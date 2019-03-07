Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,52 -3,80 -22,05
Acıpayam Selüloz 4,32 -2,70 32,52
Adana Çimento (A) 7,11 2,30 17,52
Adana Çimento (B) 4,93 3,79 19,95
Adana Çimento (C) 1,43 -4,03 1,42
Adel Kalemcilik 11,70 -0,34 6,36
Adese Alışveriş Ticaret 2,22 -1,77 -5,13
Afyon Çimento 4,71 -2,69 2,61
Ak Enerji 0,61 -4,69 -3,17
Akbank 6,51 -2,98 10,62
Akçansa 7,57 -0,92 2,99
Akdenız Güvenlık Hız. 2,53 -2,69 25,87
Akfen GMYO 1,76 1,15 6,67
Akın Tekstil 9,24 -1,07 -2,22
Akiş GMYO 2,63 -2,95 2,73
Akmerkez GMYO 16,94 -0,41 3,48
Aksa 9,12 -3,59 22,25
Aksa Enerji 2,81 -7,87 4,85
Aksigorta 4,06 0,50 29,32
Aksu Enerji 8,69 0,00 12,56
Alarko Carrıer 44,08 1,38 11,99
Alarko GMYO 49,20 3,45 9,53
Alarko Holding 2,85 -1,04 37,68
Albaraka Türk 1,72 -3,37 40,98
Alcatel Lucent Teletaş 7,17 -1,24 24,48
Alkim Kağıt 4,37 -0,68 5,30
Alkim Kimya 25,78 0,47 8,78
Altınyağ 0,26 0,00 -40,91
Altınyunus Çeşme 4,21 -2,55 1,45
Anadolu Cam 3,26 -1,51 21,64
Anadolu Efes 20,66 0,00 0,29
Anadolu Grubu Holding 13,41 -2,12 30,96
Anadolu Hayat Emek. 5,76 1,05 -4,16
Anadolu Isuzu 7,31 -7,70 18,28
Anadolu Sigorta 4,19 0,00 1,70
Anel Elektrik 1,82 -4,21 12,35
Arçelik 20,10 -2,71 27,30
Arena Bilgisayar 3,63 -5,71 -17,69
Armada Bilgisayar 9,20 2,91 -0,97
Arsan Tekstil 1,79 0,56 10,49
Artı Yatırım Holding 0,99 -1,00 13,79
Aselsan 23,00 -3,69 -4,49
Aslan Çimento 28,00 -2,44 -0,57
Ata GMYO 3,92 1,29 -2,24
Atakule GMYO 1,25 -1,57 -5,00
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,41 0,00 127,78
Atlas Yat. Ort. 1,60 -3,61 86,05
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,60 -0,35 12,13
Avrasya GMYO 1,38 -2,82 56,82
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -0,83 10,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.257,90 0,01 0,93
Avrupa Yatırım Holding 2,77 -1,77 13,99
Ayen Enerji 2,95 1,37 25,53
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,52 0,66 7,04
Aygaz 11,63 0,00 2,65
Bagfaş 5,57 -2,28 15,56
Bak Ambalaj 4,94 -2,37 -2,56
Balatacılar Balatacılık 0,40 2,56 21,21
Bantaş Ambalaj 1,45 -5,84 15,54
Banvit 10,72 -3,34 -0,65
Baştaş Başkent Çimento 1,91 -0,52 -5,45
Batı Çimento 2,45 -2,39 1,66
Batısöke Çimento 1,05 -2,78 -3,67
Bera Holding 1,88 -1,57 -8,74
Berkosan Yalıtım 1,78 -2,73 -1,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 0,00 0,62
Beyaz Filo 4,02 -2,43 47,25
Bilici Yatırım 1,89 -1,56 38,97
Bim Mağazalar 86,95 2,90 -0,06
Bimeks 0,06 0,00 0,00
Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00
Birlik Mensucat 0,78 -1,27 -33,33
Bizim Mağazaları 8,45 0,36 24,26
Bolu Çimento 3,40 0,29 -0,87
Bomonti Elektrik 0,97 2,11 102,08
Borusan Mannesmann 9,64 -2,82 23,59
Borusan Yat. Paz. 40,78 -0,29 8,40
Bosch Fren Sistemleri 179,60 -3,75 10,86
Bossa 4,52 -1,31 7,51
Boyner Perakende Yat. 4,02 -1,23 2,03
Brisa 7,61 -0,13 20,22
Burçelik 3,37 2,43 4,98
Burçelik Vana 1,61 0,63 8,78
Bursa Çimento 4,85 1,89 10,23
Carrefoursa 3,67 -2,91 5,46
Coca Cola İçecek 35,50 -4,31 14,96
Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -2,06
Credıtwest Faktorıng 1,21 -2,42 16,35
Çelebi 66,00 -1,79 4,10
Çelik Halat 5,72 -0,35 -4,67
Çemaş Döküm 0,77 -1,28 1,32
Çemtaş 5,76 -4,32 -5,26
Çimbeton 29,78 -4,24 4,13
Çimentaş 11,40 -0,78 -10,24
Çimsa 7,22 -0,82 -4,37
Çuhadaroğlu Metal 2,10 -11,39 17,98
Dagi Giyim 1,48 4,23 19,35
