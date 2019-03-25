Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,45
|-3,33
|-25,64
|Acıpayam Selüloz
|4,02
|-1,71
|23,31
|Adana Çimento (A)
|6,89
|0,58
|13,88
|Adana Çimento (B)
|4,83
|-1,23
|17,52
|Adana Çimento (C)
|1,25
|0,00
|-11,35
|Adel Kalemcilik
|11,05
|-1,34
|0,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,04
|-3,77
|-12,82
|Afyon Çimento
|4,56
|-1,08
|-0,65
|Ak Enerji
|0,56
|-3,45
|-11,11
|Akbank
|6,08
|-4,40
|3,32
|Akçansa
|7,36
|-0,67
|0,14
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,19
|-1,35
|8,96
|Akfen GMYO
|1,47
|-2,65
|-10,91
|Akın Tekstil
|8,97
|-0,22
|-5,08
|Akiş GMYO
|2,57
|-1,15
|0,39
|Akmerkez GMYO
|17,45
|-3,64
|6,60
|Aksa
|9,00
|0,00
|20,64
|Aksa Enerji
|2,54
|-2,31
|-5,22
|Aksigorta
|4,52
|3,20
|43,98
|Aksu Enerji
|8,90
|-1,00
|15,28
|Alarko Carrıer
|40,80
|-2,35
|3,66
|Alarko GMYO
|45,18
|-1,78
|0,58
|Alarko Holding
|2,69
|-1,82
|29,95
|Albaraka Türk
|1,80
|-2,70
|47,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,95
|-3,34
|20,66
|Alkim Kağıt
|4,12
|-0,96
|-0,72
|Alkim Kimya
|25,00
|-1,81
|5,49
|Altınyağ
|0,47
|-2,08
|6,82
|Altınyunus Çeşme
|4,19
|0,72
|0,96
|Anadolu Cam
|3,12
|0,32
|16,42
|Anadolu Efes
|19,95
|-1,14
|-3,16
|Anadolu Grubu Holding
|12,14
|-4,03
|18,55
|Anadolu Hayat Emek.
|5,45
|-0,14
|-4,29
|Anadolu Isuzu
|7,65
|2,14
|23,79
|Anadolu Sigorta
|4,24
|0,00
|2,91
|Anel Elektrik
|1,62
|-1,22
|0,00
|Arçelik
|18,92
|1,83
|19,82
|Arena Bilgisayar
|3,50
|2,34
|-20,63
|Armada Bilgisayar
|10,42
|12,53
|12,16
|Arsan Tekstil
|1,61
|0,00
|-0,62
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|-2,08
|8,05
|Aselsan
|22,40
|0,81
|-6,98
|Aslan Çimento
|26,08
|-1,58
|-7,39
|Ata GMYO
|3,86
|0,00
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,22
|-1,61
|-7,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,48
|0,00
|166,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-4,76
|109,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,70
|-3,96
|26,47
|Avrasya GMYO
|1,14
|-5,00
|29,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,11
|-2,63
|2,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.261,00
|0,04
|1,18
|Avrupa Yatırım Holding
|2,75
|1,85
|13,17
|Ayen Enerji
|2,59
|-1,89
|10,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|0,65
|9,15
|Aygaz
|11,21
|0,99
|-1,06
|Bagfaş
|4,99
|-3,29
|3,53
|Bak Ambalaj
|5,42
|4,03
|6,90
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|-2,56
|15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,66
|0,61
|32,27
|Banvit
|10,13
|-2,03
|-6,12
|Baştaş Başkent Çimento
|1,89
|0,53
|-6,44
|Batı Çimento
|2,34
|-1,27
|-2,90
|Batısöke Çimento
|1,00
|-1,96
|-8,26
|Bera Holding
|1,79
|-1,65
|-13,11
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|1,10
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|-3,27
|-8,64
|Beyaz Filo
|3,68
|-3,16
|34,80
|Bilici Yatırım
|1,74
|-2,25
|27,94
|Bim Mağazalar
|81,50
|0,87
|-6,32
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,76
|-1,30
|-35,04
|Bizim Mağazaları
|7,63
|-4,86
|12,21
|Bolu Çimento
|3,21
|-2,43
|-6,41
|Bomonti Elektrik
|0,85
|1,19
|77,08
|Borusan Mannesmann
|9,83
|0,00
|26,03
|Borusan Yat. Paz.
|37,26
|-0,05
|-0,96
|Bosch Fren Sistemleri
|168,00
|-1,18
|3,70
|Bossa
|4,39
|-3,09
|4,42
|Boyner Perakende Yat.
