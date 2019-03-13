Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|-0,66
|-22,56
|Acıpayam Selüloz
|3,92
|-3,69
|20,25
|Adana Çimento (A)
|6,82
|0,00
|12,73
|Adana Çimento (B)
|4,83
|0,84
|17,52
|Adana Çimento (C)
|1,30
|-0,76
|-7,80
|Adel Kalemcilik
|11,79
|0,17
|7,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,19
|-0,90
|-6,41
|Afyon Çimento
|4,64
|-0,64
|1,09
|Ak Enerji
|0,61
|0,00
|-3,17
|Akbank
|6,61
|2,32
|12,32
|Akçansa
|7,46
|-0,93
|1,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,22
|3,26
|10,45
|Akfen GMYO
|1,74
|-1,69
|5,45
|Akın Tekstil
|9,29
|-0,54
|-1,69
|Akiş GMYO
|2,66
|-0,37
|3,91
|Akmerkez GMYO
|17,05
|-0,29
|4,15
|Aksa
|9,20
|3,49
|23,32
|Aksa Enerji
|2,80
|-2,10
|4,48
|Aksigorta
|4,34
|-0,91
|38,24
|Aksu Enerji
|8,58
|-0,92
|11,14
|Alarko Carrıer
|40,96
|-0,10
|4,07
|Alarko GMYO
|47,68
|1,19
|6,14
|Alarko Holding
|2,81
|-2,43
|35,75
|Albaraka Türk
|1,44
|0,70
|18,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,60
|11,60
|31,94
|Alkim Kağıt
|4,22
|0,00
|1,69
|Alkim Kimya
|25,52
|-0,93
|7,68
|Altınyağ
|0,52
|18,18
|18,18
|Altınyunus Çeşme
|4,16
|-0,24
|0,24
|Anadolu Cam
|3,15
|2,94
|17,54
|Anadolu Efes
|19,98
|0,91
|-3,01
|Anadolu Grubu Holding
|12,73
|-1,77
|24,32
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|0,69
|-3,49
|Anadolu Isuzu
|7,43
|-1,07
|20,23
|Anadolu Sigorta
|4,18
|0,00
|1,46
|Anel Elektrik
|1,74
|1,75
|7,41
|Arçelik
|19,13
|-3,63
|21,15
|Arena Bilgisayar
|3,56
|-0,56
|-19,27
|Armada Bilgisayar
|9,24
|-1,91
|-0,54
|Arsan Tekstil
|1,67
|-0,60
|3,09
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|-2,02
|11,49
|Aselsan
|22,64
|-2,25
|-5,98
|Aslan Çimento
|27,16
|-0,44
|-3,55
|Ata GMYO
|3,89
|-0,51
|-2,99
|Atakule GMYO
|1,28
|-0,78
|-2,72
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,44
|-10,20
|144,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,98
|8,20
|130,23
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,58
|0,23
|11,86
|Avrasya GMYO
|1,30
|0,00
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,21
|0,83
|12,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.259,00
|0,02
|1,02
|Avrupa Yatırım Holding
|2,66
|-3,62
|9,47
|Ayen Enerji
|2,94
|-7,55
|25,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|-0,65
|8,45
|Aygaz
|11,67
|0,95
|3,00
|Bagfaş
|5,30
|-0,56
|9,96
|Bak Ambalaj
|5,13
|-0,58
|1,18
|Balatacılar Balatacılık
|0,41
|2,50
|24,24
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|-2,58
|20,32
|Banvit
|10,30
|-0,48
|-4,54
|Baştaş Başkent Çimento
|1,86
|-7,92
|Batı Çimento
|2,35
|-0,42
|-2,49
|Batısöke Çimento
|1,06
|-2,75
|-2,75
|Bera Holding
|1,93
|2,12
|-6,31
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|2,37
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,58
|0,64
|-2,47
|Beyaz Filo
|4,02
|-0,99
|47,25
|Bilici Yatırım
|1,78
|0,56
|30,88
|Bim Mağazalar
|86,40
|1,89
|-0,69
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,77
|-1,28
|-34,19
|Bizim Mağazaları
|8,06
|0,75
|18,53
|Bolu Çimento
|3,30
|0,00
|-3,79
|Bomonti Elektrik
|0,90
|-2,17
|87,50
|Borusan Mannesmann
|9,55
|-0,42
|22,44
|Borusan Yat. Paz.
|38,30
|-2,74
|1,81
|Bosch Fren Sistemleri
|173,90
|-1,08
|7,35
|Bossa
|4,91
|12,10
|16,79
|Boyner Perakende Yat.
