19
|-2,18
|27,03
(Sürecek)
Kaynak: AA