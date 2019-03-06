Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|-0,63
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|4,44
|3,02
|36,20
|Adana Çimento (A)
|6,95
|2,96
|14,88
|Adana Çimento (B)
|4,75
|1,93
|15,57
|Adana Çimento (C)
|1,49
|0,00
|5,67
|Adel Kalemcilik
|11,74
|-0,17
|6,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,26
|-0,44
|-3,42
|Afyon Çimento
|4,84
|-1,63
|5,45
|Ak Enerji
|0,64
|-4,48
|1,59
|Akbank
|6,71
|-1,61
|14,02
|Akçansa
|7,64
|-0,26
|3,95
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,60
|-4,06
|29,35
|Akfen GMYO
|1,74
|-0,57
|5,45
|Akın Tekstil
|9,34
|1,85
|-1,16
|Akiş GMYO
|2,71
|1,12
|5,86
|Akmerkez GMYO
|17,01
|0,18
|3,91
|Aksa
|9,46
|1,18
|26,81
|Aksa Enerji
|3,05
|-1,93
|13,81
|Aksigorta
|4,04
|1,51
|28,69
|Aksu Enerji
|8,69
|0,46
|12,56
|Alarko Carrıer
|43,48
|-0,23
|10,47
|Alarko GMYO
|47,56
|-1,29
|5,88
|Alarko Holding
|2,88
|0,00
|39,13
|Albaraka Türk
|1,78
|-6,32
|45,90
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,26
|-1,89
|26,04
|Alkim Kağıt
|4,40
|2,56
|6,02
|Alkim Kimya
|25,66
|-1,46
|8,27
|Altınyağ
|0,26
|-3,70
|-40,91
|Altınyunus Çeşme
|4,32
|0,70
|4,10
|Anadolu Cam
|3,31
|0,00
|23,51
|Anadolu Efes
|20,66
|2,68
|0,29
|Anadolu Grubu Holding
|13,70
|0,74
|33,79
|Anadolu Hayat Emek.
|5,70
|-0,18
|-5,16
|Anadolu Isuzu
|7,92
|-5,38
|28,16
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,24
|1,70
|Anel Elektrik
|1,90
|2,70
|17,28
|Arçelik
|20,66
|0,29
|30,84
|Arena Bilgisayar
|3,85
|6,94
|-12,70
|Armada Bilgisayar
|8,94
|9,69
|-3,77
|Arsan Tekstil
|1,78
|3,49
|9,88
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|14,94
|Aselsan
|23,88
|-1,57
|-0,83
|Aslan Çimento
|28,70
|-2,05
|1,92
|Ata GMYO
|3,87
|1,04
|-3,49
|Atakule GMYO
|1,27
|-0,78
|-3,48
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|-10,87
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|1,22
|93,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,63
|-0,69
|12,52
|Avrasya GMYO
|1,42
|1,43
|61,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|1,69
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.257,80
|0,02
|0,92
|Avrupa Yatırım Holding
|2,82
|-2,76
|16,05
|Ayen Enerji
|2,91
|4,68
|23,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|0,67
|6,34
|Aygaz
|11,63
|2,20
|2,65
|Bagfaş
|5,70
|-0,18
|18,26
|Bak Ambalaj
|5,06
|-0,59
|-0,20
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|-4,88
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|-1,28
|22,71
|Banvit
|11,09
|0,91
|2,78
|Baştaş Başkent Çimento
|1,92
|2,13
|-4,95
|Batı Çimento
|2,51
|1,62
|4,15
|Batısöke Çimento
|1,08
|0,93
|-0,92
|Bera Holding
|1,91
|0,00
|-7,28
|Berkosan Yalıtım
|1,83
|1,10
|1,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|0,00
|0,62
|Beyaz Filo
|4,12
|-1,20
|50,92
|Bilici Yatırım
|1,92
|-2,04
|41,18
|Bim Mağazalar
|84,50
|0,90
|-2,87
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,79
|0,00
|-32,48
|Bizim Mağazaları
|8,42
|1,32
|23,82
|Bolu Çimento
|3,39
|-0,29
|-1,17
|Bomonti Elektrik
|0,95
|-1,04
|97,92
|Borusan Mannesmann
|9,92
|0,40
|27,18
|Borusan Yat. Paz.
|40,90
|-0,78
|8,72
|Bosch Fren Sistemleri
|186,60
|6,57
|15,19
|Bossa
|4,58
|-1,51
|8,94
|Boyner Perakende Yat.
