Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|0,00
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|4,10
|-0,97
|25,77
|Adana Çimento (A)
|6,98
|-1,41
|15,37
|Adana Çimento (B)
|4,91
|-1,60
|19,46
|Adana Çimento (C)
|1,34
|-0,74
|-4,96
|Adel Kalemcilik
|11,53
|-2,54
|4,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,21
|-0,45
|-5,56
|Afyon Çimento
|4,86
|1,04
|5,88
|Ak Enerji
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Akbank
|6,71
|-0,74
|14,02
|Akçansa
|7,69
|1,85
|4,63
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,21
|-2,21
|9,95
|Akfen GMYO
|1,71
|-1,16
|3,64
|Akın Tekstil
|9,81
|-1,60
|3,81
|Akiş GMYO
|2,67
|-0,74
|4,30
|Akmerkez GMYO
|18,10
|-4,13
|10,57
|Aksa
|9,43
|-1,77
|26,41
|Aksa Enerji
|2,71
|0,00
|1,12
|Aksigorta
|4,57
|-0,87
|45,57
|Aksu Enerji
|8,80
|0,57
|13,99
|Alarko Carrıer
|41,42
|0,29
|5,23
|Alarko GMYO
|47,30
|-1,29
|5,30
|Alarko Holding
|2,90
|-2,36
|40,10
|Albaraka Türk
|1,86
|17,72
|52,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,65
|0,79
|32,81
|Alkim Kağıt
|4,40
|-2,44
|6,02
|Alkim Kimya
|26,04
|-0,23
|9,87
|Altınyağ
|0,49
|-3,92
|11,36
|Altınyunus Çeşme
|4,34
|-0,91
|4,58
|Anadolu Cam
|3,05
|-2,24
|13,81
|Anadolu Efes
|20,70
|2,48
|0,49
|Anadolu Grubu Holding
|13,15
|-0,38
|28,42
|Anadolu Hayat Emek.
|5,76
|-0,69
|-4,16
|Anadolu Isuzu
|7,81
|-2,50
|26,38
|Anadolu Sigorta
|4,24
|0,24
|2,91
|Anel Elektrik
|1,69
|-1,17
|4,32
|Arçelik
|18,55
|-2,68
|17,48
|Arena Bilgisayar
|3,68
|-4,42
|-16,55
|Armada Bilgisayar
|8,64
|-1,03
|-7,00
|Arsan Tekstil
|1,70
|1,19
|4,94
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|-5,05
|8,05
|Aselsan
|22,96
|-2,21
|-4,65
|Aslan Çimento
|27,58
|0,29
|-2,06
|Ata GMYO
|3,85
|-0,26
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,31
|3,15
|-0,44
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,48
|2,13
|166,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,99
|-1,49
|131,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,08
|0,33
|18,38
|Avrasya GMYO
|1,30
|-0,76
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|-0,84
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.260,20
|0,02
|1,12
|Avrupa Yatırım Holding
|2,50
|-3,10
|2,88
|Ayen Enerji
|2,88
|-5,57
|22,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|8,45
|Aygaz
|11,78
|0,51
|3,97
|Bagfaş
|5,31
|-2,93
|10,17
|Bak Ambalaj
|5,32
|1,33
|4,93
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|2,56
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|-1,84
|27,49
|Banvit
|10,58
|-1,76
|-1,95
|Baştaş Başkent Çimento
|1,89
|-0,53
|-6,44
|Batı Çimento
|2,51
|-1,57
|4,15
|Batısöke Çimento
|1,05
|-0,94
|-3,67
|Bera Holding
|1,96
|-2,00
|-4,85
|Berkosan Yalıtım
|1,83
|5,78
|1,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,58
|-0,63
|-2,47
|Beyaz Filo
|4,00
|-0,74
|46,52
|Bilici Yatırım
|1,78
|2,30
|30,88
|Bim Mağazalar
|81,45
|-3,27
|-6,38
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,79
|1,28
|-32,48
|Bizim Mağazaları
|8,11
|-2,17
|19,26
|Bolu Çimento
|3,35
|0,30
|-2,33
|Bomonti Elektrik
|0,89
|-1,11
|85,42
|Borusan Mannesmann
|10,14
|-3,34
|30,00
|Borusan Yat. Paz.
|38,80
|-0,92
|3,14
|Bosch Fren Sistemleri
|178,30
|-0,72
|10,06
|Bossa
|4,68
|-2,09
|11,32
|Boyner Perakende Yat.