Dagi Yatırım Holding 1,19 0,00 17,82
Dardanel 1,09 -0,91 -0,91
Datagate Bilgisayar 8,00 -3,03 86,92
Demısaş Döküm 2,83 -2,41 14,11
Denge Holding 2,28 0,44 96,55
Deniz GMYO 3,17 -0,94 4,28
Denizbank 14,38 -4,39 -24,71
Denizli Cam 11,31 0,62 -1,82
Derimod 9,22 0,11 6,34
Desa Deri 1,89 0,00 9,25
Despec Bilgisayar 3,36 -3,45 2,44
Deva Holding 3,84 -2,04 16,72
Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 -5,80 -16,67
Ditaş Doğan 6,08 -1,78 10,95
DO-CO 426,70 -4,73 -10,88
Doğan Burda 2,97 -1,98 -1,33
Doğan Holding 1,20 -5,51 17,65
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 -2,50 -4,10
Doğusan 1,87 0,00 -22,41
Doğuş GMYO 2,17 0,00 2,84
Doğuş Otomotiv 5,23 0,19 20,51
Döktaş Dökümcülük 9,95 -1,87 22,09
Duran Doğan Basım 5,85 -2,17 14,71
Dyo Boya 2,90 0,69 0,00
Eczacıbaşı İlaç 2,95 -2,32 8,06
Eczacıbaşı Yatırım 7,71 -2,65 7,08
Edip Gayrimenkul 0,75 4,17 -2,60
Ege Endüstri 444,40 -1,79 29,19
Ege Gübre 25,80 -3,59 18,89
Ege Profil 13,13 0,54 48,03
Ege Seramik 3,47 0,00 3,58
Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 -6,25 15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 0,00 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 3,80 2,70 -1,04
Ekiz Kimya 0,32 -3,03 -3,03
Emek Elektrik 0,95 0,00 -3,06
Eminiş Ambalaj 1,02 0,99 -12,82
Emlak Konut GMYO 1,50 -0,66 0,00
Enerjisa Enerji 5,76 -0,86 12,94
Enka İnşaat 4,92 1,03 7,42
Erbosan 67,20 -0,44 7,69
Ereğli Demir Çelik 8,90 -1,00 23,27
Ersu Gıda 0,88 -1,12 -4,35
Escort Teknoloji 0,67 0,00 -11,84
Etiler Gıda 2,09 -0,48 -1,88
Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -1,37 1,41
Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -1,56 -1,56
Euro Yat. Ort. 0,62 -4,62 -1,59
Euro Yatırım Holding 0,66 -2,94 20,00
Fenerbahçe Futbol 6,80 -2,16 -1,73
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,01 -3,22 13,16
F-M İzmit Piston 18,26 2,01 5,86
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,62 -2,26 64,33
Ford Otosan 53,35 -2,82 6,70
Formet Çelik Kapı 5,66 10,98 345,67
Frigo Pak Gıda 1,68 0,60 -1,18
Galatasaray Sportif 1,41 -1,40 13,71
Garanti Bankası 8,78 -0,57 10,30
Garanti Faktoring 3,57 0,00 80,30
Garanti Yat. Ort. 0,67 0,00 -15,19
Gedik Y. Men. Değ. 3,76 -1,83 16,77
Gedik Yatırım Holding 3,24 0,62 37,87
Gediz Ambalaj 4,64 -1,28 11,81
Gentaş 2,03 3,05 14,69
Gersan Elektrik 2,45 -1,21 0,40
Global Men. Değ. 0,51 -3,77 8,51
Global Yat. Holding 3,49 -3,59 16,72
Good-Year 3,53 -0,28 2,62
Göltaş Çimento 11,38 -2,90 -8,45
Gözde Girişim 3,66 -1,88 37,08
GSD Denizcilik 1,46 -3,31 26,96
GSD Holding 1,05 -0,94 31,25
Gübre Fabrik. 3,29 0,92 11,15
Güler Yat. Holding 1,08 0,00 0,93
Güneş Sigorta 1,55 -2,52 3,33
Halk GMYO 0,75 0,00 7,14
Halk Sigorta 1,12 -1,75 1,82
Hatay Tekstil 4,20 0,24 6,33
Hedef Girişim 1,14 -0,87 -1,72
Hektaş 11,54 -1,28 24,49
HUB Girişim 2,00 -0,99 6,38
Hürriyet Gzt. 0,96 -2,04 3,23
ICBC Turkey Bank 3,92 -3,21 -20,49
İdealist Danışmanlık 19,59 1,50 81,39
İdealist GMYO 2,20 -3,51 34,97
İhlas Ev Aletleri 0,83 -10,75 151,52
İhlas Gayrimenkul 0,90 -6,25 -4,21
İhlas Gazetecilik 0,68 -11,69 11,48
İhlas Holding 0,42 -12,50 31,25
İhlas Yayın Holding 0,48 -11,11 45,45
İndeks Bilgisayar 7,77 -4,07 30,15
Info Yatırım 1,33 0,00 29,13
İntema 8,00 -1,72 33,41
İpek Doğal Enerji 4,83 -3,21 -10,06
İskenderun Demir Çelik 7,11 -1,80 25,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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