|4,07
|-0,49
|3,30
|Brisa
|7,62
|0,53
|20,38
|Burçelik
|3,29
|-0,30
|2,49
|Burçelik Vana
|1,60
|-1,23
|8,11
|Bursa Çimento
|4,76
|-2,66
|8,18
|Carrefoursa
|3,78
|1,07
|8,62
|Coca Cola İçecek
|37,10
|4,62
|20,14
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|-4,04
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,24
|-4,62
|19,23
|Çelebi
|67,20
|2,44
|5,99
|Çelik Halat
|5,74
|-1,03
|-4,33
|Çemaş Döküm
|0,78
|0,00
|2,63
|Çemtaş
|6,02
|-0,82
|-0,99
|Çimbeton
|31,10
|8,51
|8,74
|Çimentaş
|11,49
|-1,71
|-9,53
|Çimsa
|7,28
|-0,41
|-3,58
|Çuhadaroğlu Metal
|2,37
|19,70
|33,15
|Dagi Giyim
|1,42
|0,00
|14,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,19
|0,85
|17,82
|Dardanel
|1,10
|0,00
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|8,25
|-0,72
|92,76
|Demısaş Döküm
|2,90
|0,35
|16,94
|Denge Holding
|2,27
|0,89
|95,69
|Deniz GMYO
|3,20
|0,00
|5,26
|Denizbank
|15,04
|-0,99
|-21,26
|Denizli Cam
|11,24
|-0,44
|-2,43
|Derimod
|9,21
|-1,60
|6,23
|Desa Deri
|1,89
|0,00
|9,25
|Despec Bilgisayar
|3,48
|-0,57
|6,10
|Deva Holding
|3,92
|2,62
|19,15
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|-2,82
|-11,54
|Ditaş Doğan
|6,19
|-1,59
|12,96
|DO-CO
|447,90
|1,08
|-6,45
|Doğan Burda
|3,03
|0,00
|0,66
|Doğan Holding
|1,27
|0,00
|24,51
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|0,00
|-1,64
|Doğusan
|1,87
|2,19
|-22,41
|Doğuş GMYO
|2,17
|0,46
|2,84
|Doğuş Otomotiv
|5,22
|-3,15
|20,28
|Döktaş Dökümcülük
|10,14
|0,40
|24,42
|Duran Doğan Basım
|5,98
|-2,76
|17,25
|Dyo Boya
|2,88
|-1,37
|-0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,02
|-1,63
|10,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,92
|-0,88
|10,00
|Edip Gayrimenkul
|0,72
|7,46
|-6,49
|Ege Endüstri
|452,50
|-2,27
|31,54
|Ege Gübre
|26,76
|6,95
|23,32
|Ege Profil
|13,06
|2,43
|47,24
|Ege Seramik
|3,47
|-1,42
|3,58
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|6,67
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|-3,03
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,70
|-2,63
|-3,65
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|0,95
|0,00
|-3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,01
|-1,94
|-13,68
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|-0,66
|0,67
|Enerjisa Enerji
|5,81
|-0,68
|13,92
|Enka İnşaat
|4,87
|0,21
|6,33
|Erbosan
|67,50
|-1,17
|8,17
|Ereğli Demir Çelik
|8,99
|1,47
|24,52
|Ersu Gıda
|0,89
|0,00
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,67
|-2,90
|-11,84
|Etiler Gıda
|2,10
|0,48
|-1,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|3,17
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,68
|0,00
|23,64
|Fenerbahçe Futbol
|6,95
|-0,57
|0,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|-0,32
|16,92
|F-M İzmit Piston
|17,90
|2,29
|3,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,75
|7,48
|68,13
|Ford Otosan
|54,90
|2,43
|9,80
|Formet Çelik Kapı
|5,10
|20,00
|301,57
|Frigo Pak Gıda
|1,67
|-1,18
|-1,76
|Galatasaray Sportif
|1,43
|3,62
|15,32
|Garanti Bankası
|8,83
|-0,45
|10,93
|Garanti Faktoring
|3,57
|1,13
|80,30
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|-1,47
|-15,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,83
|0,26
|18,94
|Gedik Yatırım Holding
|3,22
|-0,62
|37,02
|Gediz Ambalaj
|4,70
|0,21
|13,25
|Gentaş
|1,97
|-1,99
|11,30
|Gersan Elektrik
|2,48
|-0,80
|1,63
|Global Men. Değ.
|0,53
|3,92
|12,77
|Global Yat. Holding
|3,62
|-1,36
|21,07
|Good-Year
|3,54
|0,00
|2,91
|Göltaş Çimento
|11,72
|-3,93
|-5,71
|Gözde Girişim
|3,73
|3,32
|39,70
|GSD Denizcilik
|1,51
|1,34
|31,30
|GSD Holding
|1,06
|0,95
|32,50
|Gübre Fabrik.
|3,26
|1,87
|10,14
|Güler Yat. Holding
|1,08
|0,00
|0,93
|Güneş Sigorta
|1,59
|1,27
|6,00
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,14
|0,00
|3,64
|Hatay Tekstil
|4,19
|-0,95
|6,08
|Hedef Girişim
|1,15
|-4,17
|-0,86
|Hektaş
|11,69
|-0,09
|26,11
|HUB Girişim
|2,02
|0,50
|7,45
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|-3,92
|5,38
|ICBC Turkey Bank
|4,05
|-0,25
|-17,85
|İdealist Danışmanlık
|19,30
|-0,31
|78,70
|İdealist GMYO
|2,28
|-5,00
|39,88
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|19,23
|181,82
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|-11,93
|2,18
|İhlas Gazetecilik
|0,77
|-10,47
|26,23
|İhlas Holding
|0,48
|-5,88
|50,00
|İhlas Yayın Holding
|0,54
|-10,00
|63,64
|İndeks Bilgisayar
|8,10
|0,50
|35,68
|Info Yatırım
|1,33
|-2,21
|29,13
|İntema
|8,14
|-0,97
|35,74
|İpek Doğal Enerji
|4,99
|-1,96
|-7,08
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|-0,14
|27,92
(Sürecek)
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