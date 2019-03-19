Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|-1,29
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|4,14
|1,72
|26,99
|Adana Çimento (A)
|7,08
|1,72
|17,02
|Adana Çimento (B)
|4,99
|0,81
|21,41
|Adana Çimento (C)
|1,35
|-1,46
|-4,26
|Adel Kalemcilik
|11,83
|0,68
|7,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|-0,45
|-5,13
|Afyon Çimento
|4,81
|0,63
|4,79
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|6,76
|-1,74
|14,87
|Akçansa
|7,55
|0,13
|2,72
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,26
|0,44
|12,44
|Akfen GMYO
|1,73
|0,00
|4,85
|Akın Tekstil
|9,97
|0,10
|5,50
|Akiş GMYO
|2,69
|-0,37
|5,08
|Akmerkez GMYO
|18,88
|8,44
|15,33
|Aksa
|9,60
|2,13
|28,69
|Aksa Enerji
|2,71
|-9,67
|1,12
|Aksigorta
|4,61
|0,66
|46,84
|Aksu Enerji
|8,75
|0,23
|13,34
|Alarko Carrıer
|41,30
|-0,24
|4,93
|Alarko GMYO
|47,92
|-0,58
|6,68
|Alarko Holding
|2,97
|-0,67
|43,48
|Albaraka Türk
|1,58
|-1,25
|29,51
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,59
|2,85
|31,77
|Alkim Kağıt
|4,51
|2,27
|8,67
|Alkim Kimya
|26,10
|1,71
|10,13
|Altınyağ
|0,51
|18,60
|15,91
|Altınyunus Çeşme
|4,38
|3,30
|5,54
|Anadolu Cam
|3,12
|-0,95
|16,42
|Anadolu Efes
|20,20
|-0,69
|-1,94
|Anadolu Grubu Holding
|13,20
|3,12
|28,91
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|0,00
|-3,49
|Anadolu Isuzu
|8,01
|0,75
|29,61
|Anadolu Sigorta
|4,23
|0,00
|2,67
|Anel Elektrik
|1,71
|-2,29
|5,56
|Arçelik
|19,06
|-0,31
|20,71
|Arena Bilgisayar
|3,85
|4,62
|-12,70
|Armada Bilgisayar
|8,73
|-0,80
|-6,03
|Arsan Tekstil
|1,68
|-0,59
|3,70
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|0,00
|13,79
|Aselsan
|23,48
|0,26
|-2,49
|Aslan Çimento
|27,50
|-0,65
|-2,34
|Ata GMYO
|3,86
|0,26
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,27
|0,00
|-3,48
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,47
|-6,00
|161,11
|Atlas Yat. Ort.
|2,02
|-4,27
|134,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,05
|0,56
|17,99
|Avrasya GMYO
|1,31
|3,15
|48,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|-0,83
|10,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.260,00
|0,02
|1,10
|Avrupa Yatırım Holding
|2,58
|-0,39
|6,17
|Ayen Enerji
|3,05
|3,39
|29,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|0,00
|8,45
|Aygaz
|11,72
|-0,51
|3,44
|Bagfaş
|5,47
|-0,91
|13,49
|Bak Ambalaj
|5,25
|-1,87
|3,55
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|-2,50
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,63
|5,84
|29,88
|Banvit
|10,77
|-0,37
|-0,19
|Baştaş Başkent Çimento
|1,90
|-0,52
|-5,94
|Batı Çimento
|2,55
|4,08
|5,81
|Batısöke Çimento
|1,06
|0,00
|-2,75
|Bera Holding
|2,00
|-1,96
|-2,91
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|-1,14
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,59
|0,00
|-1,85
|Beyaz Filo
|4,03
|0,00
|47,62
|Bilici Yatırım
|1,74
|-1,14
|27,94
|Bim Mağazalar
|84,20
|-1,17
|-3,22
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,78
|-1,27
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|8,29
|-1,31
|21,91
|Bolu Çimento
|3,34
|-0,60
|-2,62
|Bomonti Elektrik
|0,90
|0,00
|87,50
|Borusan Mannesmann
|10,49
|-0,10
|34,49
|Borusan Yat. Paz.
|39,16
|1,19
|4,09
|Bosch Fren Sistemleri
|179,60
|1,07
|10,86
|Bossa
|4,78
|2,36
|13,70
|Boyner Perakende Yat.