|4,17
|-1,18
|5,84
|Brisa
|7,73
|-2,03
|22,12
|Burçelik
|3,35
|0,30
|4,36
|Burçelik Vana
|1,59
|-1,24
|7,43
|Bursa Çimento
|4,83
|-0,41
|9,77
|Carrefoursa
|3,62
|-0,82
|4,02
|Coca Cola İçecek
|34,22
|-0,52
|10,82
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|0,00
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,21
|-0,82
|16,35
|Çelebi
|70,85
|-0,56
|11,75
|Çelik Halat
|5,94
|2,06
|-1,00
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,00
|3,95
|Çemtaş
|5,95
|-2,46
|-2,14
|Çimbeton
|30,70
|5,28
|7,34
|Çimentaş
|11,70
|5,22
|-7,87
|Çimsa
|7,42
|2,06
|-1,72
|Çuhadaroğlu Metal
|2,05
|-0,49
|15,17
|Dagi Giyim
|1,50
|-3,23
|20,97
|Dagi Yatırım Holding
|1,90
|-1,55
|88,12
|Dardanel
|1,07
|-1,83
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|8,65
|-2,04
|102,10
|Demısaş Döküm
|3,15
|-0,94
|27,02
|Denge Holding
|3,09
|2,66
|166,38
|Deniz GMYO
|3,18
|-1,55
|4,61
|Denizbank
|14,80
|-1,14
|-22,51
|Denizli Cam
|11,02
|-0,90
|-4,34
|Derimod
|9,00
|-0,33
|3,81
|Desa Deri
|1,93
|-1,53
|11,56
|Despec Bilgisayar
|3,94
|0,51
|20,12
|Deva Holding
|4,39
|0,69
|33,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,68
|0,00
|-12,82
|Ditaş Doğan
|6,08
|-3,34
|10,95
|DO-CO
|462,40
|0,85
|-3,43
|Doğan Burda
|2,98
|-1,32
|-1,00
|Doğan Holding
|1,27
|-0,78
|24,51
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|0,00
|-5,74
|Doğusan
|1,80
|1,12
|-25,31
|Doğuş GMYO
|2,21
|1,84
|4,74
|Doğuş Otomotiv
|5,24
|-2,42
|20,74
|Döktaş Dökümcülük
|9,94
|-1,39
|21,96
|Duran Doğan Basım
|6,63
|-1,78
|30,00
|Dyo Boya
|3,23
|0,31
|11,38
|Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|-2,23
|12,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,35
|-0,24
|15,97
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|-2,60
|-2,60
|Ege Endüstri
|482,00
|-0,47
|40,12
|Ege Gübre
|26,70
|0,07
|23,04
|Ege Profil
|12,24
|-11,30
|37,99
|Ege Seramik
|3,53
|-0,84
|5,37
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,70
|0,27
|-3,65
|Ekiz Kimya
|0,30
|7,14
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,90
|-1,10
|-8,16
|Eminiş Ambalaj
|0,98
|0,00
|-16,24
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|-4,62
|10,00
|Enerjisa Enerji
|5,77
|0,00
|13,14
|Enka İnşaat
|4,96
|0,40
|8,30
|Erbosan
|66,55
|-1,26
|6,65
|Ereğli Demir Çelik
|9,22
|-2,33
|27,70
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,65
|-2,99
|-14,47
|Etiler Gıda
|2,09
|3,98
|-1,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|1,39
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,70
|2,94
|27,27
|Fenerbahçe Futbol
|6,77
|-0,44
|-2,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|-1,29
|15,41
|F-M İzmit Piston
|17,66
|-1,34
|2,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,11
|-2,48
|49,42
|Ford Otosan
|49,40
|-2,37
|-1,20
|Formet Çelik Kapı
|5,15
|-8,04
|305,51
|Frigo Pak Gıda
|1,95
|2,63
|14,71
|Galatasaray Sportif
|1,29
|-3,01
|4,03
|Garanti Bankası
|9,41
|-0,32
|18,22
|Garanti Faktoring
|4,25
|1,67
|114,65
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|-15,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,71
|-1,07
|15,22
|Gedik Yatırım Holding
|3,25
|-0,31
|38,30
|Gediz Ambalaj
|4,70
|-1,67
|13,25
|Gentaş
|1,98
|-2,94
|11,86
|Gersan Elektrik
|2,40
|-2,44
|-1,65
|Global Men. Değ.
|0,51
|0,00
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,66
|-0,27
|22,41
|Good-Year
|3,52
|-3,30
|2,33
|Göltaş Çimento
|11,85
|-2,31
|-4,67
|Gözde Girişim
|3,82
|1,87
|43,07
|GSD Denizcilik
|1,53
|-2,55
|33,04
|GSD Holding
|1,09
|-1,80
|36,25
|Gübre Fabrik.
|3,03
|-2,26
|2,36
|Güler Yat. Holding
|1,16
|-3,33
|8,41
|Güneş Sigorta
|1,58
|-1,86
|5,33
|Halk GMYO
|0,76
|-1,30
|8,57
|Halk Sigorta
|1,12
|-3,45
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,12
|-0,96
|4,30
|Hedef Girişim
|1,18
|-2,48
|1,72
|Hektaş
|11,39
|-2,23
|22,87
|HUB Girişim
|2,22
|-0,89
|18,09
|Hürriyet Gzt.
|0,92
|-3,16
|-1,08
|ICBC Turkey Bank
|4,15
|2,22
|-15,82
|İdealist Danışmanlık
|18,58
|1,14
|72,04
|İdealist GMYO
|1,80
|-5,76
|10,43
|İhlas Ev Aletleri
|0,90
|1,12
|172,73
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-1,15
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|0,72
|2,86
|18,03
|İhlas Holding
|0,40
|-2,44
|25,00
|İhlas Yayın Holding
|0,52
|1,96
|57,58
|İndeks Bilgisayar
|8,18
|-2,27
|37,02
|Info Yatırım
|1,65
|1,23
|60,19
|İntema
|8,28
|-0,60
|38,08
|İpek Doğal Enerji
|4,77
|-1,65
|-11,17
|İskenderun Demir Çelik
|7,49
|-0,40
|32,33
(Sürecek)
Kaynak: AA