|4,08
|-1,69
|3,55
|Brisa
|7,52
|0,27
|18,80
|Burçelik
|3,21
|0,00
|0,00
|Burçelik Vana
|1,55
|-2,52
|4,73
|Bursa Çimento
|4,58
|-3,17
|4,09
|Carrefoursa
|3,52
|-1,95
|1,15
|Coca Cola İçecek
|31,82
|-2,39
|3,04
|Cosmos Yat. Holding
|0,92
|-3,16
|-5,15
|Credıtwest Faktorıng
|1,14
|0,88
|9,62
|Çelebi
|72,25
|2,19
|13,96
|Çelik Halat
|5,70
|-1,55
|-5,00
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,00
|-1,32
|Çemtaş
|5,72
|-1,89
|-5,92
|Çimbeton
|30,82
|-3,87
|7,76
|Çimentaş
|15,23
|-9,56
|19,92
|Çimsa
|7,11
|-0,97
|-5,83
|Çuhadaroğlu Metal
|1,91
|-2,05
|7,30
|Dagi Giyim
|1,34
|-2,90
|8,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,53
|-4,97
|51,49
|Dardanel
|1,04
|-0,95
|-5,45
|Datagate Bilgisayar
|7,79
|-3,35
|82,01
|Demısaş Döküm
|3,09
|-2,52
|24,60
|Denge Holding
|3,79
|8,91
|226,72
|Deniz GMYO
|2,99
|-1,97
|-1,64
|Denizbank
|14,73
|0,20
|-22,88
|Denizli Cam
|10,82
|1,69
|-6,08
|Derimod
|8,59
|-2,16
|-0,92
|Desa Deri
|1,83
|-2,14
|5,78
|Despec Bilgisayar
|3,59
|-1,64
|9,45
|Deva Holding
|4,40
|2,56
|33,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,68
|-2,86
|-12,82
|Ditaş Doğan
|5,76
|-3,52
|5,11
|DO-CO
|463,00
|-3,04
|-3,30
|Doğan Burda
|2,73
|-3,53
|-9,30
|Doğan Holding
|1,17
|-0,85
|14,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|-3,60
|-12,30
|Doğusan
|1,58
|-5,95
|-34,44
|Doğuş GMYO
|2,11
|-5,80
|0,00
|Doğuş Otomotiv
|4,74
|-3,66
|9,22
|Döktaş Dökümcülük
|9,43
|-1,36
|15,71
|Duran Doğan Basım
|6,00
|-4,00
|17,65
|Dyo Boya
|2,91
|-3,00
|0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,90
|-0,68
|6,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,85
|-1,88
|9,03
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-9,09
|Ege Endüstri
|470,00
|-0,21
|36,63
|Ege Gübre
|24,94
|0,00
|14,93
|Ege Profil
|12,44
|3,58
|40,25
|Ege Seramik
|3,45
|1,47
|2,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|7,14
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|3,33
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,15
|2,98
|8,07
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,85
|-1,16
|-13,27
|Eminiş Ambalaj
|0,98
|0,00
|-16,24
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|-0,63
|4,67
|Enerjisa Enerji
|5,59
|-2,44
|9,61
|Enka İnşaat
|4,89
|0,00
|6,77
|Erbosan
|63,40
|-0,78
|1,60
|Ereğli Demir Çelik
|9,22
|4,77
|27,70
|Ersu Gıda
|0,85
|-2,30
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,63
|-1,56
|-17,11
|Etiler Gıda
|2,05
|3,02
|-3,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,68
|-2,86
|-4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,64
|-3,03
|16,36
|Fenerbahçe Futbol
|6,46
|-1,82
|-6,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,86
|-3,38
|7,52
|F-M İzmit Piston
|18,30
|-2,61
|6,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,75
|-3,26
|38,89
|Ford Otosan
|49,58
|0,04
|-0,84
|Formet Çelik Kapı
|6,06
|10,18
|377,17
|Frigo Pak Gıda
|1,79
|-0,56
|5,29
|Galatasaray Sportif
|1,24
|-2,36
|0,00
|Garanti Bankası
|8,74
|-4,79
|9,80
|Garanti Faktoring
|3,08
|-5,23
|55,56
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-21,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,54
|-1,67
|9,94
|Gedik Yatırım Holding
|3,02
|-1,95
|28,51
|Gediz Ambalaj
|4,51
|0,22
|8,67
|Gentaş
|1,89
|-1,56
|6,78
|Gersan Elektrik
|2,15
|-3,15
|-11,90
|Global Men. Değ.
|0,49
|0,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,36
|-4,00
|12,37
|Good-Year
|3,39
|0,59
|-1,45
|Göltaş Çimento
|10,95
|-1,79
|-11,91
|Gözde Girişim
|3,46
|-2,26
|29,59
|GSD Denizcilik
|1,37
|-4,86
|19,13
|GSD Holding
|0,95
|-5,94
|18,75
|Gübre Fabrik.
|2,84
|-0,70
|-4,05
|Güler Yat. Holding
|1,09
|-4,39
|1,87
|Güneş Sigorta
|1,47
|-2,65
|-2,00
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|0,00
|0,91
|Hatay Tekstil
|3,89
|-2,02
|-1,52
|Hedef Girişim
|1,14
|-0,87
|-1,72
|Hektaş
|10,68
|-1,93
|15,21
|HUB Girişim
|2,14
|-0,47
|13,83
|Hürriyet Gzt.
|0,87
|-1,14
|-6,45
|ICBC Turkey Bank
|3,87
|-0,77
|-21,50
|İdealist Danışmanlık
|18,53
|1,26
|71,57
|İdealist GMYO
|1,64
|-1,20
|0,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,86
|-3,37
|160,61
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-2,35
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|-3,80
|24,59
|İhlas Holding
|0,39
|-2,50
|21,88
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|-2,00
|48,48
|İndeks Bilgisayar
|7,66
|-2,42
|28,31
|Info Yatırım
|1,62
|-3,57
|57,28
|İntema
|7,81
|-1,64
|30,24
|İpek Doğal Enerji
|4,61
|-0,65
|-14,15
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|2,65
|29,86
(Sürecek)
Kaynak: AA