|4,22
|0,48
|7,11
|Brisa
|7,89
|3,00
|24,64
|Burçelik
|3,34
|-3,47
|4,05
|Burçelik Vana
|1,61
|0,00
|8,78
|Bursa Çimento
|4,85
|-1,42
|10,23
|Carrefoursa
|3,65
|0,83
|4,89
|Coca Cola İçecek
|34,40
|-0,69
|11,40
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|-4,04
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,22
|0,83
|17,31
|Çelebi
|71,25
|0,35
|12,38
|Çelik Halat
|5,82
|-0,51
|-3,00
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,00
|3,95
|Çemtaş
|6,10
|-0,33
|0,33
|Çimbeton
|29,16
|-0,41
|1,96
|Çimentaş
|11,12
|-0,98
|-12,44
|Çimsa
|7,27
|0,83
|-3,71
|Çuhadaroğlu Metal
|2,06
|-0,48
|15,73
|Dagi Giyim
|1,55
|0,65
|25,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,93
|11,56
|91,09
|Dardanel
|1,09
|0,00
|-0,91
|Datagate Bilgisayar
|8,83
|-2,11
|106,31
|Demısaş Döküm
|3,18
|-1,55
|28,23
|Denge Holding
|3,01
|4,15
|159,48
|Deniz GMYO
|3,23
|1,57
|6,25
|Denizbank
|14,97
|1,15
|-21,62
|Denizli Cam
|11,12
|1,09
|-3,47
|Derimod
|9,03
|-0,33
|4,15
|Desa Deri
|1,96
|1,55
|13,29
|Despec Bilgisayar
|3,92
|5,38
|19,51
|Deva Holding
|4,36
|1,16
|32,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,68
|0,00
|-12,82
|Ditaş Doğan
|6,29
|3,28
|14,78
|DO-CO
|458,50
|2,73
|-4,24
|Doğan Burda
|3,02
|0,67
|0,33
|Doğan Holding
|1,28
|2,40
|25,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|-0,86
|-5,74
|Doğusan
|1,78
|2,89
|-26,14
|Doğuş GMYO
|2,17
|-2,25
|2,84
|Doğuş Otomotiv
|5,37
|1,70
|23,73
|Döktaş Dökümcülük
|10,08
|3,17
|23,68
|Duran Doğan Basım
|6,75
|-0,44
|32,35
|Dyo Boya
|3,22
|-8,26
|11,03
|Eczacıbaşı İlaç
|3,14
|-1,26
|15,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,37
|1,21
|16,25
|Edip Gayrimenkul
|0,77
|-1,28
|0,00
|Ege Endüstri
|484,30
|2,17
|40,78
|Ege Gübre
|26,68
|0,68
|22,95
|Ege Profil
|13,80
|1,47
|55,58
|Ege Seramik
|3,56
|-0,84
|6,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,69
|-4,16
|-3,91
|Ekiz Kimya
|0,28
|-6,67
|-15,15
|Emek Elektrik
|0,91
|0,00
|-7,14
|Eminiş Ambalaj
|0,98
|-2,00
|-16,24
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|2,37
|15,33
|Enerjisa Enerji
|5,77
|-0,17
|13,14
|Enka İnşaat
|4,94
|0,82
|7,86
|Erbosan
|67,40
|-0,15
|8,01
|Ereğli Demir Çelik
|9,44
|0,11
|30,75
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-11,84
|Etiler Gıda
|2,01
|1,01
|-5,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|0,00
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|0,68
|-2,86
|23,64
|Fenerbahçe Futbol
|6,80
|-1,02
|-1,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|0,00
|16,92
|F-M İzmit Piston
|17,90
|-1,16
|3,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,24
|-0,19
|53,22
|Ford Otosan
|50,60
|0,00
|1,20
|Formet Çelik Kapı
|5,60
|1,27
|340,94
|Frigo Pak Gıda
|1,90
|9,83
|11,76
|Galatasaray Sportif
|1,33
|-2,21
|7,26
|Garanti Bankası
|9,44
|-0,32
|18,59
|Garanti Faktoring
|4,18
|1,95
|111,11
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|-2,90
|-15,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,75
|0,00
|16,46
|Gedik Yatırım Holding
|3,26
|0,31
|38,72
|Gediz Ambalaj
|4,78
|0,42
|15,18
|Gentaş
|2,04
|-1,92
|15,25
|Gersan Elektrik
|2,46
|-0,40
|0,81
|Global Men. Değ.
|0,51
|2,00
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,67
|1,10
|22,74
|Good-Year
|3,64
|1,11
|5,81
|Göltaş Çimento
|12,13
|3,32
|-2,41
|Gözde Girişim
|3,75
|2,46
|40,45
|GSD Denizcilik
|1,57
|0,64
|36,52
|GSD Holding
|1,11
|1,83
|38,75
|Gübre Fabrik.
|3,10
|0,65
|4,73
|Güler Yat. Holding
|1,20
|2,56
|12,15
|Güneş Sigorta
|1,61
|0,63
|7,33
|Halk GMYO
|0,77
|2,67
|10,00
|Halk Sigorta
|1,16
|3,57
|5,45
|Hatay Tekstil
|4,16
|-0,95
|5,32
|Hedef Girişim
|1,21
|-2,42
|4,31
|Hektaş
|11,65
|-0,77
|25,67
|HUB Girişim
|2,24
|-1,32
|19,15
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|0,00
|2,15
|ICBC Turkey Bank
|4,06
|0,25
|-17,65
|İdealist Danışmanlık
|18,37
|0,60
|70,09
|İdealist GMYO
|1,91
|-17,32
|17,18
|İhlas Ev Aletleri
|0,89
|-3,26
|169,70
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,00
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|0,70
|2,94
|14,75
|İhlas Holding
|0,41
|2,50
|28,12
|İhlas Yayın Holding
|0,51
|-5,56
|54,55
|İndeks Bilgisayar
|8,37
|1,58
|40,20
|Info Yatırım
|1,63
|-0,61
|58,25
|İntema
|8,33
|0,12
|38,91
|İpek Doğal Enerji
|4,85
|-3,58
|-9,68
|İskenderun Demir Çelik
|7,52
|0,80
|32,86
(Sürecek)
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