|4,19
|-2,56
|6,35
|Brisa
|7,44
|-0,13
|17,54
|Burçelik
|3,35
|-0,59
|4,36
|Burçelik Vana
|1,64
|1,86
|10,81
|Bursa Çimento
|4,70
|-0,84
|6,82
|Carrefoursa
|3,52
|-1,12
|1,15
|Coca Cola İçecek
|35,08
|1,56
|13,60
|Cosmos Yat. Holding
|0,96
|1,05
|-1,03
|Credıtwest Faktorıng
|1,22
|-0,81
|17,31
|Çelebi
|65,80
|3,62
|3,79
|Çelik Halat
|5,73
|1,96
|-4,50
|Çemaş Döküm
|0,77
|-1,28
|1,32
|Çemtaş
|5,81
|0,00
|-4,44
|Çimbeton
|29,02
|-0,27
|1,47
|Çimentaş
|11,11
|-1,68
|-12,52
|Çimsa
|7,07
|-1,12
|-6,36
|Çuhadaroğlu Metal
|1,96
|-1,51
|10,11
|Dagi Giyim
|1,48
|-1,33
|19,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,36
|-2,16
|34,65
|Dardanel
|1,07
|0,00
|-2,73
|Datagate Bilgisayar
|8,36
|0,84
|95,33
|Demısaş Döküm
|2,89
|0,00
|16,53
|Denge Holding
|2,66
|6,40
|129,31
|Deniz GMYO
|3,07
|0,00
|0,99
|Denizbank
|14,56
|0,21
|-23,77
|Denizli Cam
|10,95
|-0,09
|-4,95
|Derimod
|9,18
|-0,22
|5,88
|Desa Deri
|1,78
|1,14
|2,89
|Despec Bilgisayar
|3,50
|7,36
|6,71
|Deva Holding
|4,36
|7,65
|32,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|0,00
|-16,67
|Ditaş Doğan
|5,88
|0,17
|7,30
|DO-CO
|447,90
|-1,73
|-6,45
|Doğan Burda
|2,99
|0,67
|-0,66
|Doğan Holding
|1,23
|0,00
|20,59
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|-1,72
|-6,56
|Doğusan
|1,77
|-3,80
|-26,56
|Doğuş GMYO
|2,14
|0,00
|1,42
|Doğuş Otomotiv
|5,17
|1,17
|19,12
|Döktaş Dökümcülük
|9,50
|0,00
|16,56
|Duran Doğan Basım
|6,16
|-2,22
|20,78
|Dyo Boya
|2,82
|-1,05
|-2,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,11
|4,36
|13,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,36
|7,04
|16,11
|Edip Gayrimenkul
|0,80
|9,59
|3,90
|Ege Endüstri
|467,00
|-0,43
|35,76
|Ege Gübre
|26,78
|-0,30
|23,41
|Ege Profil
|13,30
|0,76
|49,94
|Ege Seramik
|3,56
|4,09
|6,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|0,00
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|3,90
|0,00
|1,56
|Ekiz Kimya
|0,30
|0,00
|-9,09
|Emek Elektrik
|0,90
|-1,10
|-8,16
|Eminiş Ambalaj
|1,00
|-1,96
|-14,53
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|1,29
|4,67
|Enerjisa Enerji
|5,70
|-0,87
|11,76
|Enka İnşaat
|4,96
|-1,00
|8,30
|Erbosan
|66,50
|0,15
|6,57
|Ereğli Demir Çelik
|8,94
|-0,33
|23,82
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,67
|1,52
|-11,84
|Etiler Gıda
|2,10
|-1,41
|-1,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|-1,41
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|21,82
|Fenerbahçe Futbol
|6,67
|-0,15
|-3,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|-1,29
|14,66
|F-M İzmit Piston
|17,25
|-2,10
|0,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,86
|2,81
|71,35
|Ford Otosan
|49,84
|-3,41
|-0,32
|Formet Çelik Kapı
|5,15
|3,00
|305,51
|Frigo Pak Gıda
|1,71
|-3,93
|0,59
|Galatasaray Sportif
|1,32
|-1,49
|6,45
|Garanti Bankası
|9,16
|3,85
|15,08
|Garanti Faktoring
|3,85
|2,94
|94,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,66
|1,54
|-16,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,77
|-1,05
|17,08
|Gedik Yatırım Holding
|3,26
|-0,61
|38,72
|Gediz Ambalaj
|4,50
|-0,88
|8,43
|Gentaş
|2,02
|3,06
|14,12
|Gersan Elektrik
|2,48
|-1,98
|1,63
|Global Men. Değ.
|0,48
|0,00
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,56
|0,00
|19,06
|Good-Year
|3,49
|-0,57
|1,45
|Göltaş Çimento
|11,25
|0,72
|-9,49
|Gözde Girişim
|3,34
|-2,34
|25,09
|GSD Denizcilik
|1,63
|1,87
|41,74
|GSD Holding
|1,05
|1,94
|31,25
|Gübre Fabrik.
|3,07
|-0,97
|3,72
|Güler Yat. Holding
|1,18
|4,42
|10,28
|Güneş Sigorta
|1,57
|3,29
|4,67
|Halk GMYO
|0,74
|-1,33
|5,71
|Halk Sigorta
|1,13
|-1,74
|2,73
|Hatay Tekstil
|4,19
|-0,95
|6,08
|Hedef Girişim
|1,17
|0,00
|0,86
|Hektaş
|11,55
|1,94
|24,60
|HUB Girişim
|2,43
|3,85
|29,26
|Hürriyet Gzt.
|0,92
|-1,08
|-1,08
|ICBC Turkey Bank
|3,95
|-1,50
|-19,88
|İdealist Danışmanlık
|18,18
|10,92
|68,33
|İdealist GMYO
|2,30
|0,44
|41,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,85
|7,59
|157,58
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|2,27
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|0,65
|4,84
|6,56
|İhlas Holding
|0,40
|8,11
|25,00
|İhlas Yayın Holding
|0,44
|10,00
|33,33
|İndeks Bilgisayar
|7,97
|2,18
|33,50
|Info Yatırım
|1,54
|6,94
|49,51
|İntema
|8,00
|0,25
|33,41
|İpek Doğal Enerji
|4,63
|-2,11
|-13,78
|İskenderun Demir Çelik
|7,15
|0,85
|26,33
(Sürecek)
Kaynak: AA